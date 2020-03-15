в понедельник, пятницу и воскресенье в 09:00

Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница

Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО

4.4
64 отзыва
Вы погуляете по старинным улочкам чудесного городка Кутна Гора, удивитесь обилию черепов и костей в мистической часовне Костница и почувствуете себя аристократом в старинном замке Чешский Штернберг.
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница

Что вас ожидает

Готический замок и мистическая часовня из черепов и костей

40 минут в пути — и мы в Чешском Штернберге, средневековом замке над рекой Сазавой. Вас поразит, как живописно он расположен — на вершине скалы, защищенный двумя мощными башнями и глубоким оврагом. Вы узнаете историю замка и его владельцев и пройдетесь по роскошным залам, украшенным лепниной, портретами, изысканными люстрами, скульптурами и дворянскими трофеями. Наша следующая остановка — знаменитая церковь Костница. Вас удивит, что главным элементом ее внутреннего интерьера являются человеческие черепа и кости. Из них сделаны люстры, гербы, арки, своды и даже кресты. Я расскажу о средневековой традиции строительства «костниц» и раскрою их символическое значение.

Город серебра, шахтеров и величественного костела

Заключительная часть экскурсии — прогулка по историческому центру городка Кутна Гора, который славится своими серебряными залежами. Вы пройдетесь по старинным улочкам, познакомитесь с историей города и узнаете, как жилось в Кутна Горе средневековым шахтерам. Кроме того, увидите барочный чумной столб, бывший монетный двор, монастырь Урсулинок и зайдете в храм святой Варвары. Внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, он поражает своим готическим величием. Я расскажу историю великого костела и покажу интересные детали в его интерьере: сатирические фигуры, демонов и мифические существа.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

В стоимость экскурсии включено

  • дорога туда-обратно на комфортабельном автобусе
  • обзорная экскурсия ~ 1, 5 часа
  • свободное время ~ 2 часа
  • экскурсионные наушники

Дополнительные расходы

Входные билеты оплачиваются отдельно (по желанию):

  • Костница — 90 Kč
  • Замок Чешский Штенберг — 180 Kč
  • Храм св. Варвары — 120 Kč

В свободное время вы также можете посетить Монетный двор (билет стоит 60 Kč) и Музей серебра (билет стоит 140 Kč).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на Вацлавской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в понедельник, пятницу и воскресенье в 09:00

Кирилл
Кирилл
Я и моя команда будем рады открыть для вас самые интересные и удивительные уголки Европы. Отправляясь в путешествие из Праги вместе с нами, вы побываете в таких местах, в которые захочется возвращаться снова и снова!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

