49 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 мая 2019 года наша компания друзей (4 чел) посетила экскурсию "Рассвет в Праге", которую для нас провёл гид Владимир. Во-первых, хочется отметить оперативность работы сотрудников сайта и самого гида: мы очень поздно опомнились и осознали, что хотели бы сходить на экскурсию по Праге хотя бы в последний день нашего в ней пребывания. Если честно, мы уже и не надеялись, что кто-то из гидов согласится нас взять, тем более что май - очень популярный среди туристов месяц, но нам очень повезло! Владимир отвечал на наши сообщения очень быстро, мы оперативно согласовали дату и время нашей встречи и провели авансовый платёж (ровно столько, сколько указано в описании экскурсии, никаких скрытых дополнительных расходов). Во-вторых, это сам гид!! Владимир, наверное, очень хороший психолог и быстро прочувствовал настроение и настрой нашей компании: не "грузил" сухими историческими фактами, но если мы интересовались именно историей - всегда отвечал чётко и ясно, без заминок. Помимо исторических фактов, он поделился с нами и рассказами о быте, обычаях и привычках местного населения, что, согласитесь, играет огромную роль в создании у тебя образа страны или города. Всё это преподносилось с долей качественного юмора, и именно это (а также чашечка чая-латте с круассаном в одной из местных кафешек, куда нас привёл Владимир и которую мы бы точно самостоятельно не отыскали) и раскачали нашу компанию (ибо нужно быть ооочень влюбленным в Прагу, чтобы гулять по ней в 6 утра)) Наш супер-гид показал нам необычные места, где совсем не было туристов, зато были яркие ручные павлины! Где еще их можно было бы встретить, как не в Праге?!)) Время пролетело незаметно, но было видно, что Владимир готов рассказывать о своём любимом городе ещё и еще, а мы были бы рады встретиться с ним и послушать его рассказы ещё не раз, что мы, собственно, и сделаем, когда приедем в Прагу вновь)

Пражская пивная, столь любимая местными, которую показал нам Владимир в конце нашей экскурсии, оказалась одним из самых лучших (и самых вкусных) мест в Праге, которые нам довелось здесь посетить! Браво, Владимир! Прага, жди нас еще!