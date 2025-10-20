Граница трёх стран: Бразилия, Аргентина, Парагвай
Съездить на кофейную плантацию, восхититься мощью Игуасу и проводить закат с Сахарной Головы
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос...
«А также отправимся вглубь джунглей, чтобы почувствовать на коже прохладу брызг, услышать оглушительный рёв тонн воды и полюбоваться радужными переливами у настоящего чуда природы — водопадов Игуасу»
20 окт в 10:00
$2700 за человека
Воплощение бразильской души: водопады Игуасу, джунгли Амазонии и карнавал в Рио
Познакомиться с бытом индейцев, поплавать с розовыми дельфинами и провести ночь на самбодроме
Начало: Аэропорт Сан-Паулу, по времени рейса
«Нашей главной целью является природное чудо света — водопады Игуасу»
4 фев в 10:00
$3900 за человека
Карнавал, Амазония и водопады Игуасу: тропическое приключение в Бразилии и Аргентине
Повеселиться под зажигательные ритмы, заглянуть в Глотку Дьявола и переночевать в джунглях
Начало: Аэропорт «Гуарульос» города Сан-Паулу, время - по ...
«Сегодня вас ждёт настоящее чудо природы — водопады Игуасу»
3 фев в 14:00
$3750 за человека