64 настоящих отзыва от туристов

А
15 мар 2020
Записался на экскурсию часа в 3 ночи через сайт, при этом отказался от предоплаты, пошли на уступки, дали координаты пункта сбора. Прибыв на место уже были в списках, оплатили и прекрасно и познавательно провели время. Советую.
Ю
12 мар 2020
Великолепный гид! Экскурсия очень понравилась, и в правду половина впечатлений зависит от экскурсовода. Очень впечатлили достопримечательности, особенно костница-настоящее произведение искусства!
Е
8 мар 2020
Обязательно стоит воспользоваться этой услугой - экскурсия познавательная, красивые места, новые впечатления. Нужно обязательно взять с собой покушать, т. к. едете на целый день и в ресторанах сидеть времени на экскурсии нет. Спасибо организаторам, нам понравилось и даже очень.
Е
25 фев 2020
Хорошо организованная групповая экскурсия. В целом, никаких замечаний или пожеланий: комфортный автобус, грамотный гид. В молл, о котором идет речь в других комментариях, мы не заезжали- забрали с вокзала- вернули на вокзал.
I
14 фев 2020
Гид дал понять, что из-за непредвиденных обстоятельств его вызвали неожиданно на экскурсию. Из-за этого все начало экскурсии было скомкано и была нервная обстановка в автобусе, так как некоторые туристы не знали, что входные билеты в три места посещения оплачиваются отдельно. Это испортило впечатление от эксурсии.
D
23 янв 2020
Экскурсия в целом понравилась, но маршрут по факту не соответствует действительности, так как ни на монетный двор, ни в музей серебра мы не попали, просто потому что их нет в программе, то есть гид на наш вопрос о том почему мы не поедем в эти места ответила, что этого нет в программе экскурсии, на скриншот программы с этого сайта даже смотреть не стала и сказала выяснять все у тех, у кого покупали экскурсию.
Автобус отличный, комфортабельный. Мы брали с собой бутерброды на перекус (кстати, недалеко от памятника Вацлаву (места встречи), если спуститься метров на 50 вниз по улице, есть потрясающая пекарня) и кофе в термокружках, что собственно и избавило от очередей в кафе и явно завышенных цен в тех самых заведениях. Пока все кушали, мы гуляли по окрестностям замка.
Возле Костницы несколько сувенирных магазинов, где цены на ювелирные изделия с гранатом в разы ниже, чем в Праге, на чешский хрусталь тоже крайне приятные цены.
Собор св. Варвары что-то невероятное! Несколько человек из нашей группы не пошли вовнутрь и очень зря, там потрясающе красиво.
Гид Ирина замечательная. Всю дорогу рассказывала интересные легенды.
Свободного времени очень мало, хочется вернуться во все эти места, но уже без группы, чтобы все внимательно рассмотреть и погулять.
Кирилл
Ответ гида:
Дарья, благодарим Вас за развернутый отзыв.
Вы немного не так поняли программу нашего тура. Экскурсия называется "Великолепный треугольник" и в подробном описании написано только про Костницу, замок Штернберг и храм св. Варвары (тот самый великолепный треугольник, о котором говорит название). Посещение монетного двора и музей серебра предлагается для самостоятельного посещения в свободное время. Нам очень жаль, что гид Вам отказалась это объяснять. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства.
Желаем Вам больше путешествий и незабываемых приятных впечатлений!
А
21 дек 2019
Забыл добавить минус к этой экскурсии в прошлый отзыв. Оплата происходит в офисе через дорогу, и только наличкой. У меня были кроны, пересчет в евро не выгодный, и сдачи не было. Терминал есть, но говорят оплата в другую компанию, и не дают…
Кирилл
Ответ гида:
Александр, благодарим Вас за отзыв.
Оплата производится в офисе, так как расчеты на улице не могут быть произведены по закону. Оплата в евро для Вас выгоднее, чем в кронах, Вы скорее всего не так поняли нашего сотрудника. Насчет оплаты именно наличными указано в Вашем ваучере, если Вы хотели оплатить картой Вам нужно было всего лишь написать нам перед экскурсией на номер указанный в ваучере. Тем не менее, спасибо Вам еще раз за отзыв и желаем Вам отличных путешествий!
А
21 дек 2019
Отличный гид Роман. Внятная подача информация, спокойная и содержательная. Ехал из за костницы, но она совсем маленькая, 5 мин и интерес пропадает. Замок снаружи красивый, а внутрь лучше не ходить особенно за 200 крон, скромно бедно холодно, в таком замке жить не хочу))
О
8 дек 2019
Ездили 01.12.19г. Кирилл - представитель компании-посредника, не гид. На вопросы через сайт отвечает, но не сразу и, к сожалению, предоставляет неверную информацию. Экскурсия нормальная, но нужно же писать то, что соответствует действительности.
Экскурсия у нас проходила так: сначала Штернберг, немного времени на туалет и выпить чаю (выбор еды очень маленький), потом Св. Варвара, прогулка по Кутной горе, посещение Костницы, пол-часа на перекусить, заезд в торговый молл.
Доплата за саму экскурсию - в офисе рядом с местом встречи (не гиду), за входные билеты - в кронах гиду. До автобуса от места встречи идти минут 10.

