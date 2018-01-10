6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Июнь, июль и август идеально подходят для прогулок по Вышеграду. В это время года природа радует буйством красок, а теплые дни позволяют наслаждаться видами Праги в полной мере. Прогулка на свежем воздухе в парке приносит особое удовольствие, когда можно услышать пение птиц и почувствовать атмосферу истории. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно посетить Вышеград. В это время здесь меньше туристов, что позволяет более спокойно изучать исторические места и наслаждаться пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Скульптуры Цтирада и Шарки
Бани Либуше
Скала Шемика
Вышеградская крепость
Описание экскурсии
Вы увидите скульптуры Цтирада и Шарки, Либуше и Пржемысла на обрыве — бани Либуше, где был тайный ход прямо в реку. Туда и летели уже ненужные любовники. Скалу, с которой прыгал, спасая от верной казни своего хозяина, конь Шемик. Вдалеке на скале посмотрим на город чешских амазонок и пейэажные картины Праги, которые видны со стен Вышеградской крепости.
По пути я буду рассказывать истории города и роль жителей Вышеграда в истории Чехии. Вспомним мы здесь про приезд Юрия Гагарина. И свяжем историю христианства именно с этим местом Праги. Здесь, на Вышеграде, и сегодня хранятся священные для христиан реликвии. Их мы обязательно увидим.
Вышеград — это еще и парк, и прогулка на свежем воздухе с видами на пражские панорамы под пение птиц приносит огромное удовольствие. А связь истории и современности заставляет нас задуматься о ценностях — и не только материальных и религиозных, о которых мы будем много говорить на Вышеграде.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 935 туристов
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть читать дальшеуменьшить
мистическую сущность городов и замков. Гуляем везде: не только в обзорных экскурсиях по улицам, но и что особенно интересно, открываем двери и заходим внутрь. Узнаем подробности, сможем ощутить контекст европейской истории, оценить уникальность всего, что видим во время наших прогулок. Экскурсии познавательные, интересны и взрослым, и детям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Мы забронировали 2 экскурсии в Праге - одну по Вышеграду и одну обзорную "Здравствуй, красавица Прага". Делали все второпях и я только за день до экскурсии поняла, что наверное Вышеград читать дальшеуменьшить
нам не очень подходит, а хотелось бы еще одну обзорную, но не охватывающую объекты, которые будут затронуты в следующей экскурсии, чтоб за две экскурсии составить полную картину о городе и его истории. Гид Галина очень быстро по whats app отреагировала на мое предложение изменить программу экскурсии и составила чудесный маршрут. Галина чудесный рассказчик, отвечает на любые вопросы, имеет свое мнение и готова им поделиться. Мы были с дочерью 12 лет, всей семьей остались очень довольны экскурсией и гидом. Сразу же порекомендовали Галину своим друзьям и с удовольствием рекомендуем ее всем, кто хочет получить не только удовольствием от прогулки по красивейшей Праги, но и узнать ее историю.
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Марина
С Галиной у нас была потясающая индивидуальная экскурсия полностью подстроенная под наши предпочтения и интересы. Задача стояла, в принципе, не простая: что-то до того в Праге мы видели, а что-то читать дальшеуменьшить
нет, но все кругом-бегом и Галина нашла тот маршрут, который позволил на составить полное впечатление о городе! Более того, мы теперь хотим вернуться и провести еще несколько экскурсий:)) зание города - отличное, рассказывает очень интересно, очень живо. И очень-очень приятный человек в общении:)) мы с мамой получили море удовольствия! Спасибо огромное!!
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А
Александр
С самого начала бронирования Галина оперативно отвечала на вопросы, и мы быстро договорились об удобном времени начала. Сама экскурсия рассчитана на "интересующихся" туристов, Галина рассказывает много разных историй, в общем, не заскучаете и все, что есть в описании экскурсии на сайте услышите. Советую всем, кому интересны не заученные монологи экскурсовода, а живой рассказ увлеченного своим делом профессионала
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Л
Людмила
Галина - очень знающий и замечательно излагающий гид. Помогла нам выстроить в линеечку наши разрозненные исторические знания и сложить общую картину исторических изменений в Европе. Спасибо ей большое. Экскурсия была не только полезной, но и очень приятной! Рекомендуем
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О
Оксана
Экскурсия интересная. История Праги, рассказанная через сказки и легенды, очень легко запомнилась ребенком. Осмотр подземного хода в одном из холмов Вышеграда был одним из ярких моментов. нашей экскурсии. Гида Галину с удовольствием будем рекомендовать своим друзьям.
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Татьяна
Выражаю огромную благодарность Галине за интересную и познавательную экскурсию. Несмотря на то, что мы в пятый раз в Праге, получили огромное удовольствие от прогулки, Было интересно взрослым и детям (9 и 13 лет).
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