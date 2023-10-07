Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 42 экскурсии в категории «История и культура» в Праге на русском языке, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в Дрезден
Групповая
10 часов
86 отзывов
Экскурсия в Дрезден
Расписание: Вторник, Суббота в 08:30
50 за человека
Саксонская Швейцария
Групповая
9 часов
40 отзывов
Саксонская Швейцария
Расписание: Понедельник, Пятница в 08:30
50 за человека
Ежедневная пешеходная экскурсия по Праге
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
31 отзыв
Ежедневная пешеходная экскурсия по Праге
Расписание: Ежедневно в 15:15
20 за человека
Экскурсия в Вену
Групповая
14 часов
26 отзывов
Экскурсия в Вену
Расписание: Среда, Суббота в 07:00
80 за человека
Карловы Вары
Групповая
10 часов
25 отзывов
Карловы Вары
Расписание: Четверг в 08:30
от 50 за человека
Кутна-Гора
Групповая
5 часов
20 отзывов
Кутна-Гора
Расписание: Четверг в 09:00
50 за человека
Дрезден и Саксонская Швейцария
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Дрезден и Саксонская Швейцария
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Большая ознакомительная экскурсия по Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
2 отзыва
Большая ознакомительная экскурсия по Праге
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
150 за экскурсию
Чешский Штернберг и пражский Вышеград
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Чешский Штернберг и пражский Вышеград
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Карловы Вары, Крушовице и Локет
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Карловы Вары, Крушовице и Локет
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Истоки чешской истории
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Истоки чешской истории
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Национальный заповедник Чешский Рай
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Национальный заповедник Чешский Рай
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Карловы Вары
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Карловы Вары
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 10:00
295 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Рекомендуем надевать удобную обувь
Расписание: Ежедневно в 10:00
295 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Дрезден
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Дрезден
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 09:00
295 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
🚗 На машине
Индивидуальная
15 часов
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
Смешанная: автомобильная и пешеходная. При планировании рекомендуем учесть: торговые центры
Расписание: Ежедневно в 08:00
530 за экскурсию
Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника в 09:00
375 за экскурсию
Кутна Гора - серебряная столица Чехии
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Кутна Гора - серебряная столица Чехии
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 10:00
225 за экскурсию
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Замок Чешский Штернберк не работает по понедельникам. В апреле
Расписание: Ежедневно в 10:00
255 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Нюрнберг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия в Нюрнберг
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 08:00
480 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Берлин
🚗 На машине
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия в Берлин
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 08:00
500 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Мейсен
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Мейсен
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 09:00
340 за экскурсию
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Праге
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 10:00
75 за экскурсию
Большая пешеходная экскурсия по Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Большая пешеходная экскурсия по Праге
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 15:00
100 за экскурсию
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Праге
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Праге
Расписание: Ежедневно в 10:00
210 за экскурсию
Бальнеологический треугольник
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Бальнеологический треугольник
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Замки Вранов, Яромиржице и город Тельч
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Замки Вранов, Яромиржице и город Тельч
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Градец-Кралове, Двур-Кралове и госпиталь Кукс
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Градец-Кралове, Двур-Кралове и госпиталь Кукс
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Детенице
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Детенице
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Мейсен, Морицбург и Дрезден
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Мейсен, Морицбург и Дрезден
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Кутна Гора, Часлав и замок Жлебы
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Замок Кршивоклат, Конепрусские пещеры и Святой Ян под Скалой
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Замки Чешский Штернберг и Конопиште
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Замки Чешский Штернберг и Конопиште
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Кутна Гора и замок Чешский Штернберк
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Кутна Гора и замок Чешский Штернберк
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Замок Орлик над Влтавой, пивоварня Велкопоповицкий Козел и Вышеград
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Замки Южной Чехии с финалом в Чешском Крумлове
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Замки Южной Чехии с финалом в Чешском Крумлове
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
По городам Северной Чехии
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
По городам Северной Чехии
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Терезин и замок Мельник
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Терезин и замок Мельник
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Табор, Бехине и Чешский Крумлов
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Табор, Бехине и Чешский Крумлов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Тельч, Йиндржихув Градец и Червена Лгота
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Тельч, Йиндржихув Градец и Червена Лгота
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Поездка в Чешскую Швейцарию
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Поездка в Чешскую Швейцарию
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Фаина
    7 октября 2023
    Чешский Штернберг и пражский Вышеград
    Огромное спасибо Андрею за прекрасный день в Праге! Интересные сведения об истории страны и города, кухне, обычаях, продуктах, людях, пиве,
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    политике, архитектуре, мифах и т. д. Невозможно вспомнить — о чем мы только не говорили и не обсудили)) Познавательно, интересно, с юмором, с огнём, с любовью — к Праге, к людям, к событиям! Отличный гид, который всегда подскажет — куда пойти, что заказать, что посмотреть, как доехать, что купить) Расстались добрыми приятелями с надеждой на новую встречу!

