2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Прошлое и настоящее Карловых Вар

Карловы Вары — умиротворенное, спокойное и совершенно чудесное место. Вы услышите, когда они были созданы и как им удалось стать одним из самых популярных чешских курортов, притягивающих монархов, ученых, композиторов, писателей и артистов. Увидите главные культурные памятники города: Народный дом, Городской театр, Елизаветины и Императорские Лазни и храм Марии Магдалины. А также узнаете историю простого кондитера, потомки которого основали гранд-отель Пупп.

Целебные Карловы Вары

Я расскажу о знаменитых врачах и людях, удачно воплотивших в городе свои инновационные идеи. А также раскрою, сколько источников в Карловых Варах, как правильно применять местную воду, как менялись методы лечения на протяжении истории и как влияют процедуры на здоровье людей.