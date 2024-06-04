Выездные экскурсии из Праги

Найдено 54 экскурсии в категории «Выездные» в Праге на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
🚌 На автобусе
Мини-группа
11 часов
68 отзывов
Групповая экскурсия: Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой
Путешествие в Чешский Крумлов и замок Глубока-над-Влтавой подарит вам незабываемые впечатления и окунет в атмосферу средневековья
Начало: В центре города
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
55 за человека
Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
63 отзыва
Прага-Дрезден: историческое путешествие с экскурсией по знаковым местам
Откройте для себя богатую историю и культуру Дрездена, погрузитесь в атмосферу саксонской столицы с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
55 за человека
Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
🚌 На автобусе
Мини-группа
13 часов
19 отзывов
Прага - Вена: историческое путешествие с экскурсией по имперской столице
Погрузитесь в мир венской архитектуры, искусства и истории во время экскурсии из Праги. Вас ждет незабываемое путешествие с профессиональным гидом
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 07:00
15 июня в 07:00
28 июня в 07:00
80 за человека
Исцеляющая сила Карловых Вар
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Исцеляющая сила Карловых Вар: путешествие в сердце курорта
Погрузитесь в мир красоты и истории Карловых Вар, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Отведайте минеральную воду и насладитесь архитектурой
Начало: В холле отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Дрезден - немецкая Флоренция
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
14 отзывов
Дрезден - жемчужина Германии: экскурсия из Праги
Познакомьтесь с Дрезденом: барочная архитектура, музейные сокровища и уютные кафе ждут вас
Начало: Договариваемся индивидуально
14 июня в 08:00
18 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Чешский Крумлов. Красота за пределами Праги
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Чешский Крумлов: путеводитель по средневековым сокровищам Южной Чехии
Вас ждет увлекательное путешествие по средневековому Чешскому Крумлову с историями о знатных родах и замковых привидениях
12 июня в 08:00
14 июня в 08:00
380 за всё до 4 чел.
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
21 отзыв
Кутна Гора, замок Штернберг и Костнице: погружение в историю Праги
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут знакомство с аристократическим наследием, тайными историями и вкусной чешской кухней
Начало: рецепция отеля
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
351 за всё до 6 чел.
В сердце Чешской Швейцарии
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
8 отзывов
Экскурсия в сердце Чешской Швейцарии: трекинг и лодочная прогулка
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чешской Швейцарии и насладитесь красотой природных арок и ущелий
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75 за человека
Моравский крас, пропасть Мацоха и город Брно
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
6 отзывов
Групповая экскурсия в Моравский крас и Брно с дегустацией вина
Погрузитесь в удивительный мир Моравского краса, проплывите по подземным озерам и завершите день в Брно с дегустацией вина. (144 symbols)
Начало: У Пороховых Ворот
Расписание: в субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
15 июня в 08:00
70 за человека
Королевские грады Карлштейн и Кршивоклат
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Королевские грады Карлштейн и Кршивоклат
Истории и тайны великих правителей - автомобильное путешествие в прекрасные средневековые замки
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
364 за всё до 6 чел.
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Групповой тур из Праги в Кутна Гору, Костницу и крепость Штернберк
Погрузитесь в историю Чехии: посетите крепость Штернберк, Костницу и Кутна-Гору. Узнайте о жизни дворян и насладитесь уникальными памятниками
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: во вторник и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
45 за человека
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
Красавец Дрезден - авто-путешествие из Праги
Исследовать столицу Саксонии пешком и на автобусе - и навсегда оставить в сердце
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в четверг и субботу в 08:30
13 июня в 08:30
15 июня в 08:30
59 за человека
К Мельнику из Праги
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Путешествие в Мельник из Праги: замок, вино и костница
