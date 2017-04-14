5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Средневековая Прага - это уникальная возможность окунуться в атмосферу XIV века.В 1348 году, по указу Карла IV, начался строительный бум, который превратил Прагу в центр роскоши и прогресса.Готические башни, храмы,

жилые кварталы и первый университет региона - все это появилось благодаря королевским указам. Прогулка включает подъем на башни с видом на город, посещение старейшей корчмы и участие в средневековом шоу. Дополнительные расходы: вход в башни и участие в шоу оплачиваются отдельно

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Программа

Я расскажу о Карле IV, который в середине XIV века видел Прагу столицей роскоши и прогресса. При нем-то и появилась готическая Прага с сотней храмов и жилыми кварталами, с широкими проспектами и башнями, уходящими в небо, первым в регионе университетом и каменным мостом через Влтаву.

Мы увидим средневековую Прагу, поднимемся на готические башни, рассмотрим город с высоты, представим жизнь без часов и телефонов. А закончим нашу прогулку в самой старой корчме Праги, где посетителей угощали фирменным пивом еще при жизни великого Карла IV.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в башни — 5 евро с человека. Участие в средневековом шоу в ресторане (8 евро за человека) и ужин.