Плюсы:
хорошие экскурсии по внутренним помещениям замка Штернберг (около 1 часа), по собору Св. Варвары и по Кутной горе,
удобная система с экскурсионными наушниками,
комфортный автобус, недолгие переезды.
Минусы:
Свободного времени нет (в описании указано 2 часа), не рассчитывайте посетить что-либо самостоятельно.
Время на обед также не предусмотрено. Пол-часа на перекус у нас были в самом конце экскурсии, перед возвращением в Прагу, при этом в рекомендованном гидом кафе (около Костницы) из еды были только сосиски.
Заезд в молл, там часть людей вышла, с заездом и ожиданием возвращения гида - это около полу-часа. Это тоже было неприятным сюрпризом - такого в описании экскурсии нет, почему я должна терять на это свое время? (экскурсию продают несколько агентств, у некоторых по описанию она завершается заездом в молл, но остальные-то почему должны страдать. )

Лично мне с двумя детьми было важно, чтобы была возможность поесть и сесть вместе в автобусе. Поэтому я специально спрашивала об этом Кирилла. Он заверил, что все ОК, возможность пообедать будет, а чтобы сесть рядом - попросите гида, он поможет. Ага, щас! Гид посоветовала поискать места в конце автобуса, на это ее помощь закончилась. При этом половина автобуса уже была занята к тому моменту, когда нас к нему привели. Сели в результате все-таки рядом, но осадочек от такого отношения остался.
Кирилл
Ответ гида:
Ольга, благодарим Вас за отзыв.

Оплата в офисе в 10 метрах от места сбора, не гиду, так как расчеты на улице запрещены законом.

До автобуса надо немного пройти в сопровождении координатора, в целях безопасности автобус не может подъехать к месту сбора, остановка автобусов там запрещена.

Свободного времени в общей сложности должно было быть около 2 часов.

Нам очень жаль, что гид Вам не смог помочь с местами, обычно это не проблема для гида.

Тем не менее, приносим свои извинения за предоставленные неудобства и желаем Вам исключительно хороших путешествий! Будем работать над улучшениями данного тура.
М
3 дек 2019
Были с подругой в лекабря 2019 г. В целом все понравилось.
Забронировали поздно вечером - утром были в списке. Доплатить участие в экскурсии нужно в офисе через дорогу от места встречи и уже подходить к гиду с ваучером.
В целом экскурсия размеренная, интересная. Гид Светлана очень жизнерадостная, рассказывала легко и просто, без глубоких исторических экскурсов.
Очень удобна система с датчиками: выдают специальное устройство с наушниками. Гид говррит спокойно в микрофон у себя, а ты все слышишь. Можно отходить фотографироваться, все рассматреть, а не толпиться в надежде услышать рассказ. За это отдельное спасибо!
Ю
21 ноя 2019
Алексей - прекрасный, разбирающийся в теме экскурсии и не только. В каком бы месте не были, у него везде нашлись маленькие смешные и большие познавательные рассказы.
О
21 ноя 2019
Хорошая организация. Комфортабельный автобус. Экскурсия проходит с 9 до 17 часов. Опытный гид. Интересно рассказывал. Если хотите посетить объекты, то готовьте еще по 390 крон с человека за входные билеты. Перекусить можно будет пиццу минут за 20 свободного времени. Экскурсия понравилась. Рекомендую.
О
16 ноя 2019
Опять же Кирилла не видели. Он написал нам в Телеграмм, что нам нужно обратиться в их партнерское агентство. Правда этим мессенджером мы с ним не общались до этого, а на почту почему-то написать он не удосужился. В общем я этому "Кирилллу" позвонила, наконец-то выяснила кто и где нас ждет. Смысла заказывать у "Кирилла" вообще не вижу, т. к. агентсво на ходится на Вацлавской площади.
Н
14 ноя 2019
13 ноября были на экскурсии. Первое впечатление чуть-чуть испортила организация, т. к. на сайте не сказано было, что надо платить в офисе компании, и пришлось побегать и понервничать(это минус). Сама экскурсия прошла неплохо, гид Снежана рассказывала интересно объясняла, где туалеты, советовала, где вкусно покушать и даже поспособствовала, чтобы нас побыстрее обслужили в кафе (КутнаГора, название кафе к сожалению не запомнила, но ОЧЕНЬ вкусно. ). Погода подвела, конечно, но все таки ноябрь месяц. На обратном пути была остановка возле ТЦ с раздачей купонов, но, наверное, это входило в программу, хотя непонятно, какое отношение шоппинг может иметь к исторической экскурсии. В целом все неплохо, рекомендую, опять-таки, если не обращать внимания на мелкие недочёты.
И
8 ноя 2019
Экскурсия интересная. Проходит четко по маршруту, без задержек. Все понравилось
Ещё 49 отзывов

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