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций
Начало: В холле вашего отеля
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
190 за всё до 4 чел.
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
В замок тамплиеров и в Пльзень - столицу чешского пивоварения
Весёлое авто-путешествие в средневековую крепость и за пивом
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
300 за всё до 6 чел.
Прага - Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
39 отзывов
Прага - Карловы Вары: погружение в атмосферу знаменитого курорта
Откройте великолепие Карловых Вар, где каждый уголок хранит истории знаменитостей и тайны целебных источников
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 08:30
15 июня в 08:30
28 июня в 08:30
50 за человека
Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
14 отзывов
Из Праги в Кутну-Гору: путешествие к сокровищам королевства
Погрузитесь в историю одного из самых богатых городов королевства, исследуя его замки, часовни и соборы
Начало: У памятника св. Вацлаву на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
50 за человека
Магия Саксонской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Магия Саксонской Швейцарии
Прелесть дикой природы, неприступная крепость Кёнигштайн и древний град Штольпен
Начало: У рецепции вашего отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
Автомобильное путешествие на юг Богемии в живописную резиденцию Рожмебргов
Начало: На рецепции отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
Очароваться красотой и культурным наследием Чехии в автомобильном туре в живописнейший регион страны
Начало: Рецепция отеля
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
364 за всё до 7 чел.
Из Праги в Дрезден
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Из Праги в Дрезден
Полюбоваться изящной архитектурой, великолепными коллекциями живописи и уникальными сокровищами
Начало: На рецепция вашего отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Карловы Вары и град Локет
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Карловы Вары и град Локет
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Начало: Ресепшн отеля
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
351 за всё до 6 чел.
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
🚶 Пешая
Групповая
8 часов
65 отзывов
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
Начало: На Вацлавской площади
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
За один день открыть красивейшие места Чехии, а также их многовековую историю
17 июня в 09:30
19 июня в 09:30
400 за всё до 4 чел.
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
235 отзывов
Саксонская Швейцария и крепость Кёнигштайн
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Понедельник, четверг, пятница в 08:30
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
60 за человека
Карловы Вары
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
343 отзыва
Путешествие в Карловы Вары: замок, пивоварня и колоннады
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 8.30 (сбор за 15 минут)
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
55 за человека
Кутна Гора и замок Чешский Штернберг
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
227 отзывов
Групповая экскурсия: Кутна Гора и Чешский Штернберг
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Ежедневно в 09:00 (сбор группы в 08:45)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
45 за человека
Из Праги в Нюрнберг
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
26 отзывов
Путешествие из Праги в Нюрнберг: замки, искусство и гастрономия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Нюрнберга, где средневековье встречается с современностью, а история сочетается с вкусными баварскими традициями
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, пятница, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
85 за человека
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
9 отзывов
Замок Сихров, завод «Гранат Турнов», музей Шкода
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: По вторникам в 9:00
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
55 за человека
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
Замок Орлик и пивоваренный завод «Велкопоповицкий козел»
Начало: У памятника Святому Вацлаву
Расписание: по субботам сбор в 08:45, старт в 09:00
Сегодня в 08:45
15 июня в 08:45
55 за человека
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
13 отзывов
Однодневная экскурсия в Берлин из Праги
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: четверг, суббота 6.45
