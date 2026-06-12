24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой (в мини-группе)

Восхититься убранством красивейшего замка Чехии и обойти уютный Чески-Крумлов
Камерный городок словно декорация к средневековому роману о прекрасных дамах, отважных рыцарях и призраках.

Здесь и тесные улочки, и старинные каменные постройки, и места, откуда открывается грандиозный вид на скалистую крепость! Вы впитаете средневековый дух, прогуливаясь по Чешскому Крумлову, и побываете в стенах белоснежного наикрасивейшего имения в Праге — в замке Глубока-над-Влтавой.
5
110 отзывов
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой (в мини-группе)
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой (в мини-группе)
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой (в мини-группе)

Описание экскурсии

Чешский Виндзор, или Глубока-над-Влтавой

Через 150 км — и после содержательной истории о Праге и Чешском Крумлове вас ждёт долгожданная встреча с белоснежной жемчужиной Чехии. Украшения, бастионы, высокие зубцы башенок, колонны и шумящая у подножия река Влтава — здесь будто попадешь в волшебный мир Уолта Диснея! Перед тем, как осмотреть замок изнутри, вы прогуляетесь по его владениям вместе с местным экскурсоводом — который непременно увлечёт хрониками этой грандиозной постройки. Далее вас ждут старинные залы и кабинеты, охотничьи трофеи бывших владельцев и впечатляющие рыцарские доспехи. Также в замке находится коллекция предметов, которая вдохновила Брэма Стокера на написание романа «Дракула». Что это — узнаете на экскурсии.

Крумлов — «застывшая сказка в камне»

Надеюсь, в вашем фотоаппарате осталась память, ведь впереди красавец Чески-Крумлов! Здесь вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия по городу, где нет ни одного повторяющегося дома. А ещё Крумлов сохранил первоначальный вид с далёкого 13 века. Вы погуляете по историческому центру и «городам внутри города», которые зовутся Латран и Паркан. По пути увидите Плащевой мост, одну из самых живописных площадок замка Чешский Крумлов, сможете подняться на паровозике во внутренний двор и осмотреть окрестности и красочные террасы.

В конце по вашему желанию можно пообедать в аутентичном ресторанчике, где вас угостят блюдами чешкой кухни, пивом и вином.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Путешествовать мы будем на комфортабельном автобусе (климат-контроль, мягкие кресла с ремнями безопасности)
  • Каждые 1,5 часа предусмотрены остановки
  • После обеда предусмотрено свободное время — 2 часа
  • Дорога из Праги до замка займет около 1,5 часов
  • Дорога от замка до Чешского Крумлова займёт 30 мин
  • Ориентировочное возвращение в Прагу — 18:30-19:00

Дополнительные расходы

  • обед в ресторане
  • входной билет в замок Глубока-над-Влтавой: 270-320 крон/чел. (у вас будет возможность выбрать экскурсию в сопровождении аудиогида или штатного гида по желанию)
  • паровозик в Чешском Крумлове: 50 крон/чел. (по желанию)

