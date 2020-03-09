24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Чешский Виндзор, или Глубока-над-Влтавой

Через 150 км — и после содержательной истории о Праге и Чешском Крумлове вас ждёт долгожданная встреча с белоснежной жемчужиной Чехии. Украшения, бастионы, высокие зубцы башенок, колонны и шумящая у подножия река Влтава — здесь будто попадешь в волшебный мир Уолта Диснея! Перед тем, как осмотреть замок изнутри, вы прогуляетесь по его владениям вместе с местным экскурсоводом — который непременно увлечёт хрониками этой грандиозной постройки. Далее вас ждут старинные залы и кабинеты, охотничьи трофеи бывших владельцев и впечатляющие рыцарские доспехи. Также в замке находится коллекция предметов, которая вдохновила Брэма Стокера на написание романа «Дракула». Что это — узнаете на экскурсии.

Крумлов — «застывшая сказка в камне»

Надеюсь, в вашем фотоаппарате осталась память, ведь впереди красавец Чески-Крумлов! Здесь вас ждёт увлекательный обзорный тур по городу, где нет ни одного повторяющегося дома. А ещё Крумлов сохранил первоначальный вид с далёкого 13 века. Вы погуляете по историческому центру и «городам внутри города», которые зовутся Латран и Паркан. По пути увидите Плащевой мост, одну из самых живописных площадок замка Чешский Крумлов, сможете подняться на паровозике во внутренний двор и осмотреть окрестности и красочные террасы.

В конце по вашему желанию можно пообедать в аутентичном ресторанчике, где вас угостят блюдами чешкой кухни, пивом и вином.