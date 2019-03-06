6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Вы увидите скульптуры Цтирада и Шарки, Либуше и Пржемысла на обрыве — бани Либуше, где был тайный ход прямо в реку. Туда и летели уже ненужные любовники. Скалу, с которой прыгал, спасая от верной казни своего хозяина, конь Шемик. Вдалеке на скале посмотрим на город чешских амазонок и пейэажные картины Праги, которые видны со стен Вышеградской крепости.

По пути я буду рассказывать истории города и роль жителей Вышеграда в истории Чехии. Вспомним мы здесь про приезд Юрия Гагарина. И свяжем историю христианства именно с этим местом Праги. Здесь, на Вышеграде, и сегодня хранятся священные для христиан реликвии. Их мы обязательно увидим.

Вышеград — это еще и парк, и прогулка на свежем воздухе с видами на пражские панорамы под пение птиц приносит огромное удовольствие. А связь истории и современности заставляет нас задуматься о ценностях — и не только материальных и религиозных, о которых мы будем много говорить на Вышеграде.