Экскурсии по Праге на машине с гидом

Найдено 73 экскурсии в категории «На машине» в Праге на русском языке, цены от €40, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пражский экспресс: город за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа
Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
355 отзывов
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
150120 за всё до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Дрезден - немецкая Флоренция
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Дрезден - жемчужина Германии: экскурсия из Праги
Познакомьтесь с Дрезденом: барочная архитектура, музейные сокровища и уютные кафе ждут вас
Начало: Договариваемся индивидуально
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Кутна Гора, замок Штернберг и Костнице: погружение в историю Праги
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут знакомство с аристократическим наследием, тайными историями и вкусной чешской кухней
Начало: рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
351 за всё до 6 чел.
В сердце Чешской Швейцарии
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
8 отзывов
Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75 за человека
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
215 за всё до 3 чел.
Королевские грады Карлштейн и Кршивоклат
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Королевские грады Карлштейн и Кршивоклат
Истории и тайны великих правителей - автомобильное путешествие в прекрасные средневековые замки
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
364 за всё до 6 чел.
К Мельнику из Праги
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Путешествие в Мельник из Праги: замок, вино и костница
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций
Начало: В холле вашего отеля
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
190 за всё до 4 чел.
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
Весёлое авто-путешествие в средневековую крепость и за пивом
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
300 за всё до 6 чел.
По Праге на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Магия Саксонской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Магия Саксонской Швейцарии
Прелесть дикой природы, неприступная крепость Кёнигштайн и древний град Штольпен
Начало: У рецепции вашего отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Автомобильное путешествие на юг Богемии в живописную резиденцию Рожмебргов
Начало: На рецепции отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
Очароваться красотой и культурным наследием Чехии в автомобильном туре в живописнейший регион страны
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
364 за всё до 7 чел.
Из Праги в Дрезден
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Из Праги в Дрезден
Полюбоваться изящной архитектурой, великолепными коллекциями живописи и уникальными сокровищами
Начало: На рецепция вашего отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Карловы Вары и град Локет
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Карловы Вары и град Локет
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Начало: Ресепшн отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
351 за всё до 6 чел.
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
За один день открыть красивейшие места Чехии, а также их многовековую историю
17 июня в 09:30
19 июня в 09:30
400 за всё до 4 чел.
Средневековая корчма в Детенице
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Средневековая корчма в Детенице
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Дрезден и Саксонская Швейцария
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Дрезден и Саксонская Швейцария
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Чешский Штернберг и пражский Вышеград
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Чешский Штернберг и пражский Вышеград
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Карловы Вары, Крушовице и Локет
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Карловы Вары, Крушовице и Локет
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Истоки чешской истории
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Истоки чешской истории
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Замки Карлштейн и Конопиште, пивоварня Велкопоповицкий Козел
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Национальный заповедник Чешский Рай
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Национальный заповедник Чешский Рай
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Мейсен
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Мейсен
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 09:00
340 за экскурсию
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Праге
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Праге
Расписание: Ежедневно в 10:00
210 за экскурсию
Яромержице, Вранов и Тельч
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Яромержице, Вранов и Тельч
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Истоки чешской истории
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Истоки чешской истории
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Сказки венского леса: Из Праги в Вену
🚗 На машине
Индивидуальная
14 часов
Сказки венского леса: Из Праги в Вену
Начало: Рецепция вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Вышеград, Козел и Орлик
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Вышеград, Козел и Орлик
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Посетить охотничий замок Морицбург и оценить крепость-дворец на скале в сказочном городе Майсен
Начало: На Вацлавской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 240 за всё до 10 чел.
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
История и особенности производства знаменитого пива Пилзнер Уркуэлл с дегустацией в пивных подвалах
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
300 за всё до 5 чел.
Бальнеологический треугольник
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Бальнеологический треугольник
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Замки Вранов, Яромиржице и город Тельч
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Замки Вранов, Яромиржице и город Тельч
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Семейное путешествие в Пардубице, Градец-Кралове и замок Кунетицка гора
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
CITY TOUR по Праге с машиной
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 240 за всё до 4 чел.
Замки Бездез, Кокоржин и Мельник
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Замки Бездез, Кокоржин и Мельник
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
360 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Карловы Вары
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Карловы Вары
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 10:00
295 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Рекомендуем надевать удобную обувь
Расписание: Ежедневно в 10:00
295 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Дрезден
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Дрезден
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 09:00
295 за экскурсию
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
🚗 На машине
Индивидуальная
15 часов
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
Смешанная: автомобильная и пешеходная. При планировании рекомендуем учесть: торговые центры
Расписание: Ежедневно в 08:00
530 за экскурсию
Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника в 09:00
375 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Добрый день. Очень интересный город с богатой историей. Стоит посмотреть. Провел экскурсию гид Евгений, опытный хорошо владеющий информацией, рекомендую! Спасибо вам Евгений за все!
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его всем знакомым, кто решит посетить Прагу!!
    Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Дрезден - немецкая Флоренция
    Было интересно, весело познавательно. Всё очень понравилось. Рекомендую, рекомендую!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения! Женя отлично знает свое дело! Очень интересный и увлеченный рассказчик, глубоко владеет историей.
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    Наша экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться. Информация была подана очень доступно, познавательно,местами с хорошим юмором. Очень рекомендуем всем путешественникам данную экскурсию.

