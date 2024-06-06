🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 4 часа 215 отзывов Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас Начало: Вацлавская площадь 102 € 87 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 67 отзывов Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды € 98 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 14 отзывов Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры € 125 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 17 отзывов Вечерний тур по авторским коктейль-барам Праги: от Гая Фокса до алхимии Проведите вечер, открывая секретные бары Праги, где каждый коктейль рассказывает свою уникальную историю € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 45 отзывов Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны € 140 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 169 отзывов Прага за кулисами: дворы и подворотни Старого города в деталях Откройте для себя скрытую сторону Праги в увлекательной экскурсии по её тайным дворам и подворотням. Погрузитесь в историю города с новой стороны Начало: На Вацлавской площади, возле магазина Marks & Spen... € 105 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 203 отзыва Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим от € 70 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 236 отзывов Пражские истории: историческое путешествие по секретным местам Праги Погрузитесь в увлекательный мир Праги: от средневековья до романтики, открывая неизведанные истории и секреты Начало: Перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади € 100 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 37 отзывов Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления € 100 за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 28 отзывов Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие Начало: В районе Старого города € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 37 отзывов Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4.5 часа 22 отзыва Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города Начало: В районе Вацлавской площади € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 55 отзывов Пражские пивоварни: путешествие по миру чешского пива Откройте для себя мир чешского пива, посетив старинные пивоварни Праги с уникальными дегустациями 90 € 72 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 101 отзыв Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе Начало: Около Пороховой башни € 107 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Прага для интровертов: большая обзорная прогулка Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы Начало: Северный вход в Пражский град € 120 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 30 отзывов Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином Начало: метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00 € 135 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 55 отзывов Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида € 150 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 4 часа 51 отзыв Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном € 288 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов 9 отзывов Второй день в Праге Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны € 150 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест Начало: В районе метро Můstek € 98 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Квест 3 часа 3 отзыва Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи Начало: На площади Крестоносцев € 38 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 23 отзыва Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров Начало: метро Малостранская Расписание: ежедневно в 12:00 € 17 за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 4 часа 12 отзывов По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю от 120 € 90 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 31 отзыв Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100) Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы Начало: Станция метро Malostranska € 120 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 15 отзывов Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре Начало: На Малостранской площади Расписание: ежедневно в 15:15 € 20 за человека

🚶 Пешая 20% скидка Индивидуальная 3 часа 21 отзыв Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом, искусством и легендами Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас Начало: В районе выхода метро «Museum» 100 € 80 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе Начало: Метро Площадь Республики € 80 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 12 отзывов Современное искусство Праги: от скульптур Давида Черны до желтых пингвинов Погрузитесь в мир современного искусства Праги, где каждый арт-объект рассказывает свою уникальную историю Начало: Станция метро Малостранска € 104 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Пражский Град и сказочные Градчаны: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой Начало: В районе Страговского монастыря € 98 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 6 отзывов Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги Начало: На трамвайной остановке Pohořelec Расписание: в четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу и субботу в 10:00 и 13:00 € 20 за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа 5 отзывов Истории о Праге и о вас - на фотоснимках Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником: € 165 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 211 отзывов Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге Знакомство с городом в игровой форме € 23 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 4 отзыва По Праге с бокалом вина Заглянуть в уютные пражские винотеки и познакомиться с историей чешского виноделия Начало: Вацлавская площадь € 90 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам Начало: Вацлавская площадь € 70 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 106 отзывов Пивная прогулка Праги: традиции и дегустация Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива Начало: На Старогородской площади, под астрономическими ча... € 90 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Ты наше солнце, крепость Вышеград Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей Начало: Метро Вышеград € 130 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 16 отзывов Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии € 87 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 4 отзыва Экспресс-фотосессия в сердце Праги Увидеть «визитные карточки» города и получить профессиональные снимки на память € 125 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Легенды Вышеграда Погулять по древней крепости, услышать о ней интересные факты и насладиться видом на город с высоты Начало: У метро Vyšehrad € 50 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас € 130 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 27 отзывов Еврейский квартал Праги: путешествие в историю Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида Начало: на Вацлавской площади Расписание: ежедневно в 12:00 € 25 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Доброе утро, Прага Вдохновляющая, познавательная и несуетливая прогулка по чешской столице в лучах восходящего солнца € 99 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 12 отзывов Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов Начало: В районе метро Muzeum € 100 за всё до 8 чел.