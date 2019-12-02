20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Чехия
  2. Прага
  3. Экскурсии

  4. Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице

Замок аристократов, хранилище людских останков и город-объект ЮНЕСКО — автомобильный тур

Надежда
Задать вопрос
Надежда – ваш гид
Во время поездки вы посетите родовую резиденцию семьи аристократов с многовековой историей, уникальное хранилище людских останков и исторический город, некогда бывший центром европейской серебряной лихорадки.

А также сможете попробовать яства местной кухни в аутентичной чешской пивной.
€338
305 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча рецепция отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии20 отзывов
5
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице

Программа

Чешский Штернберг — «Звезда на горе» — так называется резиденция рода Штернбергов. Один из немногих аристократических родов Европы, который может о себе сказать «fon und zu» — «из» Штернберга и «на» Штернберге. История рода и замка насчитывает более 800-от лет. Нынешний владелец, проживающий на замке, пан Зденек Штернберг, любезно предоставляет гостям для знакомства с историей его рода 15 великолепных залов.

Костнице — хранилище людских останков. Костниц по всей Европе огромное количество. Манипуляция с человеческими костями не результат пренебрежительного невежества, а жесткая необходимость. Мала старушка Европа, мала размерами. Костниц много, но только в чешском Седлеце фантазия людская превратила бренные останки в подсвечники, дароносицы и прочие украшения интерьера крипты. Костнице в Седлеце — это не туристическая аттракция, это — место для медитации и размышлений.

Кутна Гора. Историческая часть города один из 12 объектов Чешской Республики, включенных в Список культурного наследия ЮНЕСКО. В прошлом центр европейской серебряной лихорадки. Нынче уютный провинциальный городок, трепетно хранящий свою историю.

«Дачицкий» — по окончании экскурсии приглашаю вас на обед в знаменитую пивную. Исторический интерьер, звуки средневековой музыки, отблеск свечей, традиционные чешские блюда и отменное пиво.

По желанию в летнее время года можно совершить экскурсию по старинным серебряным шахтам. Стоимость — 150 крон. Продолжительность — 120 минут.

Организационные детали

  • В стоимость включен трансфер из вашего отеля и обратно
  • Билеты в замок, Костнице и собор Святой Варвары оплачиваются дополнительно
  • Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице
Кутна гора, замок Штернберг и знаменитая Костнице

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура рецепция отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Надежда
Надежда
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
Напишите мне

20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 декабря 2019
Очень интересное путешествие!
Надежда, спасибо большое!
Влюбились в страну)))
Единственное, Костнице - очень специфичное место (но это мое личное восприятие))
Косте спасибо за комфортную поездку и удобную машину)))
Обязательно вернемся и продолжим путешествия по Чехии с Надеждой и Костей))
23 октября 2019
Надежда очень интересный человек и экскурсовод. Чувство юмора с которым преподноситься историческая информация оставляет приятные воспоминания. Спасибо огромное.
6 октября 2019
Отлично! Очень интересно! Всем рекомендую!
3 сентября 2019
Очень интересная и познавательная экскурсия. Гид прекрасный с огромным багажом знаний и очень интересно и профессионально заинтересованно ведущий экскурсию.
30 августа 2019
Великолепная подача материала!Надежда просто кладезь полезной и интересной информации! Всем рекомендую эту экскурсию именно в индивидуальном формате и именно с этим экскурсоводом!
19 июня 2019
Большое спасибо Надежде за интересную экскурсию. Благодаря раннему началу (8 утра) мы были в замке Штернберга ОДНИ!!!!
31 марта 2019
Большое спасибо за экскурсию. Получилась приятная прогулка на комфортабельном автомобиле. Места очень красивые. Плюс нам повезло с погодой. Академичный рассказ, большой исторический материал. Обязательно надевайте удобную обувь, потому что нужно достаточно много ходить и берите кроны( наличные). Потребовалось около 5оо крон на билеты ( 2 взрослых и 1 ребёнок). Поели в аутентичном ресторанчике. Очень хорошее пиво и вкусная еда( счёт в районе 800-900 крон на троих). В ресторане Карты принимают. После экскурсии привезли туда, куда просили, было очень приятно. Ещё раз спасибо, день запомниться!
11 января 2019
Спасибо за отличную экскурсию. Надежда - хороший рассказчик, профессионально владеет информацией и главное, очень понятно и интересно . Отвечала на все наши вопросы, порекомендовала, что можно посмотреть самостоятельно. По организации экскурсии - все четко, ездили на комфортабельном микроавтобусе, забрали в назначенное время от отеля и обратно привезли.
3 января 2019
Надежда прекрасный гид!Знает свое дело,интересно и нескучно изгалагает исторические моменты. Экскурсия прошла на Отлично! Отдельное спасибо волителю Захару. Очень толковый и приятный молодой человек
5 сентября 2018
Замечательная познавательная комфортная экскурсия с эрудированным экскурсоводом
Ещё 10 отзывов

