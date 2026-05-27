Вы прогуляетесь по Старому городу и Староместской площади, увидите знаменитые часы Орлой читать дальше уменьшить и пройдёте по Карлову мосту.



Затем окажетесь в живописной Малой Стране и подниметесь к Пражскому Граду с величественным собором Святого Вита. Завершится путешествие на Вышеграде — древней крепости с красивыми панорамами города. По дороге гид поделится легендами Праги и полезными советами для вашего путешествия. Если у вас всего один день в Праге, эта экскурсия поможет увидеть главные символы города и понять его характер.

Ульяна Ваш гид в Праге 🇷🇺 русский

Описание экскурсии Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть главные символы чешской столицы и почувствовать её атмосферу. Маршрут охватывает ключевые районы и исторические места города, где переплетаются легенды, архитектура разных эпох и живые городские традиции. Прогулка начинается в сердце города — на Староместской площади, где находятся знаменитые Астрономические часы Орлой и старинные здания Старого города. Вы узнаете, как формировалась Прага, услышите городские легенды и познакомитесь с историей средневековых кварталов. Затем мы отправимся к одному из главных символов города — Карлову мосту. Отсюда открываются красивые виды на реку Влтаву и исторические районы Праги. Гид расскажет о скульптурах моста и событиях, которые происходили здесь на протяжении веков. Далее маршрут продолжится в районе Мала Страна — одном из самых живописных уголков города. Узкие улочки, старинные дома и тихие площади создают особую атмосферу старой Праги. Следующая остановка — Пражский Град, крупнейший замковый комплекс Чехии и бывшая резиденция чешских королей. Здесь вы увидите величественный Собор святого Вита и узнаете о жизни правителей страны. Завершится экскурсия на территории Вышеграда — древней крепости, связанной с легендами о происхождении чешского народа. С её стен открываются одни из самых красивых панорам Праги. Во время прогулки гид также поделится полезными советами о городе: где попробовать традиционные блюда и пиво, какие районы стоит посетить и какие сувениры привезти из Праги.

