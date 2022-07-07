Однодневная автобусно-пешеходная экскурсия на русском языке по достопримечательностям Центральной Чехии — из Праги в город Кутна Гора и замок Чешский Штернберг. Проводится с наушниками.

Приглашаем Вас на экскурсию в город Кутна Гора, а также один из немногих замков, который до настоящего времени хранит свои семейные и фамильные традиции, это замок Чешский Штернберг который гордо возвышается на вершине скалы над живописной рекой Сазава.

Чешский Штенберг - старинный мощный град (крепость) XIII столетия, построенный на скале над долиной реки Сазава, представляет собой уникальный образец средневекового зодчества. Град является собственностью одного и того же рода с момента его основания до настоящего времени. Интерьеры замка богато украшены в стиле барокко.

Знакомство с королевским городом Кутна Гора начинается с Костехранилища - Кладбищенскoй часовни, декорированной черепами и костями человеческих останков. Центр Кутной Горы представляет собой архитектурное сокровище европейского значения, поэтому в 1995 г. был внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Далее экскурсия по Кутной Горе – одного из богатейших средневековых городов не только Чехии, но и Европы. Здесь добывали серебро, с XII по XV век в кутногорских шахтах добывали 1/3 всего европейского серебра. Вы увидите знаменитый храм святой Варвары, покровительницы шахтеров, который уникален не только внешне, но и внутренне (убранство, фрески, алтарь). Вы пройдете по удивительным улочкам средневекoвого города, увидите бывший Монетный двор, чумной столб, собор святого Якуба и многое другое.

Внимание! Если вы не внесли предоплату на сайте, то вам нужно прийти в пражский офис за 24 часа до начала экскурсии, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.