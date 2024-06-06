1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
102€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
«А также покажу главные достопримечательности Староместской площади: Ратушу, храм святого Николая и астрономические куранты Пражский Орлой»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
«По вашему желанию мы можем скорректировать маршрут, главное обсудить это заранее»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €70 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пражские истории: историческое путешествие по секретным местам Праги
Погрузитесь в увлекательный мир Праги: от средневековья до романтики, открывая неизведанные истории и секреты
Начало: Перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади
17 июня в 18:00
19 июня в 18:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа
Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки
Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города
Начало: В районе Вацлавской площади
«Насыщенная программа для знакомства с Прагой»
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
«Вы прогуляетесь по историческим периодам Праги, увидите основные достопримечательности и укромные уголки, услышите городские легенды»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
150€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы
Начало: Северный вход в Пражский град
«Первое знакомство со сказочной Прагой лучше начинать утром — большинство достопримечательностей уже открыто, а публика, спешащая их увидеть, только просыпается и заваривает кофе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района
Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном
«Вы узнаете всю самую главную информацию, научитесь ориентироваться на местности, подтянете свой чешский, а главное, получите красивые фотографии на память о путешествии по самым главным достопримечательностям Праги»
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
€288 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
«Для полноценного знакомства с городом рекомендую мою экскурсию первого дня»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
«Прогуливаясь по Королевскому пути, попадете в Старый город и познакомитесь со Староместской площадью и её изюминкой — Парижским меридианом»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€17 за человека
Мини-группа
4 часа
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
«Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой»
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вас ждёт история иезуитского Клементинума, встреча с самым узким отелем в городе и знакомство со Староместской площадью, где когда-то не только кипела торговля, но и проходили казни»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 120€90 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
«Рекомендуем начать обзорное знакомство с городом с Красного маршрута, а на следующий день углубиться в историю Праги на прогулке по Синему маршруту»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€20 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом, искусством и легендами
Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас
Начало: В районе выхода метро «Museum»
«В Старом городе опять окунёмся в историю Праги, посетим главные достопримечательности этой части города и увидим необычные современные арт-объекты»
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
100€80 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
«— трансфер (из аэропорта к месту встречи и обратно в аэропорт) и транспортные расходы— 4-х часовая обзорная пешеходная экскурсия»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€215 за всё до 3 чел.
Квест
2.5 часа
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Знакомство с городом в игровой форме
«познакомитесь с Вацлавами разных времен»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€23 за человека
Индивидуальная
3 часа
Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: Вацлавская площадь
«Вы познакомитесь с историей, легендами и главными достопримечательностями Старого города, Малой Страны и Пражского Града»
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пивная прогулка Праги: традиции и дегустация
Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива
Начало: На Старогородской площади, под астрономическими ча...
«Вы познакомитесь с традициями и секретами изготовления чешского пива – одной из визитных карточек Чехии»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами
Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии
«🥨 🍺 Все это лишь малая часть того, что будет на обзорной экскурсии по Праге»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€87 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града
Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас
11 июня в 13:30
12 июня в 13:00
€130 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Доброе утро, Прага
Вдохновляющая, познавательная и несуетливая прогулка по чешской столице в лучах восходящего солнца
«Утренний формат прогулки станет своеобразным символом вашего знакомства с азами пражской истории»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€99 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице
«Познакомитесь с одним из крупнейших дворцовых комплексов в мире»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
«Главные достопримечательности мы осмотрим пешком: с чувством, толком, расстановкой и лучшими ракурсами для фотографий»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
«Какой бы ни была погода за окном, вы познакомитесь с городом в тепле и уюте»
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Большое знакомство с Прагой
Пройти по главным уголкам города и прикоснуться к его истории
Начало: ваш отель
«На нашей прогулке вы не только прогуляетесь по главным достопримечательностям прекрасной Праги, но и погрузитесь в её «биографию» от истоков до сегодняшних дней»
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прага: коротко о главном
Увидеть главные памятники средневековой Европы, насладиться представлением курант и панорамой города
Начало: перед театром Hybernia напротив Пороховой башни
«Откуда начать знакомство с Прагой»
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: Старый Город и Новый Город
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
Начало: на Вацлавской площади
«Обзорная экскурсия по правому берегу Влтавы позволит вам увидеть главные достопримечательности, насладиться разнообразной архитектурой Праги, узнать её тайны и легенды»
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
€130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
По пражским улицам с Францем Кафкой
Обзорная прогулка по местам знаменитого писателя и уголкам Старой Праги
«Мы рассмотрим весь Старый город пражский, пройдем по его главным достопримечательностям, заглянем в самые атмосферные проходные дворы и переулки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€98 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сказка пражского Рождества: погружение в волшебство зимней Праги
Почувствуйте всю магию Рождества в Праге: украшенные улицы, ароматы трдельников и глинтвейна, знакомство с традициями
«Обзорная прогулка по зимнему городу»
11 июня в 09:00
13 июня в 14:00
€130 за всё до 10 чел.
