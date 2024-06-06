Обзорные и познавательные экскурсии Праги

Найдено 63 экскурсии в категории «Обзорные» в Праге на русском языке, цены от €15, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, красавица Прага
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
215 отзывов
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10287 за всё до 4 чел.
Прага - любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
45 отзывов
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
«А также покажу главные достопримечательности Староместской площади: Ратушу, храм святого Николая и астрономические куранты Пражский Орлой»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
140 за всё до 6 чел.
Прага глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
203 отзыва
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
«По вашему желанию мы можем скорректировать маршрут, главное обсудить это заранее»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 70 за всё до 12 чел.
Пражские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
236 отзывов
Пражские истории: историческое путешествие по секретным местам Праги
Погрузитесь в увлекательный мир Праги: от средневековья до романтики, открывая неизведанные истории и секреты
Начало: Перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади
17 июня в 18:00
19 июня в 18:00
100 за всё до 5 чел.
Пражский экспресс: город за 2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Пражский экспресс: уникальное путешествие по Праге за 2 часа
Откройте для себя красоту Праги в компактной экскурсии: от классических до скрытых уголков, все включено, без дополнительных расходов
Начало: В любом удобном для вас месте, в центре Праги
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
70 за всё до 4 чел.
Первый день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки
Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города
Начало: В районе Вацлавской площади
«Насыщенная программа для знакомства с Прагой»
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
355 отзывов
Экскурсия «Вся Прага одним днем»: от Вышеграда до Старого города
Погрузитесь в магию Праги: от сказочного Вышеграда до захватывающих видов с Страговского монастыря. Прага ждет вас
Начало: Центр Праги
«Вы прогуляетесь по историческим периодам Праги, увидите основные достопримечательности и укромные уголки, услышите городские легенды»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
150120 за всё до 4 чел.
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы
Начало: Северный вход в Пражский град
«Первое знакомство со сказочной Прагой лучше начинать утром — большинство достопримечательностей уже открыто, а публика, спешащая их увидеть, только просыпается и заваривает кофе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
120 за всё до 8 чел.
Рассвет в Праге. Обзорная экскурсия с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
51 отзыв
Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района
Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном
«Вы узнаете всю самую главную информацию, научитесь ориентироваться на местности, подтянете свой чешский, а главное, получите красивые фотографии на память о путешествии по самым главным достопримечательностям Праги»
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
288 за всё до 4 чел.
Второй день в Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
9 отзывов
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
«Для полноценного знакомства с городом рекомендую мою экскурсию первого дня»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
150 за всё до 4 чел.
Старый город и Еврейский квартал: обойти и впечатлиться
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
«Прогуливаясь по Королевскому пути, попадете в Старый город и познакомитесь со Староместской площадью и её изюминкой — Парижским меридианом»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
17 за человека
Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
🚌 На автобусе
Мини-группа
4 часа
127 отзывов
Прага пешком и на автобусе: историческое и современное путешествие
Откройте для себя сердце Праги в увлекательной 4-часовой экскурсии. Погрузитесь в историю и современность, проезжая Вышеград и гуляя по Пражскому граду
Начало: На Вацлавской площади
«Эта экскурсия — рецепт идеального знакомства со старинной Прагой»
Расписание: в понедельник в 09:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
По Праге не спеша: познавательно-душевная прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
12 отзывов
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Вас ждёт история иезуитского Клементинума, встреча с самым узким отелем в городе и знакомство со Староместской площадью, где когда-то не только кипела торговля, но и проходили казни»
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 12090 за всё до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Праге
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
15 отзывов
Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
«Рекомендуем начать обзорное знакомство с городом с Красного маршрута, а на следующий день углубиться в историю Праги на прогулке по Синему маршруту»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
20 за человека
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
21 отзыв
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом, искусством и легендами
Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас
Начало: В районе выхода метро «Museum»
«В Старом городе опять окунёмся в историю Праги, посетим главные достопримечательности этой части города и увидим необычные современные арт-объекты»
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
10080 за всё до 2 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Трансфер + экскурсия по главным местам чешской столицы
Увидеть и обойти всё, чем славится город, по пути в отель или в перерыве между рейсами
Начало: Аэропорт Вацлава Гавла (г. Прага) в зале прибытия
«— трансфер (из аэропорта к месту встречи и обратно в аэропорт) и транспортные расходы— 4-х часовая обзорная пешеходная экскурсия»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
215 за всё до 3 чел.
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
211 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Знакомство с городом в игровой форме
«познакомитесь с Вацлавами разных времен»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
23 за человека
Магия вечерней Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: Вацлавская площадь
«Вы познакомитесь с историей, легендами и главными достопримечательностями Старого города, Малой Страны и Пражского Града»
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
70 за всё до 5 чел.
Прогулка по лучшим пивоварням Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
106 отзывов
Пивная прогулка Праги: традиции и дегустация
Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива
Начало: На Старогородской площади, под астрономическими ча...
