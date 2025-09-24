Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание экскурсии

Историческое значение Вышеграда

В Праге, помимо знаменитого Пражского града, есть ещё одно древнее и важное место – крепость Вышеград. Эта крепость, расположенная на высоком холме над рекой Влтавой, стоит уже веками и имеет глубокие корни в истории города и его правителей.

Вышеград и его связь с Прагой

Интересно, что в прошлом Прага носила название Междуградие, благодаря двум крепостям – Вышеграду и Пражскому граду, которые охраняли город. Этот период длится до начала 13 века, после чего город стал известен как Прага, что значительно упростило его название.

Прогулка по крепости

Мы приглашаем вас совершить увлекательную прогулку по величественному Вышеграду. Здесь открываются удивительные виды на окрестности и саму Прагу. Каждый уголок крепости наполнен историей и атмосферой старины.

Посетив Вышеград, вы сможете ощутить дух истории и посмотреть на город с необычного ракурса. Готовьтесь к прогулке, которая оставит незабываемые впечатления!