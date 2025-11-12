Во время посещения города вечной весны у Вас появится возможность зайти в музей и центр демонстрации новых моделей завода БМВ, а рядом олимпийский стадион 1972 года Мюнхенской Олимпиады.
В центре столицы Баварии прогуляетесь по площади Марии и увидите сложные движения фигур на городских часах.
Описание экскурсииДорога составляет 393 км. При условии, что это в Германии, а дорога называется автобан, все элегантно быстро и комфортно. Поездка на родину стихотворения Федора Тютчева «Весенняя гроза». Да, да, да, дааа. Именно здесь и именно о Мюнхене пишет Великий Русский Поэт. Хотя жители Баварии считают Тютчева своим поэтом и даже памятник поставили. При посещении города вечной весны у Вас появится возможность посетить музей и центр демонстрации новых моделей завода БМВ, а рядом олимпийский стадион 1972 года Мюнхенской Олимпиады. В центре столицы Баварии прогуляетесь по площади Марии, увидите сложные движения фигур на городских часах, НЕЗАБЫВАЕМО! Непременно войдете в храм Девы Марии, 15 века! Виктуаленмаркт, с фигурой Джульетты, дом Моцарта, арка Героев, резиденция баварских герцогов и королей. Много историй связано с Хофбройхаус, самым известным пивным рестораном Мира, где Вы и перекусите, белых баварских сарделек с пивом и калачом БРЕЦЕ! Центральная площадь Мариенплац — визитка города, она появилась еще в средние века и действует до сих пор. Здесь можно увидеть статую Девы Марии, поставленную как знак благодарности за освобождение от оккупантов и знаменитый «везучий фонтан». В этот фонтан нужно опустить свои кошельки: ходят легенды, что тогда они никогда не опустеют.
среда, суботта 7,00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- По прибытию в Мюнхен туристов сразу же ожидает обзорная экскурсия
- В ходе которой Вы увидите: Oдеон плац
- Дворцовый парк
- Театинеркирхе
- Павильон героев
- Королевская резиденция
- Дворцовый театр
- Фрауэнкирхе
- Августинский монастырь
- Костел св. Михаила
- Кауфингерштрассе
- Старая и новая ратуша с часами
- Костел св. Петра
- Рынок Виктуаленмаркт
- Костел св. Духа
- Гофбройхаус и музей BMW и многое другое
Что включено
- Поездка на комфортабельном автобусе
- Услуги гида (сопровождение экскурсии на русском языке)
- Наушники
Что не входит в цену
- Посещение замков, музеев и прочих достопримечательностей не входит в стоимость экскурсии, но мы поможем Вам приобрести билеты.
- Дополнительные расходы (по желанию): обед, входные билеты в музеи.
Место начала и завершения?
Г. Прага. Вацлавская площадь 57, у пам. св. Вацлава
Когда и сколько длится?
Когда: среда, суботта 7,00
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.