13 июня в 06:45
15 июня в 06:45
95 за человека
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
15 часов
238 отзывов
Однодневная экскурсия в Вену из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Вторник, суббота в 07:00
11 июня в 07:00
15 июня в 07:00
80 за человека
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Тельч и Тршебич - наследие ЮНЕСКО
Начало: Площадь Республики, Прага
Расписание: По пятницам в 08:00 (сбор в 07:45)
14 июня в 07:45
21 июня в 07:45
45 за человека
В Дрезден из Праги в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
6 отзывов
В Дрезден из Праги в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: ПН, ВТ, СР, ЧТ, ПТ, СБ в 8:30 (сбор за 15 минут!)
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55 за человека
Замок и средневековая корчма Детенице
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Замок и средневековая корчма Детенице
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
Расписание: Пт, Сб, Вс в 17:00
Завтра в 17:00
14 июня в 17:00
от 30 за человека
Дрезден - индивидуальная экскурсия
Индивидуальная
10.5 часов
Дрезден: эксклюзивное путешествие в мир саксонского барокко
Вас ждет увлекательное путешествие по Дрездену с профессиональным гидом, история и архитектура оживут перед вами
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 280 за всё до 3 чел.
Моравский Крас и замок Леднице
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Моравский Крас и замок Леднице
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; по вторникам в 7:00 (сбор в 6:45)
10 июня в 06:45
17 июня в 06:45
60 за человека
Замок Емниште и пивовар Козел
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Замок Емниште и пивовар Козел
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: По вторникам в 09:00 (сбор в 08:45)
11 июня в 08:45
18 июня в 08:45
35 за человека
Моравский крас и замок Пернштейн
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Моравский крас и замок Пернштейн
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; во вторник и пятницу в 7:00 (сбор в 6:45)
11 июня в 06:45
14 июня в 06:45
60 за человека
Житава и град Фридланд - секреты северной Чехии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Житава и град Фридланд - секреты северной Чехии
Место встречи трёх стран, замок у подножия Йизерских гор и история самого известного в мире чеха
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
351 за всё до 6 чел.
Яромержице, Вранов и Тельч
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Яромержице, Вранов и Тельч
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
340 за всё до 4 чел.
По городам с гидом на поезде или автобусе
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Индивидуальная
2 часа
По городам с гидом на поезде или автобусе
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
180 за всё до 10 чел.
Дрезден - индивидуальная экскурсия
Индивидуальная
10.5 часов
Дрезден - индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 280 за всё до 3 чел.
Сказки венского леса: Из Праги в Вену
🚗 На машине
Индивидуальная
14 часов
Сказки венского леса: Из Праги в Вену
Начало: Рецепция вашего отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Посетить охотничий замок Морицбург и оценить крепость-дворец на скале в сказочном городе Майсен
Начало: На Вацлавской площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 240 за всё до 10 чел.
Из Праги - в скальный город Адршпах
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Из Праги - в скальный город Адршпах
Прогуляться по каменному лабиринту среди гигантских башен и нерукотворных «скульптур»
Начало: На Вацлавской площади
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 240 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    4 июня 2024
    Дрезден - немецкая Флоренция
    Было интересно, весело познавательно. Всё очень понравилось. Рекомендую, рекомендую!
  • Н
    Наталия
    2 июня 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться своими впечатлениями. Это был
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    потрясающий день, Алекс самый лучший гид, рассказал нам столько историй и фактов о Вене и Праге с юмором и в легкой подаче, было очень интересно и позитивно,благодаря ему даже дорога туда обратно была совсем не утомительной,ну а Вена конечно невероятно красивый город,оставивший нам яркие впечатления, которой необходимо посетить каждому! Благодарю Ксению за организацию,Алекса за такой чудесный, информативный и позитивный день, более того все наши просьбы и пожелания были учтены, за что тоже отдельное спасибо! Очень рекомендую!

    Сегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделитьсяСегодня мы ездили в Вену из Праги с гидом Алексом, в связи с чем хотим поделиться
  • А
    Алена
    17 мая 2024
    Прага - Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
    Ездили от Ксении на две экскурсии. Одна в Вену,а другая в якарловы Вары. По поводу Вены хочу поблагодарить за прекрасную поезду. Алекс
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    конечно профессионал и приятно находится рядом с гидом который действительно любит свою работу, от него прям сумасшедшая энергия. Было очень интересно,легко. Карловы Вары проводил Андрей и тоже было круто,все с юмором. Советую и буду советовать своим друзьям. Спасибо большое,наша поездка стала однозначно интереснее.

  • Р
    Руслан
    10 мая 2024
    Прага - Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
    Были на экскурсии с гидом Алексом. Сам маршрут прекрасный и красивый. Гид Алекс это просто супер. Так редко встречаются такие
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    гиды, к сожалению. Алекс собрал в себе все прекрасные качества гида: большие знания, доброта и отзывчивость, юмор, коммуникабельность, эмоциональность. Поэтому без того шикарный маршрут экскурсии гид Алекс сделал просто суперским.

  • T
    Tatjana
    2 мая 2024
    Романтический Чешский Крумлов + замок Глубока
    Посетили с Дариной сказочный городок Чешски Крумлов и замок Глубока над Влтавой. Очень красивый средневековый городок! Замок Глубока просто прекрасен,
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    не похож на другие замки. История «обитателей» замка так же очень интересна и разнообразна. Дарина - просто отличный гид! Кладезь знаний! Информация преподносится в интересной и усваиваемой форме. Дарина просто увлекает историей и событиями, происходящими в древности. Ощущение, будто она знает всё! Как из истории, так и из настоящего Чехии. Она знает то, что даже не входит в её экскурсии. Очень доброжелательная, дружелюбная, эрудированная, легка в общении. Я и моя 10-летняя дочь провели с Дариной несколько дней. Это были незабываемые, очень насыщенные дни! Мы очарованы Прагой, очарованы средневековым городом Чешски Крумлов! Очарованы знаниями Дарины и её желанием делиться знаниями и историей Чехии. Недавно улетели из Чехии, но уже планируем следующее путешествие, которое проведем обязательно с Дариной! С ней не нужно беспокоится ни о чём. Всё чётко организовано. В Чехии - только с Дариной! Это лучший гид, с которым я познакомилась. Всем очень рекомендую. Профессионал и просто добрый, искренний и обаятельный человек! Спасибо, Дарина, за наше прекрасное, незабываемое, совместное приключение 🙏🏻!

  • А
    Андрей
    1 мая 2024
    Прага - Вена: экскурсия в имперскую столицу
    Ксения организовала нам группу для поездки на 6 человек пунктуальная и организованная. Гид Алекс отличный рассказчик энергичный и весёлый. Подвела погода был сильный дождь, но Алекс делал всё чтобы нас взбодрить и не давал нам унывать спасибо большое.
  • О
    Ольга
    28 апреля 2024
    Прага - Дрезден: групповая экскурсия в столицу Саксонии
    Прекрасная экскурсия! В Дрездене нас в первую очередь интересовала художественная галерея но благодаря нашему гиду Алексу мы получили ещё и
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    великолепную прогулку, окунулись в историю этого города. Алекс очень интересно и подробно провёл экскурсию по центру старого города, посоветовал где можно пообедать или совершить покупки и у нас осталось достаточно времени для посещения галереи. Еще раз большое спасибо Алексу за отлично проведённый день!

  • О
    Ольга
    27 апреля 2024
    Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
    Большое спасибо Алексу за экскурсию! День получился очень насыщенным и познавательным. Алекс заражает своим энтузиастом и хорошим настроением. Мы получили
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    ответы на все свои вопросы и даже больше при этом формат экскурсии это скорее дружеская беседа а не скучное перечисление исторических фактов!