«Вы познакомитесь с традициями и секретами изготовления чешского пива – одной из визитных карточек Чехии»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
90 за всё до 6 чел.
О Праге - с интересом и любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами
Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии
«🥨 🍺 Все это лишь малая часть того, что будет на обзорной экскурсии по Праге»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
87 за всё до 8 чел.
Блиц-прогулка по Праге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града
Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас
11 июня в 13:30
12 июня в 13:00
130 за всё до 4 чел.
Доброе утро, Прага
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Доброе утро, Прага
Вдохновляющая, познавательная и несуетливая прогулка по чешской столице в лучах восходящего солнца
«Утренний формат прогулки станет своеобразным символом вашего знакомства с азами пражской истории»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99 за всё до 3 чел.
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Смешение времени, культуры и чувств - в атмосферном путешествии по чешской столице
«Познакомитесь с одним из крупнейших дворцовых комплексов в мире»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
150 за всё до 6 чел.
По Праге на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По Праге на автомобиле
Старинные районы и «визитные карточки» чешской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: в вашем отеле
«Главные достопримечательности мы осмотрим пешком: с чувством, толком, расстановкой и лучшими ракурсами для фотографий»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 3 чел.
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прага с ветерком: авто-пешеходная экскурсия
Исследовать город с комфортом в авто с панорамной крышей
«Какой бы ни была погода за окном, вы познакомитесь с городом в тепле и уюте»
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
150 за всё до 3 чел.
Большое знакомство с Прагой
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Большое знакомство с Прагой
Пройти по главным уголкам города и прикоснуться к его истории
Начало: ваш отель
«На нашей прогулке вы не только прогуляетесь по главным достопримечательностям прекрасной Праги, но и погрузитесь в её «биографию» от истоков до сегодняшних дней»
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Прага: коротко о главном
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Прага: коротко о главном
Увидеть главные памятники средневековой Европы, насладиться представлением курант и панорамой города
Начало: перед театром Hybernia напротив Пороховой башни
«Откуда начать знакомство с Прагой»
17 июня в 09:00
18 июня в 13:00
94 за всё до 6 чел.
Прага: Старый Город и Новый Город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Прага: Старый Город и Новый Город
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
Начало: на Вацлавской площади
«Обзорная экскурсия по правому берегу Влтавы позволит вам увидеть главные достопримечательности, насладиться разнообразной архитектурой Праги, узнать её тайны и легенды»
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
130 за всё до 8 чел.
По пражским улицам с Францем Кафкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
По пражским улицам с Францем Кафкой
Обзорная прогулка по местам знаменитого писателя и уголкам Старой Праги
«Мы рассмотрим весь Старый город пражский, пройдем по его главным достопримечательностям, заглянем в самые атмосферные проходные дворы и переулки»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
98 за всё до 4 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Своя Прага: уникальный маршрут по знаковым и скрытым местам
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией «Своя Прага» - от знаковых мест до любимых уголков местных
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 6 чел.
Сказка пражского Рождества
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Сказка пражского Рождества: погружение в волшебство зимней Праги
Почувствуйте всю магию Рождества в Праге: украшенные улицы, ароматы трдельников и глинтвейна, знакомство с традициями
«Обзорная прогулка по зимнему городу»
11 июня в 09:00
13 июня в 14:00
130 за всё до 10 чел.
По Праге - на автобусе и пешком
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
360 отзывов
Прага: историческое путешествие на автобусе и пешком
Получите полное погружение в атмосферу Праги, изучая её улицы, площади и памятники с опытным гидом
Начало: На Вацлавской площади
«Наша экскурсия отлично подойдет для знакомства с Прагой: на автобусе вы проедете по старинным кварталам и набережным — и при этом ни капли не устанете»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25 за человека
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
1234 отзыва
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию»
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
25 за человека
Прага: Всё включено
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
167 отзывов
Прага: Всё включено - Обзорная Экскурсия с Обедом и Круизом
Погрузитесь в атмосферу Праги с экскурсией, включающей исторические места, традиционную кухню и живописный круиз
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию»
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
50 за человека
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Вечерняя обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«После знакомства с Вацлавской площадью в Новом городе, вы поедете по Королевским Виноградам — это часть Праги, где в конце XIX столетия - начале XX столетия стало появляться большое количество доходных домов»
Расписание: Ежедневно в 19:00 (сбор в 18:50)
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
25 за человека
Первое знакомство с прекрасной Прагой
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
28 отзывов
Первое знакомство с прекрасной Прагой: Пражский Град и его тайны
Откройте для себя величие Праги в индивидуальной экскурсии: Пражский Град, готическая архитектура и зеленые сады ждут вас
Начало: Остановка 22 и 23 трамвая Kralovsky letohradek
«Почему первое знакомство с Прагой начинается с Пражского Града»
Расписание: ежедневно
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 8572 за человека
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Круиз
1 час
19 отзывов
Панорамный круиз по Влтаве: архитектурные шедевры Праги с теплохода
Погрузитесь в мир красоты Праги, плавая по реке Влтава. Открывайте новые ракурсы на исторические памятники и архитектуру барокко
Начало: Краковска 21
«Одной из главных достопримечательностей Праги стала и река Влтава с ее многочисленными порогами, от которых произошло название столицы Чехии»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15 за человека
Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия Градчаны и холм Петршин
Начало: Остановка Pohořelec
«Этот монастырь славится своей библиотекой, художественной галереей, но главное — пивом святого Норберта, названного в честь основателя ордена»
Расписание: ежедневно
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
120 за всё до 8 чел.
