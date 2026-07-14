36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

6 причин купить эту экскурсию
- ✈️ Управление самолётом
- 🌍 Уникальные виды Чехии
- 🏰 Выбор маршрута
- 👨✈️ Профессиональный инструктаж
- 🚗 Возможность трансфера
- 🛡️ Страхование пассажиров
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Терезин
- Замок Хазнбург
- Река Лабэ
- Дворец Роуднице
- Гора Ржип
- Замок Кокоржин
- Замок Бездез
- Махово озеро
- Замок Смечно
- Кличавская плотина
- Замок Кривоклат
- Замок Точник
- Замок Жебрак
- Замок Карлштейн
- Чешская Америка
- Замок Прухонице
- Замок Стара Болеслава
- Река Влтава
- Река Бероунка
Описание экскурсии
Однажды поднявшись в небо, летчик оставляет там свою душу и всегда жаждет вернуться туда вновь. Мне доставляет огромное удовольствие летать, и я рад, что у меня есть возможность разделить свой небесный мир с другими людьми.
Что вас ожидает
Любой полёт начинается с планирования: мы с вами подготовим план полёта, сверимся с метеосводкой и картой местности, составим трассу полёта.
После инструктажа, во время которого вы узнаете, что указывают приборы перед вами и как действуют органы управления и связи, вы сядете за штурвал настоящего самолета рядом со мной.
Мы проведем с вами предполетные проверки, свяжемся с башней, чтобы получить разрешение на взлёт, а потом вы пронесетесь по взлетной полосе. Мгновение, отрыв от полосы — и вы уже наслаждаетесь красотами средней Чехии и летите над её многочисленными замками, а потом пролетаете над Прагой.
После взлета вы получите управление в свои руки и сами сможете управлять самолётом по трассе, которую мы вместе составили.
Если вы не фанат авиации, не хотите управлять и лишь хотите насладиться красотами Чехии и её природы, просто скажите об этом. Я возьму управление на себя и дам вам насладиться красотой пейзажей.
У вас есть возможность выбрать из трёх маршрутов:
- Красный Маршрут (~30 мин. полёта) 287 евро: Терезин, Замок Хазнбург, Река Лабэ (Эльба), Дворец Роуднице, Гора Ржип
- Синий Маршрут (~1 час полёта) – 399 евро: Дворец Роуднице, Река Лабэ (Эльба), Замок Кокоржин, Замок Бездез, Махово озеро, Терезин, Замок Хазнбург
- Зелёный маршрут (~1 час 45 мин. полёта) – 579 евро: Замок Смечно, Кличавская плотина, Замок Кривоклат, Замок Точник, Замок Жебрак, Замок Карлштейн, Чешская Америка, Замок Прухонице, Замок Стара Болеслава, Дворец Роуднице, Гора Ржип, Река Влтава, Река Эльба (Labe), Река Бероунка
- При бронировании экскурсии, пожалуйста, указывайте в комментариях желаемый маршрут
Кому подойдет экскурсия
Любителям приключений и энтузиастам, тем, кому наскучил обычный отдых за границей и кто хотел бы увезти с собой новое впечатление.
Детям от 12 лет.
Организационные детали
- Стандартное время полёта — 30 минут
- Общая продолжительность мероприятия примерно 3 часа
- Пассажиры во время полёта застрахованы на сумму до 1,2 мил. евро в соответствии с чешским законодательством
- Есть возможность трансфера в аэропорт
- По желанию трансфер из Праги до аэродрома и обратно — 40€
Если погодные условия будут неблагоприятными для полета, вы можете:
— Выбрать другую дату и время
— Отменить полёт и получить полный возврат за бронирование
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Красный маршрут 30 минут
|€379
|Синий маршрут 60 минут
|€549
|Зеленый маршрут ~100 минут
|€699
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Нам очень понравилось, необычно - никогда раньше не летали на самолетах самостоятельно, Степан очень хорошо рассказывал про то как все устроено, какие датчики и как работает такого типа авиация и показывал достопримечательности.
Однозначно рекомендую, было круто!
Спасибо большое:)