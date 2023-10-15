Карловы Вары: город чудесной воды

Узнать всё о любимом курорте Гёте и увидеть знаменитые целебные источники

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Приглашаю вас в незабываемое путешествие в прошлое по курортному Карлсбаду.

Мы пройдём по главным местам города, пересчитаем целебные источники, вспомним, какие известные личности посещали курорт, и порассуждаем, за что он так любим до сих пор.

Карловы Вары окутают вас своей умиротворённостью, а я стану проводником в увлекательную историю города.
Карловы Вары: город чудесной воды
Карловы Вары: город чудесной воды
Карловы Вары: город чудесной воды
Карловы Вары: город чудесной воды
Карловы Вары: город чудесной воды
Карловы Вары: город чудесной воды
Карловы Вары: город чудесной воды
Карловы Вары: город чудесной воды
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15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Это будет неспешная прогулка по невероятно уютному городу. Наш маршрут пройдёт через все его значимые места: Мельничную колоннаду — Рыночную колоннаду — Гейзерную колоннаду — Замковую колоннаду — костёл Святой Марии Магдалены — гранд-отель Pupp — набережную реки Тепла.

Во время прогулки вы:

  • поймёте, почему именно этот курорт в Чехии считается самым популярным;
  • изучите все источники и чудодейственные свойства местной целебной воды;
  • узнаете, какие известные персонажи посещали эти места. Забегая вперёд, скажу, что среди них были Пётр I, польский король Фридрих Август Сильный, писатель Тургенев и многие другие;
  • увидите прекрасные колоннады и самый обильный карловарский источник — Гейзер, или как его называют чехи — Вржидло;
  • разгадаете тайну, почему Гёте очень любил этот город, и найдёте отель, в котором он постоянно останавливался.

Все секреты нашего мини-путешествия раскрывать не стану, чтобы вам было ещё интереснее. После прогулки вы сможете понежиться в термальном бассейне с потрясающим видом на город.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида
  • Отдельно оплачивается посещение термального бассейна — около €23/чел. за 3 часа
  • Из Праги до Карловых Вар можно добраться на личном транспорте либо на автобусе. Время в пути — 2 часа. Стоимость в одну сторону — около €6.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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