36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Поведи самолёт над Прагой

Стань пилотом на один день и насладись видами Чехии с высоты. Управляй самолётом и выбирай маршрут сам
Стань пилотом на один день и поведи самолёт над красотами средней Чехии и старушкой Прагой! Подготовка плана полёта, инструктаж, предполетные проверки и взлёт - всё это ждет тебя. Наслаждайся видами
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замков, рек и дворцов, выбирая один из трёх маршрутов.

Если не хочешь управлять самолётом, просто наслаждайся пейзажами, пока пилот берет управление на себя. Экскурсия подходит для любителей приключений и детей от 12 лет. Пассажиры застрахованы, возможен трансфер в аэропорт. При неблагоприятных погодных условиях можно выбрать другую дату или получить полный возврат

5
57 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • ✈️ Управление самолётом
  • 🌍 Уникальные виды Чехии
  • 🏰 Выбор маршрута
  • 👨‍✈️ Профессиональный инструктаж
  • 🚗 Возможность трансфера
  • 🛡️ Страхование пассажиров

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Летние месяцы, такие как июнь, июль и август, идеальны для полётов над Прагой. В это время года погода наиболее стабильна, что позволяет наслаждаться живописными видами Чехии с высоты птичьего полёта. Кроме того, длинные световые дни дают возможность планировать экскурсии в любое удобное время. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно совершать полёты, но следует учитывать возможные изменения в погодных условиях. Эти месяцы подходят для тех, кто предпочитает более прохладную погоду и меньшее количество туристов.
Сейчас август — это идеальное время.
Поведи самолёт над Прагой
Поведи самолёт над Прагой
Поведи самолёт над Прагой

Что можно увидеть

  • Терезин
  • Замок Хазнбург
  • Река Лабэ
  • Дворец Роуднице
  • Гора Ржип
  • Замок Кокоржин
  • Замок Бездез
  • Махово озеро
  • Замок Смечно
  • Кличавская плотина
  • Замок Кривоклат
  • Замок Точник
  • Замок Жебрак
  • Замок Карлштейн
  • Чешская Америка
  • Замок Прухонице
  • Замок Стара Болеслава
  • Река Влтава
  • Река Бероунка

Описание экскурсии

Однажды поднявшись в небо, летчик оставляет там свою душу и всегда жаждет вернуться туда вновь. Мне доставляет огромное удовольствие летать, и я рад, что у меня есть возможность разделить свой небесный мир с другими людьми.

Что вас ожидает

Любой полёт начинается с планирования: мы с вами подготовим план полёта, сверимся с метеосводкой и картой местности, составим трассу полёта.

После инструктажа, во время которого вы узнаете, что указывают приборы перед вами и как действуют органы управления и связи, вы сядете за штурвал настоящего самолета рядом со мной.

Мы проведем с вами предполетные проверки, свяжемся с башней, чтобы получить разрешение на взлёт, а потом вы пронесетесь по взлетной полосе. Мгновение, отрыв от полосы — и вы уже наслаждаетесь красотами средней Чехии и летите над её многочисленными замками, а потом пролетаете над Прагой.

После взлета вы получите управление в свои руки и сами сможете управлять самолётом по трассе, которую мы вместе составили.

Если вы не фанат авиации, не хотите управлять и лишь хотите насладиться красотами Чехии и её природы, просто скажите об этом. Я возьму управление на себя и дам вам насладиться красотой пейзажей.

У вас есть возможность выбрать из трёх маршрутов:

  • Красный Маршрут (~30 мин. полёта) 287 евро: Терезин, Замок Хазнбург, Река Лабэ (Эльба), Дворец Роуднице, Гора Ржип
  • Синий Маршрут (~1 час полёта) – 399 евро: Дворец Роуднице, Река Лабэ (Эльба), Замок Кокоржин, Замок Бездез, Махово озеро, Терезин, Замок Хазнбург
  • Зелёный маршрут (~1 час 45 мин. полёта) – 579 евро: Замок Смечно, Кличавская плотина, Замок Кривоклат, Замок Точник, Замок Жебрак, Замок Карлштейн, Чешская Америка, Замок Прухонице, Замок Стара Болеслава, Дворец Роуднице, Гора Ржип, Река Влтава, Река Эльба (Labe), Река Бероунка
  • При бронировании экскурсии, пожалуйста, указывайте в комментариях желаемый маршрут

Кому подойдет экскурсия

Любителям приключений и энтузиастам, тем, кому наскучил обычный отдых за границей и кто хотел бы увезти с собой новое впечатление.
Детям от 12 лет.

