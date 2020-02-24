49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности, ориентир на местности и красочные фото на память

Valdemar
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Нет города прекрасней, чем город на рассвете.

И чтобы увидеть рассвет в Праге, нужно всего ничего: выйти из зоны комфорта, проснуться в шесть утра, отказаться от завтрака в отеле.

Пражское утро стоит таких жертв — это уникальное время для изучения города; время, когда в центре нет толп туристов.

Есть только вы, я и Прага.
288 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии49 отзывов
4.96
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией

За время экскурсии, которая длится около 4 часов, мы откроем 4 города! Давайте считать:

  • Новый город
  • Старый город
  • Мала Страна
  • Пражский Град

Вы узнаете всю самую главную информацию, научитесь ориентироваться на местности, подтянете свой чешский, а главное, получите красивые фотографии на память о путешествии по самым главным достопримечательностям Праги.

Закончим прогулку в одном потрясающем кафе, где выпьем кофе, позавтракаем и обсудим дальнейшие планы. К слову, это кафе в прошлом веке посещали некто Кафка и Эйнштейн. Так что будет интересно.

Итого:

  • 4 часа экскурсии
  • 4 города
  • 100 самых-самых достопримечательностей
  • на следующий день 50+ фотографий на диске
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Valdemar
Valdemar
Влюбился в Прагу с первого взгляда. Через четыре месяца после первого визита бросил карьеру тележурналиста и переехал в Чехию, чему очень и очень рад. За последние годы прошел по улочкам Праги сотни километров во время прогулок и фотосессий с туристами со всего мира. Люблю рассказывать, фотографировать и кормить новых друзей вкусно, сытно и интересно. Встретил сотни рассветов и закатов в Праге. Я покажу вам Прагу в комфортной для вас манере, так чтобы вы вернулись сюда еще не раз.
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49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Экскурсия необычная. Здесь и знания, и впечатления, и эмоции, и атмосфера, и ... прекрасные фотографии. Нужны даты и факты, будут; нужно остановиться и прислушаться к городу - тоже можно, пройти не совсем туристическим маршрутом - пожалуйста. С искренним интересом к собеседнику, с чувством юмора. Очень рекомендую.
17 декабря 2019
Экскурсия была бесподобная. Гид Владимир отличный рассказчик, знаток истории и фишек нынешнего времени, а самое главное, что он веселый и энергичный человек.
Маршрут интересный и фото в интересных местах. Всем очень рекомендуем экскурсии по Праге с рускоговорящим гидом Владимиром.
21 ноября 2019
Экскурсия интересная, лёгкая, ни капли не утомляющая! Узнали интересные исторические факты, многого разговаривали о современной Чехии.
Владимир очень общительный, отзывчивый человек, хороший рассказчик!
Получили много полезных советов, отличные фотографии!
19 ноября 2019
Я почему-то изначально не сомневалась, что мне понравится. Тем не менее всегда есть вероятность того, что человек тебе "не зайдёт". Так вот, знайте, в случае Владимира она стремится к нулю :) Мне было очень комфортно эмоционально, времени не замечала совсем. Такие люди заряжают энергией, всю дорогу к отелю идёшь и улыбаешься. По ощущениям я встретилась с другом, которого знаю сто лет, но он вот уехал в Прагу жить.
И уехал давно, поэтому знает город, любит город, покажет, куда зайти, а куда не стоит. Проведёт в известные места неизвестными туристам путями. Расскажет об этих местах всё чётко и доходчиво. Поможет спланировать маршруты на другие дни.

Спасибо тебе за вчерашний день и за отношение к своему делу, буду рада встретиться, (если - зачёркнуто) когда вернусь в Прагу снова. Может, к тому времени выясню, что означали цифры в окнах :)
2 ноября 2019
Необычная, интересная, и , что немаловажно, свободная от толп туристов экскурсия. Владимир- очень приятный, располагающий к себе молодой человек; начитанный, знающий Прагу в таких тонкостях, что это захватывает с первых слов его рассказа! Плюс ко всему Владимир- профессиональный фотограф, и это было так приятно получить после экскурсии суперские фотографии!!!! Мы увидели такие места, в которые не попадёшь сам или с групповой экскурсией. Знакомство с городом состоялось, благодарим за это Володю!!!!! Обязательно вернёмся и повторим эту экскурсию с детьми 👍👍👍
27 сентября 2019
Спасибо прекрасному человеку, интересному собеседнику за раннюю прогулку по Праге и за красивые кадры!
Василина
8 сентября 2019
Наша семья 5 сентября в 6 утра встретились с Владимиром на Вацловской площади, и отправились мы в увлекательное путешествие по Праге. Замечательно выбрано время. Людей практически нет, мы спокойно гуляли по улицам и наслаждались рассказом Владимира. Владимир отвечал на все наши вопросы, дал ценные советы, которыми мы воспользовались. Общаться с Владимиром приятно и в следующий наш приезд надеемся с ним сходить ещё на экскурсию. Через 10 дней после экскурсии мы получили замечательные фотки. Нам всё понравилось.
27 июня 2019
Прекрасная экскурсия, мне понравилось все! Очень рекомендую, это лучшее, что можно себе подарить во время пребывания в Праге)
14 июня 2019
Владимир - невероятный гид! Я не могу его назвать экскурсоводом, это друг, с которым вы совершаете прогулку по Праге.
Очень, очень рекомендую. Уверена, еще встретимся!
22 мая 2019
6 мая 2019 года наша компания друзей (4 чел) посетила экскурсию "Рассвет в Праге", которую для нас провёл гид Владимир. Во-первых, хочется отметить оперативность работы сотрудников сайта и самого гида: мы очень поздно опомнились и осознали, что хотели бы сходить на экскурсию по Праге хотя бы в последний день нашего в ней пребывания. Если честно, мы уже и не надеялись, что кто-то из гидов согласится нас взять, тем более что май - очень популярный среди туристов месяц, но нам очень повезло! Владимир отвечал на наши сообщения очень быстро, мы оперативно согласовали дату и время нашей встречи и провели авансовый платёж (ровно столько, сколько указано в описании экскурсии, никаких скрытых дополнительных расходов). Во-вторых, это сам гид!! Владимир, наверное, очень хороший психолог и быстро прочувствовал настроение и настрой нашей компании: не "грузил" сухими историческими фактами, но если мы интересовались именно историей - всегда отвечал чётко и ясно, без заминок. Помимо исторических фактов, он поделился с нами и рассказами о быте, обычаях и привычках местного населения, что, согласитесь, играет огромную роль в создании у тебя образа страны или города. Всё это преподносилось с долей качественного юмора, и именно это (а также чашечка чая-латте с круассаном в одной из местных кафешек, куда нас привёл Владимир и которую мы бы точно самостоятельно не отыскали) и раскачали нашу компанию (ибо нужно быть ооочень влюбленным в Прагу, чтобы гулять по ней в 6 утра)) Наш супер-гид показал нам необычные места, где совсем не было туристов, зато были яркие ручные павлины! Где еще их можно было бы встретить, как не в Праге?!)) Время пролетело незаметно, но было видно, что Владимир готов рассказывать о своём любимом городе ещё и еще, а мы были бы рады встретиться с ним и послушать его рассказы ещё не раз, что мы, собственно, и сделаем, когда приедем в Прагу вновь)
Пражская пивная, столь любимая местными, которую показал нам Владимир в конце нашей экскурсии, оказалась одним из самых лучших (и самых вкусных) мест в Праге, которые нам довелось здесь посетить! Браво, Владимир! Прага, жди нас еще!
Ещё 39 отзывов

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