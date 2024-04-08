Экскурсии в Германию из Праги

Найдено 4 экскурсии в категории «Германия» в Праге на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
235 отзывов
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
60 за человека
Из Праги в Нюрнберг
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
26 отзывов
Путешествие из Праги в Нюрнберг: замки, искусство и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нюрнберга, где средневековье встречается с современностью, а история сочетается с вкусными баварскими традициями
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, пятница, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
85 за человека
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
13 отзывов
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: четверг, суббота 6.45
13 июня в 06:45
15 июня в 06:45
95 за человека
В Дрезден из Праги в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
В Дрезден из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут!)
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    8 апреля 2024
    Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
    Очень понравилось экскурсовод Юра большой профессионал. Лчень красивые места
  • N
    Natalia
    4 апреля 2024
    В Дрезден из Праги в мини-группе
    Замечательный экскурсовод Мартин довёз нас до Дрездена, рассказал и показал много интересного в центре города. Спасибо))
  • K
    Katrusi6
    24 января 2024
    В Дрезден из Праги в мини-группе
    Самая интересная, яркая, сочная, полная эмоций экскурсия. Плохая погода и ветер не чувствовались, потому что рассказ подробный с эмоциями и таким интересом был для нас от гида Алекса! Рекомендую! Спасибо
  • Z
    Zhanara
    21 июля 2023
    Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
    Экскурсия нам понравилась. Хороший тайминг, за интересным разговором дорога прошла незаметно. Все наши пожелания были выполнены.
  • О
    Ольга
    24 июня 2023
    Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
    Удалось посмотреть самые главные достопримечательности Берлина! Очень красиво! Было свободное время на обед и проулку!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2023
    В Дрезден из Праги в мини-группе
    Все было здорово! Экскурсия понравилась!
  • R
    Raimonds
    25 апреля 2023
    Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
    Рекомендуем обязательно взять эту экскурсию, которая Вас поразит. Неимоверная красота плюс очень приятный гид сделают поездку незабываемой.
  • Д
    Дмитрий
    13 января 2023
    Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
    Огромное спасибо людям, плагодаря которым набралась группа и мы поезали на экскурсию. Спасибо Роману, он не смотря на отвратительную погоду, нас
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    не потерял и показал то, что было запланировано. Берлин же меня не впечатлил, но это надеюсь, не вина организаторов. Автомобиль был Мерседес Вито. Я думаю для трассы он меньше подходим чем ФВ Транспортер или Мерседес В250. Но выбрать не дали:). Роман не смотря на сложный день вернул нас на точку старта к 21 вечера, подсказал ресторан для ужина. Всё

  • Л
    Людмила
    20 июля 2022
    Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
    Экскурсия в Саксонскую Швейцарию была истинным подарком! Необыкновенные, сказочные виды, грандиозные строения крепости Кенигштайн - всё поражает! Александр - очень профессиональный, эрудированный гид. Мы получили огромное удовольствие!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Германия»

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  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Германия" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 95. Туристы уже оставили гидам 280 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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