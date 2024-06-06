1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
4 часа
Здравствуй, красавица Прага: Индивидуальное путешествие по четырем районам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
102€87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Праги: Масоны, Тамплиеры и Алхимики
Погрузитесь в мир загадочной Праги, где каждый шаг раскрывает истории тайных орденов и мистические легенды
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€98 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Праге: легенды, история и архитектура
Откройте для себя сокровища Праги в индивидуальной экскурсии, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Завтра в 13:00
11 июня в 09:00
€125 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерний тур по авторским коктейль-барам Праги: от Гая Фокса до алхимии
Проведите вечер, открывая секретные бары Праги, где каждый коктейль рассказывает свою уникальную историю
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прага за кулисами: дворы и подворотни Старого города в деталях
Откройте для себя скрытую сторону Праги в увлекательной экскурсии по её тайным дворам и подворотням. Погрузитесь в историю города с новой стороны
Начало: На Вацлавской площади, возле магазина Marks & Spen...
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€105 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €70 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Пражские истории: историческое путешествие по секретным местам Праги
Погрузитесь в увлекательный мир Праги: от средневековья до романтики, открывая неизведанные истории и секреты
Начало: Перед Нью-Йоркером на Вацлавской площади
17 июня в 18:00
19 июня в 18:00
€100 за всё до 5 чел.
Квест
3 часа
Загадки Праги: увлекательная квест-экскурсия для всей семьи
Погрузитесь в мир приключений с квест-экскурсией по Праге. Вас ждут истории, загадки и незабываемые впечатления
Сегодня в 11:00
Завтра в 13:00
€100 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старая Прага в историях и легендах: путешествие в мир тайн
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Вас ждет увлекательное путешествие
Начало: В районе Старого города
13 июня в 18:00
15 июня в 18:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкая экскурсия по исторической Праге: десерты и архитектура
Откройте мир пражских сладостей и архитектурных шедевров в одной экскурсии. Идеально для любителей истории и сладкого
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Первый день в Праге: История, архитектура и неизведанные уголки
Погрузитесь в историю и архитектуру Праги, открывая не только известные достопримечательности, но и секретные уголки города
Начало: В районе Вацлавской площади
Сегодня в 13:00
10 июня в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Пражские пивоварни: путешествие по миру чешского пива
Откройте для себя мир чешского пива, посетив старинные пивоварни Праги с уникальными дегустациями
14 июня в 15:00
16 июня в 15:00
90€72 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мистическая Прага: путешествие в мир легенд и призраков Старого города
Погрузитесь в атмосферу таинственной Праги, где на каждом шагу вас ждут истории о привидениях, алхимиках и легендарном Големе
Начало: Около Пороховой башни
17 июня в 20:00
18 июня в 20:00
€107 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага для интровертов: большая обзорная прогулка
Первое знакомство с Прагой лучше начинать утром. Прогулка по знаковым местам от Пражского града до Карлова моста, истории Малой Страны и впечатляющие панорамы
Начало: Северный вход в Пражский град
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Город королей, алхимиков и пива: индивидуальная экскурсия по Праге
Познакомьтесь с историей и мистикой Праги, попробуйте пиво в старейшей пивоварне и почувствуйте себя настоящим пражанином
Начало: метро Malostranská, зелёная ветка, в 12.00
10 июня в 11:00
11 июня в 08:30
€135 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Град: эксклюзивное путешествие в сердце Праги
Окунитесь в мир королевских легенд и святых реликвий, исследуйте сокровища Пражского Града в компании опытного гида
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Рассвет в Праге: Обзорная экскурсия с фотосессией - 4 часа, 4 района
Проснитесь рано, чтобы встретить рассвет в Праге и получить уникальные фотографии без толп туристов. Экскурсия и фотосессия в одном
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
€288 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Второй день в Праге
Исследовать холмы Верхней Праги: крепость Вышеграда, сады Петршина и знаменитые Градчаны
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Мистерии вечерней Праги: путешествие в мир легенд
Исследуйте тайны Праги на индивидуальной экскурсии, полной мистических историй и легендарных мест
Начало: В районе метро Můstek
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
€98 за всё до 2 чел.
