6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград

О роли Вышеграда в истории Чехии на экскурсии по следам чешских сказок

Galina
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Galina – ваш гид
В Чехии есть свои любимые сказочные герои, понятные и близкие русскому сердцу.

Например, Либуше — легендарная владычица (как Василиса Премудрая).

Или знаменитый чешский конь Шемик (конек-горбунок).

Но кроме самих сказочных героев чешских летописей, сохранились места, где их невероятные истории разворачивались.

Приглашаю отправится по следам чешских сказок и местных легенд!
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград

Что вас ожидает

Вы увидите скульптуры Цтирада и Шарки, Либуше и Пржемысла на обрыве — бани Либуше, где был тайный ход прямо в реку. Туда и летели уже ненужные любовники. Скалу, с которой прыгал, спасая от верной казни своего хозяина, конь Шемик. Вдалеке на скале посмотрим на город чешских амазонок и пейэажные картины Праги, которые видны со стен Вышеградской крепости.

По пути я буду рассказывать истории города и роль жителей Вышеграда в истории Чехии. Вспомним мы здесь про приезд Юрия Гагарина. И свяжем историю христианства именно с этим местом Праги. Здесь, на Вышеграде, и сегодня хранятся священные для христиан реликвии. Их мы обязательно увидим.

Вышеград — это еще и парк, и прогулка на свежем воздухе с видами на пражские панорамы под пение птиц приносит огромное удовольствие. А связь истории и современности заставляет нас задуматься о ценностях — и не только материальных и религиозных, о которых мы будем много говорить на Вышеграде.

Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград
Тридевятое царство, тридесятое государство Чехии: Вышеград

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galina
Galina
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть мистическую сущность городов и замков. Гуляем везде: не только в обзорных экскурсиях по улицам, но и что особенно интересно, открываем двери и заходим внутрь. Узнаем подробности, сможем ощутить контекст европейской истории, оценить уникальность всего, что видим во время наших прогулок. Экскурсии познавательные, интересны и взрослым, и детям.
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 марта 2019
Экскурсия интересная. История Праги, рассказанная через сказки и легенды, очень легко запомнилась ребенком. Осмотр подземного хода в одном из холмов Вышеграда был одним из ярких моментов. нашей экскурсии.
Гида Галину с удовольствием будем рекомендовать своим друзьям.
9 июля 2018
Большое спасибо. Нам очень понравилось.
Было очень познавательно и интересно.
10 января 2018
Мы забронировали 2 экскурсии в Праге - одну по Вышеграду и одну обзорную "Здравствуй, красавица Прага". Делали все второпях и я только за день до экскурсии поняла, что наверное Вышеград нам не очень подходит, а хотелось бы еще одну обзорную, но не охватывающую объекты, которые будут затронуты в следующей экскурсии, чтоб за две экскурсии составить полную картину о городе и его истории. Гид Галина очень быстро по whats app отреагировала на мое предложение изменить программу экскурсии и составила чудесный маршрут. Галина чудесный рассказчик, отвечает на любые вопросы, имеет свое мнение и готова им поделиться. Мы были с дочерью 12 лет, всей семьей остались очень довольны экскурсией и гидом. Сразу же порекомендовали Галину своим друзьям и с удовольствием рекомендуем ее всем, кто хочет получить не только удовольствием от прогулки по красивейшей Праги, но и узнать ее историю.
Марина
12 сентября 2017
С Галиной у нас была потясающая индивидуальная экскурсия полностью подстроенная под наши предпочтения и интересы. Задача стояла, в принципе, не простая: что-то до того в Праге мы видели, а что-то нет, но все кругом-бегом и Галина нашла тот маршрут, который позволил на составить полное впечатление о городе! Более того, мы теперь хотим вернуться и провести еще несколько экскурсий:)) зание города - отличное, рассказывает очень интересно, очень живо. И очень-очень приятный человек в общении:)) мы с мамой получили море удовольствия! Спасибо огромное!!
Татьяна
11 января 2016
Выражаю огромную благодарность Галине за интересную и познавательную экскурсию. Несмотря на то, что мы в пятый раз в Праге, получили огромное удовольствие от прогулки, Было интересно взрослым и детям (9 и 13 лет).
18 мая 2014
С самого начала бронирования Галина оперативно отвечала на вопросы, и мы быстро договорились об удобном времени начала. Сама экскурсия рассчитана на "интересующихся" туристов, Галина рассказывает много разных историй, в общем, не заскучаете и все, что есть в описании экскурсии на сайте услышите. Советую всем, кому интересны не заученные монологи экскурсовода, а живой рассказ увлеченного своим делом профессионала

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