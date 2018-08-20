Это будет лёгкая прогулка в непринуждённой обстановке: я расскажу вам о местном образе жизни и о типичных жителях. Вы пройдёте по самым красивым из must-see мест Праги. В Пражском Граде полюбуетесь на собор Святого Вита, в районе Мала Страна очаруетесь многочисленными дворцами и садами, а в Новом городе вам встретится улица На пршикопе и экстравагантный «Танцующий дом».
Забрать с собой кусочек Праги
На протяжении прогулки мы будем останавливаться для фото: я найду лучшие ракурсы и поймаю самые яркие моменты и эмоции. А если вас утомит насыщенность центральных улиц и туристических площадей, я проведу вас по тихим и атмосферным улочкам, на которых живут и работают местные жители. В течение недели после нашей прогулки 20-30 профессиональных обработанных фотографий будут ждать вас на электронной почте.
Организационные детали
Перед назначенной прогулкой я с удовольствием выслушаю ваши пожелания и идеи, и мы сможем обсудить другие возможные места для фото, которые интересны именно вам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Цюрих
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 32 туристов
Моё путешествие в мир фотографии началось в Праге — городе с особым ритмом, игрой теней и света, где каждый поворот улочки рассказывает свою историю. Я жила там несколько лет и читать дальшеуменьшить
успела прочувствовать атмосферу города так, как можно только через объектив камеры: в случайных взглядах прохожих и уличной музыке.
Фотография для меня — это способ видеть больше, глубже, чувствовать момент до самой его сути. Я никогда не стремилась просто «делать снимки». Мне всегда было важно поймать настоящую эмоцию души.
Недавно я переехала в Швейцарию, и теперь мой новый дом — Цюрих. Этот город совершенно другой. Он строгий, минималистичный, но при этом с богатой внутренней архитектурой и невероятной природой. Сейчас я продолжаю снимать, совмещая эстетику уличной фотографии с атмосферными портретами, лёгкими lifestyle-съёмками и визуальными историями, в которых нет ничего случайного. И я верю, что фотография — это не просто про «как выглядишь», а про «что чувствуешь в этот момент».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Наконец появилась такая услуга, как фотосессия и экскурсия одновременно! Очень понравилось общение с Татьяной. Рассказала нам о Праге со стороны местного жителя. Быстро договорились, какую мы хотим фотосессию. Наша цель читать дальшеуменьшить
была 10-20 хороших фотографий на фоне достопримечательностей. Так как мы путешествуем вдвоём, то все фото с поездки либо по очереди, либо на селфи-палку и однотипно. Фото получились очень красивые, сделаем фотокнигу с поездки! Также Татьяна посоветовала нам ресторанчики и места, куда ходят местные жители, к сожалению мы успели посетить только 1 ресторан, но остались очень довольны! Фото Были обработаны за сутки и к моменту нашего прилета домой мы уже смогли посмотреть фото и разослать всем близким людям! Ещё раз спасибо!
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А
Афина
Татьяна— прекрасный фотограф и очень приятный в общении человек! Татьяна подобрала отличный маршрут по красивейшим местам, во время съемки давала полную свободу действий в кадре, иногда лишь внося коррективы. В читать дальшеуменьшить
результате получились отличные снимки! Фотосессия прошла весело, легко и непринужденно, позировать для Татьяны было очень комфортно. По всему было видно, что Татьяна знает и любит свое дело. Все фотографии получили в кратчайшие сроки. Очень доступная цена за очень качественную и профессиональную работу. Остались очень довольны и всем рекомендуем!
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Е
Елена
Фотосессия прошла отлично. Огромное спасибо Татьяне как за фотосессию, так и за прогулку по незнакомым улочкам любимого города. Таня любит своё дело и фото получаются живыми. Так что, если вы собираетесь в Прагу и хотите красивых фотографий и позитивных эмоций очень рекомендую экскурсию «Прага в объективе».
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Е
Евгения
Таня, спасибо тебе огромное за отличное настроение во время нашей встречи и невероятное спасибо за получившиеся фото! Я в восторге! Ты прекрасный человек, профессиональный фотограф и очень красивая девушка! Спасибо ещё раз 💫
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М
Мария
Один из самых приятных людей, которых я встречала. Фотографии очень понравились, сразу видно профессионал своего дела. Очень быстро нашли общий язык. Приятные впечатления, уверена, что буду вспоминать об этой поездке очень долго
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Юрий
Никогда раньше в фотосессиях не участвовали. Но Татьяна сразу всё и всех расставила по местам. Все было весело и непринужденно. В итоге получились отличные фотографии на 28 годовщину нашей свадьбы. Спасибо!