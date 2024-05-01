Увидеть самое главное в Карловых Варах

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Карловых Варах на русском языке, цены от €24. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карловы Вары и град Локет
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Карловы Вары и град Локет
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Начало: Ресепшн отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Идиллические Карловы Вары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Идиллические Карловы Вары
Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
Начало: У Главной почты
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 24 за всё до 10 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Исцеляющая сила Карловых Вар
Путешествие из Праги в легендарный лечебный курорт Чехии и прогулка по курортному городу
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    1 мая 2024
    Идиллические Карловы Вары
    Было очень информативно и познавательно. Спасибо:)
  • L
    Lembit
    24 апреля 2024
    Идиллические Карловы Вары
    Очень приятное впечатление! Оля профессионал своего дела!!!! Спасибо большое ей за экскурсию!!!! Удачи вам в дальнейшем!!!!!
  • А
    Александра
    10 апреля 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Очень понравилась экскурсия с Элеонорой. Ездили в Карловы вары, оболденный город
  • Y
    Yana
    6 апреля 2024
    Идиллические Карловы Вары
    Спасибо большое за экскурсию. Экскурсовод очень милая дама и интересно рассказывала. Много исторических фактов и личных воспоминаний Ольги, что очень оживляло экскурсию. Нам понрачилось, не смотря на неожиданно начавшийся дождь.
  • Т
    Татьяна
    18 марта 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Экскурсия с Элеонора очень понравилась, прошла интересно и содержательно, в умеренном темпе. Гид шла навстречу нашим пожеланиям, в конце экскурсии
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    порекомендовала очень уютное заведение где можно было попробовать чешскую кухню, где нас обслуживание приветливые официанты. И также, мы по рекомендации, посетили пару магазинчиков, где приобрели чешскую косметику и интересные сувениры.

  • Е
    Елена
    6 января 2020
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Очень интересная,неутомитеоьная экскурсия. Рекомендовала бы всем хотя бы раз побывать в Карловых Варах. Гид Элеонора просто умничка!!!
  • А
    Андрей
    29 апреля 2019
    Карловы Вары и град Локет
    Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда
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    знает очень много, в том числе и о чешском пиве:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать. Если поедите с детьми и посетите удивительный Рожденственский домик, в котором всегда праздник, готовьтесь к тому, что детей оттуда за уши не вытащишь:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать, но длительность экскурсии все-равно ограничена. Хотя, наверное, за дополнительную плату (думаю, немаленькую) можно договориться. Но учтите, что у Надежды плотный график, и спортсменкой ее не назовешь. Град Локет - настоящий средневековый замок, было очень интересно. И пивоварня с рестораном "Святой Флориан" рядом - пиво уникальное! Карловы Вары немного разочаровали (были первый раз) - толпы людей (в основном, с постсоветского пространства) напомнили о наших курортах.

Ответы на вопросы от путешественников по Карловым Варам в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Карловым Варам в июне 2024
Сейчас в Карловых Варах в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 455. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
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