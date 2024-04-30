Экскурсии от вашего отеля в Праге

Найдено 27 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Праге на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое знакомство с Прагой
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Большое знакомство с Прагой: от Пражского Града до Старого города
Прогулка по главным достопримечательностям Праги с погружением в её историю. Узнайте о жизни города, его архитектуре и культуре
Начало: ваш отель
5 июля в 09:00
6 июля в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Магия Саксонской Швейцарии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Магия Саксонской Швейцарии
Прелесть дикой природы, неприступная крепость Кёнигштайн и древний град Штольпен
Начало: У рецепции вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
455 за всё до 6 чел.
К Мельнику из Праги
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
6 отзывов
Путешествие в Мельник из Праги: замок, вино и костница
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций
Начало: В холле вашего отеля
19 июля в 09:00
20 июля в 09:00
190 за всё до 4 чел.
Из Праги в Дрезден
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Из Праги в Дрезден: экскурсия по архитектурным и культурным памятникам
Погрузитесь в атмосферу Дрездена, где вас ждут архитектурные шедевры, знаменитые музеи и увлекательные истории. Всего 2 часа пути из Праги
Начало: На рецепция вашего отеля
Завтра в 08:00
3 июля в 08:00
455 за всё до 6 чел.
Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Затеряться в лабиринтах прошлого: Истории Пражского Града
Погрузитесь в уникальный мир Пражского Града, где каждый уголок расскажет свою историю, живую и насыщенную
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100 за всё до 50 чел.
Из Праги в Гальштатт, рай на земле
Индивидуальная
14 часов
1 отзыв
Из Праги в Гальштатт, рай на земле
Начало: От вашего отеля
Расписание: любой день в 7-00
7 июля в 09:00
8 июля в 09:00
499 за всё до 6 чел.
Средневековая корчма в Детенице
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Средневековая корчма в Детенице
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Золото, танки и барокко
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Золото, танки и барокко
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Прага с высоты
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Прага с высоты
Подняться на самые впечатляющие смотровые города и услышать его удивительные истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
125 за всё до 4 чел.
CITY TOUR по Праге с машиной
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
CITY TOUR по Праге с машиной
Начало: От Вашего отеля
Расписание: в любой день с утра и до позднего вечера
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 240 за всё до 4 чел.
Детенице - индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Детенице: путешествие в средневековье с ужином и шоу
Окунитесь в атмосферу средневековья: вечернее приключение с рыцарскими боями и традиционным ужином
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 175 за всё до 3 чел.
Дрезден - индивидуальная экскурсия
Индивидуальная
10.5 часов
Дрезден: эксклюзивное путешествие в мир саксонского барокко
Вас ждет увлекательное путешествие по Дрездену с профессиональным гидом, история и архитектура оживут перед вами
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 280 за всё до 3 чел.
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Индивидуальная
5 часов
Замок Карлштейн и заповедник Чешский крас
Начало: Ваш отель
Расписание: В любой день по запросу
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Яромержице, Вранов и Тельч
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Яромержице, Вранов и Тельч
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Вышеград, Козел и Орлик
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Вышеград, Козел и Орлик
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Истоки чешской истории
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Истоки чешской истории
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замки Конопиште и Чешский Штернберг
Индивидуальная
10 часов
Замки Конопиште и Чешский Штернберг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замок Мельник и виноградники Cв. Клары
Индивидуальная
10 часов
Замок Мельник и виноградники Cв. Клары
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Замок Карлштейн и Конепрусские пещеры
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Чешский Рай
Индивидуальная
10 часов
Чешский Рай
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Кутна Гора и замок Штернберг
Индивидуальная
10 часов
Кутна Гора и замок Штернберг
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замок Карлштейн, замок Конопиште, Велкопоповицкий Козел
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Замок Карлштейн, замок Конопиште, Велкопоповицкий Козел
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Индивидуальная
12 часов
Замок Орлик и Чешский Крумлов
Начало: Около вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
340 за всё до 4 чел.
Детенице - индивидуальная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Детенице - индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
от 175 за всё до 3 чел.
Дрезден - индивидуальная экскурсия
Индивидуальная
10.5 часов
Дрезден - индивидуальная экскурсия
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 280 за всё до 3 чел.
Сказки венского леса: Из Праги в Вену
🚗 На машине
Индивидуальная
14 часов
Сказки венского леса: Из Праги в Вену
Начало: Рецепция вашего отеля
Завтра в 11:00
3 июля в 09:00
200 за всё до 6 чел.
На машине времени по закоулкам Старой Праги
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
На машине времени по закоулкам Старой Праги
Начало: Рецепция вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
3 июля в 09:00
200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • T
    Tatjana
    30 апреля 2024
    Большое знакомство с Прагой
    Дарина отличный гид! Прекрасно владеет материалом, интересно преподносит материал. Экскурсия проходит легко и непринуждённо. Очень интересно и увлекательно рассказывает. Чёткая
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    дикция. Приятный собеседник. Специалист своего дела! 10-летняя дочка тоже очень довольна, говорит что Дарина милая и интересно рассказывает. Мы очень довольна экскурсией вместе с Дариной! Когда прилетит в Прагу в следующий раз, однозначно закажем экскурсии именно у неё! Прекрасная экскурсия в компании с прекрасным гидом! Очень рекомендую 🙂!