Организационные детали

  • Стандартное время полёта — 30 минут
  • Общая продолжительность мероприятия примерно 3 часа
  • Пассажиры во время полёта застрахованы на сумму до 1,2 мил. евро в соответствии с чешским законодательством
  • Есть возможность трансфера в аэропорт
  • По желанию трансфер из Праги до аэродрома и обратно — 40€

Если погодные условия будут неблагоприятными для полета, вы можете:
— Выбрать другую дату и время
— Отменить полёт и получить полный возврат за бронирование

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Красный маршрут 30 минут€379
Синий маршрут 60 минут€549
Зеленый маршрут ~100 минут€699
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На аэродроме
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Праге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 848 туристов
Фанат авиации и экстремального спорта. Сертифицированный пилот-инструктор. Имею медицинское образование и чувство юмора:) Полеты организую и провожу в составе команды таких же профессионалов, влюбленных в свое дело. До встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
57
4
3
2
1
Марина
Это был отличный стартовый опыт. 15-летний подросток остался под сильным впечатлением как от самого полета,так и от общения с инструктором Николаем. Николай очень контактный,грамотный и, вообще, просто приятный человек. Рассказал будущему пилоту🙂много полезного по теме. Ничего не знаю про других,но этого инструктора пожелала бы каждому,кто будет заказывать полет. Большое спасибо также организатору Михаилу. Все время был с нами на связи.
Это был отличный стартовый опыт. 15-летний подросток остался под сильным впечатлением как от самого полета,так и
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Irina
Этот полёт был сюрпризом для моего мужа. Он получил колоссальное удовольствие! Спасибо большое!
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Т
Благодарю пилота Степана,он замечательно рассказал о самолетах и его управлении,сын подержал штурвал и даже на некоторое время взял управление в свои руки,я сидела сзади и спокойно любовалась видами)ведь самолет вёл мой сын😁под руководством опытного гида и инструктора Степана💪💪💪с удовольствием порекомендую такой подарок своим мальчикам💪и девочкам))
Благодарю пилота Степана,он замечательно рассказал о самолетах и его управлении,сын подержал штурвал и даже на некоторое
Благодарю пилота Степана,он замечательно рассказал о самолетах и его управлении,сын подержал штурвал и даже на некоторое
Благодарю пилота Степана,он замечательно рассказал о самолетах и его управлении,сын подержал штурвал и даже на некоторое
Благодарю пилота Степана,он замечательно рассказал о самолетах и его управлении,сын подержал штурвал и даже на некоторое
Благодарю пилота Степана,он замечательно рассказал о самолетах и его управлении,сын подержал штурвал и даже на некоторое
Благодарю пилота Степана,он замечательно рассказал о самолетах и его управлении,сын подержал штурвал и даже на некоторое
Благодарю пилота Степана,он замечательно рассказал о самолетах и его управлении,сын подержал штурвал и даже на некоторое
Благодарю пилота Степана,он замечательно рассказал о самолетах и его управлении,сын подержал штурвал и даже на некоторое
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Марина
Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была одна и брала час. Рекомендую не меньше, чтобы хватило на спокойный полноценный полёт. Так
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как время летит незаметно и насыщенно. Пилот Stepan отлично говорил на русском, английском и чешском. Указания чёткие и понятные. Показал несколько красивых мест, которые вы не пропустите, потому что удобная комбинация: во время достопримечательностей вы смотрите и фотографируете он пилотирует. В остальное время летите вы)) Очень здорово. Нам повезло с погодой. Ветра практически не было и в начале солнечно, потом небо немного затянуло. Рекомендую договориться и сориентироваться по погоде на удобный день и время для максимального комфорта. Трансфер с пилотом до аэродрома так же рекомендую, чтобы больше пообщаться и узнать больше интересного, плюс конечно это удобно))

Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была
Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была
Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была
Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была
Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была
Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была
Великолепное времяпровождение!) Думаю это мечта каждого полетать в небе тем более в другой красивой стране)) Была
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Е
Приключение было замечательное!
Нам очень понравилось, необычно - никогда раньше не летали на самолетах самостоятельно, Степан очень хорошо рассказывал про то как все устроено, какие датчики и как работает такого типа авиация и показывал достопримечательности.
Однозначно рекомендую, было круто!
Спасибо большое:)
Приключение было замечательное!
Приключение было замечательное!
Приключение было замечательное!
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н
Мы давно хотели полетать на маленьком самолете, и вот мечта сбылась! Рада, что выбрали именно этот вариант - наш пилот Степан был очень внимательным, знающим, влюбленным в свое дело, тч
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рассказывал много, интересно и с юмором. И про самолеты и про то, что вы видели вокруг. Поймали закат в воздухе - так красиво! Очень рекомендую для новых ощущений! А тем, кто хотел поводить сам самолет - тем более! Это незабываемо!

Мы давно хотели полетать на маленьком самолете, и вот мечта сбылась! Рада, что выбрали именно этот
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Входит в следующие категории Праги

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