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потрясающий день, Алекс самый лучший гид, рассказал нам столько историй и фактов о Вене и Праге с юмором и в легкой подаче, было очень интересно и позитивно,благодаря ему даже дорога туда обратно была совсем не утомительной,ну а Вена конечно невероятно красивый город,оставивший нам яркие впечатления, которой необходимо посетить каждому! Благодарю Ксению за организацию,Алекса за такой чудесный, информативный и позитивный день, более того все наши просьбы и пожелания были учтены, за что тоже отдельное спасибо! Очень рекомендую!