2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по Карловым Варам: узнайте историю курорта и насладитесь атмосферой города. Встречаемся в Праге
Карловы Вары - это не только известный курортный город Чехии, но и место, где история и традиции переплетаются с современностью.
Путешественники прогуливаются по набережной реки Тепла, восхищаются архитектурой и пробуют минеральную читать дальшеуменьшить
воду из источников. Здесь останавливались такие выдающиеся личности, как Гёте и Пётр I. После экскурсии можно насладиться чешской кухней и посетить музей ликера "Бехеровка" или подняться на башню "Диана" для панорамного вида на город
Лучшие месяцы для посещения Карловых Вар - с мая по сентябрь. В это время года город особенно красив, а погода способствует комфортным прогулкам и посещению достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Набережная Яна Палаха
Отель Пупп
Колоннады с минеральными источниками
Музей ликера «Бехеровка»
Смотровая башня «Диана»
Описание экскурсии
История и традиции Карловых Вар
Горячие минеральные источники с целебной водой, чистейший воздух, наполненный ароматом вафель, неспешные прогулки по набережной реки Тепла, – все это знаменитый курортный город Карловы Вары! Вы прогуляетесь по исторической части города, узнаете, как с течением веков менялось традиционное курортное лечение и чем еще знаменит этот уголок Чехии. Я расскажу вам об именитых гостях курорта, среди которых были Гёте, Пётр I, Гоголь и учёный Павлов. Мы пройдем по набережной Яна Палаха, рассмотрим именитый отель Пупп и посетим колоннады с целебными минеральными источниками, известными на весь мир.
Прогулка по курортному городу
Затем у вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться по Карловым Варам, прочувствовать атмосферу города и его особенную энергетику. Я подскажу вам замечательный ресторанчик, где можно относительно недорого пообедать вкуснейшими блюдами традиционной чешской кухни. Также вы сможете посетить музей ликера «Бехеровка» и подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается чудесный вид на город.
Организационные детали
Экскурсия начинается и заканчивается в Праге
Советуем взять с собой зонтик и воду в дорогу, а также выбрать для поездки удобную обувь
В стоимость экскурсии не входят личные расходы на обед и сувениры, а также билеты в музеи и на смотровые площадки Карловых Вар (100-150 крон с человека)
Дополнительные расходы
При желании вы сможете посетить термальный бассейн в центре города. Стоимость 3-х часового пребывания (с посещением бассейнов и саун): взрослый — 25 евро, ребенок — 17 евро, семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок) — 60 евро.
При себе необходимо иметь купальные принадлежности
Предварительно бронировать и оплачивать не нужно, но обязательно заранее предупредите меня о желании посетить термальный бассейн
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваш гид в Карловых Варах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 363 туристов
Добрый день! Меня зовут Элеонора. Выросла в Москве, закончила Московскую Медицинскую Академию. По воле судьбы с 2012 года постоянно живу в Чехии. С детства очень люблю путешествовать. Каждый раз от читать дальшеуменьшить
путешествия получаю радость и новые впечатления, а теперь у меня есть возможность делиться этой радостью и знаниями с вами. Работаю гидом в Праге. Вожу туристов из Праги по Чехии и странам Евросоюза. Квалификация экскурсовода (Průvodce cestovního ruchu 65- 021 — N) позволяет мне проводить экскурсии по Чехии, а также по близлежащим странам (Германия, Австрия, Венгрия, Словакия и другие). Имею лицензию на перевозку пассажиров и стаж вождения с 1998г. по Москве и дорогам Европы, поэтому путешествовать со мной интересно, комфортно и безопасно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Все было прекрасно! Впечатления самые лучшие! БлагаДарю!❤️
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Т
Татьяна
Экскурсия с Элеонора очень понравилась, прошла интересно и содержательно, в умеренном темпе. Гид шла навстречу нашим пожеланиям, в конце экскурсии порекомендовала очень уютное заведение где можно было попробовать чешскую кухню, где нас обслуживание приветливые официанты. И также, мы по рекомендации, посетили пару магазинчиков, где приобрели чешскую косметику и интересные сувениры.
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Т
Татьяна
Экскурсия превзошла наши ожидания. Мы попросили присоединить замок Локет. Маршрут хорошо продуман. Очень спокойно мы смогли осмотреть и замок, и насладиться Карловыми Варами. И хватило времени на обед и кофе. Элеонора очень приятный, внимательный человек. Рассказ был очень насыщенным и информативным. Столько успев, мы совсем не устали. Спасибо.
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Р
Рашид
Мне все понравилось. Гид встретил и забрал во время, очень интересно рассказывает и подаёт материал. Хорошо провел время. Буду рекомендовать друзьям.
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Е
Елена
Очень интересная,неутомитеоьная экскурсия. Рекомендовала бы всем хотя бы раз побывать в Карловых Варах. Гид Элеонора просто умничка!!!
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А
Александра
Очень понравилась экскурсия с Элеонорой. Ездили в Карловы вары, оболденный город
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