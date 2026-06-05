230 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»

Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Представьте себе день, полный открытий в сердце Праги, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории. Эта экскурсия знакомит с главными достопримечательностями и скрытыми сокровищами города.

От Вышеграда, крепости, наполненной легендами, до
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величественного Пражского Града, каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.

Прогулка по Малой Стороне и Старому городу оживит страницы истории, а смотровая площадка Страговского монастыря предложит неповторимые виды.

Экскурсия «Вся Прага одним днем» - это возможность по-настоящему понять и полюбить Прагу, ощутив её дух и красоту

5
453 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход и гибкость маршрута
  • 🏰 Посещение ключевых исторических мест Праги
  • 📜 Увлекательные легенды и факты о городе
  • 👟 Комфортная прогулка с возможностью отдыха
  • 📸 Захватывающие виды и фотогеничные локации
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи, включая детей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для экскурсии по Праге. В это время город оживает, а теплые дни делают прогулки по историческим районам особенно приятными. Множество мероприятий и фестивалей добавляют особую атмосферу. Весна и осень также хороши для посещения. В апреле, мае, сентябре и октябре меньше туристов, что позволяет насладиться спокойной прогулкой и внимательнее изучить достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»

Что можно увидеть

  • Вышеград
  • Страговский монастырь
  • Градчанская площадь
  • Пражский Град
  • Собор Св. Вита
  • Малая Сторона
  • Карлов мост
  • Астрономические часы Орлой
  • Храмы Праги

Описание экскурсии

Сказочный Вышеград, без которого невозможно представить Прагу

Поговорим об истории этого места, я покажу все самое интересное и расскажу легенды, связанные с его прежними обитателями.

Прекрасный вид на центр города

Вы побываете на смотровой площадке у старинного Страговского монастыря, откуда открывается захватывающий вид на исторический центр города. Это лучшее место для того, чтобы познакомиться с эпохами и историческим богатством города.

Прогулка по самобытным районам Праги

Гуляя по Градчанам, Пражскому Граду, Малой Стороне, Старому и Новому городу, я буду последовательно знакомить вас с особенностями каждого из этих районов, и в результате, у вас сложится целостное представление о Праге. В нашем маршруте:

  • роскошная Градчанская площадь
  • все дворы Пражского Града
  • торжественный собор Св. Вита
  • закоулки Малой стороны
  • самый известный мост Чехии
  • знаменитые астрологические часы Орлой
  • несколько удивительных храмов Праги

Я уверен, что Прага не оставит вас равнодушными, и после нашей прогулки вы полюбите этот город так же, как люблю его я! До встречи!

Организационные детали

  • Большую часть экскурсии мы пройдем пешком, а расстояние между районами Праги проедем на комфортабельном автомобиле
  • Мы скорректируем маршрут в зависимости от ваших интересов, настроения и физической формы
  • Дополнительных расходов не предполагается, но карманные деньги на кофе, кружку пива или стакан глинтвейна всегда пригодятся
  • Не забудьте о комфортной обуви и удобной одежде

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центр Праги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4712 туристов
Энергичный гид, пленённый красотой и историей сказочной Чехии. С радостью поделюсь с вами яркими впечатлениями, интересными историями и самыми живописными уголками этой страны. Вместе мы можем насладиться красотами Чехии, посмотреть старинные города и уникальные замки, познакомиться с шедеврами чешской кухни и попробовать редкие сорта богемского пива.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 453 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
445
4
7
3
2
1
1
элина
Евгений профессиональный гид и одновременно человек, влюбленный в Прагу, общение и экскурсия с ни. доставила удовольствие и обогатила теми самыми навыками и знаниями, когда ты перестаешь замечать, что это город - сказка - не Твой родной город. Спасибо!
Евгений профессиональный гид и одновременно человек, влюбленный в Прагу, общение и экскурсия с ни. доставила удовольствие
Евгений профессиональный гид и одновременно человек, влюбленный в Прагу, общение и экскурсия с ни. доставила удовольствие
Евгений профессиональный гид и одновременно человек, влюбленный в Прагу, общение и экскурсия с ни. доставила удовольствие
Евгений профессиональный гид и одновременно человек, влюбленный в Прагу, общение и экскурсия с ни. доставила удовольствие
Евгений профессиональный гид и одновременно человек, влюбленный в Прагу, общение и экскурсия с ни. доставила удовольствие
Евгений профессиональный гид и одновременно человек, влюбленный в Прагу, общение и экскурсия с ни. доставила удовольствие
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А
одна из лучших экскурсий! очень продуманный маршрут как на машине, так и пешком. у Евгения много информации, как про историю, так и про современность! взрослым детям подросткам очень понравилась экскурсия
одна из лучших экскурсий! очень продуманный маршрут как на машине, так и пешком. у Евгения много
одна из лучших экскурсий! очень продуманный маршрут как на машине, так и пешком. у Евгения много
одна из лучших экскурсий! очень продуманный маршрут как на машине, так и пешком. у Евгения много
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Lena
Дорогой Евгений! От всего сердца благодарим🌺❤️❤️ за ваш труд, несмотря на мою спонтанность, вы ответили через 5 минут и уже после долгого перелета США Майами- Лондон - Прага, мы гуляли
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и наслаждались! Знает каждый дом, улицу, истории, правильно организовал маршрут. . И прошлись хорошо, и объехали так как надо все достопримечательности. Рекомендую однозначно! Миллион стран пройдено, впервые удивил знаниями и интересными фактами. Лена и Владимир

Дорогой Евгений! От всего сердца благодарим🌺❤️❤️ за ваш труд, несмотря на мою спонтанность, вы ответили через
Дорогой Евгений! От всего сердца благодарим🌺❤️❤️ за ваш труд, несмотря на мою спонтанность, вы ответили через
Дорогой Евгений! От всего сердца благодарим🌺❤️❤️ за ваш труд, несмотря на мою спонтанность, вы ответили через
Дорогой Евгений! От всего сердца благодарим🌺❤️❤️ за ваш труд, несмотря на мою спонтанность, вы ответили через
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Anna
Евгений имеет все качества профессионального гида! Интеллигентно, с юмором и очень обаятельно он открыл для нас Прагу с неожиданных и удивительных сторон.

История Чехии непроста и запутана, но Евгений смог структурировано
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и понятным языком изложить ее нам.

Разумеется, с 20-летним стажем жизни в Праге, Евгений знает множество тайных мест и деталей, которые не найдешь ни в одном путеводителе и не узнаешь случайным образом.

Неожиданным плюсом оказалось, что Евгений был на своей машине, что существенно сэкономило время и силы и дало возможность согреваться во время бросков между знаковыми достопримечательностями города.

Спасибо огромное, Женя! ♥️

Евгений имеет все качества профессионального гида! Интеллигентно, с юмором и очень обаятельно он открыл для нас
Евгений имеет все качества профессионального гида! Интеллигентно, с юмором и очень обаятельно он открыл для нас
Евгений имеет все качества профессионального гида! Интеллигентно, с юмором и очень обаятельно он открыл для нас
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Ян
Просто супер! Нормально так рыбки в центре города 😉
Просто супер! Нормально так рыбки в центре города 😉
Просто супер! Нормально так рыбки в центре города 😉
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Ержан
Евгений, спасибо! рекомендую.
Евгений, спасибо! рекомендую.
Евгений, спасибо! рекомендую.
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