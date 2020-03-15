230 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Понять, как жил город со времен основания и чем «дышит» теперь

Евгений
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Евгений – ваш гид
Вы прогуляетесь по историческим периодам Праги, увидите основные достопримечательности и укромные уголки, услышите городские легенды.

Я расскажу вам самые интересные факты из жизни города, и в результате вы сами поймете, почему Прагу называли то мистической, то стобашенной, то златой.
€150
128 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии230 отзывов
4.97
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»

Что вас ожидает

Сказочный Вышеград, без которого невозможно представить Прагу
Поговорим об истории этого места, я покажу все самое интересное и расскажу легенды, связанные с его прежними обитателями.

Прекрасный вид на центр города
Вы побываете на смотровой площадке у старинного Страговского монастыря, откуда открывается захватывающий вид на исторический центр города. Это лучшее место для того, чтобы познакомиться с эпохами и историческим богатством города.

Прогулка по самобытным районам Праги
Гуляя по Градчанам, Пражскому Граду, Малой Стороне, Старому и Новому городу, я буду последовательно знакомить вас с особенностями каждого из этих районов, и в результате, у вас сложится целостное представление о Праге. В нашем маршруте:

  • роскошная Градчанская площадь
  • все дворы Пражского Града
  • торжественный собор Св.Вита
  • закоулки Малой стороны
  • самый известный мост Чехии
  • знаменитые астрологические часы Орлой
  • несколько удивительных храмов Праги

Я уверен, что Прага не оставит вас равнодушными, и после нашей прогулки вы полюбите этот город так же, как люблю его я! До встречи!

Организационные детали

  • Большую часть экскурсии мы пройдем пешком, а расстояние между районами Праги проедем на комфортабельном автомобиле
  • Мы скорректируем маршрут в зависимости от ваших интересов, настроения и физической формы. Например, для детей у нас есть путешествие на лодочке по реке Влтава, музей игрушек, выставка Lego или парк с динозаврами «Dinopark».
  • Дополнительных расходов не предполагается, но карманные деньги на кофе, кружку пива или стакан глинтвейна всегда пригодятся
  • Не забудьте о комфортной обуви и удобной одежде
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Евгений
Евгений
Энергичный гид, плененный красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.
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230 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

15 марта 2020
Это была одна из самых интересных экскурсий в нашем путешествии, супергид!!!! 4 часа на одном дыхании)))
12 марта 2020
Евгений провел для нас обзорную экскурсию по Праге. Всем участникам, а это четверо взрослых каждый со своими интересами и предпочтениями, все очень понравилось - и по интересным фактам, и по маршруту и по эмоциональному фону. Евгений очень компетентный, много интересной информации дает в непринужденном неэнциклопедическом стиле, поэтому время проходит незаметно! Кроме того огромным плюсом является то, что он возил нас на своей машине с возможностью парковки в самом центре, поэтому между локациями. где мы ходили пешком, мы перемещались на машине и не тратили на это время. На все дополнительные вопросы с легкостью отвечает, рекомендует бары, рестораны и прочие места для времяпровождения в оставшееся время! В общем смело можно и нужно его рекомендовать )
4 марта 2020
Огромное спасибо Евгению! Были в Праге в первый раз, брали обзорную экскурсию на 4 часа. Очень понравилось! Евгений влюблен в город, рассказывает очень интересно и увлекательно. Время просто пролетело, впечатлений очень много! Однозначно рекомендуем!
1 марта 2020
Хочу выразить благодарность Евгению за столь легкую и в тоже время насыщенную экскурсию. На этапе подготовке к экскурсии, я себе записывала все ключевые места, которые находила у других экскурсоводов. Евгений показал даже больше. И очень удобно, что мы не пешком доходим от одного места до другого, а на машине! И не устаём, и параллельно смотрим улочки города. Сама убедилась, что высокий рейтинг Евгения - это чистая правда, его экскурсия полностью стоит своих денег.
1 марта 2020
Прекрасный экскурсию очень познавательная. Рекомендую всем. Евгений Супер Гид .
29 февраля 2020
Евгений грамотный, образованный экскурсовод. Человек, который умеет делиться своими знаниями. Комуникабельный и приятный собеседник. Спасибо большое!!!
25 февраля 2020
Сама экскурсия наверно оптимальная для первого прибытия в Прагу. Можно приметить все нужные места и погулять и уже самостоятельно к ним вернуться(если надо Евгений подскажет как). Все нужные и нужное Вы увидите так или иначе, ощущение времени или неинтересного рассказа отсутствует. Евгений дает оптимальное сочетание точек где стоит выйти, а где проехать без излишней нагрузки.
Евгений не просто гид, а "гид-друг". Я бы сам так рассказывал наверное возя своих товарищей по Москве или , например, Суздалю. Я такого не встречал еще. С первого слова располагает к себе, а моя скептично настроенная подруга (вообще к гидам) была через пару минут просто очарована)).Совершенно не грузит энциклопедическими знаниями (которые первопроходцам по Праге и не нужны), а рассказывает так, что возникает ощущение, что ты приехал к другу, который очень любит и знает свой город, не перестает радоваться мелочам (будь то отреставрированный трамвайчик или собачка), и готов поделиться с тобой самым важным, в том числе и разными точками зрения на вопрос. Информация с его рассказов остается вся, и ты начинаешь даже применять некоторые мелочи. Пропадает ощущение чужого человека рядом и вы все становитесь частью одной команды. Поделиться всеми секретами, и ответит на все вопросы. В моем случае все попало в точку, куда идти, а куда не стоит. Где стоит смотреть Прагу, а где пройти. Где кухня интересная, а где так себе. Сильная глубина и детали в обзорке только отвлекают, мне скорее важна подача материала не столько в историческом аспекте, сколько "здесь и сейчас", что рядом, куда зайти, что это, необычная история и т.д., а не когда что было построено вплоть до секунды или подробное описание какого-нибудь столкновения, с чем Евгений великолепно справился. Но при желании можно получить и ответы на более каверзные вопросы.Очень повезло забронировать именно его. После был еще великолепный пивной тур по Праге. Жалею, что из-за ограниченности времени не смог взять Дрезден или ГрандПивной...не повод ли вернуться))
19 февраля 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании. 4 часа как один! Спасибо большое!!!
12 февраля 2020
Были в Праге впервые всего 5 дней, поэтому хотелось узнать побольше об истории города и посмотреть как можно больше интересных и красивых мест. Взяли экскурсию с Евгением 4 часа " Вся Прага одним днем". Очень понравилась. Евгений хороший рассказчик, с юмором. Получили очень много интересной информации, посмотрели все знаковые места. Большой плюс в том, что экскурсия пешеходно-автомобильная (гид - на собственном авто), поэтому не так утомительно.
8 февраля 2020
Название экскурсии соответствует содержанию. Евгений интересно рассказал про историю возникновения и развития Праги и показал интересные места (в том числе и такие, которые не входят обычно в стандартный набор достопримечательностей) . Рекомендую, очень познавательно.
Ещё 220 отзывов

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