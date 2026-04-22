2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу Карловых Вар, узнайте их историю и посетите главные культурные памятники. Прогулка по живописным местам и колоннадам
Карловы Вары - это место, где каждый уголок дышит историей и красотой.
Город, окруженный невысокими горами, славится своими минеральными источниками и архитектурой в стиле исторического романтизма.
Прогуливаясь по живописным улицам, можно увидеть читать дальшеуменьшить
Народный дом, Городской театр, Елизаветины и Императорские Лазни, а также храм Марии Магдалины. Узнайте, как простой кондитер и его потомки создали знаменитый гранд-отель Пупп. Погружение в прошлое и настоящее Карловых Вар подарит незабываемые впечатления
Идеальное время для посещения Карловых Вар - летние месяцы с июня по август. В это время погода наиболее комфортная, и город оживает, предлагая множество культурных мероприятий. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, здесь также приятно: меньше туристов, а природа радует красками. Зимой, с ноября по март, хотя и прохладнее, можно насладиться тишиной и спокойствием, что делает посещение города особенным.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Народный дом
Городской театр
Елизаветины Лазни
Императорские Лазни
Храм Марии Магдалины
Описание экскурсии
Прошлое и настоящее Карловых Вар
Карловы Вары — умиротворенное, спокойное и совершенно чудесное место. Вы услышите, когда они были созданы и как им удалось стать одним из самых популярных чешских курортов, притягивающих монархов, ученых, композиторов, писателей и артистов. Увидите главные культурные памятники города: Народный дом, Городской театр, Елизаветины и Императорские Лазни и храм Марии Магдалины. А также узнаете историю простого кондитера, потомки которого основали гранд-отель Пупп.
Целебные Карловы Вары
Я расскажу о знаменитых врачах и людях, удачно воплотивших в городе свои инновационные идеи. А также раскрою, сколько источников в Карловых Варах, как правильно применять местную воду, как менялись методы лечения на протяжении истории и как влияют процедуры на здоровье людей.
Организационные детали
Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Главной почты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Карловых Варах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 718 туристов
Мое имя Ольга. Работаю гидом в Чехии с 2008 года, моя деятельность подтверждена государственным сертификатом официального гида Чешской республики (выдан 06.05.2021 года). Помогу вам узнать эту замечательную страну во всей красе и раскрою удивительные страницы ее прошлого!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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irina
Экскурсию у Ольги я заказывала для своих родителей. Хочу сказать что они остались в восторге - сказали что было очень интересно и познавательно. Ольга была внимательна к деталям, прогулка была лёгкой, только для них двоих. Рекомендуем!
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Евгения
Мы заказывали данную экскурсию как ознакомительную по Карловым Варам. Хотелось получить общие сведения об истории города, основных достопримечательностях, исторических и культурных деятелях.
Мы получили то, что хотели. Ольга показала нам основные читать дальшеуменьшить
места, заслуживающие интереса, ответила на вопросы, принесла с собой фотоматериалы, которые помогли составить представление об облике Карловых Вар во времена нескольких десятилетий и столетий назад, дала несколько полезных рекомендаций.
Отдельное спасибо Ольге, что пошла нам навстречу и согласилась начать экскурсию на час раньше стандартного времени и продумала маршрут таким образом, чтобы мы не замёрзли по прихоти внезапно испортившейся погоды.
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А
Алина
Ольга пунктуальна. Затрагивались исторические события не только Чехии, но и других стран и эпох, проводились параллели к другим курортным городам. Двухчасовая экскурсия оказалась для нас идеальной: достаточно, чтобы получить первое впечатление о городе и не перезагружена информацией. Мы благодарны Ольге за экскурсию и можем только порекомендовать ее услугу!
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Р
Роксолана
Экскурсия очень понравилась! Ольга приятный и обаятельный рассказчик, увлекательно знакомит с городом. Делает интересные акценты. Маршрут запоминающийся, дельные советы по пребыванию в городе! Спасибо большое!
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I
Ilona
Спасибо Ольге за экскурсию. Мы в восторге от Карловых вар, от подачи информации; просто, но познавательно, интересно и ненавязчиво. Так хочется вернуться и продолжить!
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Elena
Огромное спасибо Ольге за знакомство с чудесным городом и его историей!