1 чел.
По популярности
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€55 за человека
Мини-группа
10 часов
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
€55 за человека
Мини-группа
13 часов
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 07:00
15 июня в 07:00
28 июня в 07:00
€80 за человека
Индивидуальная
10 часов
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€260 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Дрезден - жемчужина Германии: экскурсия из Праги
Познакомьтесь с Дрезденом: барочная архитектура, музейные сокровища и уютные кафе ждут вас
Начало: Договариваемся индивидуально
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кутна Гора, замок Штернберг и Костнице: погружение в историю Праги
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут знакомство с аристократическим наследием, тайными историями и вкусной чешской кухней
Начало: рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€351 за всё до 6 чел.
Мини-группа
11 часов
Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€75 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
7 часов
Королевские грады Карлштейн и Кршивоклат
Истории и тайны великих правителей - автомобильное путешествие в прекрасные средневековые замки
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€364 за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Погрузитесь в историю Чехии: посетите крепость Штернберк, Костницу и Кутна-Гору. Узнайте о жизни дворян и насладитесь уникальными памятниками
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
€45 за человека
Групповая
10 часов
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе - и навсегда оставить в сердце
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в четверг и субботу в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€59 за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Мельник из Праги: замок, вино и костница
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций
Начало: В холле вашего отеля
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
Весёлое авто-путешествие в средневековую крепость и за пивом
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
€300 за всё до 6 чел.
Мини-группа
10 часов
Прага - Карловы Вары: погружение в атмосферу знаменитого курорта
Откройте великолепие Карловых Вар, где каждый уголок хранит истории знаменитостей и тайны целебных источников
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
€50 за человека
Мини-группа
8 часов
Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства
Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы
Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€50 за человека
Индивидуальная
10 часов
Магия Саксонской Швейцарии
Прелесть дикой природы, неприступная крепость Кёнигштайн и древний град Штольпен
Начало: У рецепции вашего отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Автомобильное путешествие на юг Богемии в живописную резиденцию Рожмебргов
Начало: На рецепции отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
Очароваться красотой и культурным наследием Чехии в автомобильном туре в живописнейший регион страны
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€364 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Праги в Дрезден
Полюбоваться изящной архитектурой, великолепными коллекциями живописи и уникальными сокровищами
Начало: На рецепция вашего отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Карловы Вары и град Локет
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Начало: Ресепшн отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€351 за всё до 6 чел.
Групповая
8 часов
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Индивидуальная
10 часов
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
За один день открыть красивейшие места Чехии, а также их многовековую историю
17 июня в 09:30
19 июня в 09:30
€400 за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
€60 за человека
Групповая
10 часов
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€55 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€45 за человека
Групповая
14 часов
Путешествие из Праги в Нюрнберг: замки, искусство и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нюрнберга, где средневековье встречается с современностью, а история сочетается с вкусными баварскими традициями
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, пятница, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
€85 за человека
Групповая
7 часов
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€55 за человека
Групповая
8 часов
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
Сегодня в 08:45
15 июня в 08:45
€55 за человека
Групповая
15 часов
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: четверг, суббота 6.45
13 июня в 06:45
15 июня в 06:45
€95 за человека
Групповая
15 часов
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
15 июня в 07:00
€80 за человека
Групповая
10 часов
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
Начало: Площадь Республики, Прага
Расписание: По пятницам в 08:00 (сбор в 07:45)
14 июня в 07:45
21 июня в 07:45
€45 за человека
Мини-группа
10 часов
В Дрезден из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут!)
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€55 за человека
Групповая
5 часов
Замок и средневековая корчма Детенице
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Пт, Сб, Вс в 17:00
Завтра в 17:00
14 июня в 17:00
от €30 за человека
Индивидуальная
10.5 часов
Дрезден: эксклюзивное путешествие в мир саксонского барокко
Вас ждет увлекательное путешествие по Дрездену с профессиональным гидом, история и архитектура оживут перед вами
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €280 за всё до 3 чел.
Групповая
14 часов
Моравский Крас и замок Леднице
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; по вторникам в 7:00 (сбор в 6:45)
10 июня в 06:45
17 июня в 06:45
€60 за человека
Групповая
8 часов
Замок Емниште и пивовар Козел
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: По вторникам в 09:00 (сбор в 08:45)
11 июня в 08:45
18 июня в 08:45
€35 за человека
Групповая
14 часов
Моравский крас и замок Пернштейн
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; во вторник и пятницу в 7:00 (сбор в 6:45)
11 июня в 06:45
14 июня в 06:45
€60 за человека
Индивидуальная
10 часов
Житава и град Фридланд - секреты северной Чехии
Место встречи трёх стран, замок у подножия Йизерских гор и история самого известного в мире чеха
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
€351 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Яромержице, Вранов и Тельч
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По городам с гидом на поезде или автобусе
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10.5 часов
Дрезден - индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
Сказки венского леса: Из Праги в Вену
Начало: Рецепция вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Посетить охотничий замок Морицбург и оценить крепость-дворец на скале в сказочном городе Майсен
Начало: На Вацлавской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в скальный город Адршпах
Прогуляться по каменному лабиринту среди гигантских башен и нерукотворных «скульптур»
Начало: На Вацлавской площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €240 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр4 июня 2024Было интересно, весело познавательно. Всё очень понравилось. Рекомендую, рекомендую!
- ННаталия2 июня 2024Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был
- ААлена17 мая 2024Ездили от Ксении на две экскурсии. Одна в Вену,а другая в якарловы Вары. По поводу Вены хочу поблагодарить за прекрасную поезду. Алекс
- РРуслан10 мая 2024Были на экскурсии с гидом Алексом. Сам маршрут прекрасный и красивый. Гид Алекс это просто супер. Так редко встречаются такие
- TTatjana2 мая 2024Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок! Замок Глубока просто прекрасен,
- ААндрей1 мая 2024Ксения организовала нам группу для поездки на 6 человек пунктуальная и организованная. Гид Алекс отличный рассказчик энергичный и весёлый. Подвела погода был сильный дождь, но Алекс делал всё чтобы нас взбодрить и не давал нам унывать спасибо большое.
- ООльга28 апреля 2024Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и
- ООльга27 апреля 2024Большое спасибо Алексу за экскурсию! День получился очень насыщенным и познавательным. Алекс заражает своим энтузиастом и хорошим настроением. Мы получили
- ААрик20 апреля 202419 апреля 2024 года мы присоединились к экскурсии в замок Глубока- над-Влатвой и в город Крумлов- чешский через фирму Tripster. Сразу
- ММарианна19 апреля 2024Спасибо Алексу за великолепную экскурсию. За рассказ,объяснение, подход к ситуации. И просто очень очень интересный человек. Всего наилучшего и побольше туристов. В наше нелёгкое время.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Выездные" можно забронировать 54 экскурсии от 30 до 455. Туристы уже оставили гидам 1550 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии по окрестностям Праги и местам Чехии в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии