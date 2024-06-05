1 чел.
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Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€55 за человека
Мини-группа
10 часов
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
€55 за человека
Мини-группа
13 часов
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 07:00
15 июня в 07:00
28 июня в 07:00
€80 за человека
Мини-группа
4 часа
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
Мини-группа
2 часа
Прага в лучах заката: на автобусе и пешком
Вышеград, улочки Еврейского квартала и памятники Старого города на групповой экскурсии
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€30 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€70 за человека
Групповая
7 часов
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Погрузитесь в историю Чехии: посетите крепость Штернберк, Костницу и Кутна-Гору. Узнайте о жизни дворян и насладитесь уникальными памятниками
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€45 за человека
Групповая
10 часов
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе - и навсегда оставить в сердце
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в четверг и субботу в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€59 за человека
Мини-группа
10 часов
Прага - Карловы Вары: погружение в атмосферу знаменитого курорта
Откройте великолепие Карловых Вар, где каждый уголок хранит истории знаменитостей и тайны целебных источников
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
€50 за человека
Мини-группа
8 часов
Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства
Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы
Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€50 за человека
Групповая
4.5 часа
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
Групповая
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€25 за человека
Групповая
7 часов
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€50 за человека
Мини-группа
2 часа
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 19:00 (сбор в 18:50)
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€25 за человека
Мини-группа
10 часов
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€60 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€55 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€45 за человека
Групповая
14 часов
Путешествие из Праги в Нюрнберг: замки, искусство и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нюрнберга, где средневековье встречается с современностью, а история сочетается с вкусными баварскими традициями
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, пятница, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
€85 за человека
Групповая
7 часов
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€55 за человека
Групповая
8 часов
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
Сегодня в 08:45
15 июня в 08:45
€55 за человека
Групповая
15 часов
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: четверг, суббота 6.45
13 июня в 06:45
15 июня в 06:45
€95 за человека
Групповая
15 часов
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€80 за человека
Групповая
10 часов
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
Начало: Площадь Республики, Прага
Расписание: По пятницам в 08:00 (сбор в 07:45)
14 июня в 07:45
21 июня в 07:45
€45 за человека
Мини-группа
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
Мини-группа
10 часов
В Дрезден из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут!)
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€55 за человека
Групповая
5 часов
Замок и средневековая корчма Детенице
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Пт, Сб, Вс в 17:00
Завтра в 17:00
14 июня в 17:00
от €30 за человека
Групповая
14 часов
Моравский Крас и замок Леднице
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; по вторникам в 7:00 (сбор в 6:45)
10 июня в 06:45
17 июня в 06:45
€60 за человека
Групповая
8 часов
Замок Емниште и пивовар Козел
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: По вторникам в 09:00 (сбор в 08:45)
11 июня в 08:45
18 июня в 08:45
€35 за человека
Групповая
14 часов
Моравский крас и замок Пернштейн
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; во вторник и пятницу в 7:00 (сбор в 6:45)
11 июня в 06:45
14 июня в 06:45
€60 за человека
Индивидуальная
2 часа
По городам с гидом на поезде или автобусе
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в скальный город Адршпах
Прогуляться по каменному лабиринту среди гигантских башен и нерукотворных «скульптур»
Начало: На Вацлавской площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €240 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААсель5 июня 2024Очень вежливый и грамотный гид
- TTatjana3 июня 2024Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
- ННаталия2 июня 2024Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был
- SSerhii29 мая 2024Гид Татьяна лучшая!
- JJenny20 мая 2024Очень понравилось гулять с Валерием. Мы были в Праге несколько дней. И идея: в последний день нашего путешествия взять вечернюю недлинную по времени экскурсию была идеальной. Получили удовольствие, включая виды и закат!! Спасибо большое.
- MMichael19 мая 2024Антонина прекрасный гид
- ААлена17 мая 2024Ездили от Ксении на две экскурсии. Одна в Вену,а другая в якарловы Вары. По поводу Вены хочу поблагодарить за прекрасную поезду. Алекс
- РРуслан10 мая 2024Были на экскурсии с гидом Алексом. Сам маршрут прекрасный и красивый. Гид Алекс это просто супер. Так редко встречаются такие
- ААндрей1 мая 2024Ксения организовала нам группу для поездки на 6 человек пунктуальная и организованная. Гид Алекс отличный рассказчик энергичный и весёлый. Подвела погода был сильный дождь, но Алекс делал всё чтобы нас взбодрить и не давал нам унывать спасибо большое.
- ИИнна21 апреля 2024Гидом был Валерий. Экскурсия супер. Содержательный, полный фактов экскурс в прошлое. Все, что мы хотели узнать, мы узнали. Получили много информации, много впечатлений. Экскурсия была рассчитана на 3, получилось 4 часа. Но поняли, что дня, чтоб узнать город, мало. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «На автобусе»
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