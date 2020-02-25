36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Стать пилотом на один день и пролететь над красотами средней Чехии и старушкой Прагой!

Михаил
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Михаил – представитель гидов
Стань пилотом на один день и поведи самолет над красотами средней Чехии и старушкой Прагой!
248 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Продолжительность 3 часа
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча на аэродроме
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У этой экскурсии36 отзывов
5
Поведи самолёт над Прагой
Поведи самолёт над Прагой

Однажды поднявшись в небо, летчик оставляет там свою душу и всегда жаждет вернуться туда вновь. Мне доставляет огромное удовольствие летать, и я рад, что у меня есть возможность разделить свой небесный мир с другими людьми.

Что вас ожидает

Любой полёт начинается с планирования: мы с вами подготовим план полёта, сверимся с метеосводкой и картой местности, составим трассу полёта.

После инструктажа, во время которого вы узнаете, что указывают приборы перед вами и как действуют органы управления и связи, вы сядете за штурвал настоящего самолета рядом со мной.

Мы проведем с вами предполетные проверки, свяжемся с башней, чтобы получить разрешение на взлёт, а потом вы пронесетесь по взлетной полосе. Мгновение, отрыв от полосы — и вы уже наслаждаетесь красотами средней Чехии и летите над её многочисленными замками, а потом пролетаете над Прагой.

После взлета вы получите управление в свои руки и сами сможете управлять самолётом по трассе, которую мы вместе составили.

Если вы не фанат авиации, не хотите управлять и лишь хотите насладиться красотами Чехии и её природы, просто скажите об этом. Я возьму управление на себя и дам вам насладиться красотой пейзажей.

У вас есть возможность выбрать из трёх маршрутов:

  • Красный Маршрут (~30 мин. полёта) 248 евро: Терезин, Замок Хазнбург, Река Лабэ (Эльба), Дворец Роуднице, Гора Ржип
  • Синий Маршрут (~1 час полёта) – 359 евро: Дворец Роуднице, Река Лабэ (Эльба), Замок Кокоржин, Замок Бездез, Махово озеро, Терезин, Замок Хазнбург
  • Зелёный маршрут (~1 час 45 мин. полёта) – 479 евро: Замок Смечно, Кличавская плотина, Замок Кривоклат, Замок Точник, Замок Жебрак, Замок Карлштейн, Чешская Америка, Замок Прухонице, Замок Стара Болеслава, Дворец Роуднице, Гора Ржип, Река Влтава, Река Эльба (Labe), Река Бероунка
  • При бронировании экскурсии, пожалуйста, указывайте в комментариях желаемый маршрут

Кому подойдет экскурсия

Любителям приключений и энтузиастам, тем, кому наскучил обычный отдых за границей и кто хотел бы увезти с собой новое впечатление.
Детям от 12 лет.

Организационные детали

  • Стандартное время полёта — 30 минут
  • Общая продолжительность мероприятия примерно 3 часа
  • Пассажиры во время полёта застрахованы на сумму до 1,2 мил. евро в соответствии с чешским законодательством
  • Есть возможность трансфера в аэропорт

Если погодные условия будут неблагоприятными для полета, вы можете:
— Выбрать другую дату и время
— Отменить полёт и получить полный возврат за бронирование

Поведи самолёт над Прагой
Поведи самолёт над Прагой
Поведи самолёт над Прагой
Поведи самолёт над Прагой
Поведи самолёт над Прагой
Поведи самолёт над Прагой
Поведи самолёт над Прагой
Поведи самолёт над Прагой
Поведи самолёт над Прагой
Поведи самолёт над Прагой
Поведи самолёт над Прагой
Поведи самолёт над Прагой
Поведи самолёт над Прагой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на аэродроме.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Фанат авиации и экстремального спорта. Сертифицированный пилот-инструктор. Имею медицинское образование и чувство юмора :) Полеты организую и провожу в составе команды таких же профессионалов, влюбленных в свое дело. До встречи!
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36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Пилот Степан отлично смог настроить на позитивный лад, летала первый раз и благодаря его уверенности было почти не страшно! Спасибо за прекрасные впечатления! Зарядилась позитивом!!!
28 января 2020
Это просто незабываемая экскурсия, сделала супругу подарок на д.р.
Дмитрий был очень приятным гидом, рассказал нам множество интересных вещей связанных с авиацией и не только, забрал нас с гостиницы и мы так дружно ехали на аэролром. Я очень рекомендую, не пожалеете .
14 января 2020
брала эту экскурсию в подарок мужу на день рождения. Для него это был сюрприз до самого момента, как его привезли в аэропорт)) Сам полет ему учень понравился, летал он с пилотом Степаном, приятный интересный собеседник, все четко по времени, к организации вопросов тоже не возникло, ребята молодцы! Муж доволен и я тоже, супер!
7 января 2020
Экскурсия очень понравилась. С гидом было очень приятно общаться, узнали много нового о самолетах и окрестностях Праги. Очень много позитивных эмоций и впечатлений! Карине рекомендую!))))
22 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия. Пилот Степан очень очень интересный собеседник, многое рассказал о Праге. Встретил на личном автомобиле около отеля и после полёта довез обратно. Не смотря на погодные условия полёт был приятный и захватывающий. Степану огромное спасибо за возможность ощутить себя пилотом самолета!!!! Мы в восторге!
25 ноября 2019
Получился отличный сюрприз для молодого человека! был подробный инструктаж и возможность поуправлять самолетом самостоятельно. Опытный гид и море впечатлений. Удобно и гибко скорректировали время полета из-за погодных условий. очень довольны
24 ноября 2019
Прекрасная возможность попробовать себя в роли пилота с русскоязычным летчиком-инструктором. Супер-сервис - забрали в центре Праги, рассказали очень много интересного, провели предполетный инструктаж, взлетели - и всё небо твое до 4000 метров. Очень интересно и крайне позновательно. Всего через три часа ты уже опять в центре Праги, но уже первый час летал. Восторг и много-много самых офигенных кадров в твоей жизни!
Иван
7 ноября 2019
Необычная, захватываюшая экскурсия. Потрясающий пейзаж. Всем рекомендую😜
6 ноября 2019
Спасибо 🥰 всё прекрасно для меня 3
25 октября 2019
Всё прошло замечательно, очень интересный опыт, летали на Cessna 172. Можно взять с собой на экскурсию пассажиров. Гид забрал нас из центра Праги и затем вернул обратно, в пути интересно побеседовали о малой авиации и обучении пилотов в Чехии
Ещё 26 отзывов

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