  • А
    Арик
    20 апреля 2024
    Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
    19 апреля 2024 года мы присоединились к экскурсии в замок Глубока- над-Влатвой и в город Крумлов- чешский через фирму Tripster. Сразу
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    при заказе получаешь имя экскурсовода и возможность переписки онлайн. С Ксенией я переписывался за неделю до приезда выясняя условия и возможности изменения даты экскурсии.. заморочил ей голову разными датами и вопросами,но она каждый раз отвечала вежливо и конкретно - в результате я пришёл к выводу, что с экскурсоводом нам повезло.. У памятника Вацлава на коне мы были утром ровно в назначенное время - Ксении не было. Зато ко мне подошёл молодой человек в войлочной треуголке и назвал меня по имени… А где Ксения?- недоверчиво спросил я.. "Ксения - это я"- твёрдо ответил он.. Это был Алекс! Театр одного актера - так бы я назвал то,что было дальше- спектакль длился почти 10 часов. Алекс рассказал, вернее "исполнил в лицах" историю Чехии за последние 1000 лет … по 100 лет а час! И ожили люди, о которых ты слышал мельком или вообще никогда не слышал… встали перед тобой, обрели кровь и плоть и ты как будто увидел их на расстоянии вытянутой руки… Замок Глубока- над - Влатвой построенный в 13 веке.. Замок двух Элионор.. Первая - в 17 веке хотела безуспешно родить мужу ребенка, прослышала, что молоко волчиц способствует возможности забеременеть. Княгиня пила молоко, и то ли оно помогло, то ли природа сжалилась, но в 41 год она подарила супругу сына, что в те времена казалось возможным только благодаря чуду или колдовству. Ее называли не иначе как "принцесса вампиров." Инициатором последней реконструкции замка была следующая Элеонора - Лихтенштейн, жена Адольфа II Шварценберг в 19 веке.. Замок удивительный - как дорогая инкрустированная шкатулка наполнен прекрасными картинами, древней мебелью ручной работы, предметами роскоши прошлых веков, одной из богатейших коллекцией оружия 17-18 веков и коллекцией ковров и габеленов той же эпохи… все это - внутри икрустированных деревом стен, витражей, потолков от которых не оторвать взгляд … выходишь оттуда и должен перевести дух после такого погружения в роскошь и историю прошлых веков.. Вдруг понял,кто такой Карл 4. При правлении Карла IV чешское королевство прожило свой «золотой век», а Прага стала политическим экономическим и культурным центром Европы и, в конечном итоге, столицей Священной Римской империи… Карл 6 -последний король Габсбургов по мужской линии,который забрал к себе сына первой Элеоноры в 17 веке… а сын тоже вампир? История Крумлова Чешского поражает! А его виды просто нереальны! Город расположен на обоих берегах Влтавы, образующей в этом месте крутую излучину. Первое документальное упоминание о замке Крумлов датируется 1240 годом. Первоначально городом владел феодальный род Витковичей из Крумлова, а затем родственный ему род Витковичей из Рожмберка (Розенберги). Розенберги (по-чешски — Rožmberkové, Рожмберки) владели Крумловом с 1302 года около 300 лет! А это место осталось неизменным почти 800 лет! 800 лет без изменений??! Все это переплелось в спектакле- рассказе Алекса -" Гитлер, Кальтенбрунрер, продавцы соли в Крумлове, деревня Табор,названная в честь горы Тавор в Израиле, бронированные телеги Яна Жишки, жизнь и смерть Яна Гуса, Жанна Д'Арк,художник из Крумлова Эгон Шиле, Михаил Ширвинд, Певец Шевчук солист группы ДДТ и ещё и ещё- все,что встречалось по дороге вдруг становилось частью исторического спектакля с живыми декорациями из окна комфортабельного мини автобуса… И ты почти теряешь чувство реальности и сам уже споришь с Алексом по поводу событий,людей и дат… Но его трудно переспорить- он знает все об этом крае, его истории … Спасибо огромное,Алекс, за Ваше представление! Запомнилось все! С удовольствием желаем себе встретиться ещё! Арик

    19 апреля 2024 года мы присоединились к экскурсии в замок Глубока- над-Влатвой и в город Крумлов- чешский через фирму Tripster19 апреля 2024 года мы присоединились к экскурсии в замок Глубока- над-Влатвой и в город Крумлов- чешский через фирму Tripster
  • М
    Марианна
    19 апреля 2024
    Из Праги - в Кутну-Гору: сокровища королевства
    Спасибо Алексу за великолепную экскурсию. За рассказ,объяснение, подход к ситуации. И просто очень очень интересный человек. Всего наилучшего и побольше туристов. В наше нелёгкое время.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Выездные»

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Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Выездные" можно забронировать 54 экскурсии от 30 до 455. Туристы уже оставили гидам 1550 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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