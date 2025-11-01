Найдено 3 тура в категории « Водопады » в Сан-Паулу на русском языке, цены от $3150. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 11 дней Большое бразильское приключение: Амазония, Игуасу, карнавал Изучить Сан-Паулу и Рио, увидеть водопады со стороны 2 стран, пожить в джунглях как туземец Начало: Аэропорт Сан-Паулу, 12:00 «Мы окажемся у ревущих водопадов Игуасу: заглянем в грохочущую Глотку Дьявола и понаблюдаем за райскими птицами всех цветов» $3849 за человека На машине 13 дней Воплощение бразильской души: водопады Игуасу, джунгли Амазонии и карнавал в Рио Познакомиться с бытом индейцев, поплавать с розовыми дельфинами и провести ночь на самбодроме Начало: Аэропорт Сан-Паулу, по времени рейса «Нашей главной целью является природное чудо света — водопады Игуасу» $3900 за человека 11 дней Города и природа Бразилии: джунгли, дюны, водопады и культурное наследие Прокатиться по реке на надувных кругах, погулять среди фантастических пейзажей и исследовать Игуасу Начало: Сан-Паулу, аэропорт, время по договорённости «Посмотрим на водопады Игуасу с бразильской и аргентинской сторон и подберёмся к самой Глотке Дьявола» $3150 за человека Все туры Сан-Паулу

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Паулу в категории «Водопады»

Туры на русском языке в Сан-Паулу (Бразилия 🇧🇷) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Водопады», цены от $3150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бразилии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь