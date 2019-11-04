Что вас ожидает

Замок-крепость Штернберк и быт аристократов

Расположенная на скале постройка XIII столетия поразит вас красотой и величественностью. Вы прикоснётесь к жизни семейства Штернберк — владельцев этого дома — и узнаете, где сейчас живут потомки знатного рода. Рассмотрите внутренние интерьеры замка, поймёте, как Штернберкам удалось сохранить старинную мебель и картины, и представите быт чешских дворян в Средние века.

Часовня Костница и её секреты

Отдохнув, вы отправитесь в предместье Кутны-Горы, к памятнику ЮНЕСКО, о котором знает весь мир. Внутреннее убранство часовни, сделанное из человеческих костей, впечатлит необычной ужасающей эстетикой, а гид расскажет историю Костницы и её «экспонатов».

Средневековые постройки и кинематографические улочки Кутны-Горы

Некогда Кутна-Гора была богатейшим городом Чехии. Вы откроете, что возвысило её и в чём особенность местных памятников. Рассмотрите сохранившуюся средневековую мостовую, очаруетесь уютными улочками и узнаете о фильмах, которые снимали здесь. Кроме того, в маршрут войдут знаковые постройки Кутны-Горы: собор покровительницы города Святой Варвары, готический Каменный дом, резиденция Градек, Иезуитская коллегия, Монетный двор. Городские пейзажи дополнит рассказ гида о судьбе города и его жителях.