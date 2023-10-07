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по дороге к цели нашего путешествия, к Карловым Варам, мы ещё посетили и Пивовар в Скале, где отведали прекрасного чешского пива (только Андрей не мог, будучи за рулём, увы…) и вкусно поели, посетили Марианские Лазни, заехали в средневековый замок Лорет и только после этого прибыли в Карловы Вары, где Андрей очень подробно показал нам город и рассказал его историю. Мы осмотрели все достопримечательности города, побывали в соборе св. Петра и Павла, и даже поднимались на фуникулёре на смотровую площадку над городом. Андрей продемонстрировал глубокие знания истории, культуры и архитектуры тех мест, по которым мы с ним путешествовали. Его манера изложения нам тоже очень понравилась — прекрасное чувство юмора, высокой уровень культуры и такта. Наша экскурсия продлилась дольше намеченных 12 часов, за которые Андрей не взял с нас ни копейки. Очень рекомендуем Андрея другим туристам — не пожалеете.