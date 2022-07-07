Кутна Гора и замок Чешский Штернберг

Вы посетите небольшой городок Кутна-Гора, где находится легендарная «Костница»

4.9
29 отзывов
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Вы посетите небольшой городок Кутна-Гора, где находится легендарная «Костница» – часовня, интерьер которой выполнен из человеческих костей. Весь исторический центр Кутна-Гора входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Далее вы побываете в величественном замке Чешский Штернберг, который называют «звездой на горе».
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Город Кутна Гора (ЮНЕСКО)
  • Собор св. Варвары (Барборы)
  • Монетный двор
  • Часовня Всех святых («Костница»)
  • Замок Чешский Штернберг
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Описание

Однодневная автобусно-пешеходная экскурсия на русском языке по достопримечательностям Центральной Чехии — из Праги в город Кутна Гора и замок Чешский Штернберг. Проводится с наушниками.
Приглашаем Вас на экскурсию в город Кутна Гора, а также один из немногих замков, который до настоящего времени хранит свои семейные и фамильные традиции, это замок Чешский Штернберг который гордо возвышается на вершине скалы над живописной рекой Сазава.
Чешский Штенберг - старинный мощный град (крепость) XIII столетия, построенный на скале над долиной реки Сазава, представляет собой уникальный образец средневекового зодчества. Град является собственностью одного и того же рода с момента его основания до настоящего времени. Интерьеры замка богато украшены в стиле барокко.
Знакомство с королевским городом Кутна Гора начинается с Костехранилища - Кладбищенскoй часовни, декорированной черепами и костями человеческих останков. Центр Кутной Горы представляет собой архитектурное сокровище европейского значения, поэтому в 1995 г. был внесен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Далее экскурсия по Кутной Горе – одного из богатейших средневековых городов не только Чехии, но и Европы. Здесь добывали серебро, с XII по XV век в кутногорских шахтах добывали 1/3 всего европейского серебра. Вы увидите знаменитый храм святой Варвары, покровительницы шахтеров, который уникален не только внешне, но и внутренне (убранство, фрески, алтарь). Вы пройдете по удивительным улочкам средневекoвого города, увидите бывший Монетный двор, чумной столб, собор святого Якуба и многое другое.
Внимание! Если вы не внесли предоплату на сайте, то вам нужно прийти в пражский офис за 24 часа до начала экскурсии, в противном случае ваша бронь будет аннулирована.

Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Если группа будет большая, каждый получит радионаушники
Что не входит
  • Входной билет в «Костницу» (90 крон)
  • Входной билет в собор св. Варвары (120 крон)
  • Входной билет в замок (185 крон)
  • Разрешение на фотосъёмку (40 крон)
  • Разрешение на видеосъёмку (50 крон)
Место начала и завершения?
Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Внимание! Данная экскурсия проводится при наборе группы от 4 человек. В случае не набора группы — вам будет предложена другая дата или другая экскурсия.
  • На экскурсию необходимо иметь с собой паспорт и мед. страховку. В случае отсутствия документов вам может быть отказано в экскурсии.
  • Если вы внесли предоплату на сайте, то оставшуюся часть суммы можно оплатить наличными гиду непосредственно перед экскурсией на месте встречи.
  • Пожалуйста, предъявите письмо-подтверждение бронирования (распечатанное или на экране мобильного устройства)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 29 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
3
2
1
Y
7 июля 2022
Гид был очень приятный, все хорошо рассказывал
N
15 авг 2022
Уникальные впечатления от Костницы. Такое редко где увидишь.
Ц
6 апр 2022
замечательная экскурсия
M
20 мар 2022
Замечательно
М
5 мая 2022
Очень понравилась экскурсия в Кутна Гору и замок Штенберк. Гид- Николай, очень интересно рассказал историю рода графов Штенберк, а также понравилась история строительства собора Святой Варвары. Очень рекомендуем!
H
19 фев 2022
Отличная, очень интересная экскурсия и прекрасно организована. Организаторы любят свое дело и настоящие профессионалы. Экскурсию «Кутна Гора и замок Чешский Штернберг» проводила директор компании Татьяна. Спасибо ей большое. Она знает свое дело, историю Чехии, замков и всех достопримечательностей до тонкостей. Мы посетили замок Чешский Штернберг, городок Кутна-Гора и множество других интересных мест. Мы получили незабываемые впечатления, массу информации и огромное удовольствие от экскурсии и общения с Татьяной. Рекомендуем всем, не пожалеете. Сергей и Марина Хакала. «Хельсинки»
А
5 янв 2022
Спасибо огромное нашему гиду Вере за интересную и познавательную экскурсию в замок Штернберг, Костица, Кутна Гора и церковь святой Варвары, всё было просто замечательно. август 2021
А
25 дек 2021
Экскурсия прошла в комфортном и интересном формате.
B
20 дек 2020
Если ваш гид Алексей- то прекрасная экскурсия вам обеспечена. Нам повезло два раза. И если какая то информация повторялась, то это даже на пользу. Замок прекрасен. Город Кутна Гора очень милый.
Г
15 дек 2020
Хорошая, насыщенная экскурсия! Хорошая организация, за исключением того, что автобус стоял достаточно далеко от места сбора экскурсии!
О
6 дек 2020
В целом экскурсия хорошая, отличный гид владимир, не особо интересный поход в замок, да и в целом свободного времени крайне мало между остановками
K
4 дек 2020
Отличная экскурсия, оплачивали в офисе компании, за день, до начала. Посещение объектов по желанию, так как входные билеты отдельно.
Т
20 ноя 2020
Экскурсия очень понравилась
Т
13 ноя 2020
Экскурсия прошла очень хорошо, гид рассказывал со знанием дела, место очень красивое, было очень интересно! Обязательно к посещению!!!
А
6 ноя 2020
Понравилось все
Ещё 14 отзывов

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