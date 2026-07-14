36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеальны для полётов над Прагой. В это время года погода наиболее стабильна, что позволяет наслаждаться живописными видами Чехии с высоты птичьего полёта. Кроме того, длинные световые дни дают возможность планировать экскурсии в любое удобное время. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно совершать полёты, но следует учитывать возможные изменения в погодных условиях. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более прохладную погоду и меньшее количество туристов.

Стань пилотом на один день и поведи самолёт над красотами средней Чехии и старушкой Прагой! Подготовка плана полёта, инструктаж, предполетные проверки и взлёт - всё это ждет тебя. Наслаждайся видами

замков, рек и дворцов, выбирая один из трёх маршрутов. Если не хочешь управлять самолётом, просто наслаждайся пейзажами, пока пилот берет управление на себя. Экскурсия подходит для любителей приключений и детей от 12 лет. Пассажиры застрахованы, возможен трансфер в аэропорт. При неблагоприятных погодных условиях можно выбрать другую дату или получить полный возврат

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Однажды поднявшись в небо, летчик оставляет там свою душу и всегда жаждет вернуться туда вновь. Мне доставляет огромное удовольствие летать, и я рад, что у меня есть возможность разделить свой небесный мир с другими людьми.

Что вас ожидает

Любой полёт начинается с планирования: мы с вами подготовим план полёта, сверимся с метеосводкой и картой местности, составим трассу полёта.

После инструктажа, во время которого вы узнаете, что указывают приборы перед вами и как действуют органы управления и связи, вы сядете за штурвал настоящего самолета рядом со мной.

Мы проведем с вами предполетные проверки, свяжемся с башней, чтобы получить разрешение на взлёт, а потом вы пронесетесь по взлетной полосе. Мгновение, отрыв от полосы — и вы уже наслаждаетесь красотами средней Чехии и летите над её многочисленными замками, а потом пролетаете над Прагой.

После взлета вы получите управление в свои руки и сами сможете управлять самолётом по трассе, которую мы вместе составили.

Если вы не фанат авиации, не хотите управлять и лишь хотите насладиться красотами Чехии и её природы, просто скажите об этом. Я возьму управление на себя и дам вам насладиться красотой пейзажей.

У вас есть возможность выбрать из трёх маршрутов:

Красный Маршрут (~30 мин. полёта) 287 евро : Терезин, Замок Хазнбург, Река Лабэ (Эльба), Дворец Роуднице, Гора Ржип

: Терезин, Замок Хазнбург, Река Лабэ (Эльба), Дворец Роуднице, Гора Ржип Синий Маршрут (~1 час полёта) – 399 евро : Дворец Роуднице, Река Лабэ (Эльба), Замок Кокоржин, Замок Бездез, Махово озеро, Терезин, Замок Хазнбург

: Дворец Роуднице, Река Лабэ (Эльба), Замок Кокоржин, Замок Бездез, Махово озеро, Терезин, Замок Хазнбург Зелёный маршрут (~1 час 45 мин. полёта) – 579 евро : Замок Смечно, Кличавская плотина, Замок Кривоклат, Замок Точник, Замок Жебрак, Замок Карлштейн, Чешская Америка, Замок Прухонице, Замок Стара Болеслава, Дворец Роуднице, Гора Ржип, Река Влтава, Река Эльба (Labe), Река Бероунка

: Замок Смечно, Кличавская плотина, Замок Кривоклат, Замок Точник, Замок Жебрак, Замок Карлштейн, Чешская Америка, Замок Прухонице, Замок Стара Болеслава, Дворец Роуднице, Гора Ржип, Река Влтава, Река Эльба (Labe), Река Бероунка При бронировании экскурсии, пожалуйста, указывайте в комментариях желаемый маршрут

Кому подойдет экскурсия

Любителям приключений и энтузиастам, тем, кому наскучил обычный отдых за границей и кто хотел бы увезти с собой новое впечатление.

Детям от 12 лет.

Организационные детали

Стандартное время полёта — 30 минут

Общая продолжительность мероприятия примерно 3 часа

Пассажиры во время полёта застрахованы на сумму до 1,2 мил. евро в соответствии с чешским законодательством

Есть возможность трансфера в аэропорт

По желанию трансфер из Праги до аэродрома и обратно — 40€

Если погодные условия будут неблагоприятными для полета, вы можете:

— Выбрать другую дату и время

— Отменить полёт и получить полный возврат за бронирование