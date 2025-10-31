2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Лучшие месяцы для посещения Карловых Вар - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а погода способствует комфортным прогулкам и посещению достопримечательностей.

Карловы Вары - это не только известный курортный город Чехии, но и место, где история и традиции переплетаются с современностью.Путешественники прогуливаются по набережной реки Тепла, восхищаются архитектурой и пробуют минеральную

воду из источников. Здесь останавливались такие выдающиеся личности, как Гёте и Пётр I. После экскурсии можно насладиться чешской кухней и посетить музей ликера "Бехеровка" или подняться на башню "Диана" для панорамного вида на город

Описание экскурсии

История и традиции Карловых Вар

Горячие минеральные источники с целебной водой, чистейший воздух, наполненный ароматом вафель, неспешные прогулки по набережной реки Тепла, – все это знаменитый курортный город Карловы Вары! Вы прогуляетесь по исторической части города, узнаете, как с течением веков менялось традиционное курортное лечение и чем еще знаменит этот уголок Чехии. Я расскажу вам об именитых гостях курорта, среди которых были Гёте, Пётр I, Гоголь и учёный Павлов. Мы пройдем по набережной Яна Палаха, рассмотрим именитый отель Пупп и посетим колоннады с целебными минеральными источниками, известными на весь мир.

Прогулка по курортному городу

Затем у вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться по Карловым Варам, прочувствовать атмосферу города и его особенную энергетику. Я подскажу вам замечательный ресторанчик, где можно относительно недорого пообедать вкуснейшими блюдами традиционной чешской кухни. Также вы сможете посетить музей ликера «Бехеровка» и подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается чудесный вид на город.

Организационные детали

Экскурсия начинается и заканчивается в Праге

Советуем взять с собой зонтик и воду в дорогу, а также выбрать для поездки удобную обувь

В стоимость экскурсии не входят личные расходы на обед и сувениры, а также билеты в музеи и на смотровые площадки Карловых Вар (100-150 крон с человека)

Дополнительные расходы