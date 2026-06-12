24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой (в мини-группе)
Восхититься убранством красивейшего замка Чехии и обойти уютный Чески-Крумлов
Камерный городок словно декорация к средневековому роману о прекрасных дамах, отважных рыцарях и призраках.
Здесь и тесные улочки, и старинные каменные постройки, и места, откуда открывается грандиозный вид на скалистую крепость! Вы впитаете средневековый дух, прогуливаясь по Чешскому Крумлову, и побываете в стенах белоснежного наикрасивейшего имения в Праге — в замке Глубока-над-Влтавой.
Через 150 км — и после содержательной истории о Праге и Чешском Крумлове вас ждёт долгожданная встреча с белоснежной жемчужиной Чехии. Украшения, бастионы, высокие зубцы башенок, колонны и шумящая у подножия река Влтава — здесь будто попадешь в волшебный мир Уолта Диснея! Перед тем, как осмотреть замок изнутри, вы прогуляетесь по его владениям вместе с местным экскурсоводом — который непременно увлечёт хрониками этой грандиозной постройки. Далее вас ждут старинные залы и кабинеты, охотничьи трофеи бывших владельцев и впечатляющие рыцарские доспехи. Также в замке находится коллекция предметов, которая вдохновила Брэма Стокера на написание романа «Дракула». Что это — узнаете на экскурсии.
Крумлов — «застывшая сказка в камне»
Надеюсь, в вашем фотоаппарате осталась память, ведь впереди красавец Чески-Крумлов! Здесь вас ждёт увлекательная обзорная экскурсия по городу, где нет ни одного повторяющегося дома. А ещё Крумлов сохранил первоначальный вид с далёкого 13 века. Вы погуляете по историческому центру и «городам внутри города», которые зовутся Латран и Паркан. По пути увидите Плащевой мост, одну из самых живописных площадок замка Чешский Крумлов, сможете подняться на паровозике во внутренний двор и осмотреть окрестности и красочные террасы.
В конце по вашему желанию можно пообедать в аутентичном ресторанчике, где вас угостят блюдами чешкой кухни, пивом и вином.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Путешествовать мы будем на комфортабельном автобусе (климат-контроль, мягкие кресла с ремнями безопасности)
Каждые 1,5 часа предусмотрены остановки
После обеда предусмотрено свободное время — 2 часа
Дорога из Праги до замка займет около 1,5 часов
Дорога от замка до Чешского Крумлова займёт 30 мин
Ориентировочное возвращение в Прагу — 18:30-19:00
Дополнительные расходы
обед в ресторане
входной билет в замок Глубока-над-Влтавой: 270-320 крон/чел. (у вас будет возможность выбрать экскурсию в сопровождении аудиогида или штатного гида по желанию)
паровозик в Чешском Крумлове: 50 крон/чел. (по желанию)
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — Организатор в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2838 туристов
Меня зовут Ксения. Я живу в Праге больше 15 лет и безумно влюблена в этот город. Моя команда профессиональных гидов с большим удовольствием откроет Прагу с самых интересных, ярких и необычных ракурсов, расскажет о чешской истории, культуре и традициях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 110 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Рита
Здравствуйте! 👋 Хочу поблагодарить Алекса и организаторов, за прекрасный тур в Королевский Чешский Крумлов и Глубока над Влтавой! Тур проходил в небольшой группе, что очень удобно! Было очень интересно, живо и весело! 😊 Благодарю! 🌼🌼🌼
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М
Марина
Поездка была организована и очень интересная. Спасибо нашему гиду Алексу который сделал поездку очень живой и интересной. Мы получили удовольствие.
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Татьяна
Великолепный рассказчик Алекс и Чешский Крумлов просто восхитительны, единственное «но»- аудио гид- в замке Глубока над Влтавой- как магнитофонная запись- это не аудио гид, профанация- за такие деньги(300крон)хотелось бы каждому индивидуальный😀 Сам замок и парковая зона хороши. Получили море удовольствия, спасибо, будем рекомендовать друзьям
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А
Алексей
Круглов чешский очень милый, уютный,старинный городок, приятно провести время. Над ним возвышается огромный замок крепость. Потрясающий вид. Замок Глубока над Влтавой поражает своим совершенством. А внутренняя отделка помещений просто великолепна. Рядом есть большой парковый комплекс. Экскурсия в маленькой группе в сопровождении гида Алекса оставляет очень приятные впечатления.
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Irina
Шикарная экскурсия Все очень организовано. Рассказ Гида впечатляет Огромное знание истории замка и не только. Экскурсиям индивидуальная - огромное спасибо за проявленное терпение - stop and shop.
+1
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Л
Людмила
все было прекрасно,всем рекомендую, хорошо что повезло с погодой,экскурсоводом!самые лучшие воспоминания! благодарю!
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