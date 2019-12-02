20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Чешский Штернберг — «Звезда на горе» — так называется резиденция рода Штернбергов. Один из немногих аристократических родов Европы, который может о себе сказать «fon und zu» — «из» Штернберга и «на» Штернберге. История рода и замка насчитывает более 800-от лет. Нынешний владелец, проживающий на замке, пан Зденек Штернберг, любезно предоставляет гостям для знакомства с историей его рода 15 великолепных залов.

Костнице — хранилище людских останков. Костниц по всей Европе огромное количество. Манипуляция с человеческими костями не результат пренебрежительного невежества, а жесткая необходимость. Мала старушка Европа, мала размерами. Костниц много, но только в чешском Седлеце фантазия людская превратила бренные останки в подсвечники, дароносицы и прочие украшения интерьера крипты. Костнице в Седлеце — это не туристическая аттракция, это — место для медитации и размышлений.

Кутна Гора. Историческая часть города один из 12 объектов Чешской Республики, включенных в Список культурного наследия ЮНЕСКО. В прошлом центр европейской серебряной лихорадки. Нынче уютный провинциальный городок, трепетно хранящий свою историю.

«Дачицкий» — по окончании экскурсии приглашаю вас на обед в знаменитую пивную. Исторический интерьер, звуки средневековой музыки, отблеск свечей, традиционные чешские блюда и отменное пиво.

По желанию в летнее время года можно совершить экскурсию по старинным серебряным шахтам. Стоимость — 150 крон. Продолжительность — 120 минут.