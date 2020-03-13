6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старый замок на горе

Первым делом мы отправимся в замок старинного рода Штенбергов, где по сей день живет граф со своей семьей и порой лично приветствует туристов. Глядя на предзамковый бастион и прогуливаясь по внутреннему дворику, вы отметите необычные архитектурные детали, а внутри полюбуетесь богатым барочным интерьерам пятнадцати залов, остановитесь у картин, гобеленов, охотничьих трофеев и коллекции оружия. Мы поговорим об истории замка и решениях, которые принимались в стенах его кабинетов. А после экскурсии можно будет насладиться сказочным видом окрестностей и приобрести памятный сувенир.

Кружево костей

Следом вы окажетесь в старинном городе Кутна-Гора: среди легенд о королях, рыцарях и серебродобытчиках. Средневековая часовня Костница — одна из главных достопримечательностей, которая впечатляет до глубины души. Вы увидите пирамиды из черепов и огромную люстру, содержащую весь набор костей человеческого тела. После небольшой паузы на обед и покупку сувениров мы пойдем к Храму Святой Варвары — мрачному собору, шпили которого вы могли видеть в фильме «Омен». Я расскажу о Святой Варваре — покровительнице шахтеров, и укажу на уникальные детали убранства святыни.

Серебряный город

Следуя по Редгарской улице мы выйдем к монетному двору. С XII по XV век в кутногорских шахтах добывали 1/3 всего европейского серебра, поэтому этот объект заслуживает внимания. Вы узнаете много нового о чеканке монет, посмотрите на домики чеканщиков и тот самый волшебный пражский грош. Прогуливаясь по городку, вы увидите бывший монетный двор, Чумной и Моровый столбы, собор святого Якуба, Готический дом, а также множество часовен и церквей.

После экскурсии предусмотрен перерыв на ланч и свободное время для самостоятельного осмотра окрестностей. А перед въездом в Прагу мы сделаем санитарную остановку на территории аутлет-центра Fashion Arena, где по желанию можно будет выпить кофе и передохнуть или посетить магазины.