Паломничество по Бутану небольшой группой во время сакральных фестивалей (всё включено)
Объехать монастыри и храмы, увидеть ритуальные костюмы и танцы, налюбоваться Восточными Гималаями
Начало: Паро, 12:00. Возможно любое другое время в течение...
«Встретимся в Паро, заселимся в отель и после обеда начнём знакомство с достопримечательностями»
22 апр в 12:00
$5000 за человека
Персональное паломничество по древним обителям Бутана (всё включено)
Посетить 4 монастыря, понаблюдать за корой, проникнуться философией буддизма и величием Гималаев
Начало: Аэропорт Паро, по времени рейса
«После заселения и обеда начнётся ваше знакомство с Бутаном»
21 ноя в 10:00
28 ноя в 10:00
$1700 за человека
Религии, традиции, быт: погружение в культуру королевства Бутан (всё включено)
Исследовать святыни, получить благословления монахов, пройти ритуал шамана и пожить в домах местных
Начало: Аэропорт Паро, день, точное время - по договорённо...
«И главное — вас ждёт полное погружение в культуру этого самобытного королевства»
3 мая в 08:00
$3790 за человека
