2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии

Ольга
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Ольга – ваш гид
В Карловых Варах прекрасно все: окружающие курорт невысокие горы, дома в стиле исторического романтизма, живописная река и колоннады, прикрывающие минеральные источники.

Вы раскроете самые интересные факты из жизни города и узнаете, какие знаменитые люди его посещали.
От 24 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Главной почты
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Идиллические Карловы Вары
Идиллические Карловы Вары

Что вас ожидает

Прошлое и настоящее Карловых Вар
Карловы Вары — умиротворенное, спокойное и совершенно чудесное место. Вы услышите, когда они были созданы и как им удалось стать одним из самых популярных чешских курортов, притягивающих монархов, ученых, композиторов, писателей и артистов. Увидите главные культурные памятники города: Народный дом, Городской театр, Елизаветины и Императорские Лазни и храм Марии Магдалины. А также узнаете историю простого кондитера, потомки которого основали гранд-отель Пупп.

Целебные Карловы Вары
Я расскажу о знаменитых врачах и людях, удачно воплотивших в городе свои инновационные идеи. А также раскрою, сколько источников в Карловых Варах, как правильно применять местную воду, как менялись методы лечения на протяжении истории и как влияют процедуры на здоровье людей.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Идиллические Карловы Вары
Идиллические Карловы Вары
Идиллические Карловы Вары
Идиллические Карловы Вары
Идиллические Карловы Вары
Идиллические Карловы Вары
Идиллические Карловы Вары
Идиллические Карловы Вары
Идиллические Карловы Вары
Идиллические Карловы Вары

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Главной почты.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. По профессии я историк. Живу в Карловых Варах 11 лет и все это время работаю гидом. Помогу вам узнать этот замечательный курорт во всей красе и раскрою удивительные страницы его прошлого!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

14 марта 2020
Добрый день!
Я как и многие не пишу хорошие отзывы, а зачем ?
Коротко переборов себя, хочу сказать спасибо!
Экскурсию рекомендую в первый день по прилёту, так же гид организует не дорогой трансфер в аэропорт!
На с супругой понравилось!
9 марта 2020
Хотелось бы поблагодарить от всей души грамотного, образованного, интеллигентного специалиста своего дела - гида Ольгу за прекрасную экскурсию

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