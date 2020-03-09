24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой

Восхититься убранством красивейшего замка Чехии и обойти уютный Чески-Крумлов

Ксения
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Ксения – экскурсионное агентство
Камерный городок словно декорация к средневековому роману о прекрасных дамах, отважных рыцарях и призраках.

Здесь и тесные улочки, и старинные каменные постройки, и места, откуда открывается грандиозный вид на скалистую крепость! Вы впитаете средневековый дух, прогуливаясь по Чешскому Крумлову, и побываете в стенах белоснежного наикрасивейшего имения в Праге — в замке Глубока-над-Влтавой.
35 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 11 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча в центре города
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У этой экскурсии24 отзыва
4.71
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой

Что вас ожидает

Чешский Виндзор, или Глубока-над-Влтавой
Через 150 км — и после содержательной истории о Праге и Чешском Крумлове вас ждёт долгожданная встреча с белоснежной жемчужиной Чехии. Украшения, бастионы, высокие зубцы башенок, колонны и шумящая у подножия река Влтава — здесь будто попадешь в волшебный мир Уолта Диснея! Перед тем, как осмотреть замок изнутри, вы прогуляетесь по его владениям вместе с местным экскурсоводом — который непременно увлечёт хрониками этой грандиозной постройки. Далее вас ждут старинные залы и кабинеты, охотничьи трофеи бывших владельцев и впечатляющие рыцарские доспехи. Также в замке находится коллекция предметов, которая вдохновила Брэма Стокера на написание романа «Дракула». Что это — узнаете на экскурсии.

Крумлов — «застывшая сказка в камне»
Надеюсь, в вашем фотоаппарате осталась память, ведь впереди красавец Чески-Крумлов! Здесь вас ждёт увлекательный обзорный тур по городу, где нет ни одного повторяющегося дома. А ещё Крумлов сохранил первоначальный вид с далёкого 13 века. Вы погуляете по историческому центру и «городам внутри города», которые зовутся Латран и Паркан. По пути увидите Плащевой мост, одну из самых живописных площадок замка Чешский Крумлов, сможете подняться на паровозике во внутренний двор и осмотреть окрестности и красочные террасы.

В конце по вашему желанию можно пообедать в аутентичном ресторанчике, где вас угостят блюдами чешкой кухни, пивом и вином.

Организационные детали

В настоящее время замок Глубока-над-Влтавой можно осмотреть только снаружи.

Как проходит экскурсия

  • Путешествовать мы будем на комфортабельном автобусе (климат-контроль, мягкие кресла с ремнями безопасности)
  • Каждые 1,5 часа предусмотрены остановки
  • После обеда предусмотрено свободное время — 2 часа
  • Дорога из Праги до замка займет около 1,5 часов
  • Дорога от замка до Чешского Крумлова займёт 30 мин
  • Ориентировочное возвращение в Прагу — 18:30-19:00

Дополнительные расходы

  • обед в ресторане
  • входной билет в замок Глубока-над-Влтавой: 270-320 крон/чел. (у вас будет возможность выбрать экскурсию в сопровождении аудиогида или штатного гида по желанию)
  • паровозик в Чешском Крумлове: 50 крон/чел. (по желанию)
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой

Экскурсия проводится во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения. Я живу в Праге больше 15 лет и безумно влюблена в этот город. Моя команда профессиональных гидов с большим удовольствием открет Прагу с самых интересных, ярких и необычных ракурсов, расскажет о чешской истории, культуре и традициях.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Были на экскурсии с гидом Юлией. Обширные знания гида истории, а также тех мест которые мы посещали были жемчужинкой данной экскурсии. Виды города и замка необыкновенны и останутся в памяти на всю жизнь. Конечно хотелось бы больше свободного времени для прогулки по городу. Но так как запланировано 2 достопримечательности надо чем то жертвовать. Хочется вернуться в чешский Крумлов на целый день и спокойно погулять по его прекрасным улочкам. Есть один неприятный момент, экскурсия предполагает размер группы до 30 человек. По факту было 64. Как то многовато, напрягала эта толчия. Но в общем и целом несмотря на такое небольшое неудобство, экскурсия и гид Юлия безумно понравились!!!!!
Taras
8 марта 2020
Материала было СЛИШКОМ много. Я бы рекомендовал говорить чуть меньше, медленнее и более структурировано. А так в голове мало что осталось. В остальном супер экскурсия, отличная организация
1 марта 2020
13 февраля посетили Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой, всё очень понравилось. Милый маленький город с красивыми пейзажами и великолепными крышами. Его можно обойти за сутки. А замок и его внутреннее убранство-впечатляют. Всем советую!
1 марта 2020
Город-сказка!
24 февраля 2020
Интересная экскурсия. Гид был Алексей. Интересно и не скучно все рассказывал. Времени хватило, чтобы все посмотреть
24 февраля 2020
Экскурсия на высшем уровне,гид огонь
24 февраля 2020
Все было чудесно! Гид Алексей супер!!!
19 февраля 2020
Большое спасибо экскурсоводу Юлии, очень интресно. Из минусов сезонность (февраль не сезон) даёт о себе знать. Замок вместо 55 минут экскурсии, только 35.
11 февраля 2020
Были на экскурсии 8.02. Нам очень понравилось.То, что городок сказочный, то, что замок волшебный, это безусловно сыграло свою роль. Но очень хочется отметить нашего гида Юлию. Настолько понятно и интересно изложена информация, что даже то,что нам рассказали на предыдущей экскурсии стало более понятным, логичным, пазл сложился. Мы увидели страну другими глазами, полузабытые познания стали живыми картинами. Шагая по улочкам Крумлова, будто сошедшим со страниц сказки, мы не удивились бы ни гномику, выглядывающему из-за водосточной трубы, ни привидению, если б оно вышло на нас из стены дома. Чудесная поездка! Всем советую, особенно с детьми школьного возраста. После урбанистических пейзажей окунуться в атмосферу сказочности просто здорово! Очень хочется вернуться, провести там целый день, заглянуть в музейчики и просто погулять по этим завораживающим улочкам
2 февраля 2020
Экскурсия хорошо составлена, интересна, но многовато рекламы
Ещё 14 отзывов

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