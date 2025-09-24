Мои заказы

С Чехом по Вышеграду

Описание экскурсии

Историческое значение Вышеграда

В Праге, помимо знаменитого Пражского града, есть ещё одно древнее и важное место – крепость Вышеград. Эта крепость, расположенная на высоком холме над рекой Влтавой, стоит уже веками и имеет глубокие корни в истории города и его правителей.

Вышеград и его связь с Прагой

Интересно, что в прошлом Прага носила название Междуградие, благодаря двум крепостям – Вышеграду и Пражскому граду, которые охраняли город. Этот период длится до начала 13 века, после чего город стал известен как Прага, что значительно упростило его название.

Прогулка по крепости

Мы приглашаем вас совершить увлекательную прогулку по величественному Вышеграду. Здесь открываются удивительные виды на окрестности и саму Прагу. Каждый уголок крепости наполнен историей и атмосферой старины.

Посетив Вышеград, вы сможете ощутить дух истории и посмотреть на город с необычного ракурса. Готовьтесь к прогулке, которая оставит незабываемые впечатления!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Вышеградскую крепость
  • Казематы
  • Оригинальные скульптуры Карлова моста
  • Храм Петра и Павла готика - модерн
Что включено
  • Экскурсия
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей - 5 евро.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция вашего отеля
Завершение: Вышеград
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

