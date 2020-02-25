36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Однажды поднявшись в небо, летчик оставляет там свою душу и всегда жаждет вернуться туда вновь. Мне доставляет огромное удовольствие летать, и я рад, что у меня есть возможность разделить свой небесный мир с другими людьми.

Что вас ожидает

Любой полёт начинается с планирования: мы с вами подготовим план полёта, сверимся с метеосводкой и картой местности, составим трассу полёта.

После инструктажа, во время которого вы узнаете, что указывают приборы перед вами и как действуют органы управления и связи, вы сядете за штурвал настоящего самолета рядом со мной.

Мы проведем с вами предполетные проверки, свяжемся с башней, чтобы получить разрешение на взлёт, а потом вы пронесетесь по взлетной полосе. Мгновение, отрыв от полосы — и вы уже наслаждаетесь красотами средней Чехии и летите над её многочисленными замками, а потом пролетаете над Прагой.

После взлета вы получите управление в свои руки и сами сможете управлять самолётом по трассе, которую мы вместе составили.

Если вы не фанат авиации, не хотите управлять и лишь хотите насладиться красотами Чехии и её природы, просто скажите об этом. Я возьму управление на себя и дам вам насладиться красотой пейзажей.

У вас есть возможность выбрать из трёх маршрутов:

Красный Маршрут (~30 мин. полёта) 248 евро : Терезин, Замок Хазнбург, Река Лабэ (Эльба), Дворец Роуднице, Гора Ржип

: Терезин, Замок Хазнбург, Река Лабэ (Эльба), Дворец Роуднице, Гора Ржип Синий Маршрут (~1 час полёта) – 359 евро : Дворец Роуднице, Река Лабэ (Эльба), Замок Кокоржин, Замок Бездез, Махово озеро, Терезин, Замок Хазнбург

: Дворец Роуднице, Река Лабэ (Эльба), Замок Кокоржин, Замок Бездез, Махово озеро, Терезин, Замок Хазнбург Зелёный маршрут (~1 час 45 мин. полёта) – 479 евро : Замок Смечно, Кличавская плотина, Замок Кривоклат, Замок Точник, Замок Жебрак, Замок Карлштейн, Чешская Америка, Замок Прухонице, Замок Стара Болеслава, Дворец Роуднице, Гора Ржип, Река Влтава, Река Эльба (Labe), Река Бероунка

: Замок Смечно, Кличавская плотина, Замок Кривоклат, Замок Точник, Замок Жебрак, Замок Карлштейн, Чешская Америка, Замок Прухонице, Замок Стара Болеслава, Дворец Роуднице, Гора Ржип, Река Влтава, Река Эльба (Labe), Река Бероунка При бронировании экскурсии, пожалуйста, указывайте в комментариях желаемый маршрут

Кому подойдет экскурсия

Любителям приключений и энтузиастам, тем, кому наскучил обычный отдых за границей и кто хотел бы увезти с собой новое впечатление.

Детям от 12 лет.