Групповая
4.5 часа
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€25 за человека
Групповая
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию»
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€25 за человека
Групповая
7 часов
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию»
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€50 за человека
Мини-группа
2 часа
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«После знакомства с Вацлавской площадью в Новом городе, вы поедете по Королевским Виноградам — это часть Праги, где в конце XIX столетия - начале XX столетия стало появляться большое количество доходных домов»
Расписание: Ежедневно в 19:00 (сбор в 18:50)
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€25 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Первое знакомство с прекрасной Прагой: Пражский Град и его тайны
Откройте для себя величие Праги в индивидуальной экскурсии: Пражский Град, готическая архитектура и зеленые сады ждут вас
Начало: Остановка 22 и 23 трамвая Kralovsky letohradek
«Почему первое знакомство с Прагой начинается с Пражского Града»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 85€72 за человека
Круиз
1 час
Панорамный круиз по Влтаве: архитектурные шедевры Праги с теплохода
Погрузитесь в мир красоты Праги, плавая по реке Влтава. Открывайте новые ракурсы на исторические памятники и архитектуру барокко
Начало: Краковска 21
«Одной из главных достопримечательностей Праги стала и река Влтава с ее многочисленными порогами, от которых произошло название столицы Чехии»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
Начало: Остановка Pohořelec
«Этот монастырь славится своей библиотекой, художественной галереей, но главное — пивом святого Норберта, названного в честь основателя ордена»
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€120 за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
10 июня в 10:45
€15 за человека
Индивидуальная
3 часа
Прага 100-башенная - погружение в историю и архитектуру
Откройте тайны старинных башен Праги в увлекательной индивидуальной экскурсии с захватывающими видами
Начало: Вацлавская площадь, Прага
«С неё открывается широкий обзор на главную достопримечательность Праги — Карлов мост, а также западные и восточные направления города»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €80 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Впервые в Праге: Старый город и Новый город
Начало: Возле памятника Святому Вацлаву (выход с метро)
«Приглашаю вас на мою обзорную экскурсию по правому берегу Влтавы»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 85€72 за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€230 за всё до 3 чел.
Мини-группа
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию»
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€25 за человека
Круиз
1 час
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Начало: Краковска 21
«Одной из главных достопримечательностей Праги стала и река Влтава с ее многочисленными порогами, от которых произошло название столицы Чехии»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€15 за человека
Индивидуальная
4 часа
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Начало: На остановке трамвая 22 и 23 Kralovsky letohradek
«Увидим самые основные достопримечательности этой части Праги – Собор Святого Вита, королевский дворец, храм Святого Георгия»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от €90 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Добрый день. Очень интересный город с богатой историей. Стоит посмотреть. Провел экскурсию гид Евгений, опытный хорошо владеющий информацией, рекомендую! Спасибо вам Евгений за все!
- ААсель5 июня 2024Очень вежливый и грамотный гид
- ААйгерим4 июня 2024Большое спасибо от меня и родителей за экскурсию! Несмотря на непрерывный дождь, это была наша лучшая экскурсия за поездку (Мюнхен-Вена-Прага).
- ТТатьяна4 июня 2024Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его всем знакомым, кто решит посетить Прагу!!
- GGeorgiy4 июня 2024Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!
- ССветлана3 июня 2024Большое спасибо Ольга, очень понравилось. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень рекомендуем.
- TTatjana3 июня 2024Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
- ДДенис1 июня 2024Спасибо за экскурсию, проводила ее Марина. Очень интересно рассказала, всегда отвечала на дополнительные вопросы.
- SSvetlana30 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось!!!
- ССветлана29 мая 2024От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения! Женя отлично знает свое дело! Очень интересный и увлеченный рассказчик, глубоко владеет историей.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Обзорные»
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