  • B
    Boris
    1 октября 2023
    Истоки чешской истории
    Спасибо Андрею! Получили море удовольствия от экскурсий по Праге. Несмотря на то, что мы не первый раз в Чехии,благодаря Андрею узнали много нового и интересного. На экскурсии теряешь чувство времени. Очень рекомендуем!
  • B
    Boris
    30 сентября 2023
    Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
    Андрей очень знающий, интересный, а главное умеющий преподнести в доступной форме, гид. Мы провели с Андреем 2 дня в Праге и очень довольны. Спасибо!!
  • Г
    Георгий
    28 сентября 2023
    Национальный заповедник Чешский Рай
    Андрей любезно поделился с нами своими знаниями по истории Чехии. Страна открылась для нас с неожиданных сторон. Невероятной красоты каньоны,
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    скалы, по которым мы добирались до смотровой площадки. ЭТО ТОГО СТОИЛО!!! Вид был невероятный. Мы очутились в средневековье. Черт побери! Я правда ожидал появления рыцарей. На следующей день мы побывали в Чешском раю. Это не просто название. Это РАЙ. Андрей подводил нас к таким местам, что открывались невероятной красоты виды. Приятно иметь дело с профессиональным гидом и хорошим знатоком истории. Вся экскурсия проводилась не шаблонно- заученно. Разносторонние знания, как вишенка на торте дополняют впечатления от увиденного. Спасибо большое. Мечтали увидеть Чехию и не разочаровались в экскурсоводе.

  • Е
    Елена
    16 сентября 2023
    Дрезден и Саксонская Швейцария
    Экскурсия Саксонская Швейцария- Дрезден была подарком мужу на день рождения, и это было замечательно! Андрей спланировал день в соответствии с
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    нашими интересами, проявив при этом гибкость, пунктуальность и профессионализм. Глубокое знание не только истории, но и современной Чехии, интеллигентность, лёгкость в общении и харизма сделали экскурсию невероятно увлекательной! Мы также получили рекомендации для самостоятельных прогулок по Праге и фотографии. Огромное спасибо гиду и искренние рекомендации путешественникам!

  • А
    Андрей
    10 сентября 2023
    Большая ознакомительная экскурсия по Праге
    Очень понравилась экскурсия, которую предложил нам Андрей, скажу больше, мы впечатлены! Увидели Прагу немного в другом ракурсе, вдали от Карлова
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    моста и других раскаченных достопримечательностей! Если вы хотите необычную, и наполненную историческими малоизвестными фактами экскурсию, то вам к Андрею! Не пожалеете точно,

  • Г
    Галина
    20 мая 2023
    Карловы Вары, Крушовице и Локет
    Очень благодарны Андрею за интересную экскурсию в Карловы Вары. День, проведённый в его приятном обществе, был очень насыщенным, так как
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    по дороге к цели нашего путешествия, к Карловым Варам, мы ещё посетили и Пивовар в Скале, где отведали прекрасного чешского пива (только Андрей не мог, будучи за рулём, увы…) и вкусно поели, посетили Марианские Лазни, заехали в средневековый замок Лорет и только после этого прибыли в Карловы Вары, где Андрей очень подробно показал нам город и рассказал его историю. Мы осмотрели все достопримечательности города, побывали в соборе св. Петра и Павла, и даже поднимались на фуникулёре на смотровую площадку над городом. Андрей продемонстрировал глубокие знания истории, культуры и архитектуры тех мест, по которым мы с ним путешествовали. Его манера изложения нам тоже очень понравилась — прекрасное чувство юмора, высокой уровень культуры и такта. Наша экскурсия продлилась дольше намеченных 12 часов, за которые Андрей не взял с нас ни копейки. Очень рекомендуем Андрея другим туристам — не пожалеете.

  • В
    Виктория
    22 апреля 2023
    Большая ознакомительная экскурсия по Праге
    Восхищены!!!! Была первый раз в Праге, Андрей гид с большим стажем, великолепный рассказчик, знает страну и Прагу, обладает энциклопедическими знаниями,
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    историк по профессии и призванию. Мы много узнали о традициях и культуре этой страны. Андрей рассказывает доступно,интересно, поддерживает живое общение и даёт советы по дальнейшему посещению города. Остались в полном восторге!!!! Приедем ещё!!!! Спасибо большое за интересную экскурсию!!!!!

  • Н
    Наталья
    21 марта 2023
    Дрезден и Саксонская Швейцария
    Экскурсия в Саксонскую Швейцарию и Дрезден. 21.03.2023. Семейная пара из Израиля. Первый опыт индивидуальной экскурсии с гидом в Европе. Очень
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    довольны поездкой. Андрей обладает способностью чувствовать приоритет интересов клиентов, гибкостью в изменении планов поездки. Огромный объем исторических знаний, умение подать информацию, чтобы пробудить мышление и интерес к новым вопросам. Спокойный стиль беседы, индивидуальная харизма, легкий юмор, - все это сразу располагает к общению. Так что чувствуешь себя спокойно, как со старым знакомым. Что очень важно – индивидуальное сопровождение во всех пунктах экскурсии, обошли все смотровые площадки заповедника Саксонская Швейцария, не было необходимости смотреть на карту и разбираться с маршрутами. Много интересной информации узнали о Дрездене. Получили содержательную экскурсию по старому городу. Спасибо большое за незабываемые впечатления.

  • О
    Ольга
    11 октября 2022
    Ежедневная пешеходная экскурсия по Праге
    Cпасибо за экскурсию, гид Аркадий произвел хорошее впечатление, но мне кажется, что цена за экскурсию несколько превышает ее качественное и информативное наполнение

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «История и культура»

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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "История и культура" можно забронировать 42 экскурсии от 20 до 530. Туристы уже оставили гидам 237 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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