Экскурсии на автобусе в Праге

Найдено 31 экскурсия в категории «На автобусе» в Праге на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
68 отзывов
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
55 за человека
Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
63 отзыва
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
55 за человека
Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
🚌 На автобусе
Мини-группа
13 часов
19 отзывов
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 07:00
15 июня в 07:00
28 июня в 07:00
80 за человека
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
127 отзывов
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
6 отзывов
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
30 за человека
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
70 за человека
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Погрузитесь в историю Чехии: посетите крепость Штернберк, Костницу и Кутна-Гору. Узнайте о жизни дворян и насладитесь уникальными памятниками
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
45 за человека
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе - и навсегда оставить в сердце
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в четверг и субботу в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
59 за человека
Прага - Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
39 отзывов
Прага - Карловы Вары: погружение в атмосферу знаменитого курорта
Откройте великолепие Карловых Вар, где каждый уголок хранит истории знаменитостей и тайны целебных источников
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
50 за человека
Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства
Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы
Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
50 за человека
По Праге - на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
360 отзывов
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
1234 отзыва
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
25 за человека
Прага: Всё включено
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
167 отзывов
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50 за человека
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 19:00 (сбор в 18:50)
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
25 за человека
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
235 отзывов
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
60 за человека
Карловы Вары
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
343 отзыва
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
227 отзывов
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
45 за человека
Из Праги в Нюрнберг
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
26 отзывов
Путешествие из Праги в Нюрнберг: замки, искусство и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нюрнберга, где средневековье встречается с современностью, а история сочетается с вкусными баварскими традициями
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, пятница, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
85 за человека
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
9 отзывов
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
55 за человека
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
Сегодня в 08:45
15 июня в 08:45
55 за человека
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
13 отзывов
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: четверг, суббота 6.45
13 июня в 06:45
15 июня в 06:45
95 за человека
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
238 отзывов
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
15 июня в 07:00
80 за человека
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
Начало: Площадь Республики, Прага
Расписание: По пятницам в 08:00 (сбор в 07:45)
14 июня в 07:45
21 июня в 07:45
45 за человека
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
4.5 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25 за человека
В Дрезден из Праги в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
В Дрезден из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут!)
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55 за человека
Замок и средневековая корчма Детенице
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Замок и средневековая корчма Детенице
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Пт, Сб, Вс в 17:00
Завтра в 17:00
14 июня в 17:00
от 30 за человека
Моравский Крас и замок Леднице
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Моравский Крас и замок Леднице
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; по вторникам в 7:00 (сбор в 6:45)
10 июня в 06:45
17 июня в 06:45
60 за человека
Замок Емниште и пивовар Козел
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Замок Емниште и пивовар Козел
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: По вторникам в 09:00 (сбор в 08:45)
11 июня в 08:45
18 июня в 08:45
35 за человека
Моравский крас и замок Пернштейн
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Моравский крас и замок Пернштейн
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; во вторник и пятницу в 7:00 (сбор в 6:45)
11 июня в 06:45
14 июня в 06:45
60 за человека
По городам с гидом на поезде или автобусе
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Индивидуальная
2 часа
По городам с гидом на поезде или автобусе
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Из Праги - в скальный город Адршпах
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в скальный город Адршпах
Прогуляться по каменному лабиринту среди гигантских башен и нерукотворных «скульптур»
Начало: На Вацлавской площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 240 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Асель
    5 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Очень вежливый и грамотный гид
  • T
    Tatjana
    3 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был
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    потрясающий день, Алекс самый лучший гид, рассказал нам столько историй и фактов о Вене и Праге с юмором и в легкой подаче, было очень интересно и позитивно,благодаря ему даже дорога туда обратно была совсем не утомительной,ну а Вена конечно невероятно красивый город,оставивший нам яркие впечатления, которой необходимо посетить каждому! Благодарю Ксению за организацию,Алекса за такой чудесный, информативный и позитивный день, более того все наши просьбы и пожелания были учтены, за что тоже отдельное спасибо! Очень рекомендую!

    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться
  • S
    Serhii
    29 мая 2024
    Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Гид Татьяна лучшая!
  • J
    Jenny
    20 мая 2024
    Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
    Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
    Очень понравилось гулять с Валерием
  • M
    Michael
    19 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
    Антонина прекрасный гид
  • А
    Алена
    17 мая 2024
    Прага - Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
    Ездили от Ксении на две экскурсии. Одна в Вену,а другая в якарловы Вары. По поводу Вены хочу поблагодарить за прекрасную поезду. Алекс
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    конечно профессионал и приятно находится рядом с гидом который действительно любит свою работу, от него прям сумасшедшая энергия. Было очень интересно,легко. Карловы Вары проводил Андрей и тоже было круто,все с юмором. Советую и буду советовать своим друзьям. Спасибо большое,наша поездка стала однозначно интереснее.

  • Р
    Руслан
    10 мая 2024
    Прага - Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
    Были на экскурсии с гидом Алексом. Сам маршрут прекрасный и красивый. Гид Алекс это просто супер. Так редко встречаются такие
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    гиды, к сожалению. Алекс собрал в себе все прекрасные качества гида: большие знания, доброта и отзывчивость, юмор, коммуникабельность, эмоциональность. Поэтому без того шикарный маршрут экскурсии гид Алекс сделал просто суперским.

  • А
    Андрей
    1 мая 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Ксения организовала нам группу для поездки на 6 человек пунктуальная и организованная. Гид Алекс отличный рассказчик энергичный и весёлый. Подвела погода был сильный дождь, но Алекс делал всё чтобы нас взбодрить и не давал нам унывать спасибо большое.
  • И
    Инна
    21 апреля 2024
    По Праге - на автобусе и пешком
    Гидом был Валерий. Экскурсия супер. Содержательный, полный фактов экскурс в прошлое. Все, что мы хотели узнать, мы узнали. Получили много информации, много впечатлений. Экскурсия была рассчитана на 3, получилось 4 часа. Но поняли, что дня, чтоб узнать город, мало. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
  2. Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
  3. Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
  4. Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
  5. Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "На автобусе" можно забронировать 31 экскурсию от 25 до 240. Туристы уже оставили гидам 3287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 31 экскурсию на 2024 год на автобусе, 3287 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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