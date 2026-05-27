Прага за 1 день: для тех, кто хочет увидеть всё и сразу

Если у вас всего один день в Праге, эта экскурсия поможет увидеть главные символы города и понять его характер.

Вы прогуляетесь по Старому городу и Староместской площади, увидите знаменитые часы Орлой
и пройдёте по Карлову мосту.

Затем окажетесь в живописной Малой Стране и подниметесь к Пражскому Граду с величественным собором Святого Вита. Завершится путешествие на Вышеграде — древней крепости с красивыми панорамами города. По дороге гид поделится легендами Праги и полезными советами для вашего путешествия.

Описание экскурсии

Эта экскурсия подойдёт тем, кто хочет за один день увидеть главные символы чешской столицы и почувствовать её атмосферу. Маршрут охватывает ключевые районы и исторические места города, где переплетаются легенды, архитектура разных эпох и живые городские традиции. Прогулка начинается в сердце города — на Староместской площади, где находятся знаменитые Астрономические часы Орлой и старинные здания Старого города. Вы узнаете, как формировалась Прага, услышите городские легенды и познакомитесь с историей средневековых кварталов. Затем мы отправимся к одному из главных символов города — Карлову мосту. Отсюда открываются красивые виды на реку Влтаву и исторические районы Праги. Гид расскажет о скульптурах моста и событиях, которые происходили здесь на протяжении веков. Далее маршрут продолжится в районе Мала Страна — одном из самых живописных уголков города. Узкие улочки, старинные дома и тихие площади создают особую атмосферу старой Праги. Следующая остановка — Пражский Град, крупнейший замковый комплекс Чехии и бывшая резиденция чешских королей. Здесь вы увидите величественный Собор святого Вита и узнаете о жизни правителей страны. Завершится экскурсия на территории Вышеграда — древней крепости, связанной с легендами о происхождении чешского народа. С её стен открываются одни из самых красивых панорам Праги. Во время прогулки гид также поделится полезными советами о городе: где попробовать традиционные блюда и пиво, какие районы стоит посетить и какие сувениры привезти из Праги.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Старый город
  • Староместская площадь
  • Астрономические часы Орлой
  • Карлов мост
  • Мала Страна
  • Пражский Град
  • Собор Святого Вита
  • Вышеград
Что включено
  • Лицензированный гид с многолетним опытом
  • Рекомендации по ресторанам, пиву, сувенирам и развлечениям
Что не входит в цену
  • Во время экскурсии можно сделать перерыв на обед/кофе (еда и напитки оплачиваются отдельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица На Пршикопе, 28
Завершение: В центре Праги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

-40%
€300
€180 за экскурсию