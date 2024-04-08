1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€60 за человека
Групповая
14 часов
Путешествие из Праги в Нюрнберг: замки, искусство и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нюрнберга, где средневековье встречается с современностью, а история сочетается с вкусными баварскими традициями
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, пятница, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
€85 за человека
Групповая
15 часов
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: четверг, суббота 6.45
13 июня в 06:45
15 июня в 06:45
€95 за человека
Мини-группа
10 часов
В Дрезден из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут!)
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€55 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- EElena8 апреля 2024Очень понравилось экскурсовод Юра большой профессионал. Лчень красивые места
- NNatalia4 апреля 2024Замечательный экскурсовод Мартин довёз нас до Дрездена, рассказал и показал много интересного в центре города. Спасибо))
- KKatrusi624 января 2024В Дрезден из Праги в мини-группеСамая интересная, яркая, сочная, полная эмоций экскурсия. Плохая погода и ветер не чувствовались, потому что рассказ подробный с эмоциями и таким интересом был для нас от гида Алекса! Рекомендую! Спасибо
- ZZhanara21 июля 2023Однодневная экскурсия в Берлин из ПрагиЭкскурсия нам понравилась. Хороший тайминг, за интересным разговором дорога прошла незаметно. Все наши пожелания были выполнены.
- ООльга24 июня 2023Однодневная экскурсия в Берлин из ПрагиУдалось посмотреть самые главные достопримечательности Берлина! Очень красиво! Было свободное время на обед и проулку!
- ЮЮлия3 июня 2023Все было здорово! Экскурсия понравилась!
- RRaimonds25 апреля 2023Саксонская Швейцария и крепость КёнигштайнРекомендуем обязательно взять эту экскурсию, которая Вас поразит. Неимоверная красота плюс очень приятный гид сделают поездку незабываемой.
- ДДмитрий13 января 2023Огромное спасибо людям, плагодаря которым набралась группа и мы поезали на экскурсию. Спасибо Роману, он не смотря на отвратительную погоду, нас
- ЛЛюдмила20 июля 2022Саксонская Швейцария и крепость КёнигштайнЭкскурсия в Саксонскую Швейцарию была истинным подарком! Необыкновенные, сказочные виды, грандиозные строения крепости Кенигштайн - всё поражает! Александр - очень профессиональный, эрудированный гид. Мы получили огромное удовольствие!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Германия»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Германия" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 95. Туристы уже оставили гидам 280 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Германия», 280 ⭐ отзывов, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август