6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства

Исследовать средневековый город, увидеть самую большую Костницу и посетить замок Чешский Штернберг

Ксения
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Ксения – экскурсионное агентство
Кутна-Гора прежде был одним из самых богатых городов королевства благодаря добыче серебра.

Мы поговорим об истории города, посетим Королевский монетный двор и посмотрим на изготовление грошей, а также осмотрим главные достопримечательности: Часовню Всех Святых, Собор Святой Варвары и легендарный замок Штенберг.
30 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 8 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча — у памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства

Что вас ожидает

Старый замок на горе
Первым делом мы отправимся в замок старинного рода Штенбергов, где по сей день живет граф со своей семьей и порой лично приветствует туристов. Глядя на предзамковый бастион и прогуливаясь по внутреннему дворику, вы отметите необычные архитектурные детали, а внутри полюбуетесь богатым барочным интерьерам пятнадцати залов, остановитесь у картин, гобеленов, охотничьих трофеев и коллекции оружия. Мы поговорим об истории замка и решениях, которые принимались в стенах его кабинетов. А после экскурсии можно будет насладиться сказочным видом окрестностей и приобрести памятный сувенир.

Кружево костей
Следом вы окажетесь в старинном городе Кутна-Гора: среди легенд о королях, рыцарях и серебродобытчиках. Средневековая часовня Костница — одна из главных достопримечательностей, которая впечатляет до глубины души. Вы увидите пирамиды из черепов и огромную люстру, содержащую весь набор костей человеческого тела. После небольшой паузы на обед и покупку сувениров мы пойдем к Храму Святой Варвары — мрачному собору, шпили которого вы могли видеть в фильме «Омен». Я расскажу о Святой Варваре — покровительнице шахтеров, и укажу на уникальные детали убранства святыни.

Серебряный город
Следуя по Редгарской улице мы выйдем к монетному двору. С XII по XV век в кутногорских шахтах добывали 1/3 всего европейского серебра, поэтому этот объект заслуживает внимания. Вы узнаете много нового о чеканке монет, посмотрите на домики чеканщиков и тот самый волшебный пражский грош. Прогуливаясь по городку, вы увидите бывший монетный двор, Чумной и Моровый столбы, собор святого Якуба, Готический дом, а также множество часовен и церквей.

После экскурсии предусмотрен перерыв на ланч и свободное время для самостоятельного осмотра окрестностей. А перед въездом в Прагу мы сделаем санитарную остановку на территории аутлет-центра Fashion Arena, где по желанию можно будет выпить кофе и передохнуть или посетить магазины.

Организационные детали

Обратите внимание

  • С 14.03.2020 замок Чешский Штернберг, Костница и Собор Святой Варвары открыты только для внешнего просмотра
  • Экскурсию проведет один из гидов профессиональной команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из Праги в Кутну-Гору и обратно на комфортабельном автобусе с климат-контролем. Дополнительно в автобусе можно будет купить воду или пиво.
  • Радионаушники на время экскурсии
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: билет в замок Штенберг — 180 крон, билет в часовню — 90 крон, билет в Храм Святой Варвары — 120 крон

Условия бронирования
Обязательно возьмите с собой паспорт

Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура — у памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ксения
Ксения
Меня зовут Ксения. Я живу в Праге больше 15 лет и безумно влюблена в этот город. Моя команда профессиональных гидов с большим удовольствием открет Прагу с самых интересных, ярких и необычных ракурсов, расскажет о чешской истории, культуре и традициях.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Экскурсия замечательная, гид Снежана была на высоте. Не понравилось свободное время в Кутно Горе. Бесцельное шатание.
9 марта 2020
Экскурсия очень понравилась. Юрий очень интересно нам рассказывал историю, отвечал на все вопросы. Несмотря на то, что заявлено было, что экскурсия не более 30 человек, нас было 44. И эта разница никак не помешала насладиться экскурсионной программой.
26 февраля 2020
Все очень хорошо. Отличный водитель Александр и экскурсовод Снежана. Сам город очень уютный и душевно теплый.
Вместе с тем вынуждена отметить следующие недочеты:
- на сайте сказано, что группа численность до 10 человек, ничего не сказано, что группа может быть обьединена с кем-то. У нас в итоге получилась группа численностью 28 человек.
- в программе сказано, что будет посещение храма св. Варвары и рассказано о святынях , нам же его только показали и предложили желающим самостоятельно его посетить.
Полагаю, что надо внести соответствующие коррективы в описание экскурсии на сайте.
В целом же все прекрасно.
12 февраля 2020
Нашим гидом был Валерий. Рассказывал интересно, нам очень понравилось его слушать. После экскурсии мы поехали в Прагу, нас не завозили на шопинг, потому что весь автобус отказался, но при бронировании учитывайте, что может быть ещё и заезд туда.
3 января 2020
Ездили в Кутну Гору с сыном 2 января с гидом Оксаной. Именно после этой экскурсии он мне сказал, что у нас еще ни разу не было плохого гида.
3 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась! У нас был очень опытный экскурсовод , на все вопросы всегда есть четкий ответ. Интересно и насыщенно провела всю экскурсию. Спасибо большое!

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