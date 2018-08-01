8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чтобы лучше понять историю и по достоинству оценить красоту и культурное наследие Чехии, необходимо отправиться в Чешский рай — именно так в середине 19 века назвали редкостной красоты край, раскинувшийся

на северо-востоке страны. В этом путешествии мы посетим жемчужину региона — город драгоценных камней Турнов, где находится старейшая школа по обработке богемских гранатов, равных которым нет нигде в мире. А также расположенный поблизости замок Сихров — с королевскими апартаментами и богатейшей коллекцией портретной французской живописи за пределами Франции. Я познакомлю вас с историей, жителями и выдающимися особенностями этих чудесных мест, и вы вернетесь в Прагу с прекрасными впечатлениями и лучшим пониманием культурного достояния Чехии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Замок Сихров

Сихров называют цветком Франции в Чешском раю. Интерьеры замка — шедевр искусства резчиков по дереву. Своей изысканностью замок обязан семье древнего французского рода де Роган-Монбазон-Гемене. Ее члены носили титул принцев королевской крови. Средневековым баронам де Роган приписывали девиз: «Королем быть не могу, до герцога не снисхожу, я — Роган».

На экскурсии я расскажу о самых известных представителях рода гордых де Роганов. Например, о герцогине де Шеврез, ближайшей поверенной французской королевы Анны Австрийской и непримиримой противницы кардинала Ришелье. Вы узнаете знаменитую историю об ожерелье королевы, пропажа которого послужила сигналом к началу Великой французской революции. Непосредственными участниками скандала были знаменитый авантюрист граф Калиостро и кардинал Луи Рене де Роган.

И, конечно же, я расскажу о том, как де Роганы оказались в королевстве чешском. Говорят, по замку до сих пор бродит дух несчастной Берты де Роган — известное привидение Черная дама. А еще, заглянув в волшебное зеркало, женщины смогут загадать желание.

Английский парк

Дно древнего моря, поднятое вулканической деятельностью недр Земли, в течение столетий обдуваемое ветрами, превратилось в уникальный геологический парк, с 2005-го года находящийся под охраной ЮНЕСКО. После знакомства с замком мы прогуляемся по этому английскому парку, засаженному редкими породами деревьев: краснолистыми дубами, секвойями и гигантскими елями.

Турнов

Затем вас ждет город Турнов, который по праву называют драгоценными воротами Чешского рая. В Турнове находится старейшая школа по обработке богемских гранатов, равноценных которым нет более нигде в мире. Я обязательно расскажу историю этой школы и об уникальных драгоценных камнях. А потом вы увидите, как их добывают и обрабатывают, сможете оценить красоту ювелирных изделий и купить подарок своим любимым. А еще у вас будет возможность найти крупицы гранатовых зерен самостоятельно. Найдёте — они ваши.

Монастырский пивовар

На обратной дороге, по вашему желанию, мы можем пообедать в монастырском пивоваре «В скале». Возраст пивовара весьма солидный — более восьми столетий. А сам ресторан расположен в подземных коридорах, вырубленных монахами цистерцианцами в 13 веке.

Организационные детали