Семейные развлекательные экскурсии Праги

Найдено 174 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Праге на русском языке, цены от €17, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, красавица Прага
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
215 отзывов
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10287 за всё до 4 чел.
Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
67 отзывов
Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики
Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
98 за всё до 5 чел.
Ваш идеальный день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура
Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
125 за всё до 10 чел.
Прага - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
68 отзывов
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
55 за человека
Прага глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
203 отзыва
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 70 за всё до 12 чел.
Пражские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Пражские истории: историческое путешествие по секретным местам Праги
Погрузитесь в увлекательный мир Праги: от средневековья до романтики, открывая неизведанные истории и секреты
Начало: Перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади
17 июня в 18:00
19 июня в 18:00
100 за всё до 5 чел.
Загадки Праги: экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
3 часа
37 отзывов
Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
100 за всё до 15 чел.
Старая Прага в историях и легендах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
130 за всё до 6 чел.
Пражский экспресс: город за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа
Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Сладкая экскурсия по исторической Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
37 отзывов
Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура
Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Романтический полёт для двоих (или троих)
Индивидуальная
3 часа
124 отзыва
Романтический полёт над Прагой для двоих
Исключительный опыт полёта над Прагой, который подарит вам незабываемые впечатления и великолепные фото
Начало: Аэродром находится в 30 минутах езды от Праги. Воз...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
298 за всё до 3 чел.
Поведи самолёт над Прагой
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
3 часа
49 отзывов
Стань пилотом на один день и управляй самолётом над Прагой
Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Начало: На аэродроме
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
287 за человека
Традиции старинных пражских пивоварен
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Пражские пивоварни: путешествие по миру чешского пива
Откройте для себя мир чешского пива, посетив старинные пивоварни Праги с уникальными дегустациями
14 июня в 15:00
16 июня в 15:00
9072 за всё до 5 чел.
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
355 отзывов
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
150120 за всё до 4 чел.
Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
63 отзыва
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
55 за человека
Мистическая Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
101 отзыв
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
17 июня в 20:00
18 июня в 20:00
107 за всё до 6 чел.
Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
🚌 На автобусе
Мини-группа
13 часов
19 отзывов
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 07:00
15 июня в 07:00
28 июня в 07:00
80 за человека
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы
Начало: Северный вход в Пражский град
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 8 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Город королей, алхимиков и пива
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге
Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином
Начало: метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00
10 июня в 11:00
11 июня в 08:30
135 за всё до 10 чел.
Дрезден - немецкая Флоренция
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Дрезден - жемчужина Германии: экскурсия из Праги
Познакомьтесь с Дрезденом: барочная архитектура, музейные сокровища и уютные кафе ждут вас
Начало: Договариваемся индивидуально
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Кутна Гора, замок Штернберг и Костнице: погружение в историю Праги
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут знакомство с аристократическим наследием, тайными историями и вкусной чешской кухней
Начало: рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
351 за всё до 6 чел.
Весь Пражский Град
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
55 отзывов
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
150 за всё до 6 чел.
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
51 отзыв
Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района
Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
288 за всё до 4 чел.
Мистерии вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
98 за всё до 2 чел.
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
38 за всё до 4 чел.
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
17 за человека
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
127 отзывов
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 12090 за всё до 10 чел.
Мистика Старой Праги
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
31 отзыв
Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения
Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги
Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
20 за человека
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
30 за человека
В сердце Чешской Швейцарии
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
8 отзывов
Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75 за человека
Тайная жизнь левобережной Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия
Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы
Начало: Станция метро Malostranska
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Праге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
70 за человека
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом, искусством и легендами
Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас
Начало: В районе выхода метро «Museum»
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
10080 за всё до 2 чел.
Центр Праги, Страговский монастырь и музей миниатюр
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища
За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Начало: Метро Площадь Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
80 за всё до 5 чел.
Современное искусство и арт-объекты Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Современное искусство Праги: от скульптур Давида Черны до желтых пингвинов
Погрузитесь в мир современного искусства Праги, где каждый арт-объект рассказывает свою уникальную историю
Начало: Станция метро Малостранска
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
104 за всё до 3 чел.
Пражский Град и сказочные Градчаны
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Пражский Град и сказочные Градчаны: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой
Начало: В районе Страговского монастыря
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
98 за всё до 5 чел.
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Начало: На трамвайной остановке Pohořelec
Расписание: в четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу и субботу в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
20 за человека
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
5 отзывов
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
165 за всё до 2 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
215 за всё до 3 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
211 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Знакомство с городом в игровой форме
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
23 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оразали
    6 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Хорошая поездка! Спасибо Ксении за организацию!
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Добрый день. Очень интересный город с богатой историей. Стоит посмотреть. Провел экскурсию гид Евгений, опытный хорошо владеющий информацией, рекомендую! Спасибо вам Евгений за все!
  • А
    Асель
    5 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Очень вежливый и грамотный гид
  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    Пражские истории
    Большое спасибо от меня и родителей за экскурсию! Несмотря на непрерывный дождь, это была наша лучшая экскурсия за поездку (Мюнхен-Вена-Прага).
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    Светлана прекрасно знает Прагу, лучшие места, виды, проведёт по уютным и от части секретным улочкам, минуя толпы, но оставаясь при этом в сердце Праги, покажет и расскажет обо всех достопримечательностях со знанием дела (она архитектор по образованию) и поделится лайфхаками о жизни и лучших местах Праги. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его всем знакомым, кто решит посетить Прагу!!
    Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его
  • G
    Georgiy
    4 июня 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Дрезден - немецкая Флоренция
    Было интересно, весело познавательно. Всё очень понравилось. Рекомендую, рекомендую!
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Здравствуй, красавица Прага
    Большое спасибо Ольга, очень понравилось. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень рекомендуем.
  • T
    Tatjana
    3 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был
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    потрясающий день, Алекс самый лучший гид, рассказал нам столько историй и фактов о Вене и Праге с юмором и в легкой подаче, было очень интересно и позитивно,благодаря ему даже дорога туда обратно была совсем не утомительной,ну а Вена конечно невероятно красивый город,оставивший нам яркие впечатления, которой необходимо посетить каждому! Благодарю Ксению за организацию,Алекса за такой чудесный, информативный и позитивный день, более того все наши просьбы и пожелания были учтены, за что тоже отдельное спасибо! Очень рекомендую!

    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Можно с детьми»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Здравствуй, красавица Прага
  2. Прага масонов, тамплиеров и алхимиков
  3. Ваш идеальный день в Праге
  4. Прага - любовь с первого взгляда
  5. Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Можно с детьми" можно забронировать 174 экскурсии от 17 до 530 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 3793 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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