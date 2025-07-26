20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Кутна Горы, замка Штернберг и знаменитой Костнице - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует глаз. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться красотой этих мест, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы посещение возможно, но холод и ранние сумерки могут ограничить впечатления. Однако даже в это время года исторические интерьеры и уникальная атмосфера остаются доступными для гостей.

Представляем уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Чехии через посещение трех значимых мест: родовой резиденции семьи Штернбергов с богатой историей, Костницы в Седлеце, где искусство переплетается с медитацией, и

Кутна Гора, города с богатым серебряным прошлым и статусом объекта ЮНЕСКО. Экскурсия обещает не только знакомство с историческими памятниками, но и наслаждение местной кухней в аутентичной чешской пивной. Путешествие обогатит ваше понимание чешской культуры и истории, оставив незабываемые впечатления

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Чешский Штернберг — «Звезда на горе» — так называется резиденция рода Штернбергов. Один из немногих аристократических родов Европы, который может о себе сказать «fon und zu» — «из» Штернберга и «на» Штернберге. История рода и замка насчитывает более 800-от лет. Нынешний владелец, проживающий на замке, пан Зденек Штернберг, любезно предоставляет гостям для знакомства с историей его рода 15 великолепных залов.

Костнице — хранилище людских останков. Костниц по всей Европе огромное количество. Манипуляция с человеческими костями не результат пренебрежительного невежества, а жесткая необходимость. Мала старушка Европа, мала размерами. Костниц много, но только в чешском Седлеце фантазия людская превратила бренные останки в подсвечники, дароносицы и прочие украшения интерьера крипты. Костнице в Седлеце — это не туристическая аттракция, это — место для медитации и размышлений.

Кутна Гора. Историческая часть города один из 12 объектов Чешской Республики, включенных в Список культурного наследия ЮНЕСКО. В прошлом центр европейской серебряной лихорадки. Нынче уютный провинциальный городок, трепетно хранящий свою историю.

«Дачицкий» — по окончании экскурсии приглашаю вас на обед в знаменитую пивную. Исторический интерьер, звуки средневековой музыки, отблеск свечей, традиционные чешские блюда и отменное пиво.

По желанию в летнее время года можно совершить экскурсию по старинным серебряным шахтам. Стоимость — 150 крон. Продолжительность — 120 минут.

Организационные детали