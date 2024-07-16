10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
7 авг в 08:30
20 авг в 08:30
€55 за человека
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 07:00
19 авг в 07:00
20 авг в 07:00
€80 за человека
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
9 авг в 08:30
29 авг в 08:30
€55 за человека
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дрезден - жемчужина Германии: экскурсия из Праги
Познакомьтесь с Дрезденом: барочная архитектура, музейные сокровища и уютные кафе ждут вас
Начало: Договариваемся индивидуально
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДорин16 июля 2024Замечательный тур, и замечательный гид Алекс. Очень энергичный и жизнерадостный человек. Итнересно расказывает, да еще и с юмором. Редко встречаются такие гиды. Однозначно рекомендую. Также советую взять входной билет в замок Глубока-над-Влтавой. Внутри очень красиво, и оно того стоит.
- OOlesia12 июля 2024Отличная экскурсию, однозначно рекомендую к посещению этот городок. Аутентичный, завораживающий, хочется вернуться еще раз. Великолепный гид Алекс, приятный в общении, заботливый, интересный, с ним точно не заскучаете.) Спасибо вам еще раз!
- ЖЖанель3 июля 2024Отличная экскурсия с Алексом! Куча впечатлений! Всем рекомендую👍
- ААнтон13 июня 2024Отличная экскурсия с очень приятным человеком. Было очень приятно общаться с Элеонорой и она хорошо знает свой материал. 100% рекомендация
- ООразали6 июня 2024Хорошая поездка! Спасибо Ксении за организацию!
- ААлександр4 июня 2024Было интересно, весело познавательно. Всё очень понравилось. Рекомендую, рекомендую!
- ННаталия2 июня 2024Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был
- ААндрей1 мая 2024Ксения организовала нам группу для поездки на 6 человек пунктуальная и организованная. Гид Алекс отличный рассказчик энергичный и весёлый. Подвела погода был сильный дождь, но Алекс делал всё чтобы нас взбодрить и не давал нам унывать спасибо большое.
- ООльга28 апреля 2024Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и
- ССветлана11 апреля 2024Прекрасная экскурсия!!! Рекомендую от всего сердца!!! Дорога на комфортом автомобиле была приятной и незаметной. Евгений отличный рассказчик,эрудированный, владеет материалом и,
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Однодневные»
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