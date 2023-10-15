Приглашаю вас в незабываемое путешествие в прошлое по курортному Карлсбаду. Мы пройдём по главным местам города, пересчитаем целебные источники, вспомним, какие известные личности посещали курорт, и порассуждаем, за что он так любим до сих пор. Карловы Вары окутают вас своей умиротворённостью, а я стану проводником в увлекательную историю города.

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Описание

Что вас ожидает

Это будет неспешная прогулка по невероятно уютному городу. Наш маршрут пройдёт через все его значимые места: Мельничную колоннаду — Рыночную колоннаду — Гейзерную колоннаду — Замковую колоннаду — костёл Святой Марии Магдалены — гранд-отель Pupp — набережную реки Тепла.

Во время прогулки вы:

поймёте, почему именно этот курорт в Чехии считается самым популярным;

изучите все источники и чудодейственные свойства местной целебной воды;

узнаете, какие известные персонажи посещали эти места. Забегая вперёд, скажу, что среди них были Пётр I, польский король Фридрих Август Сильный, писатель Тургенев и многие другие;

увидите прекрасные колоннады и самый обильный карловарский источник — Гейзер, или как его называют чехи — Вржидло;

разгадаете тайну, почему Гёте очень любил этот город, и найдёте отель, в котором он постоянно останавливался.

Все секреты нашего мини-путешествия раскрывать не стану, чтобы вам было ещё интереснее. После прогулки вы сможете понежиться в термальном бассейне с потрясающим видом на город.

Организационные детали