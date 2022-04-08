Приглашаем вас отправиться на экскурсию в гостеприимный Берлин!

Берлин - город очень многогранный: это и столица Третьего Рейха, и город, история которого уходит корнями еще в Средние века, и современная стремительно развивающаяся столица Германии.

Важными достопримечательностями Берлина, безусловно, являются парламент Германии - Рейхстаг, мемориальный комплекс "Берлинская стена", разделяющая в свое время Германскую демократическую републику и Западный Берлин, Бранденбургские ворота (изначально "Ворота мира"), Берлинский кафедральный собор выстроенный в стиле барокко, Берлинская телебашня на Александрплатц, мемориал жертвам Холокоста и самая красивая площадь Берлина - Жандарменмаркт.

Стоит также отметить Музейный остров на реке Шпрее. Музейный остров Берлина включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Пергамский музей по праву считается самым впечатляющим музеем страны.

Любителям животных может понравиться Берлинский зоопарк и трехэтажный аквариум.