в понедельник, пятницу и воскресенье в 09:00

Что вас ожидает

Готический замок и мистическая часовня из черепов и костей

40 минут в пути — и мы в Чешском Штернберге, средневековом замке над рекой Сазавой. Вас поразит, как живописно он расположен — на вершине скалы, защищенный двумя мощными башнями и глубоким оврагом. Вы узнаете историю замка и его владельцев и пройдетесь по роскошным залам, украшенным лепниной, портретами, изысканными люстрами, скульптурами и дворянскими трофеями. Наша следующая остановка — знаменитая церковь Костница. Вас удивит, что главным элементом ее внутреннего интерьера являются человеческие черепа и кости. Из них сделаны люстры, гербы, арки, своды и даже кресты. Я расскажу о средневековой традиции строительства «костниц» и раскрою их символическое значение.

Город серебра, шахтеров и величественного костела

Заключительная часть экскурсии — прогулка по историческому центру городка Кутна Гора, который славится своими серебряными залежами. Вы пройдетесь по старинным улочкам, познакомитесь с историей города и узнаете, как жилось в Кутна Горе средневековым шахтерам. Кроме того, увидите барочный чумной столб, бывший монетный двор, монастырь Урсулинок и зайдете в храм святой Варвары. Внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, он поражает своим готическим величием. Я расскажу историю великого костела и покажу интересные детали в его интерьере: сатирические фигуры, демонов и мифические существа.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

В стоимость экскурсии включено

дорога туда-обратно на комфортабельном автобусе

обзорная экскурсия ~ 1, 5 часа

свободное время ~ 2 часа

экскурсионные наушники

Дополнительные расходы

Входные билеты оплачиваются отдельно (по желанию):

Костница — 90 Kč

Замок Чешский Штенберг — 180 Kč

Храм св. Варвары — 120 Kč

В свободное время вы также можете посетить Монетный двор (билет стоит 60 Kč) и Музей серебра (билет стоит 140 Kč).