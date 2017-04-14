5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Средневековая Прага - это уникальная возможность окунуться в атмосферу XIV века.
В 1348 году, по указу Карла IV, начался строительный бум, который превратил Прагу в центр роскоши и прогресса.
Готические башни, храмы,
В 1348 году, по указу Карла IV, начался строительный бум, который превратил Прагу в центр роскоши и прогресса.
Готические башни, храмы,
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная готическая архитектура
- 🍺 Посещение старейшей корчмы
- 📜 Исторические факты о Карле IV
- 🔭 Виды с готических башен
- 🎭 Средневековое шоу
Что можно увидеть
- Готические башни
- Храмы
- Новый Город
- Университет
- Каменный мост через Влтаву
- Старая корчма
Описание экскурсии
Программа
Я расскажу о Карле IV, который в середине XIV века видел Прагу столицей роскоши и прогресса. При нем-то и появилась готическая Прага с сотней храмов и жилыми кварталами, с широкими проспектами и башнями, уходящими в небо, первым в регионе университетом и каменным мостом через Влтаву.
Мы увидим средневековую Прагу, поднимемся на готические башни, рассмотрим город с высоты, представим жизнь без часов и телефонов. А закончим нашу прогулку в самой старой корчме Праги, где посетителей угощали фирменным пивом еще при жизни великого Карла IV.
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход в башни — 5 евро с человека. Участие в средневековом шоу в ресторане (8 евро за человека) и ужин.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 931 туриста
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Галина - потрясающий гид. И дело даже не в том, что она знает о Праге больше самих местных жителей. Ключевая причина наших восторгов - умение Галины тонко почувствовать своих экскурсантов
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Увидела предлагаемую Галиной экскурсию по Средневековой Праге случайно - искала экскурсию, которая была бы интересна ребенку 8 лет (для ребенка забронировала Прогулку с паном Скелетом у Светланы). Понравились и отзывы,
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М
Замечательная экскурсия! Настоящее путешествие во времени! Галина очень интересно рассказывает, экскурсия очень хорошо построена. Когда мы немного притомились, Галя сделала паузу в очень симпатичном кафе. Все было здорово! Единственное, что надо было нам сделать перед экскурсией- немного освежить свои познания истории для лучшего усвоения информации.
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a
Галина стоит своих денег! Я не в первый раз в Праге, но без ее помощи не смог бы найти этих чудесных, скрытых от большинства туристов уголков)
Поставленная речь, интересный рассказ, умение вести беседу, а не монолог, выделяет ее из большинства профессиональных гидов.
Поставленная речь, интересный рассказ, умение вести беседу, а не монолог, выделяет ее из большинства профессиональных гидов.
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И
Были на экскурсии с подростком 16 лет и ребёнком 8 лет. Всем понравилось. Галина хороший рассказчик. Материалом владеет. Немного помешала погода, но как раз зашли выпить кофе. Рекомендую.
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