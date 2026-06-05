230 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, лучше всего подходят для экскурсии по Праге. В это время город оживает, а теплые дни делают прогулки по историческим районам особенно приятными. Множество мероприятий и фестивалей добавляют особую атмосферу. Весна и осень также хороши для посещения. В апреле, мае, сентябре и октябре меньше туристов, что позволяет насладиться спокойной прогулкой и внимательнее изучить достопримечательности.

Представьте себе день, полный открытий в сердце Праги, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории. Эта экскурсия знакомит с главными достопримечательностями и скрытыми сокровищами города.От Вышеграда, крепости, наполненной легендами, до

величественного Пражского Града, каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Прогулка по Малой Стороне и Старому городу оживит страницы истории, а смотровая площадка Страговского монастыря предложит неповторимые виды. Экскурсия «Вся Прага одним днем» - это возможность по-настоящему понять и полюбить Прагу, ощутив её дух и красоту

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сказочный Вышеград, без которого невозможно представить Прагу

Поговорим об истории этого места, я покажу все самое интересное и расскажу легенды, связанные с его прежними обитателями.

Прекрасный вид на центр города

Вы побываете на смотровой площадке у старинного Страговского монастыря, откуда открывается захватывающий вид на исторический центр города. Это лучшее место для того, чтобы познакомиться с эпохами и историческим богатством города.

Прогулка по самобытным районам Праги

Гуляя по Градчанам, Пражскому Граду, Малой Стороне, Старому и Новому городу, я буду последовательно знакомить вас с особенностями каждого из этих районов, и в результате, у вас сложится целостное представление о Праге. В нашем маршруте:

роскошная Градчанская площадь

все дворы Пражского Града

торжественный собор Св. Вита

закоулки Малой стороны

самый известный мост Чехии

знаменитые астрологические часы Орлой

несколько удивительных храмов Праги

Я уверен, что Прага не оставит вас равнодушными, и после нашей прогулки вы полюбите этот город так же, как люблю его я! До встречи!

Организационные детали