Квест
3 часа
Спасти Прагу! Квест-экскурсия в мобильном приложении
Пройдите захватывающий квест по Карлову мосту, узнайте тайны и легенды, спасите Прагу от разрушения! Увлекательное приключение для всей семьи
Начало: На площади Крестоносцев
Сегодня в 04:00
Завтра в 00:30
€38 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Старый город и Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Исследуйте сердце Праги с экспертом: от Карлова моста до тайн Еврейского квартала. Погрузитесь в мир легенд и архитектурных шедевров
Начало: метро Малостранская
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€17 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
По Праге не спеша: познавательная прогулка по сердцу города
Откройте для себя красоту Праги в уникальной прогулке по историческому центру, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 120€90 за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Мистическая прогулка по Праге: Алхимики, вампиры и привидения
Узнайте мистические истории о средневековых алхимиках, вампирах и привидениях на захватывающей экскурсии по Старому городу Праги
Начало: У магазина New Yorker (Na Příkopě 388/100)
Расписание: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
€20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Тайная жизнь левобережной Праги: индивидуальная экскурсия
Погружение в настоящую Прагу: скрытые уголки Малой Страны, работы Давида Черны, уютные кафе и живые улицы
Начало: Станция метро Malostranska
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€120 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2 часа
Ежедневная прогулка по Праге: от Староместской площади до Пражского Града
Погрузитесь в атмосферу средневековой Праги, выбрав один из двух уникальных маршрутов. Ваш путеводитель по истории и культуре
Начало: На Малостранской площади
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€20 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
3 часа
Необычная Прага: прогулка-знакомство с городом, искусством и легендами
Погрузитесь в атмосферу Праги: от исторических районов до современного искусства. Уникальный маршрут с легендами и историями ждет вас
Начало: В районе выхода метро «Museum»
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:30
100€80 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: Страговский монастырь, музей миниатюр, исторические сокровища
За несколько часов окунитесь в мир чешских легенд, архитектурных шедевров и кулинарных изысков на пивной основе
Начало: Метро Площадь Республики
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€80 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Современное искусство Праги: от скульптур Давида Черны до желтых пингвинов
Погрузитесь в мир современного искусства Праги, где каждый арт-объект рассказывает свою уникальную историю
Начало: Станция метро Малостранска
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€104 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пражский Град и сказочные Градчаны: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по Пражскому Граду и старинным Градчанам, наслаждаясь историей и архитектурой
Начало: В районе Страговского монастыря
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€98 за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Градчаны и Пражский град - от Средневековья до наших дней
Путешествие по историческим Градчанам и Пражскому граду откроет перед вами величие архитектуры и увлекательные легенды древней Праги
Начало: На трамвайной остановке Pohořelec
Расписание: в четверг в 12:00 и 15:00, в пятницу и субботу в 10:00 и 13:00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
€20 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Истории о Праге и о вас - на фотоснимках
Я не только сделаю для вас идеальные снимки на фоне красавицы Праги, но и поделюсь историями о том, как здесь живётся, стану вашим другом-проводником:
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€165 за всё до 2 чел.
Квест
2.5 часа
Индивидуальная квест-экскурсия по сказочной Праге
Знакомство с городом в игровой форме
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€23 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По Праге с бокалом вина
Заглянуть в уютные пражские винотеки и познакомиться с историей чешского виноделия
Начало: Вацлавская площадь
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Магия вечерней Праги: историческое путешествие и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу вечерней Праги, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Начало: Вацлавская площадь
10 июня в 17:00
11 июня в 17:00
€70 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пивная прогулка Праги: традиции и дегустация
Исследуйте уникальные пивоварни Праги, насладитесь дегустацией и откройте для себя историю чешского пива
Начало: На Старогородской площади, под астрономическими ча...
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ты наше солнце, крепость Вышеград
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Начало: Метро Вышеград
13 июня в 10:00
15 июня в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага - город с богатой историей и архитектурными шедеврами
Откройте для себя волшебство Праги: её исторические памятники, архитектурные шедевры и неповторимую атмосферу в индивидуальной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€87 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
1 час
Экспресс-фотосессия в сердце Праги
Увидеть «визитные карточки» города и получить профессиональные снимки на память
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
€125 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Легенды Вышеграда
Погулять по древней крепости, услышать о ней интересные факты и насладиться видом на город с высоты
Начало: У метро Vyšehrad
21 июня в 12:30
27 июня в 09:30
€50 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Блиц-прогулка по Праге: от Вацлавской площади до Пражского Града
Откройте для себя сердце Праги в компании опытного гида. Вацлавская площадь, Пражский Град и многое другое ждут вас
11 июня в 13:30
12 июня в 13:00
€130 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Еврейский квартал Праги: путешествие в историю
Познакомьтесь с уникальным наследием Еврейского квартала Праги, его историей и тайнами, которые оживают в рассказах гида
Начало: на Вацлавской площади
Расписание: ежедневно в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Доброе утро, Прага
Вдохновляющая, познавательная и несуетливая прогулка по чешской столице в лучах восходящего солнца
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€99 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Прага: Путешествие по историческим сокровищам города
Откройте для себя сердце Чехии в увлекательной пешеходной экскурсии по Праге без дополнительных расходов
Начало: В районе метро Muzeum
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 8 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2.5 часа
Такая разная Прага
Прогуляться по улочкам Нового света, увидеть наряды Езулатко и посетить романтичный остров Кампа
Начало: Градчаны
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
70€60 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- MMaria6 июня 2024Очень понравилось, мы в восторге! Увидели Прагу с другой стороны. Обязательно приедем ещё
- ААйгерим4 июня 2024Большое спасибо от меня и родителей за экскурсию! Несмотря на непрерывный дождь, это была наша лучшая экскурсия за поездку (Мюнхен-Вена-Прага).
- GGeorgiy4 июня 2024Благодарим за экскурсию. Отличный гид. Рекомендуем!!!!!!
- ССветлана3 июня 2024Большое спасибо Ольга, очень понравилось. Очень содержательная и интересная экскурсия. Очень рекомендуем.
- РРая2 июня 2024Мы остались очень довольны экскурсией. Спасибо большое Денису,нашему гиду,он поводил нас по нехоженным ранее местам и рассказал очень занимательно о них. Кроме
- ДДенис1 июня 2024Спасибо за экскурсию, проводила ее Марина. Очень интересно рассказала, всегда отвечала на дополнительные вопросы.
- SSvetlana30 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, нам очень понравилось!!!
- ЕЕлена28 мая 2024Мой первый опыт на Трипстере, и он оказался восхитительным:) Очень понравилась вся организационная часть - быстрые ответы, подстройка маршрута под наши
- ЛЛидия26 мая 2024Всё было супер! Олег просто класс! Нам понравилось, очень! Большое спасибо! Шамиль и Лидия.
- ААндрей25 мая 2024Отличный гид с прекрасным языком и отличным материалом. Даже друзья-жители Праги после нашего пересказа маршрута сказали, что "если не считать
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Пешеходные»
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