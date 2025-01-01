4 города Бразилии и отдых у океана: путешествие с включёнными перелётами
Увидеть статую Христа-Искупителя, побывать на улице карнавалов и отдохнуть на лучшем курорте страны
Начало: Г. Санкт-Петербург/Москва, точное время вылета вы ...
7 апр в 08:00
€2599 за человека
Граница трёх стран: Бразилия, Аргентина, Парагвай
Съездить на кофейную плантацию, восхититься мощью Игуасу и проводить закат с Сахарной Головы
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
20 окт в 08:00
$3100 за человека
Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал
Изучить Сан-Паулу и Рио, увидеть водопады со стороны 2 стран, пожить в джунглях как туземец
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, 12:00
5 фев в 12:00
$3849 за человека
