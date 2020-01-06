2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и традиции Карловых Вар

Горячие минеральные источники с целебной водой, чистейший воздух, наполненный ароматом вафель, неспешные прогулки по набережной реки Тепла, – все это знаменитый курортный город Карловы Вары! Вы прогуляетесь по исторической части города, узнаете, как с течением веков менялось традиционное курортное лечение и чем еще знаменит этот уголок Чехии. Я расскажу вам об именитых гостях курорта, среди которых были Гёте, Пётр I, Гоголь и учёный Павлов. Мы пройдем по набережной Яна Палаха, рассмотрим именитый отель Пупп и посетим колоннады с целебными минеральными источниками, известными на весь мир.

Прогулка по курортному городу

Затем у вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться по Карловым Варам, прочувствовать атмосферу города и его особенную энергетику. Я подскажу вам замечательный ресторанчик, где можно относительно недорого пообедать вкуснейшими блюдами традиционной чешской кухни. Также вы сможете посетить музей ликера «Бехеровка» и подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается чудесный вид на город.

Пивоваренный завод «Крушовице»

На середине пути из Праги в Карловы Вары мы можем сделать остановку у королевского пивоваренного завода «Крушовице», который знают в каждом добротном пабе мира. Здесь вы сможете продегустировать разные сорта свежесваренного ячменного пива, который чехи называют «жидкий хлеб», а также проникнуть в тонкости чешского пивоварения.