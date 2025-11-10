Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Индивидуальная экскурсия по Праге
Индивидуальная экскурсия по Праге – это замечательная возможность в спокойной обстановке познакомиться с одной из самых красивых столиц Европы. Погружение в атмосферу этой волшебной столицы позволит вам насладиться всеми её красотами без суеты и спешки.
Что вы увидите?
Во время экскурсии у вас будет возможность посетить:
- Пражский Град — исторический символ города и важный культурный центр;
- Вышеград — место, окруженное множеством легенд и красивыми видами на город;
- Старый город — сердце Праги с его увлекательной архитектурой и атмосферными улицами;
- Новый город — динамичная часть столицы с магазинами и кафе.
Почему стоит выбрать индивидуальную экскурсию?
Такой формат позволит вам:
- Сосредоточиться на интересных вам местах;
- Задать вопросы и получить рекомендации от опытного гида;
- Насладиться общением и уникальными впечатлениями.
Погружение в историю и культуру Праги сделает вашу экскурсию незабываемой. Это шанс увидеть город по-новому и узнать о нём то, что обычно остается вне поля зрения.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
