8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Описание экскурсии
Замок Сихров
Сихров называют цветком Франции в Чешском раю. Интерьеры замка — шедевр искусства резчиков по дереву. Своей изысканностью замок обязан семье древнего французского рода де Роган-Монбазон-Гемене. Ее члены носили титул принцев королевской крови. Средневековым баронам де Роган приписывали девиз: «Королем быть не могу, до герцога не снисхожу, я — Роган».
На экскурсии я расскажу о самых известных представителях рода гордых де Роганов. Например, о герцогине де Шеврез, ближайшей поверенной французской королевы Анны Австрийской и непримиримой противницы кардинала Ришелье. Вы узнаете знаменитую историю об ожерелье королевы, пропажа которого послужила сигналом к началу Великой французской революции. Непосредственными участниками скандала были знаменитый авантюрист граф Калиостро и кардинал Луи Рене де Роган.
И, конечно же, я расскажу о том, как де Роганы оказались в королевстве чешском. Говорят, по замку до сих пор бродит дух несчастной Берты де Роган — известное привидение Черная дама. А еще, заглянув в волшебное зеркало, женщины смогут загадать желание.
Английский парк
Дно древнего моря, поднятое вулканической деятельностью недр Земли, в течение столетий обдуваемое ветрами, превратилось в уникальный геологический парк, с 2005-го года находящийся под охраной ЮНЕСКО. После знакомства с замком мы прогуляемся по этому английскому парку, засаженному редкими породами деревьев: краснолистыми дубами, секвойями и гигантскими елями.
Турнов
Затем вас ждет город Турнов, который по праву называют драгоценными воротами Чешского рая. В Турнове находится старейшая школа по обработке богемских гранатов, равноценных которым нет более нигде в мире. Я обязательно расскажу историю этой школы и об уникальных драгоценных камнях. А потом вы увидите, как их добывают и обрабатывают, сможете оценить красоту ювелирных изделий и купить подарок своим любимым. А еще у вас будет возможность найти крупицы гранатовых зерен самостоятельно. Найдёте — они ваши.
Монастырский пивовар
На обратной дороге, по вашему желанию, мы можем пообедать в монастырском пивоваре «В скале». Возраст пивовара весьма солидный — более восьми столетий. А сам ресторан расположен в подземных коридорах, вырубленных монахами цистерцианцами в 13 веке.
Организационные детали
- Замок открыт для посещений круглый год
- Дополнительные расходы: стоимость билета на посещение замка — 250 крон; фотосъёмка — 100 крон
- Экскурсия в Галерее Богемские гранаты проводится бесплатно
- Возможен вариант групповой экскурсии (по вторникам) — €35 за чел., детям до 12 лет — бесплатно
- Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка) — €48 с чел.