1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа
Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
150€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дрезден - жемчужина Германии: экскурсия из Праги
Познакомьтесь с Дрезденом: барочная архитектура, музейные сокровища и уютные кафе ждут вас
Начало: Договариваемся индивидуально
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кутна Гора, замок Штернберг и Костнице: погружение в историю Праги
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут знакомство с аристократическим наследием, тайными историями и вкусной чешской кухней
Начало: рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€351 за всё до 6 чел.
Мини-группа
11 часов
Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€75 за человека
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€215 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Королевские грады Карлштейн и Кршивоклат
Истории и тайны великих правителей - автомобильное путешествие в прекрасные средневековые замки
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€364 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Мельник из Праги: замок, вино и костница
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций
Начало: В холле вашего отеля
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
Весёлое авто-путешествие в средневековую крепость и за пивом
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€300 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Магия Саксонской Швейцарии
Прелесть дикой природы, неприступная крепость Кёнигштайн и древний град Штольпен
Начало: У рецепции вашего отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Автомобильное путешествие на юг Богемии в живописную резиденцию Рожмебргов
Начало: На рецепции отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
Очароваться красотой и культурным наследием Чехии в автомобильном туре в живописнейший регион страны
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€364 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Праги в Дрезден
Полюбоваться изящной архитектурой, великолепными коллекциями живописи и уникальными сокровищами
Начало: На рецепция вашего отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Карловы Вары и град Локет
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Начало: Ресепшн отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€351 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
За один день открыть красивейшие места Чехии, а также их многовековую историю
17 июня в 09:30
19 июня в 09:30
€400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Средневековая корчма в Детенице
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Мейсен
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 09:00
€340 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
€210 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Яромержице, Вранов и Тельч
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Истоки чешской истории
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Сказки венского леса: Из Праги в Вену
Начало: Рецепция вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Вышеград, Козел и Орлик
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Посетить охотничий замок Морицбург и оценить крепость-дворец на скале в сказочном городе Майсен
Начало: На Вацлавской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Плзеньский пивовар. Секреты лучшего в мире пива
История и особенности производства знаменитого пива Пилзнер Уркуэлл с дегустацией в пивных подвалах
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
€360 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Карловы Вары
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 10:00
€295 за экскурсию
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия Саксонская Швейцария
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Рекомендуем надевать удобную обувь
Расписание: Ежедневно в 10:00
€295 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Индивидуальная экскурсия в Дрезден
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно в 09:00
€295 за экскурсию
Индивидуальная
15 часов
Индивидуальная экскурсия в Мюнхен
Смешанная: автомобильная и пешеходная. При планировании рекомендуем учесть: торговые центры
Расписание: Ежедневно в 08:00
€530 за экскурсию
Индивидуальная
11 часов
Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Смешанная: автомобильная и пешеходная
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника в 09:00
€375 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Добрый день. Очень интересный город с богатой историей. Стоит посмотреть. Провел экскурсию гид Евгений, опытный хорошо владеющий информацией, рекомендую! Спасибо вам Евгений за все!
- ТТатьяна4 июня 2024Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его всем знакомым, кто решит посетить Прагу!!
- ААлександр4 июня 2024Было интересно, весело познавательно. Всё очень понравилось. Рекомендую, рекомендую!
- ССветлана29 мая 2024От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения! Женя отлично знает свое дело! Очень интересный и увлеченный рассказчик, глубоко владеет историей.
- TTatyana20 мая 2024Уникальная экскурсия, Евгений знающий и ненавязчивый экскурсовод прекрасно понимающий свой клиентов, эрудированный и хорошо знающий историю Праги, одним слово профессионал. Очень
- EElena8 мая 2024Евгений, спасибо большое за экскурсию! За 2 часа проехать по всей Праге, узнать историю, множество интересных фактов и получить ответы
- TTatjana2 мая 2024Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок! Замок Глубока просто прекрасен,
- ССветлана2 мая 2024Получили массу положительных впечатлений! Евгений - мастер своего дела!!! Все продумано и организовано на 5 с плюсом! Рекомендую однозначно!
- ММаксим19 апреля 2024Хотим выразить благодарность за суперскую экскурсию. Валера, Вы гид от бога👍 Очень эрудированный, не скучный, интеллектуальный с необычным подходом, все
- ССветлана11 апреля 2024Прекрасная экскурсия!!! Рекомендую от всего сердца!!! Дорога на комфортом автомобиле была приятной и незаметной. Евгений отличный рассказчик,эрудированный, владеет материалом и,
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