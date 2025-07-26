20 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем на экскурсию, где вас ждут знакомство с аристократическим наследием, тайными историями и вкусной чешской кухней
Представляем уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Чехии через посещение трех значимых мест: родовой резиденции семьи Штернбергов с богатой историей, Костницы в Седлеце, где искусство переплетается с медитацией, и читать дальшеуменьшить
Кутна Гора, города с богатым серебряным прошлым и статусом объекта ЮНЕСКО.
Экскурсия обещает не только знакомство с историческими памятниками, но и наслаждение местной кухней в аутентичной чешской пивной. Путешествие обогатит ваше понимание чешской культуры и истории, оставив незабываемые впечатления
👥 Возможность индивидуальной экскурсии для компании
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Кутна Горы, замка Штернберг и знаменитой Костнице - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует глаз. В апреле, мае, сентябре и октябре также можно насладиться красотой этих мест, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой. В зимние месяцы посещение возможно, но холод и ранние сумерки могут ограничить впечатления. Однако даже в это время года исторические интерьеры и уникальная атмосфера остаются доступными для гостей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Штернберг
Костница в Седлеце
Кутна Гора
Собор Святой Варвары
Пивная «Дачицкий»
Описание экскурсии
Программа
Чешский Штернберг — «Звезда на горе» — так называется резиденция рода Штернбергов. Один из немногих аристократических родов Европы, который может о себе сказать «fon und zu» — «из» Штернберга и «на» Штернберге. История рода и замка насчитывает более 800-от лет. Нынешний владелец, проживающий на замке, пан Зденек Штернберг, любезно предоставляет гостям для знакомства с историей его рода 15 великолепных залов.
Костнице — хранилище людских останков. Костниц по всей Европе огромное количество. Манипуляция с человеческими костями не результат пренебрежительного невежества, а жесткая необходимость. Мала старушка Европа, мала размерами. Костниц много, но только в чешском Седлеце фантазия людская превратила бренные останки в подсвечники, дароносицы и прочие украшения интерьера крипты. Костнице в Седлеце — это не туристическая аттракция, это — место для медитации и размышлений.
Кутна Гора. Историческая часть города один из 12 объектов Чешской Республики, включенных в Список культурного наследия ЮНЕСКО. В прошлом центр европейской серебряной лихорадки. Нынче уютный провинциальный городок, трепетно хранящий свою историю.
«Дачицкий» — по окончании экскурсии приглашаю вас на обед в знаменитую пивную. Исторический интерьер, звуки средневековой музыки, отблеск свечей, традиционные чешские блюда и отменное пиво.
По желанию в летнее время года можно совершить экскурсию по старинным серебряным шахтам. Стоимость — 150 крон. Продолжительность — 120 минут.
Организационные детали
В стоимость включен трансфер из вашего отеля и обратно
Билеты в замок, Костнице и собор Святой Варвары оплачиваются дополнительно
Индивидуальную экскурсию можно провести и для вашей компании от 7 до 19 человек (например, если у вас корпоративная поездка). Стоимость: 59€ с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
рецепция отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1699 туристов
Мне 55 лет, я театровед. В Чехии прошла обучение в одной из лучших школ туристического бизнеса, так что лицензиями и дипломами я обременена аж-аж). На экскурсиях я не пересказываю раз читать дальшеуменьшить
и навсегда заученные сухие факты истории. Историю творят не даты и факты, а люди и их судьбы. Я обязательно покажу «секретные» уголки Праги, отмечу на карте интересные музеи, выставки и рестораны, а в конце экскурсии, вас ждет маленький сувенир на память. С надеждой на встречу, Надежда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
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–
Elena
Очень понравилась экскурсия в Кутну Гору, замок Штенберг и знаменитую Костницу. Программа насыщенная и отлично сбалансированная. Особая благодарность гиду Надежде — она очень грамотный, эрудированный и увлечённый своим делом человек. Благодаря ей всё прошло интересно, понятно и с душой. Рекомендую!
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Е
Евгения
Очень понравилась экскурсия! Познавательно, интересно, красиво. Хорошая организация, грамотный и душевный гид Надежда
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Н
Наталья
Вначале, хотелось бы поблагодарить нашего гида Надежду и водителя Константина за интересную, познавательную и безопасную экскурсию в Кутна гора, замок Штернберг и Костницу. Некоторые детали экскурсии. Во-первых, экскурсия началась от отеля читать дальшеуменьшить
в назначенное время, что было немаловажным моментом. Во- вторых, экскурсия небольшой группой. В- третьих, все наши передвижения осуществлялись на современном, исправном микроавтобусе марки Мерседес, что позволило прибывать на объекты немного раньше, чем большие автобусы с многочисленными туристами. Очень понравилось изложение материала, всё структурировано, никакой "каши" в голове от переизбытка информации. Понравился обед на обратном пути в частной пивоварне. Вкусно и недорого. Посетители, в основном чехи. От экскурсии остались только позитивные впечатления, не смотря, на то, что Костница заставила задуматься о бренности жизни.
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А
Анастасия
Большое спасибо за экскурсию. Получилась приятная прогулка на комфортабельном автомобиле. Места очень красивые. Плюс нам повезло с погодой. Академичный рассказ, большой исторический материал. Обязательно надевайте удобную обувь, потому что нужно читать дальшеуменьшить
достаточно много ходить и берите кроны(наличные). Потребовалось около 5оо крон на билеты (2 взрослых и 1 ребёнок). Поели в аутентичном ресторанчике. Очень хорошее пиво и вкусная еда(счёт в районе 800-900 крон на троих). В ресторане Карты принимают. После экскурсии привезли туда, куда просили, было очень приятно. Ещё раз спасибо, день запомниться!
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В
Виолетта
Добрый день, всем кто собирается в Прагу. Я завидую, С удовольствием поеду на экскурсию с Надеждой ещё и ещё. Прекрасный, грамотный русский язык наполнен поэзией и эмоциями. Чувство юмора, предупредительность, и понимание, контакт с первой минуты знакомства. Очень хороший водитель! За всё, что мы увидели и узнали СПАСИБО.
Надежда
Ответ организатора:
Огромное спасибо всем, оценившим мою работу с таким доброжелательством!!! Думаю, что все мы: и гиды, и туристы, должны поблагодарить сайт Трипстер. ру за прекрасную работу и за очень профессиональную организацию наших с вами встреч во всех уголках мира!!! Спасибо!!!
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Е
Елена
Спасибо за отличную экскурсию. Надежда - хороший рассказчик, профессионально владеет информацией и главное, очень понятно и интересно. Отвечала на все наши вопросы, порекомендовала, что можно посмотреть самостоятельно. По организации экскурсии - все четко, ездили на комфортабельном микроавтобусе, забрали в назначенное время от отеля и обратно привезли.
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