5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Средневековая Прага

Прогулка по средневековой Праге с посещением готических башен, храмов и старейшей корчмы. Узнайте о Карле IV и его влиянии на город
Средневековая Прага - это уникальная возможность окунуться в атмосферу XIV века.

В 1348 году, по указу Карла IV, начался строительный бум, который превратил Прагу в центр роскоши и прогресса.

Готические башни, храмы,
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жилые кварталы и первый университет региона - все это появилось благодаря королевским указам.

Прогулка включает подъем на башни с видом на город, посещение старейшей корчмы и участие в средневековом шоу. Дополнительные расходы: вход в башни и участие в шоу оплачиваются отдельно

4.8
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная готическая архитектура
  • 🍺 Посещение старейшей корчмы
  • 📜 Исторические факты о Карле IV
  • 🔭 Виды с готических башен
  • 🎭 Средневековое шоу
Средневековая Прага
Средневековая Прага
Средневековая Прага

Что можно увидеть

  • Готические башни
  • Храмы
  • Новый Город
  • Университет
  • Каменный мост через Влтаву
  • Старая корчма

Описание экскурсии

Программа

Я расскажу о Карле IV, который в середине XIV века видел Прагу столицей роскоши и прогресса. При нем-то и появилась готическая Прага с сотней храмов и жилыми кварталами, с широкими проспектами и башнями, уходящими в небо, первым в регионе университетом и каменным мостом через Влтаву.

Мы увидим средневековую Прагу, поднимемся на готические башни, рассмотрим город с высоты, представим жизнь без часов и телефонов. А закончим нашу прогулку в самой старой корчме Праги, где посетителей угощали фирменным пивом еще при жизни великого Карла IV.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в башни — 5 евро с человека. Участие в средневековом шоу в ресторане (8 евро за человека) и ужин.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 931 туриста
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть
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мистическую сущность городов и замков. Гуляем везде: не только в обзорных экскурсиях по улицам, но и что особенно интересно, открываем двери и заходим внутрь. Узнаем подробности, сможем ощутить контекст европейской истории, оценить уникальность всего, что видим во время наших прогулок. Экскурсии познавательные, интересны и взрослым, и детям.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Галина - потрясающий гид. И дело даже не в том, что она знает о Праге больше самих местных жителей. Ключевая причина наших восторгов - умение Галины тонко почувствовать своих экскурсантов
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и так подобрать программу, что все показанное в городе и сказанное о нем будет к месту, интересно, разнообразно, чрезвычайно познавательно именно для этих конкретных людей.
Мы заказали у Галины две экскурсии - Средневековую Прагу и Пражский Град. В результате наш короткий отпуск в 3 дня оказался таким насыщенным и полным, что самостоятельно мы бы и за десять дней не получили столько впечатлений.
У Галины невероятное количество вариантов программ. Поэтому в следующий раз, приехав в Прагу, обязательно обратимся к ней вновь. И мы убеждены, что наша новая поездка так же запомнится нам навсегда)

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Ольга
Увидела предлагаемую Галиной экскурсию по Средневековой Праге случайно - искала экскурсию, которая была бы интересна ребенку 8 лет (для ребенка забронировала Прогулку с паном Скелетом у Светланы). Понравились и отзывы,
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и то как Галина описывает свою экскурсию. Забронировала на первый же день пребывания в Праге.

Хочу сказать так - СУПЕР, всем советую. Галина в итоге сорганизовала нам практически все наше пребывание в Праге. Нам настолько с ней понравилось, что провели в ее обществе 4 дня. Человек интересно, компетентно излагает, знает множество "штучек", про которые просто гуляя по Праге даже не то что не задумаешься, а и не заметишь)). Легко оперирует фактами, датами, владеет историей не только Праги, но и Европы. Оно и логично для гида такого уровня. Вполне подходяще для ребенка - ей было интересно.

Особо хочу отметить - на все мои вопросы, возникавшие в ходе экскурсии (не всегда по теме экскурсии), получала ответ. Почерпнула много нового.
В общем - рекомендую. Для тех, кто, глядя на цену, посчитает - дорого. Ну, да, дороговастенько, но стоит того.

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М
Замечательная экскурсия! Настоящее путешествие во времени! Галина очень интересно рассказывает, экскурсия очень хорошо построена. Когда мы немного притомились, Галя сделала паузу в очень симпатичном кафе. Все было здорово! Единственное, что надо было нам сделать перед экскурсией- немного освежить свои познания истории для лучшего усвоения информации.
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a
Галина стоит своих денег! Я не в первый раз в Праге, но без ее помощи не смог бы найти этих чудесных, скрытых от большинства туристов уголков)
Поставленная речь, интересный рассказ, умение вести беседу, а не монолог, выделяет ее из большинства профессиональных гидов.
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И
Были на экскурсии с подростком 16 лет и ребёнком 8 лет. Всем понравилось. Галина хороший рассказчик. Материалом владеет. Немного помешала погода, но как раз зашли выпить кофе. Рекомендую.
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