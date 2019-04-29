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Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века

Надежда
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Надежда – ваш гид
О, великолепные Карловы Вары! Окутанные клубами пара над горячими источниками, напоенные ароматами карловарских вафель и таинством курортных романов.

Приглашаю вас на всемирно известный курорт!
€351
316 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча ресепшн отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
4
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет

«Знаете ли вы, господа, что такое курорт? Курорт состоит из следующих элементов: доктора, воды, больного и музыки. Вода течет из крана в стакан или ванну. Доктор получает деньги и делает умное лицо. Больной поддерживает докторское существование. Музыка допекает больного, чтобы он не так скоро поправился. Все вместе взятое, в определенных дозах образует гармоничное целое, называемое курорт.» Н. А. Тэффи «Письма издалека» 1910 год

Программа

Как собственно проходит экскурсия и чем вас могут порадовать Карловы Вары?

  • Нам предстоит прогулка по одному-единственному, но такому роскошному курортному бульвару. Изысканность колоннад, фонтанчики общедоступных горячих источников, архитектурный шквал сецессиона — все несомненно порадует ваш взгляд.
  • У главного гейзера Вржидло нужно будет посидеть, можно и постоять минимально 15 минут. Вокруг гейзера действует мощное энергетическое поле, которое наполнит вас жизненной силой.
  • Вкусите карловарских вафель, ведь их пекут по рецепту 19-го века, и только для них тесто замешивают на карловарской воде.
  • Непременно продегустируйте лечебного ликера «Бехеровка» — подробности об истории этого чудодейственного напитка на экскурсии.
  • А может быть, вы планируете сделать заплыв в открытом бассейне, вода которого на одну треть минеральная? И обязательно загляните в магазин «FAON» — ведь это единственный фирменный магазин, единственного производства в Чехии лечебных и косметических препаратов на основе карловарских солей. Препараты уникальны.

Время в Карловых Варах пролетит незаметно. Уверена, что вы захотите туда вернуться. Конечно же, вернетесь, ведь стоит только захотеть.

В граде Локет проходит обзорная экскурсия по замку и городу, детям очень нравятся гномы, «живущие» там и театральные представления, которые проводятся несколько раз в течение дня. А вот мужчины могут насладиться отличным пивом от местного пивовара Св. Флориан.

Организационные детали

  • Трансфер из вашего отеля и обратно включен в стоимость
  • Входные билеты на дополнительные объекты оплачиваются отдельно
  • Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет
Карловы Вары и град Локет

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура ресепшн отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Надежда
Надежда
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Андрей
29 апреля 2019
Экскурсия в целом понравилась. Рассказ Надежды был немного академичен и перегружен историческими сведениями. Но можете сами задавать вопросы - Надежда знает очень много, в том числе и о чешском пиве:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать. Если поедите с детьми и посетите удивительный Рожденственский домик, в котором всегда праздник, готовьтесь к тому, что детей оттуда за уши не вытащишь:) Маршрут и программу экскурсии можно по желанию скорректировать, но длительность экскурсии все-равно ограничена. Хотя, наверное, за дополнительную плату (думаю, немаленькую) можно договориться. Но учтите, что у Надежды плотный график, и спортсменкой ее не назовешь. Град Локет - настоящий средневековый замок, было очень интересно. И пивоварня с рестораном "Святой Флориан" рядом - пиво уникальное! Карловы Вары немного разочаровали (были первый раз) - толпы людей (в основном, с постсоветского пространства) напомнили о наших курортах.

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