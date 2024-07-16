Однодневные – экскурсии в Праге

Найдено 6 экскурсий в категории «Однодневные» в Праге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
На автобусе
На микроавтобусе
63 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
7 авг в 08:30
20 авг в 08:30
55 за человека
Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
На автобусе
19 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 07:00
19 авг в 07:00
20 авг в 07:00
80 за человека
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
На автобусе
75 отзывов
11 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
9 авг в 08:30
29 авг в 08:30
55 за человека
Исцеляющая сила Карловых Вар
На машине
29 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Дрезден - немецкая Флоренция
На машине
14 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дрезден - жемчужина Германии: экскурсия из Праги
Познакомьтесь с Дрезденом: барочная архитектура, музейные сокровища и уютные кафе ждут вас
Начало: Договариваемся индивидуально
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
На машине
22 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
380 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дорин
    16 июля 2024
    Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
    Замечательный тур, и замечательный гид Алекс. Очень энергичный и жизнерадостный человек. Итнересно расказывает, да еще и с юмором. Редко встречаются такие гиды. Однозначно рекомендую. Также советую взять входной билет в замок Глубока-над-Влтавой. Внутри очень красиво, и оно того стоит.
    Замечательный тур, и замечательный гид Алекс. Очень энергичный и жизнерадостный человек. Итнересно расказывает, да еще иЗамечательный тур, и замечательный гид Алекс. Очень энергичный и жизнерадостный человек. Итнересно расказывает, да еще и
  • O
    Olesia
    12 июля 2024
    Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
    Отличная экскурсию, однозначно рекомендую к посещению этот городок. Аутентичный, завораживающий, хочется вернуться еще раз. Великолепный гид Алекс, приятный в общении, заботливый, интересный, с ним точно не заскучаете.) Спасибо вам еще раз!
  • Ж
    Жанель
    3 июля 2024
    Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
    Отличная экскурсия с Алексом! Куча впечатлений! Всем рекомендую👍
  • А
    Антон
    13 июня 2024
    Исцеляющая сила Карловых Вар
    Отличная экскурсия с очень приятным человеком. Было очень приятно общаться с Элеонорой и она хорошо знает свой материал. 100% рекомендация
  • О
    Оразали
    6 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Хорошая поездка! Спасибо Ксении за организацию!
  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Дрезден - немецкая Флоренция
    Было интересно, весело познавательно. Всё очень понравилось. Рекомендую, рекомендую!
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был
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    потрясающий день, Алекс самый лучший гид, рассказал нам столько историй и фактов о Вене и Праге с юмором и в легкой подаче, было очень интересно и позитивно,благодаря ему даже дорога туда обратно была совсем не утомительной,ну а Вена конечно невероятно красивый город,оставивший нам яркие впечатления, которой необходимо посетить каждому! Благодарю Ксению за организацию,Алекса за такой чудесный, информативный и позитивный день, более того все наши просьбы и пожелания были учтены, за что тоже отдельное спасибо! Очень рекомендую!

    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться
  • А
    Андрей
    1 мая 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Ксения организовала нам группу для поездки на 6 человек пунктуальная и организованная. Гид Алекс отличный рассказчик энергичный и весёлый. Подвела погода был сильный дождь, но Алекс делал всё чтобы нас взбодрить и не давал нам унывать спасибо большое.
  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и
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    великолепную прогулку, окунулись в историю этого города. Алекс очень интересно и подробно провёл экскурсию по центру старого города, посоветовал где можно пообедать или совершить покупки и у нас осталось достаточно времени для посещения галереи. Еще раз большое спасибо Алексу за отлично проведённый день!

  • С
    Светлана
    11 апреля 2024
    Дрезден - немецкая Флоренция
    Прекрасная экскурсия!!! Рекомендую от всего сердца!!! Дорога на комфортом автомобиле была приятной и незаметной. Евгений отличный рассказчик,эрудированный, владеет материалом и,
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    что не мало важно, с прекрасным чувством юмора. Благодаря Евгению, мы за несколько часов, проведённых в Дрездене, твёрдо решили вернуться в этот город на более длительное время, так нам он понравился! В Праге мы тоже были на экскурсии с Евгением и вообще он организовал нам просто потрясающий отдых! Если вы хотите вкусно, весело, и со вкусом провести отпуск в Праге, то вам к Евгению! А его знания и эрудиция расширят ваш кругозор и пополнят ваши знания. Рекомендую прекрасного гида и обаятельного человека-Евгения.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Однодневные»

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  1. Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
  2. Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
  3. Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
  4. Исцеляющая сила Карловых Вар
  5. Дрезден - немецкая Флоренция
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская площадь
  6. Староместская ратуша
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Вышеград
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Праге в августе 2024
Сейчас в Праге в категории "Однодневные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 55 до 380. Туристы уже оставили гидам 222 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Однодневные», 222 ⭐ отзыва, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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