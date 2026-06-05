230 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себе день, полный открытий в сердце Праги, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории. Эта экскурсия знакомит с главными достопримечательностями и скрытыми сокровищами города.
От Вышеграда, крепости, наполненной легендами, до
От Вышеграда, крепости, наполненной легендами, до
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход и гибкость маршрута
- 🏰 Посещение ключевых исторических мест Праги
- 📜 Увлекательные легенды и факты о городе
- 👟 Комфортная прогулка с возможностью отдыха
- 📸 Захватывающие виды и фотогеничные локации
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи, включая детей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для экскурсии по Праге. В это время город оживает, а теплые дни делают прогулки по историческим районам особенно приятными. Множество мероприятий и фестивалей добавляют особую атмосферу. Весна и осень также хороши для посещения. В апреле, мае, сентябре и октябре меньше туристов, что позволяет насладиться спокойной прогулкой и внимательнее изучить достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Вышеград
- Страговский монастырь
- Градчанская площадь
- Пражский Град
- Собор Св. Вита
- Малая Сторона
- Карлов мост
- Астрономические часы Орлой
- Храмы Праги
Описание экскурсии
Сказочный Вышеград, без которого невозможно представить Прагу
Поговорим об истории этого места, я покажу все самое интересное и расскажу легенды, связанные с его прежними обитателями.
Прекрасный вид на центр города
Вы побываете на смотровой площадке у старинного Страговского монастыря, откуда открывается захватывающий вид на исторический центр города. Это лучшее место для того, чтобы познакомиться с эпохами и историческим богатством города.
Прогулка по самобытным районам Праги
Гуляя по Градчанам, Пражскому Граду, Малой Стороне, Старому и Новому городу, я буду последовательно знакомить вас с особенностями каждого из этих районов, и в результате, у вас сложится целостное представление о Праге. В нашем маршруте:
- роскошная Градчанская площадь
- все дворы Пражского Града
- торжественный собор Св. Вита
- закоулки Малой стороны
- самый известный мост Чехии
- знаменитые астрологические часы Орлой
- несколько удивительных храмов Праги
Я уверен, что Прага не оставит вас равнодушными, и после нашей прогулки вы полюбите этот город так же, как люблю его я! До встречи!
Организационные детали
- Большую часть экскурсии мы пройдем пешком, а расстояние между районами Праги проедем на комфортабельном автомобиле
- Мы скорректируем маршрут в зависимости от ваших интересов, настроения и физической формы
- Дополнительных расходов не предполагается, но карманные деньги на кофе, кружку пива или стакан глинтвейна всегда пригодятся
- Не забудьте о комфортной обуви и удобной одежде
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр Праги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4712 туристов
Энергичный гид, пленённый красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 453 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Евгений профессиональный гид и одновременно человек, влюбленный в Прагу, общение и экскурсия с ни. доставила удовольствие и обогатила теми самыми навыками и знаниями, когда ты перестаешь замечать, что это город - сказка - не Твой родной город. Спасибо!
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А
одна из лучших экскурсий! очень продуманный маршрут как на машине, так и пешком. у Евгения много информации, как про историю, так и про современность! взрослым детям подросткам очень понравилась экскурсия
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Дорогой Евгений! От всего сердца благодарим🌺❤️❤️ за ваш труд, несмотря на мою спонтанность, вы ответили через 5 минут и уже после долгого перелета США Майами- Лондон - Прага, мы гуляли
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Евгений имеет все качества профессионального гида! Интеллигентно, с юмором и очень обаятельно он открыл для нас Прагу с неожиданных и удивительных сторон.
История Чехии непроста и запутана, но Евгений смог структурировано
История Чехии непроста и запутана, но Евгений смог структурировано
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Просто супер! Нормально так рыбки в центре города 😉
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Евгений, спасибо! рекомендую.
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