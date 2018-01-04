5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать, как Прага преобразилась в столицу роскоши и прогресса благодаря молодому Карлу IV

Galina
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Средневековье.

Башни, храмы, город, пиво.

1348 год.

С него в Праге началось все самое интересное.

Во время нашей прогулки я подробно расскажу, почему он так важен.

Это год, когда королевскими указами молодого короля Карла IV в Праге начался строительный бум, был построен целый Новый Город, который, к слову, был почти в два раза больше, чем Париж того времени.
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Средневековая Прага
Средневековая Прага

Программа

Я расскажу о Карле IV, который в середине XIV века видел Прагу столицей роскоши и прогресса. При нем-то и появилась готическая Прага с сотней храмов и жилыми кварталами, с широкими проспектами и башнями, уходящими в небо, первым в регионе университетом и каменным мостом через Влтаву.

Мы увидим средневековую Прагу, поднимемся на готические башни, рассмотрим город с высоты, представим жизнь без часов и телефонов. А закончим нашу прогулку в самой старой корчме Праги, где посетителей угощали фирменным пивом еще при жизни великого Карла IV.

Организационные детали

Дополнительные расходы: вход в башни — 5 евро с человека. Участие в средневековом шоу в ресторане (8 евро за человека) и ужин.

Средневековая Прага
Средневековая Прага
Средневековая Прага
Средневековая Прага
Средневековая Прага
Средневековая Прага

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Galina
Galina
Лицензированный гид-экскурсовод. По образованию журналист. Преподаю историю Чехии. В Праге живу 12 лет. Чехию своим туристам показываю настоящую, с её историей и современностью. Вместе мы пробуем разгадать загадки и увидеть мистическую сущность городов и замков. Гуляем везде: не только в обзорных экскурсиях по улицам, но и что особенно интересно, открываем двери и заходим внутрь. Узнаем подробности, сможем ощутить контекст европейской истории, оценить уникальность всего, что видим во время наших прогулок. Экскурсии познавательные, интересны и взрослым, и детям.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 января 2018
Были на экскурсии с подростком 16 лет и ребёнком 8 лет. Всем понравилось. Галина хороший рассказчик. Материалом владеет. Немного помешала погода, но как раз зашли выпить кофе. Рекомендую.
14 апреля 2017
Галина - потрясающий гид. И дело даже не в том, что она знает о Праге больше самих местных жителей. Ключевая причина наших восторгов - умение Галины тонко почувствовать своих экскурсантов и так подобрать программу, что все показанное в городе и сказанное о нем будет к месту, интересно, разнообразно, чрезвычайно познавательно именно для этих конкретных людей.
Мы заказали у Галины две экскурсии - Средневековую Прагу и Пражский Град. В результате наш короткий отпуск в 3 дня оказался таким насыщенным и полным, что самостоятельно мы бы и за десять дней не получили столько впечатлений.
У Галины невероятное количество вариантов программ. Поэтому в следующий раз, приехав в Прагу, обязательно обратимся к ней вновь. И мы убеждены, что наша новая поездка так же запомнится нам навсегда)
29 июля 2015
Замечательная экскурсия!Настоящее путешествие во времени!Галина очень интересно рассказывает, экскурсия очень хорошо построена.Когда мы немного притомились, Галя сделала паузу в очень симпатичном кафе.Все было здорово! Единственное, что надо было нам сделать перед экскурсией- немного освежить свои познания истории для лучшего усвоения информации.
27 мая 2015
Галина стоит своих денег! Я не в первый раз в Праге, но без ее помощи не смог бы найти этих чудесных, скрытых от большинства туристов уголков )
Поставленная речь, интересный рассказ, умение вести беседу, а не монолог, выделяет ее из большинства профессиональных гидов.
Ольга
31 января 2015
Увидела предлагаемую Галиной экскурсию по Средневековой Праге случайно - искала экскурсию, которая была бы интересна ребенку 8 лет (для ребенка забронировала Прогулку с паном Скелетом у Светланы). Понравились и отзывы, и то как Галина описывает свою экскурсию. Забронировала на первый же день пребывания в Праге.

Хочу сказать так - СУПЕР, всем советую. Галина в итоге сорганизовала нам практически все наше пребывание в Праге. Нам настолько с ней понравилось, что провели в ее обществе 4 дня. Человек интересно, компетентно излагает, знает множество "штучек", про которые просто гуляя по Праге даже не то что не задумаешься, а и не заметишь)). Легко оперирует фактами, датами, владеет историей не только Праги, но и Европы. Оно и логично для гида такого уровня. Вполне подходяще для ребенка - ей было интересно.

Особо хочу отметить - на все мои вопросы, возникавшие в ходе экскурсии (не всегда по теме экскурсии), получала ответ. Почерпнула много нового.
В общем - рекомендую. Для тех, кто, глядя на цену, посчитает - дорого. Ну, да, дороговастенько, но стоит того.

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