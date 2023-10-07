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Групповая
10 часов
Расписание: Вторник, Суббота в 08:30
€50 за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Понедельник, Пятница в 08:30
€50 за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€20 за человека
Групповая
14 часов
Расписание: Среда, Суббота в 07:00
€80 за человека
Групповая
10 часов
Расписание: Четверг в 08:30
от €50 за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Четверг в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
5.5 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
€150 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Карловы Вары
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 10:00
€295 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Рекомендуем надевать удобную обувь
Расписание: Ежедневно в 10:00
€295 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Дрезден
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 09:00
€295 за экскурсию
Индивидуальная
15 часов
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
Смешанная: автомобильная и пешеходная. При планировании рекомендуем учесть: торговые центры
Расписание: Ежедневно в 08:00
€530 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника в 09:00
€375 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Кутна Гора - серебряная столица Чехии
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 10:00
€225 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Кутна Гора и крепость Чешский Штернберк
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Замок Чешский Штернберк не работает по понедельникам. В апреле
Расписание: Ежедневно в 10:00
€255 за экскурсию
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия в Нюрнберг
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 08:00
€480 за экскурсию
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия в Берлин
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 08:00
€500 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Мейсен
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Праге
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 10:00
€75 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Большая пешеходная экскурсия по Праге
Пешеходная. Экскурсию проводит профессиональный русскоязычный гид
Расписание: Ежедневно в 15:00
€100 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
€210 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ФФаина7 октября 2023Огромное спасибо Андрею за прекрасный день в Праге! Интересные сведения об истории страны и города, кухне, обычаях, продуктах, людях, пиве,
- BBoris1 октября 2023Спасибо Андрею! Получили море удовольствия от экскурсий по Праге. Несмотря на то, что мы не первый раз в Чехии,благодаря Андрею узнали много нового и интересного. На экскурсии теряешь чувство времени. Очень рекомендуем!
- BBoris30 сентября 2023Андрей очень знающий, интересный, а главное умеющий преподнести в доступной форме, гид. Мы провели с Андреем 2 дня в Праге и очень довольны. Спасибо!!
- ГГеоргий28 сентября 2023Андрей любезно поделился с нами своими знаниями по истории Чехии. Страна открылась для нас с неожиданных сторон. Невероятной красоты каньоны,
- ЕЕлена16 сентября 2023Экскурсия Саксонская Швейцария- Дрезден была подарком мужу на день рождения, и это было замечательно! Андрей спланировал день в соответствии с
- ААндрей10 сентября 2023Очень понравилась экскурсия, которую предложил нам Андрей, скажу больше, мы впечатлены! Увидели Прагу немного в другом ракурсе, вдали от Карлова
- ГГалина20 мая 2023Очень благодарны Андрею за интересную экскурсию в Карловы Вары. День, проведённый в его приятном обществе, был очень насыщенным, так как
- ВВиктория22 апреля 2023Восхищены!!!! Была первый раз в Праге, Андрей гид с большим стажем, великолепный рассказчик, знает страну и Прагу, обладает энциклопедическими знаниями,
- ННаталья21 марта 2023Экскурсия в Саксонскую Швейцарию и Дрезден. 21.03.2023. Семейная пара из Израиля. Первый опыт индивидуальной экскурсии с гидом в Европе. Очень
- ООльга11 октября 2022Cпасибо за экскурсию, гид Аркадий произвел хорошее впечатление, но мне кажется, что цена за экскурсию несколько превышает ее качественное и информативное наполнение
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Сейчас в Праге в категории "История и культура" можно забронировать 42 экскурсии от 20 до 530. Туристы уже оставили гидам 237 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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