🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 13 отзывов Большое знакомство с Прагой: от Пражского Града до Старого города Прогулка по главным достопримечательностям Праги с погружением в её историю. Узнайте о жизни города, его архитектуре и культуре Начало: ваш отель € 160 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 9 отзывов Магия Саксонской Швейцарии Прелесть дикой природы, неприступная крепость Кёнигштайн и древний град Штольпен Начало: У рецепции вашего отеля € 455 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 6 отзывов Путешествие в Мельник из Праги: замок, вино и костница Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций Начало: В холле вашего отеля € 190 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 7 отзывов Из Праги в Дрезден: экскурсия по архитектурным и культурным памятникам Погрузитесь в атмосферу Дрездена, где вас ждут архитектурные шедевры, знаменитые музеи и увлекательные истории. Всего 2 часа пути из Праги Начало: На рецепция вашего отеля € 455 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную Начало: Рецепция вашего отеля Расписание: Ежедневно € 100 за всё до 50 чел.

Индивидуальная 14 часов 1 отзыв Из Праги в Гальштатт, рай на земле Начало: От вашего отеля Расписание: любой день в 7-00 € 499 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Средневековая корчма в Детенице Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов 2 отзыва Золото, танки и барокко Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Прага с высоты Подняться на самые впечатляющие смотровые города и услышать его удивительные истории Начало: У вашего отеля € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 3 часа CITY TOUR по Праге с машиной Начало: От Вашего отеля Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера от € 240 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Детенице: путешествие в средневековье с ужином и шоу Окунитесь в атмосферу средневековья: вечернее приключение с рыцарскими боями и традиционным ужином Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно с 17:00 от € 175 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10.5 часов Дрезден: эксклюзивное путешествие в мир саксонского барокко Вас ждет увлекательное путешествие по Дрездену с профессиональным гидом, история и архитектура оживут перед вами Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 08:30 от € 280 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 5 часов Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас Начало: Ваш отель Расписание: В любой день по запросу € 200 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Яромержице, Вранов и Тельч Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Вышеград, Козел и Орлик Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Истоки чешской истории Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Замки Конопиште и Чешский Штернберг Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Замок Мельник и виноградники Cв. Клары Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Чешский Рай Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 10 часов Кутна Гора и замок Штернберг Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 10 часов Замок Карлштейн, замок Конопиште, Велкопоповицкий Козел Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 12 часов Замок Орлик и Чешский Крумлов Начало: Около вашего отеля € 340 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Детенице - индивидуальная экскурсия Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно с 17:00 от € 175 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 10.5 часов Дрезден - индивидуальная экскурсия Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 08:30 от € 280 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 14 часов Сказки венского леса: Из Праги в Вену Начало: Рецепция вашего отеля € 200 за всё до 6 чел.