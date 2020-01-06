2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие из Праги в легендарный лечебный курорт Чехии и знакомство с чешским пивоварением

Элеонора
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Элеонора – ваш гид
Карловы Вары – прославленный лечебный курорт Чехии, который в разное время принимал королевских особ, именитых ученых, писателей и самых обычных европейцев.

Вы познакомитесь с историей курорта, попробуете воду из минеральных источников и прогуляетесь по живописным улочкам города.

Во время нашего путешествия вы откроете секрет Карловых Вар и поймете, почему каждый путешественник мечтает сюда вернуться!
260 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Исцеляющая сила Карловых Вар
Исцеляющая сила Карловых Вар

Что вас ожидает

История и традиции Карловых Вар
Горячие минеральные источники с целебной водой, чистейший воздух, наполненный ароматом вафель, неспешные прогулки по набережной реки Тепла, – все это знаменитый курортный город Карловы Вары! Вы прогуляетесь по исторической части города, узнаете, как с течением веков менялось традиционное курортное лечение и чем еще знаменит этот уголок Чехии. Я расскажу вам об именитых гостях курорта, среди которых были Гёте, Пётр I, Гоголь и учёный Павлов. Мы пройдем по набережной Яна Палаха, рассмотрим именитый отель Пупп и посетим колоннады с целебными минеральными источниками, известными на весь мир.

Прогулка по курортному городу
Затем у вас будет время, чтобы самостоятельно прогуляться по Карловым Варам, прочувствовать атмосферу города и его особенную энергетику. Я подскажу вам замечательный ресторанчик, где можно относительно недорого пообедать вкуснейшими блюдами традиционной чешской кухни. Также вы сможете посетить музей ликера «Бехеровка» и подняться на смотровую башню «Диана», откуда открывается чудесный вид на город.

Пивоваренный завод «Крушовице»
На середине пути из Праги в Карловы Вары мы можем сделать остановку у королевского пивоваренного завода «Крушовице», который знают в каждом добротном пабе мира. Здесь вы сможете продегустировать разные сорта свежесваренного ячменного пива, который чехи называют «жидкий хлеб», а также проникнуть в тонкости чешского пивоварения.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в Праге
  • Советуем взять с собой зонтик и воду в дорогу, а также выбрать для поездки удобную обувь.
  • В стоимость экскурсии не входят личные расходы на обед и сувениры, а также билеты в музеи и на смотровые площадки Карловых Вар (100-150 крон с человека).
Исцеляющая сила Карловых Вар
Исцеляющая сила Карловых Вар
Исцеляющая сила Карловых Вар
Исцеляющая сила Карловых Вар
Исцеляющая сила Карловых Вар

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Элеонора
Элеонора
Добрый день! Меня зовут Элеонора. Выросла в Москве, закончила Московскую Медицинскую Академию. По воле судьбы с 2012 года постоянно живу в Чехии. С детства очень люблю путешествовать. Каждый раз от путешествия получаю радость и новые впечатления, а теперь у меня есть возможность делиться этой радостью и знаниями с вами. Работаю гидом в Праге. Вожу туристов из Праги по Чехии и странам Евросоюза. Квалификация экскурсовода (Průvodce cestovního ruchu 65- 021 — N) позволяет мне проводить экскурсии по Чехии, а также по близлежащим странам (Германия, Австрия, Венгрия, Словакия и другие). Имею лицензию на перевозку пассажиров и стаж вождения с 1998г. по Москве и дорогам Европы, поэтому путешествовать со мной интересно, комфортно и безопасно.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 января 2020
Очень интересная ,неутомитеоьная экскурсия.Рекомендовала бы всем хотя бы раз побывать в Карловых Варах.Гид Элеонора просто умничка!!!
18 сентября 2019
Экскурсия превзошла наши ожидания. Мы попросили присоединить замок Локет. Маршрут хорошо продуман. Очень спокойно мы смогли осмотреть и замок, и насладиться Карловыми Варами. И хватило времени на обед и кофе. Элеонора очень приятный, внимательный человек. Рассказ был очень насыщенным и информативным. Столько успев, мы совсем не устали. Спасибо.

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Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
В Карловых Варах прекрасно все: окружающие курорт невысокие горы, дома в стиле исторического романтизма, живописная река и колоннады, прикрывающие минеральные источники. Вы раскроете самые интересные факты из жизни города и узнаете, какие знаменитые люди его посещали.

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