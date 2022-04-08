Индивидуальная экскурсия в Берлин

Смешанная: автомобильная и пешеходная

Индивидуальная
Смешанная: автомобильная и пешеходная.

Важно! При себе необходимо иметь QR-код, свидетельствующий о полном курсе вакцинации не старше 12 месяцев или QR-код, подтверждающий перенесение коронавирусной инфекции не старше 6 месяцев.
Индивидуальная экскурсия в Берлин
Индивидуальная экскурсия в Берлин
Индивидуальная экскурсия в Берлин
Индивидуальная экскурсия в Берлин
Индивидуальная экскурсия в Берлин
Индивидуальная экскурсия в Берлин

Что вас ожидает 🤩

  • Рейхстаг
  • Мемориальный комплекс "Берлинская стена"
  • Бранденбургские ворота
  • Берлинский кафедральный собор
  • Берлинская телебашня
  • Мемориал жертвам Холокоста
  • Площадь Жандарменмаркт
  • Музейный остров
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Приглашаем вас отправиться на экскурсию в гостеприимный Берлин!

Берлин - город очень многогранный: это и столица Третьего Рейха, и город, история которого уходит корнями еще в Средние века, и современная стремительно развивающаяся столица Германии.

Важными достопримечательностями Берлина, безусловно, являются парламент Германии - Рейхстаг, мемориальный комплекс "Берлинская стена", разделяющая в свое время Германскую демократическую републику и Западный Берлин, Бранденбургские ворота (изначально "Ворота мира"), Берлинский кафедральный собор выстроенный в стиле барокко, Берлинская телебашня на Александрплатц, мемориал жертвам Холокоста и самая красивая площадь Берлина - Жандарменмаркт.

Стоит также отметить Музейный остров на реке Шпрее. Музейный остров Берлина включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО. Пергамский музей по праву считается самым впечатляющим музеем страны.

Любителям животных может понравиться Берлинский зоопарк и трехэтажный аквариум.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 08:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Праги

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми☀️На весь день📜История и культура

Еще несколько похожих предложений в Праге

Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Eurotour
3.3
4 отзыва
Мистическая Прага (индивидуальная экскурсия)
Индивидуальная пешеходная ночная экскурсия по чешской столице
от 75 за 1-3 чел.
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Руслан
5
8 отзывов
Четыре города пражских: большая пешеходная экскурсия
Вас ждёт большая индивидуальная обзорная экскурсия по Праге
от 120 за 1-3 чел.
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
15 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Eurotour
4.8
16 отзывов
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Красота и глубина истории Берлина неоспоримы
65 за 1 человека
Детенице - индивидуальная экскурсия
5 часов
Индивидуальная
Eurotour
Нет отзывов
Детенице - индивидуальная экскурсия
У Вас веселое настроение и Вам хочется чтобы оно не покидало Вас
от 175 за 1-3 чел.
Вся Прага за один день на автомобиле
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Руслан
4.9
23 отзыва
Вся Прага за один день на автомобиле
Автомобильно-пешеходная экскурсия для тех, кто хочет за один раз посмотреть все достопримечательности Праги
от 175 за 1-3 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
2.5 часа
🚶 Пешая
Квест
Сона
4.9
203 отзыва
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Знакомство с городом в игровой форме
23 за 1 человека
Дрезден - индивидуальная экскурсия
10.5 часов
Индивидуальная
Eurotour
Нет отзывов
Дрезден - индивидуальная экскурсия
Прага - Дрезден - это тур, который подойдет всем любителям выдающейся архитектуры
от 280 за 1-3 чел.
Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Руслан
4.8
30 отзывов
Пешеходная экскурсия: Правобережная Прага
Мы отправимся на детальное изучение двух Средневековых городков, которые впоследствии стали районами Праги
от 110 за 1-4 чел.
В Берлин из Праги - на целый день
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Александра
Нет отзывов
В Берлин из Праги - на целый день
Прошлое и настоящее немецкой столицы в большой обзорной экскурсии
70 за 1 человека
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Татьяна
Нет отзывов
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
120 за 1-3 чел.
Замок Орлик и пивовар Козел - индивидуальная экскурсия
7 часов
Индивидуальная
Eurotour
Нет отзывов
Замок Орлик и пивовар Козел - индивидуальная экскурсия
Если вы уже насладились средневековой красотой величественной Праги, не торопитесь уезжать из Чехии
от 260 за 1-3 чел.
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Eurotour
4.5
275 отзывов
Магия и мистика Праги (костюмированная экскурсия)
Прага - один из самых таинственных городов Европы
15 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий 😎 в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Праге
ХОРОШО
🇨🇿
ТАМ