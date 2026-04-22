2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Карловы Вары - это место, где каждый уголок дышит историей и красотой.Город, окруженный невысокими горами, славится своими минеральными источниками и архитектурой в стиле исторического романтизма.Прогуливаясь по живописным улицам, можно увидеть

Народный дом, Городской театр, Елизаветины и Императорские Лазни, а также храм Марии Магдалины. Узнайте, как простой кондитер и его потомки создали знаменитый гранд-отель Пупп. Погружение в прошлое и настоящее Карловых Вар подарит незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Идеальное время для посещения Карловых Вар - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, и город оживает, предлагая множество культурных мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, здесь также приятно: меньше туристов, а природа радует красками. Зимой, с ноября по март, хотя и прохладнее, можно насладиться тишиной и спокойствием, что делает посещение города особенным.

Сейчас август — это идеальное время.