    От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения!От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения!От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения!
  • T
    Tatyana
    20 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Уникальная экскурсия, Евгений знающий и ненавязчивый экскурсовод прекрасно понимающий свой клиентов, эрудированный и хорошо знающий историю Праги, одним слово профессионал. Очень
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    рекомендую всем кто хочет узнать историю города и поговорить о жизни в Чехии и провести 5 часов в интересном общении на разные темы!!!

  • E
    Elena
    8 мая 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Евгений, спасибо большое за экскурсию! За 2 часа проехать по всей Праге, узнать историю, множество интересных фактов и получить ответы
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    на свои вопросы - это идеальное попадание! И все это с 2 детьми дошкольного возраста - это просто находка! Очень рекомендуем!

  • T
    Tatjana
    2 мая 2024
    Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
    Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок! Замок Глубока просто прекрасен,
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    не похож на другие замки. История «обитателей» замка так же очень интересна и разнообразна. Дарина - просто отличный гид! Кладезь знаний! Информация преподносится в интересной и усваиваемой форме. Дарина просто увлекает историей и событиями, происходящими в древности. Ощущение, будто она знает всё! Как из истории, так и из настоящего Чехии. Она знает то, что даже не входит в её экскурсии. Очень доброжелательная, дружелюбная, эрудированная, легка в общении. Я и моя 10-летняя дочь провели с Дариной несколько дней. Это были незабываемые, очень насыщенные дни! Мы очарованы Прагой, очарованы средневековым городом Чешски Крумлов! Очарованы знаниями Дарины и её желанием делиться знаниями и историей Чехии. Недавно улетели из Чехии, но уже планируем следующее путешествие, которое проведем обязательно с Дариной! С ней не нужно беспокоится ни о чём. Всё чётко организовано. В Чехии - только с Дариной! Это лучший гид, с которым я познакомилась. Всем очень рекомендую. Профессионал и просто добрый, искренний и обаятельный человек! Спасибо, Дарина, за наше прекрасное, незабываемое, совместное приключение 🙏🏻!

  • С
    Светлана
    2 мая 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Получили массу положительных впечатлений! Евгений - мастер своего дела!!! Все продумано и организовано на 5 с плюсом! Рекомендую однозначно!
  • М
    Максим
    19 апреля 2024
    В сердце Чешской Швейцарии
    Хотим выразить благодарность за суперскую экскурсию. Валера, Вы гид от бога👍 Очень эрудированный, не скучный, интеллектуальный с необычным подходом, все
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    то что нужно современному путешественнику. Редко встречаются такие люди, которые с душой и с хорошим юмором, могут влюбить в природу своей страны. Мы в восторге!!! Валера, не бросайте это дело оно однозначно ваше🤗 Ваши туристы из Эстонии, команда GetLucky😜

  • С
    Светлана
    11 апреля 2024
    Дрезден - немецкая Флоренция
    Прекрасная экскурсия!!! Рекомендую от всего сердца!!! Дорога на комфортом автомобиле была приятной и незаметной. Евгений отличный рассказчик,эрудированный, владеет материалом и,
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    что не мало важно, с прекрасным чувством юмора. Благодаря Евгению, мы за несколько часов, проведённых в Дрездене, твёрдо решили вернуться в этот город на более длительное время, так нам он понравился! В Праге мы тоже были на экскурсии с Евгением и вообще он организовал нам просто потрясающий отдых! Если вы хотите вкусно, весело, и со вкусом провести отпуск в Праге, то вам к Евгению! А его знания и эрудиция расширят ваш кругозор и пополнят ваши знания. Рекомендую прекрасного гида и обаятельного человека-Евгения.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Пражский экспресс: город за 2 часа
  2. Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
  3. Исцеляющая сила Карловых Вар
  4. Дрезден - немецкая Флоренция
  5. Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "На машине" можно забронировать 73 экскурсии от 40 до 530 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 545 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 73 экскурсии на 2024 год на машине, 545 ⭐ отзывов, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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