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 6 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€60
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2838 туристов
Меня зовут Ксения. Я живу в Праге больше 15 лет и безумно влюблена в этот город. Моя команда профессиональных гидов с большим удовольствием откроет Прагу с самых интересных, ярких и необычных ракурсов, расскажет о чешской истории, культуре и традициях.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
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1
Рита
Здравствуйте! 👋 Хочу поблагодарить Алекса и организаторов, за прекрасный тур в Королевский Чешский Крумлов и Глубока над Влтавой!
Тур проходил в небольшой группе, что очень удобно! Было очень интересно, живо и весело! 😊 Благодарю! 🌼🌼🌼
Здравствуйте! 👋 Хочу поблагодарить Алекса и организаторов, за прекрасный тур в Королевский Чешский Крумлов и Глубока над Влтавой!
Здравствуйте! 👋 Хочу поблагодарить Алекса и организаторов, за прекрасный тур в Королевский Чешский Крумлов и Глубока над Влтавой!
Здравствуйте! 👋 Хочу поблагодарить Алекса и организаторов, за прекрасный тур в Королевский Чешский Крумлов и Глубока над Влтавой!
Здравствуйте! 👋 Хочу поблагодарить Алекса и организаторов, за прекрасный тур в Королевский Чешский Крумлов и Глубока над Влтавой!
Здравствуйте! 👋 Хочу поблагодарить Алекса и организаторов, за прекрасный тур в Королевский Чешский Крумлов и Глубока над Влтавой!
Здравствуйте! 👋 Хочу поблагодарить Алекса и организаторов, за прекрасный тур в Королевский Чешский Крумлов и Глубока над Влтавой!
Здравствуйте! 👋 Хочу поблагодарить Алекса и организаторов, за прекрасный тур в Королевский Чешский Крумлов и Глубока над Влтавой!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Поездка была организована и очень интересная. Спасибо нашему гиду Алексу который сделал поездку очень живой и интересной. Мы получили удовольствие.
Поездка была организована и очень интересная. Спасибо нашему гиду Алексу который сделал поездку очень живой и интересной. Мы получили удовольствие.
Поездка была организована и очень интересная. Спасибо нашему гиду Алексу который сделал поездку очень живой и интересной. Мы получили удовольствие.
Поездка была организована и очень интересная. Спасибо нашему гиду Алексу который сделал поездку очень живой и интересной. Мы получили удовольствие.
Поездка была организована и очень интересная. Спасибо нашему гиду Алексу который сделал поездку очень живой и интересной. Мы получили удовольствие.
Поездка была организована и очень интересная. Спасибо нашему гиду Алексу который сделал поездку очень живой и интересной. Мы получили удовольствие.
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Татьяна
Великолепный рассказчик Алекс и Чешский Крумлов просто восхитительны, единственное «но»- аудио гид- в замке Глубока над Влтавой- как магнитофонная запись- это не аудио гид, профанация- за такие деньги(300крон)хотелось бы каждому индивидуальный😀 Сам замок и парковая зона хороши. Получили море удовольствия, спасибо, будем рекомендовать друзьям
Великолепный рассказчик Алекс и Чешский Крумлов просто восхитительны, единственное «но»- аудио гид- в замке Глубока над
Великолепный рассказчик Алекс и Чешский Крумлов просто восхитительны, единственное «но»- аудио гид- в замке Глубока над
Великолепный рассказчик Алекс и Чешский Крумлов просто восхитительны, единственное «но»- аудио гид- в замке Глубока над
Великолепный рассказчик Алекс и Чешский Крумлов просто восхитительны, единственное «но»- аудио гид- в замке Глубока над
Великолепный рассказчик Алекс и Чешский Крумлов просто восхитительны, единственное «но»- аудио гид- в замке Глубока над
Великолепный рассказчик Алекс и Чешский Крумлов просто восхитительны, единственное «но»- аудио гид- в замке Глубока над
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А
Круглов чешский очень милый, уютный,старинный городок, приятно провести время. Над ним возвышается огромный замок крепость. Потрясающий вид.
Замок Глубока над Влтавой поражает своим совершенством. А внутренняя отделка помещений просто великолепна. Рядом есть большой парковый комплекс. Экскурсия в маленькой группе в сопровождении гида Алекса оставляет очень приятные впечатления.
Круглов чешский очень милый, уютный,старинный городок, приятно провести время. Над ним возвышается огромный замок крепость. Потрясающий вид.
Круглов чешский очень милый, уютный,старинный городок, приятно провести время. Над ним возвышается огромный замок крепость. Потрясающий вид.
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Irina
Шикарная экскурсия Все очень организовано. Рассказ Гида впечатляет Огромное знание истории замка и не только. Экскурсиям индивидуальная - огромное спасибо за проявленное терпение - stop and shop.
Шикарная экскурсия Все очень организовано. Рассказ Гида впечатляет Огромное знание истории замка и не только. Экскурсиям
Шикарная экскурсия Все очень организовано. Рассказ Гида впечатляет Огромное знание истории замка и не только. Экскурсиям
Шикарная экскурсия Все очень организовано. Рассказ Гида впечатляет Огромное знание истории замка и не только. Экскурсиям
Шикарная экскурсия Все очень организовано. Рассказ Гида впечатляет Огромное знание истории замка и не только. Экскурсиям
Шикарная экскурсия Все очень организовано. Рассказ Гида впечатляет Огромное знание истории замка и не только. Экскурсиям
Шикарная экскурсия Все очень организовано. Рассказ Гида впечатляет Огромное знание истории замка и не только. Экскурсиям
Шикарная экскурсия Все очень организовано. Рассказ Гида впечатляет Огромное знание истории замка и не только. Экскурсиям
Шикарная экскурсия Все очень организовано. Рассказ Гида впечатляет Огромное знание истории замка и не только. Экскурсиям+1
Шикарная экскурсия Все очень организовано. Рассказ Гида впечатляет Огромное знание истории замка и не только. Экскурсиям
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Л
все было прекрасно,всем рекомендую, хорошо что повезло с погодой,экскурсоводом!самые лучшие воспоминания! благодарю!
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