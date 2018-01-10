6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Июнь, июль и август идеально подходят для прогулок по Вышеграду. В это время года природа радует буйством красок, а теплые дни позволяют наслаждаться видами Праги в полной мере. Прогулка на свежем воздухе в парке приносит особое удовольствие, когда можно услышать пение птиц и почувствовать атмосферу истории. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, тоже можно посетить Вышеград. В это время здесь меньше туристов, что позволяет более спокойно изучать исторические места и наслаждаться пейзажами.

В Чехии есть свои любимые сказочные герои, понятные и близкие русскому сердцу. Например, Либуше - легендарная владычица (как Василиса Премудрая). Или знаменитый чешский конь Шемик (конек-горбунок). Но кроме самих сказочных героев чешских летописей, сохранились места, где их невероятные истории разворачивались. Приглашаю отправиться по следам чешских сказок и местных легенд

Описание экскурсии

Вы увидите скульптуры Цтирада и Шарки, Либуше и Пржемысла на обрыве — бани Либуше, где был тайный ход прямо в реку. Туда и летели уже ненужные любовники. Скалу, с которой прыгал, спасая от верной казни своего хозяина, конь Шемик. Вдалеке на скале посмотрим на город чешских амазонок и пейэажные картины Праги, которые видны со стен Вышеградской крепости.

По пути я буду рассказывать истории города и роль жителей Вышеграда в истории Чехии. Вспомним мы здесь про приезд Юрия Гагарина. И свяжем историю христианства именно с этим местом Праги. Здесь, на Вышеграде, и сегодня хранятся священные для христиан реликвии. Их мы обязательно увидим.

Вышеград — это еще и парк, и прогулка на свежем воздухе с видами на пражские панорамы под пение птиц приносит огромное удовольствие. А связь истории и современности заставляет нас задуматься о ценностях — и не только материальных и религиозных, о которых мы будем много говорить на Вышеграде.