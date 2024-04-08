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не потерял и показал то, что было запланировано. Берлин же меня не впечатлил, но это надеюсь, не вина организаторов. Автомобиль был Мерседес Вито. Я думаю для трассы он меньше подходим чем ФВ Транспортер или Мерседес В250. Но выбрать не дали:). Роман не смотря на сложный день вернул нас на точку старта к 21 вечера, подсказал ресторан для ужина. Всё