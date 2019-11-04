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Дворянский замок Штернберк, знаменитая часовня Костница и средневековая Кутна-Гора

Ксения
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Ксения – экскурсионное агентство
У центральной Чехии богатейшая история: на экскурсии вы прикоснётесь к её прошлому.

В крепости Штернберк откроете, как жили здесь дворяне.

В часовне, сделанной из костей, поразитесь её красоте, в городке Кутна-Гора рассмотрите средневековые постройки.

Интереснейший рассказ гида поможет вам проникнуться очарованием живописного региона.
29 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 7 часов
До 49 человек
Можно с детьми
Встреча на Вацлавской площади
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У этой экскурсии1 отзыв
3
Групповой тур из Праги в центральную Чехию
Групповой тур из Праги в центральную Чехию

Что вас ожидает

Замок-крепость Штернберк и быт аристократов
Расположенная на скале постройка XIII столетия поразит вас красотой и величественностью. Вы прикоснётесь к жизни семейства Штернберк — владельцев этого дома — и узнаете, где сейчас живут потомки знатного рода. Рассмотрите внутренние интерьеры замка, поймёте, как Штернберкам удалось сохранить старинную мебель и картины, и представите быт чешских дворян в Средние века.

Часовня Костница и её секреты
Отдохнув, вы отправитесь в предместье Кутны-Горы, к памятнику ЮНЕСКО, о котором знает весь мир. Внутреннее убранство часовни, сделанное из человеческих костей, впечатлит необычной ужасающей эстетикой, а гид расскажет историю Костницы и её «экспонатов».

Средневековые постройки и кинематографические улочки Кутны-Горы
Некогда Кутна-Гора была богатейшим городом Чехии. Вы откроете, что возвысило её и в чём особенность местных памятников. Рассмотрите сохранившуюся средневековую мостовую, очаруетесь уютными улочками и узнаете о фильмах, которые снимали здесь. Кроме того, в маршрут войдут знаковые постройки Кутны-Горы: собор покровительницы города Святой Варвары, готический Каменный дом, резиденция Градек, Иезуитская коллегия, Монетный двор. Городские пейзажи дополнит рассказ гида о судьбе города и его жителях.

Организационные детали

  • Входные билеты в замок, Костницу и собор Святой Варвары — около 400 крон/человека (оплачиваются наличными в чешских кронах в день экскурсии).
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Экскурсия оплачивается до посадки в автобус. Время отправления — 9.00.
  • Пожалуйста, возьмите с собой на экскурсию паспорт и страховку.
Групповой тур из Праги в центральную Чехию
Групповой тур из Праги в центральную Чехию
Групповой тур из Праги в центральную Чехию
Групповой тур из Праги в центральную Чехию
Групповой тур из Праги в центральную Чехию
Групповой тур из Праги в центральную Чехию
Групповой тур из Праги в центральную Чехию
Групповой тур из Праги в центральную Чехию
Групповой тур из Праги в центральную Чехию
Групповой тур из Праги в центральную Чехию

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 49 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Вацлавской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ксения
Ксения
Мы — команда гидов в Праге, предоставляющее широкий спектр услуг для русскоязычных туристов — от однодневных пеших экскурсий по городу и до многодневных туров по нескольким странам. На рынке Праги и Чехии наша компания действует с 2004 года. Мы работаем над тем, чтобы вы чувствовали себя комфортно на наших экскурсиях и остались ими довольны. Приезжайте — будем рады познакомить вас с красотами Чехии!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

4 ноября 2019
Добрый день, все хорошо, кроме последней остановки- Костнице, там дали свободное время, на обед в том числе, это учитывая, что выехали в 9, а свободное время началось в 14 30, это окраина города, три кафе советского плана и карты не принимают. На вопрос гиду Николаю не получили вразумительного ответа, почему не дали свободное это время в центре города, где храм Св.Варваре, кроме комментария," ну там же нет сувенирных лавок". Вот это полный отстой. Сам центр города очень красивый , приятно погулять и пообедать, а погоня за откатами из сувенирных лавок, это как то очень не комильфо, хотя и на это было бы времени минут 20 точно достаточно

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