Описание экскурсии Дорога составляет 393 км. При условии, что это в Германии, а дорога называется автобан, все элегантно быстро и комфортно. Поездка на родину стихотворения Федора Тютчева «Весенняя гроза». Да, да, да, дааа. Именно здесь и именно о Мюнхене пишет Великий Русский Поэт. Хотя жители Баварии считают Тютчева своим поэтом и даже памятник поставили. При посещении города вечной весны у Вас появится возможность посетить музей и центр демонстрации новых моделей завода БМВ, а рядом олимпийский стадион 1972 года Мюнхенской Олимпиады. В центре столицы Баварии прогуляетесь по площади Марии, увидите сложные движения фигур на городских часах, НЕЗАБЫВАЕМО! Непременно войдете в храм Девы Марии, 15 века! Виктуаленмаркт, с фигурой Джульетты, дом Моцарта, арка Героев, резиденция баварских герцогов и королей. Много историй связано с Хофбройхаус, самым известным пивным рестораном Мира, где Вы и перекусите, белых баварских сарделек с пивом и калачом БРЕЦЕ! Центральная площадь Мариенплац — визитка города, она появилась еще в средние века и действует до сих пор. Здесь можно увидеть статую Девы Марии, поставленную как знак благодарности за освобождение от оккупантов и знаменитый «везучий фонтан». В этот фонтан нужно опустить свои кошельки: ходят легенды, что тогда они никогда не опустеют.