    Дарина отличный гид! Прекрасно владеет материалом, интересно преподносит материал. Экскурсия проходит легко и непринуждённо. Очень интересноДарина отличный гид! Прекрасно владеет материалом, интересно преподносит материал. Экскурсия проходит легко и непринуждённо. Очень интересноДарина отличный гид! Прекрасно владеет материалом, интересно преподносит материал. Экскурсия проходит легко и непринуждённо. Очень интересноДарина отличный гид! Прекрасно владеет материалом, интересно преподносит материал. Экскурсия проходит легко и непринуждённо. Очень интересноДарина отличный гид! Прекрасно владеет материалом, интересно преподносит материал. Экскурсия проходит легко и непринуждённо. Очень интересноДарина отличный гид! Прекрасно владеет материалом, интересно преподносит материал. Экскурсия проходит легко и непринуждённо. Очень интересноДарина отличный гид! Прекрасно владеет материалом, интересно преподносит материал. Экскурсия проходит легко и непринуждённо. Очень интересноДарина отличный гид! Прекрасно владеет материалом, интересно преподносит материал. Экскурсия проходит легко и непринуждённо. Очень интересно
  • A
    Alevtina
    9 января 2024
    Прага на авто: 10 главных достопримечательностей
    Мы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все
  • М
    Михаил
    3 октября 2023
    Магия Саксонской Швейцарии
    У нас остались прекрасные воспоминания о экскурсии. Надежда - замечательный гид. Все в было на высшем уровне - организация, план поездки,
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    владение материалом и способность донести его до нас в интересной и нескучной форме. Природа саксонской Швейцарии превзошла по красоте все наши ожидания. С удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию всем своим друзьям

  • A
    Alexeyak
    13 июля 2023
    Из Праги в Гальштатт, рай на земле
    Спасибо Сергею за экскурсию. Отличное настроение и погружение началось с дороги где мы посмотрели фильм о связанных исторических событиях с
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    Гальштаттом. Незаметно пролетела дорога и нам открылась неописуемая красота, это когда хочется выражать свои эмоции очень эмоционально, поэтому скажу что ни фотографии ни видео - не передают красоту этого места. Первое куда мы добрались - это было место в горах и точка для прекраснейших видов - пять пальцев. Дальше больше [отзыв ограничен в 500 символов:(((

  • В
    Вадим
    23 июня 2023
    К Мельнику из Праги
    Отличная экскурсия. Всё понравилось. Спасибо Элеоноре 👍🏼
  • Е
    Евгений
    18 июня 2023
    Чешский Крумлов, замок Конопиште и барочное село Голашовице
    Сегодня провели чудесный день! Посмотрели барочное село Голашовице,побывали в замке Конопиште,прогулялись по Чешскому Крумлову. Благодарим Андрея - человека с потрясающими знаниями и любовью к истории - за желание показать уникальные уголки этих""туристических магнитов"" Чехии!
  • Ю
    Юрий
    18 июня 2023
    На ретромобиле по улицам Праги
    Интересная обзорная экскурсия по историческому центру Праги (Мала-Страна, Старо-Место и Пражский град) на красивом ретро-автомобиле и пешком. Подойдет как взрослым, так и детям, особенно если нет возможности или желания много/долго ходить пешком. Очень живая и общительная экскурсовод Алеся. Рекомендуем!
  • A
    Alexander
    26 марта 2023
    Большое знакомство с Прагой
    Большое знакомство с Прагой, нам удалось узнать благодаря нашему экскурсоводу Дарина,очень интересный и познавательный с интесными фактами. Если приедем ещё раз в Прагу обязательно обратимся снова. Очень советую. Благодарю за хороший день.
  • T
    Tjerine
    20 января 2023
    Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
    Очень увлекательная и познавательная экскурсия! Алеся отлично знает историю Праги и Чехии о которых она рассказывала просто и интересно. Очень рекомендуем!
  • E
    Elena
    4 января 2023
    Затеряться в лабиринтах прошлого. Необычная экскурсия по Пражскому Граду
    Тур очень понравился, гид профессиональный, внимательный и очень приятный человек. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «От вашего отеля»

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  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
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Сколько стоит экскурсия по Праге в июле 2024
Сейчас в Праге в категории "От вашего отеля" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 100 до 499. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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