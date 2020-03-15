230 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сама экскурсия наверно оптимальная для первого прибытия в Прагу. Можно приметить все нужные места и погулять и уже самостоятельно к ним вернуться(если надо Евгений подскажет как). Все нужные и нужное Вы увидите так или иначе, ощущение времени или неинтересного рассказа отсутствует. Евгений дает оптимальное сочетание точек где стоит выйти, а где проехать без излишней нагрузки.

Евгений не просто гид, а "гид-друг". Я бы сам так рассказывал наверное возя своих товарищей по Москве или , например, Суздалю. Я такого не встречал еще. С первого слова располагает к себе, а моя скептично настроенная подруга (вообще к гидам) была через пару минут просто очарована)).Совершенно не грузит энциклопедическими знаниями (которые первопроходцам по Праге и не нужны), а рассказывает так, что возникает ощущение, что ты приехал к другу, который очень любит и знает свой город, не перестает радоваться мелочам (будь то отреставрированный трамвайчик или собачка), и готов поделиться с тобой самым важным, в том числе и разными точками зрения на вопрос. Информация с его рассказов остается вся, и ты начинаешь даже применять некоторые мелочи. Пропадает ощущение чужого человека рядом и вы все становитесь частью одной команды. Поделиться всеми секретами, и ответит на все вопросы. В моем случае все попало в точку, куда идти, а куда не стоит. Где стоит смотреть Прагу, а где пройти. Где кухня интересная, а где так себе. Сильная глубина и детали в обзорке только отвлекают, мне скорее важна подача материала не столько в историческом аспекте, сколько "здесь и сейчас", что рядом, куда зайти, что это, необычная история и т.д., а не когда что было построено вплоть до секунды или подробное описание какого-нибудь столкновения, с чем Евгений великолепно справился. Но при желании можно получить и ответы на более каверзные вопросы.Очень повезло забронировать именно его. После был еще великолепный пивной тур по Праге. Жалею, что из-за ограниченности времени не смог взять Дрезден или ГрандПивной...не повод ли вернуться))