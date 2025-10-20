Найдено 3 тура в категории « Природа и пейзажи » в Сан-Паулу на русском языке, цены от $2700. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

На машине 11 дней Граница трёх стран: Бразилия, Аргентина, Парагвай Съездить на кофейную плантацию, восхититься мощью Игуасу и проводить закат с Сахарной Головы Начало: Аэропорт Сан-Паулу, точное время - по договорённос... «А также отправимся вглубь джунглей, чтобы почувствовать на коже прохладу брызг, услышать оглушительный рёв тонн воды и полюбоваться радужными переливами у настоящего чуда природы — водопадов Игуасу» $2700 за человека На машине 13 дней Воплощение бразильской души: водопады Игуасу, джунгли Амазонии и карнавал в Рио Познакомиться с бытом индейцев, поплавать с розовыми дельфинами и провести ночь на самбодроме Начало: Аэропорт Сан-Паулу, по времени рейса «Нашей главной целью является природное чудо света — водопады Игуасу» $3900 за человека На машине 12 дней Карнавал, Амазония и водопады Игуасу: тропическое приключение в Бразилии и Аргентине Повеселиться под зажигательные ритмы, заглянуть в Глотку Дьявола и переночевать в джунглях Начало: Аэропорт «Гуарульос» города Сан-Паулу, время - по ... «Сегодня вас ждёт настоящее чудо природы — водопады Игуасу» $3750 за человека Все туры Сан-Паулу