Величественный Пражский Град
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Величественный Пражский Град
Начало: Пл. Погоржелец (Pohořelec), остановка трамвая 22
Расписание: Ежедневно в 10:45
Завтра в 10:45
10 июня в 10:45
15 за человека
Прага 100-башенная - индивидуально
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Прага 100-башенная - погружение в историю и архитектуру
Откройте тайны старинных башен Праги в увлекательной индивидуальной экскурсии с захватывающими видами
Начало: Вацлавская площадь, Прага
«С неё открывается широкий обзор на главную достопримечательность Праги — Карлов мост, а также западные и восточные направления города»
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 80 за всё до 3 чел.
Впервые в Праге: Старый город и Новый город
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Впервые в Праге: Старый город и Новый город
Начало: Возле памятника Святому Вацлаву (выход с метро)
«Приглашаю вас на мою обзорную экскурсию по правому берегу Влтавы»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 8572 за человека
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия на самолете из Праги
Начало: Отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
230 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
4.5 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия по Праге в мини-группе
Начало: Вацлавская площадь (у пам. Св. Вацлаву на коне)
«Если вы хотите совместить приятное с полезным: увидеть самые известные места и прогуляться по Праге, предлагаем заказать нашу обзорную экскурсию»
Расписание: Ежедневно в 10:00 (сбор в 09:50)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
25 за человека
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Круиз
1 час
5 отзывов
Часовой панорамный круиз по Влтаве
Начало: Краковска 21
«Одной из главных достопримечательностей Праги стала и река Влтава с ее многочисленными порогами, от которых произошло название столицы Чехии»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
15 за человека
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Прага сквозь века - обзорная экскурсия для индивидуалов
Начало: На остановке трамвая 22 и 23 Kralovsky letohradek
«Увидим самые основные достопримечательности этой части Праги – Собор Святого Вита, королевский дворец, храм Святого Георгия»
Сегодня в 10:00
10 июня в 10:00
от 90 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Пражский экспресс: город за 2 часа
    Добрый день. Очень интересный город с богатой историей. Стоит посмотреть. Провел экскурсию гид Евгений, опытный хорошо владеющий информацией, рекомендую! Спасибо вам Евгений за все!
  • А
    Асель
    5 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Очень вежливый и грамотный гид
  • А
    Айгерим
    4 июня 2024
    Пражские истории
    Большое спасибо от меня и родителей за экскурсию! Несмотря на непрерывный дождь, это была наша лучшая экскурсия за поездку (Мюнхен-Вена-Прага).
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    Светлана прекрасно знает Прагу, лучшие места, виды, проведёт по уютным и от части секретным улочкам, минуя толпы, но оставаясь при этом в сердце Праги, покажет и расскажет обо всех достопримечательностях со знанием дела (она архитектор по образованию) и поделится лайфхаками о жизни и лучших местах Праги. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его всем знакомым, кто решит посетить Прагу!!
    Спасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем егоСпасибо огромное Евгению за замечательную экскурсию. Очень компетентный рассказчик. Мы остались в восторге. Обязательно порекомендуем его
  • G
    Georgiy
    4 июня 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!
  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Здравствуй, красавица Прага
    Большое спасибо Ольга, очень понравилось. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень рекомендуем.
  • T
    Tatjana
    3 июня 2024
    Прага пешком и на автобусе: 4 часа, 1 любовь
    Нам очень понравилось! Максим всё препадал интересно с юмором! Очень удобно, что первая часть прогулки на автомобиле. Большое спасибо!
  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Праге
    Спасибо за экскурсию, проводила ее Марина. Очень интересно рассказала, всегда отвечала на дополнительные вопросы.
  • S
    Svetlana
    30 мая 2024
    Прага - любовь с первого взгляда
    Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось!!!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Большая обзорная экскурсия «Вся Прага одним днем»
    От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения! Женя отлично знает свое дело! Очень интересный и увлеченный рассказчик, глубоко владеет историей.
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    Наша экскурсия прошла на одном дыхании, время пролетело незаметно, было очень жаль расставаться. Информация была подана очень доступно, познавательно,местами с хорошим юмором. Очень рекомендуем всем путешественникам данную экскурсию.

    От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения!От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения!От всего сердца благодарим нашего замечательного гида- Евгения!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Обзорные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Обзорные" можно забронировать 63 экскурсии от 15 до 480 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 3835 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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