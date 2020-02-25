36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Однажды поднявшись в небо, летчик оставляет там свою душу и всегда жаждет вернуться туда вновь. Мне доставляет огромное удовольствие летать, и я рад, что у меня есть возможность разделить свой небесный мир с другими людьми.
Любой полёт начинается с планирования: мы с вами подготовим план полёта, сверимся с метеосводкой и картой местности, составим трассу полёта.
После инструктажа, во время которого вы узнаете, что указывают приборы перед вами и как действуют органы управления и связи, вы сядете за штурвал настоящего самолета рядом со мной.
Мы проведем с вами предполетные проверки, свяжемся с башней, чтобы получить разрешение на взлёт, а потом вы пронесетесь по взлетной полосе. Мгновение, отрыв от полосы — и вы уже наслаждаетесь красотами средней Чехии и летите над её многочисленными замками, а потом пролетаете над Прагой.
После взлета вы получите управление в свои руки и сами сможете управлять самолётом по трассе, которую мы вместе составили.
Если вы не фанат авиации, не хотите управлять и лишь хотите насладиться красотами Чехии и её природы, просто скажите об этом. Я возьму управление на себя и дам вам насладиться красотой пейзажей.
У вас есть возможность выбрать из трёх маршрутов:
Любителям приключений и энтузиастам, тем, кому наскучил обычный отдых за границей и кто хотел бы увезти с собой новое впечатление.
Детям от 12 лет.
Если погодные условия будут неблагоприятными для полета, вы можете:
— Выбрать другую дату и время
— Отменить полёт и получить полный возврат за бронирование