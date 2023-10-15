Узнать всё о любимом курорте Гёте и увидеть знаменитые целебные источники
Приглашаю вас в незабываемое путешествие в прошлое по курортному Карлсбаду.
Мы пройдём по главным местам города, пересчитаем целебные источники, вспомним, какие известные личности посещали курорт, и порассуждаем, за что он так любим до сих пор.
Карловы Вары окутают вас своей умиротворённостью, а я стану проводником в увлекательную историю города.
Мы пройдём по главным местам города, пересчитаем целебные источники, вспомним, какие известные личности посещали курорт, и порассуждаем, за что он так любим до сих пор.
Карловы Вары окутают вас своей умиротворённостью, а я стану проводником в увлекательную историю города.
Ближайшие даты:
15
окт
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21
окт
окт
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Это будет неспешная прогулка по невероятно уютному городу. Наш маршрут пройдёт через все его значимые места: Мельничную колоннаду — Рыночную колоннаду — Гейзерную колоннаду — Замковую колоннаду — костёл Святой Марии Магдалены — гранд-отель Pupp — набережную реки Тепла.
Во время прогулки вы:
- поймёте, почему именно этот курорт в Чехии считается самым популярным;
- изучите все источники и чудодейственные свойства местной целебной воды;
- узнаете, какие известные персонажи посещали эти места. Забегая вперёд, скажу, что среди них были Пётр I, польский король Фридрих Август Сильный, писатель Тургенев и многие другие;
- увидите прекрасные колоннады и самый обильный карловарский источник — Гейзер, или как его называют чехи — Вржидло;
- разгадаете тайну, почему Гёте очень любил этот город, и найдёте отель, в котором он постоянно останавливался.
Все секреты нашего мини-путешествия раскрывать не стану, чтобы вам было ещё интереснее. После прогулки вы сможете понежиться в термальном бассейне с потрясающим видом на город.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида
- Отдельно оплачивается посещение термального бассейна — около €23/чел. за 3 часа
- Из Праги до Карловых Вар можно добраться на личном транспорте либо на автобусе. Время в пути — 2 часа. Стоимость в одну сторону — около €6.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Карловых Варах
Провёл экскурсии для 82 туристов
Всем большой привет из невероятной Праги. Меня зовут Павел, и я буду вашим проводником в мир чешской культуры. Безумно люблю Прагу и хочу этой любовью делиться с вами! На прогулке никому не будет скучно, ведь мы не будем перебирать сухие факты, а взглянем на настоящую чешскую жизнь изнутри.
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