5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Я расскажу о Карле IV, который в середине XIV века видел Прагу столицей роскоши и прогресса. При нем-то и появилась готическая Прага с сотней храмов и жилыми кварталами, с широкими проспектами и башнями, уходящими в небо, первым в регионе университетом и каменным мостом через Влтаву.

Мы увидим средневековую Прагу, поднимемся на готические башни, рассмотрим город с высоты, представим жизнь без часов и телефонов. А закончим нашу прогулку в самой старой корчме Праги, где посетителей угощали фирменным пивом еще при жизни великого Карла IV.