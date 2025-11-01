Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал
Изучить Сан-Паулу и Рио, увидеть водопады со стороны 2 стран, пожить в джунглях как туземец
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, 12:00
«Мы окажемся у ревущих водопадов Игуасу: заглянем в грохочущую Глотку Дьявола и понаблюдаем за райскими птицами всех цветов»
5 фев в 12:00
$3849 за человека
Воплощение бразильской души: водопады Игуасу, джунгли Амазонии и карнавал в Рио
Познакомиться с бытом индейцев, поплавать с розовыми дельфинами и провести ночь на самбодроме
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, по времени рейса
«Нашей главной целью является природное чудо света — водопады Игуасу»
4 фев в 10:00
$3900 за человека
Города и природа Бразилии: джунгли, дюны, водопады и культурное наследие
Прокатиться по реке на надувных кругах, погулять среди фантастических пейзажей и исследовать Игуасу
Начало: Сан-Паулу, аэропорт, время по договорённости
«Посмотрим на водопады Игуасу с бразильской и аргентинской сторон и подберёмся к самой Глотке Дьявола»
3 авг в 10:00
$3150 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Паулу в категории «Водопады»
Самые популярные туры этой рубрики в Сан-Паулу
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Сан-Паулу в ноябре 2025
Сейчас в Сан-Паулу в категории "Водопады" можно забронировать 3 тура от 3150 до 3900.
Туры на русском языке в Сан-Паулу (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Водопады», цены от $3150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь