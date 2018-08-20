Из путешествия по атмосферной Праге обязательно хочется увезти её кусочек с собой. Хорошие фотографии, на которых отражены ваши эмоции, — отличный вариант запомнить лучшие мгновения. Вместе мы прогуляемся по красавице Праге, я расскажу вам о жизни в Чехии и её столице и, конечно, поймаю лучшие ракурсы для фотогафий.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Почувствовать жизнь города

Это будет лёгкая прогулка в непринуждённой обстановке: я расскажу вам о местном образе жизни и о типичных жителях. Вы пройдёте по самым красивым из must-see мест Праги. В Пражском Граде полюбуетесь на собор Святого Вита, в районе Мала Страна очаруетесь многочисленными дворцами и садами, а в Новом городе вам встретится улица На пршикопе и экстравагантный «Танцующий дом».

Забрать с собой кусочек Праги

На протяжении прогулки мы будем останавливаться для фото: я найду лучшие ракурсы и поймаю самые яркие моменты и эмоции. А если вас утомит насыщенность центральных улиц и туристических площадей, я проведу вас по тихим и атмосферным улочкам, на которых живут и работают местные жители. В течение недели после нашей прогулки 20-30 профессиональных обработанных фотографий будут ждать вас на электронной почте.

Организационные детали

Перед назначенной прогулкой я с удовольствием выслушаю ваши пожелания и идеи, и мы сможем обсудить другие возможные места для фото, которые интересны именно вам.