Надежда проводит ещё 5 экскурсий

Старая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендахСтарая Прага в историях и легендах
80 за экскурсию
2 часа
26 отзывов
Уловить средневековый дух города и его мистическую атмосферу на вечерней прогулке
Достаточно лишь дождаться сумерек, выйти на улочки Старого города — и перед вами темная сторона Праги с её секретами, средневековыми легендами и тенями на готических фасадах. Вы услышите предания об алхимиках, вампирах и палачах, побываете на месте встреч пражских привидений и с головой погрузитесь в магию Старого города.
Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»Чешский Крумлов, «жемчужина Влтавы»
скидка10%
€351
316 за экскурсию
10 часов
6 отзывов
Автомобильное путешествие на юг Богемии в живописную резиденцию Рожмебргов
Союз «города пятилепестковой розы» и реки Влтавы — редкой красоты зрелище. Словно застывший в XVII столетии, Чешский Крумлов очарует древним Градом и его дворами, уютом улочек, похожих на сказочные декорации, и расскажет, какими тропинками здесь гулял Ганс Христиан Андерсен. А я поделюсь с вами тем, о чём молчит старый город.
Ты наше солнце, крепость Вышеград!Ты наше солнце, крепость Вышеград!Ты наше солнце, крепость Вышеград!
80 за экскурсию
2 часа
15 отзывов
Прикоснуться к истокам: история народа чешского в окутанной легендами резиденции князей
Вышеград — место мифов. Место молитвы и медитации. Вышеград играет тайную роль котла, в котором варится национальная идея. Чтобы понять Чехию, ее культуру, традиции и историю, вы должны прикоснуться к истокам в окутанной легендами резиденции чешских князей.
Четыре города пражскихЧетыре города пражскихЧетыре города пражских
130 за экскурсию
3 часа
81 отзыв
Старый город и Новый, Малая Страна и Градчаны — прогулка по историческим составляющим Великой Праги
История четырех городов, двенадцать веков истории и четыре часа пешеходной прогулки. Классика, без которой не обойтись при знакомстве со столицей Чешской Республики.
Магия Саксонской ШвейцарииМагия Саксонской ШвейцарииМагия Саксонской Швейцарии
скидка10%
€351
316 за экскурсию
10 часов
8 отзывов
Прелесть дикой природы, неприступная крепость Кёнигштайн и древний град Штольпен
Буйство стихий, как искусный творец, «выковало» из песчаных плит Саксонской Швейцарии причудливых каменных исполинов. На стволовых горах, среди лесов здесь виднеются крепостные стены и арочный мост словно из готических рассказов. На этих таинственных землях вы почувствуете себя байроническим героем, узнаете, кто вдохновлялся местными пейзажами, и ощутите благоговение перед мощью природы.

