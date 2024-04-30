1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Большое знакомство с Прагой: от Пражского Града до Старого города
Прогулка по главным достопримечательностям Праги с погружением в её историю. Узнайте о жизни города, его архитектуре и культуре
Начало: ваш отель
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Магия Саксонской Швейцарии
Прелесть дикой природы, неприступная крепость Кёнигштайн и древний град Штольпен
Начало: У рецепции вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Мельник из Праги: замок, вино и костница
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций
Начало: В холле вашего отеля
19 июля в 09:00
20 июля в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Праги в Дрезден: экскурсия по архитектурным и культурным памятникам
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, где вас ждут архитектурные шедевры, знаменитые музеи и увлекательные истории. Всего 2 часа пути из Праги
Начало: На рецепция вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
€455 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 50 чел.
Индивидуальная
14 часов
Из Праги в Гальштатт, рай на земле
Начало: От вашего отеля
Расписание: любой день в 7-00
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
€499 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Средневековая корчма в Детенице
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Золото, танки и барокко
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага с высоты
Подняться на самые впечатляющие смотровые города и услышать его удивительные истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Детенице: путешествие в средневековье с ужином и шоу
Окунитесь в атмосферу средневековья: вечернее приключение с рыцарскими боями и традиционным ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от €175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10.5 часов
Дрезден: эксклюзивное путешествие в мир саксонского барокко
Вас ждет увлекательное путешествие по Дрездену с профессиональным гидом, история и архитектура оживут перед вами
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Яромержице, Вранов и Тельч
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Вышеград, Козел и Орлик
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Истоки чешской истории
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замки Конопиште и Чешский Штернберг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замок Мельник и виноградники Cв. Клары
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чешский Рай
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Кутна Гора и замок Штернберг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Замок Карлштейн, замок Конопиште, Велкопоповицкий Козел
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Детенице - индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от €175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10.5 часов
Дрезден - индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
14 часов
Сказки венского леса: Из Праги в Вену
Начало: Рецепция вашего отеля
Завтра в 11:00
3 июля в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
На машине времени по закоулкам Старой Праги
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
3 июля в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- TTatjana30 апреля 2024Дарина отличный гид! Прекрасно владеет материалом, интересно преподносит материал. Экскурсия проходит легко и непринуждённо. Очень интересно и увлекательно рассказывает. Чёткая
- AAlevtina9 января 2024Прага на авто: 10 главных достопримечательностейМы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все
- ММихаил3 октября 2023У нас остались прекрасные воспоминания о экскурсии. Надежда - замечательный гид. Все в было на высшем уровне - организация, план поездки,
- AAlexeyak13 июля 2023Спасибо Сергею за экскурсию. Отличное настроение и погружение началось с дороги где мы посмотрели фильм о связанных исторических событиях с
- ВВадим23 июня 2023Отличная экскурсия. Всё понравилось. Спасибо Элеоноре 👍🏼
- ЕЕвгений18 июня 2023Чешский Крумлов, замок Конопиште и барочное село ГолашовицеСегодня провели чудесный день! Посмотрели барочное село Голашовице,побывали в замке Конопиште,прогулялись по Чешскому Крумлову. Благодарим Андрея - человека с потрясающими знаниями и любовью к истории - за желание показать уникальные уголки этих""туристических магнитов"" Чехии!
- ЮЮрий18 июня 2023На ретромобиле по улицам ПрагиИнтересная обзорная экскурсия по историческому центру Праги (Мала-Страна, Старо-Место и Пражский град) на красивом ретро-автомобиле и пешком. Подойдет как взрослым, так и детям, особенно если нет возможности или желания много/долго ходить пешком. Очень живая и общительная экскурсовод Алеся. Рекомендуем!
- AAlexander26 марта 2023Большое знакомство с Прагой, нам удалось узнать благодаря нашему экскурсоводу Дарина,очень интересный и познавательный с интесными фактами. Если приедем ещё раз в Прагу обязательно обратимся снова. Очень советую. Благодарю за хороший день.
- TTjerine20 января 2023Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Алеся отлично знает историю Праги и Чехии о которых она рассказывала просто и интересно. Очень рекомендуем!
- EElena4 января 2023Тур очень понравился, гид профессиональный, внимательный и очень приятный человек. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «От вашего отеля»
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