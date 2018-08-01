8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии

Очароваться красотой и культурным наследием Чехии в поездке в живописнейший регион страны
Чтобы лучше понять историю и по достоинству оценить красоту и культурное наследие Чехии, необходимо отправиться в Чешский рай — именно так в середине 19 века назвали редкостной красоты край, раскинувшийся
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на северо-востоке страны.

В этом путешествии мы посетим жемчужину региона — город драгоценных камней Турнов, где находится старейшая школа по обработке богемских гранатов, равных которым нет нигде в мире.

А также расположенный поблизости замок Сихров — с королевскими апартаментами и богатейшей коллекцией портретной французской живописи за пределами Франции.

Я познакомлю вас с историей, жителями и выдающимися особенностями этих чудесных мест, и вы вернетесь в Прагу с прекрасными впечатлениями и лучшим пониманием культурного достояния Чехии.

4.5
8 отзывов
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии
Замок Сихров и богемские гранаты - национальное достояние Чехии

Описание экскурсии

Замок Сихров

Сихров называют цветком Франции в Чешском раю. Интерьеры замка — шедевр искусства резчиков по дереву. Своей изысканностью замок обязан семье древнего французского рода де Роган-Монбазон-Гемене. Ее члены носили титул принцев королевской крови. Средневековым баронам де Роган приписывали девиз: «Королем быть не могу, до герцога не снисхожу, я — Роган».

На экскурсии я расскажу о самых известных представителях рода гордых де Роганов. Например, о герцогине де Шеврез, ближайшей поверенной французской королевы Анны Австрийской и непримиримой противницы кардинала Ришелье. Вы узнаете знаменитую историю об ожерелье королевы, пропажа которого послужила сигналом к началу Великой французской революции. Непосредственными участниками скандала были знаменитый авантюрист граф Калиостро и кардинал Луи Рене де Роган.

И, конечно же, я расскажу о том, как де Роганы оказались в королевстве чешском. Говорят, по замку до сих пор бродит дух несчастной Берты де Роган — известное привидение Черная дама. А еще, заглянув в волшебное зеркало, женщины смогут загадать желание.

Английский парк

Дно древнего моря, поднятое вулканической деятельностью недр Земли, в течение столетий обдуваемое ветрами, превратилось в уникальный геологический парк, с 2005-го года находящийся под охраной ЮНЕСКО. После знакомства с замком мы прогуляемся по этому английскому парку, засаженному редкими породами деревьев: краснолистыми дубами, секвойями и гигантскими елями.

Турнов

Затем вас ждет город Турнов, который по праву называют драгоценными воротами Чешского рая. В Турнове находится старейшая школа по обработке богемских гранатов, равноценных которым нет более нигде в мире. Я обязательно расскажу историю этой школы и об уникальных драгоценных камнях. А потом вы увидите, как их добывают и обрабатывают, сможете оценить красоту ювелирных изделий и купить подарок своим любимым. А еще у вас будет возможность найти крупицы гранатовых зерен самостоятельно. Найдёте — они ваши.

Монастырский пивовар

На обратной дороге, по вашему желанию, мы можем пообедать в монастырском пивоваре «В скале». Возраст пивовара весьма солидный — более восьми столетий. А сам ресторан расположен в подземных коридорах, вырубленных монахами цистерцианцами в 13 веке.

Организационные детали

  • Замок открыт для посещений круглый год
  • Дополнительные расходы: стоимость билета на посещение замка — 250 крон; фотосъёмка — 100 крон
  • Экскурсия в Галерее Богемские гранаты проводится бесплатно
  • Возможен вариант групповой экскурсии (по вторникам) — €35 за чел., детям до 12 лет — бесплатно
  • Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка) — €48 с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рецепция отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1699 туристов
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз
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и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда - замечательный гид. По пути в Чешский Рай мы услышали очень интересный рассказ о личностях в чешской истории. В замок Сихров мы приехали вполне подготовленными к восприятию. Дворец потрясающе
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красив. Уникальная резьба по дереву делает интерьеры теплыми и притягательными.
По пути в замок мы посетили удивительную мастерскую. Как добывают, обрабатывают чешские гранаты, как создаются ювелирные украшения может рассказать и показать только мастер своего дела. Уехали не без подарка: порывшись (в буквальном смысле) в ящике с породой, мы набрали свой мешочек драгоценных гранатов.
На обратном пути Надежда предложила заехать на обед в удивительное место:"Скала". Замечательное пиво, хорошее меню и долгожданная прохлада подземелья - прекрасное завершение экскурсии. Спасибо!

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А
На экскурсию в замок Сихров и в Турнов мы (семья с детьми) поехали незадолго до Рождества и получили множество разных и очень приятных впечатлений. Замок просто великолепен. Он и в
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обычном убранстве выглядит сказочным, а в праздничном еще лучше. Кажется, что хозяева все подготовили, нарядили елки, оставили подарки и просто вышли на минутку. К тому же, зимой здесь практически пусто, и возникает ощущение живого дома, а не туристической достопримечательности. Плюс, нам очень повезло с погодой - все время, пока мы были в замке, шел снег, как в настоящей зимней сказке. По словам дочки, мы перенеслись на сто лет назад.
В музее гранатов в Турнове, к сожалению, заболел мастер, который показывает работу с камнями, но азарт от поиска камешков в ящике с пустой породой никто не отменял, и взрослые и дети благополучно набрали себе трофеев. А на "сладкое" мы заехали в "Скалу". Это очень атмосферный ресторан в оборонительных коридорах старинного монастыря, где горит живой огонь, варят собственное вкусное пиво и готовят чудесное мясо.
Хочу сказать спасибо Надежде за энциклопедические знания, доброжелательность и очень четкую организацию экскурсии. Вроде бы мы нигде не торопились, но все успели и вовремя вернулись домой.

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Сергей
Мы в Праге уже не в первый раз и есть с чем сравнивать. 27 апреля 2016 были на экскурсии в Турнове с посещением замка Сихров. Очень понравилось - в особенности
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сам замок, который по своей красоте и богатству ничем не уступает замку "Глубока над Влтавой". Тем более, что внутри Замка можно сделать красивые фотографии. Спасибо нашему гиду Надежде за замечательную экскурсию!

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О
Чудесное путешествие за город (18.10.18)! Интереснейший рассказ Надежды о замках Чехии по дороге туда и обратно! Незабываемая экскурсия в мастерскую по обработке чешского граната в г. Турнове. Девочки, поезжайте, не пожалеете! Красота и изящество необыкновенные!!! И всё это - у вас на глазах!
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Я
The trip was well planned. We learned a lot about the famous Czech garnet. The tour around the Sychrov Castle was very interesting. Also the dinner reservation Nadeshda at Strahov Monastery was in good taste as the food and beer were amazing.
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Н
Очень интересная, познавательная экскурсия по прекрасному замку. А рассказ о ческих гранатах, их добыче и огранке гранке был очень познавателен. Спасибо Надежде за чудесный день и волшебную экскурсию
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