Экскурсии из Праги

Великолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и КостницаВеликолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и КостницаВеликолепный треугольник: Кутна Гора, Чешский Штернберг и Костница
29 за человека
8 часов
64 отзыва
Посетить средневековый замок, церковь на костях и город из списка ЮНЕСКО
Вы погуляете по старинным улочкам чудесного городка Кутна Гора, удивитесь обилию черепов и костей в мистической часовне Костница и почувствуете себя аристократом в старинном замке Чешский Штернберг.
Прага — Дрезден: экскурсия в столицу СаксонииПрага — Дрезден: экскурсия в столицу СаксонииПрага — Дрезден: экскурсия в столицу Саксонии
35 за человека
10 часов
26 отзывов
Впечатлиться архитектурой, судьбой и шедеврами искусства на «балконе Европы»
Дрезден помнит славу и поражения, бомбардировки и кропотливое восстановление из руин. Город-музей, названный Флоренцией-на-Эльбе, — это дворцы Цвингера, величественная Фрауэнкирхе и картинная Галерея старых мастеров. В этом комфортном путешествии вы изучите Дрезден с гидом и погуляете по нему сами, а по пути насладитесь красотой саксонской природы.
Прага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курортПрага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курортПрага — Карловы Вары: экскурсия в уютный город-курорт
30 за человека
10 часов
10 отзывов
Влюбиться в виды и улочки, открыть другую грань Чехии и попить пива на заводе Крушовице
По мостовым Карловых Вар гуляли Гёте и Петр I, Шопен и Бах, Гоголь и Тургенев — сегодня мы приглашаем вас в этот сказочный городок. Вы полюбуетесь изящной архитектурой, узнаете о местных целебных источниках и знаменитых людях, отдыхавших здесь, попробуете сладости и ликер Бехеровка. А по пути также оцените настоящее чешское пиво на заводе Крушовице.
Групповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод КрушовицеГрупповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод КрушовицеГрупповая экскурсия из Праги в Карловы Вары и на завод Крушовице
30 за человека
11 часов
58 отзывов
Чарующая природа, богатая история и секреты пивоварения знаменитого курорта в живописной долине
Не возможно приехать в Чехию и не посетить этот знаменитый город-курорт. Ведь Карловы вары — это не только место отдыха и оздоровления, но и место вдохновения многих известных людей в мире. История Карловых Вар во многом связана с именем русского царя Петра I, гениального немецкого поэта Гете, который приезжал сюда 13 раз. Павлов, Чехов, Шопен, Бетховен, Гоголь, Тургенев, Толстой и многие другие — может именно здесь и вас посетит муза?
Королевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-ВлтавойКоролевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-ВлтавойКоролевский Крумлов Чешский и замок Глубока-над-Влтавой
35 за человека
11 часов
24 отзыва
Восхититься убранством красивейшего замка Чехии и обойти уютный Чески-Крумлов
Камерный городок словно декорация к средневековому роману о прекрасных дамах, отважных рыцарях и призраках. Здесь и тесные улочки, и старинные каменные постройки, и места, откуда открывается грандиозный вид на скалистую крепость! Вы впитаете средневековый дух, прогуливаясь по Чешскому Крумлову, и побываете в стенах белоснежного наикрасивейшего имения в Праге — в замке Глубока-над-Влтавой.
Из Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевстваИз Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевстваИз Праги — в Кутну-Гору: сокровища королевства
30 за человека
8 часов
6 отзывов
Исследовать средневековый город, увидеть самую большую Костницу и посетить замок Чешский Штернберг
Кутна-Гора прежде был одним из самых богатых городов королевства благодаря добыче серебра. Мы поговорим об истории города, посетим Королевский монетный двор и посмотрим на изготовление грошей, а также осмотрим главные достопримечательности: Часовню Всех Святых, Собор Святой Варвары и легендарный замок Штенберг.

Выбирайте и другие экскурсии в Праге

ГастрономическиеОбзорныеФотосессииКрыши и панорамыЗа городомМузеи и искусствоИстория и архитектураДля детейВ другой городЗимойНа автобусеНеобычные маршрутыМистическая ПрагаПо ВлтавеКрумловНа автомобилеВышеградПражский градДрезденКарловы ВарыМистическая ПрагаСобор святого ВитаСо скидкойСаксонская ШвейцарияВечерниеКвестыКарлов мостПешкомГрупповыеЗамкиПивзаводИндивидуальныеВсеТрансферы