Начинается экскурсия проездом через гору Орьен до г. Требинье. Город Требинье расположен на берегах реки Требишницы которая и дала имя городу. По приезду в Требинье мы посетим церковь Герцеговачка Грачаница которая возвышается на горе. С горы Црквине Вам откроется великолепный вид на город, каменный мост Арсланагича XVI в. и долину виноградников, которые окружают город. Про Требинье говорят, что это город вина, солнца и платанов.

Далее наш путь лежит в монастырь Тврдош, построенный на фундаменте старинной церкви IV в., которую по преданию основал император Константин и его мать Елена. Монастырь окружен виноградниками, которые возделывают сами монахи и у вас будет возможность приобрести монастырское вино и ракию.

Мы продолжим наш путь и по дороге посетим одну из самых больших пещер — пещеру Ветреница. Длина пещеры — 7 км. По легендам здесь обитают феи и если прислушаться — слышен шепот. Температура воздуха здесь постоянно 11 градусов и дует небольшой постоянный ветерок. Проход по пещере оборудован хорошо освещенной дорожкой с поручнем. Для большей безопасности выдаются защитные каски и эл. фонари.

Из пещеры мы следуем в Мостар (где посетим главную достопримечательность города — старый мост, с множественными сувенирными лавками) или отправимся с вами в деревню дервишей Благай. Это не только очень красивая природная достопримечательность, но и общепризнанное место силы.

Далее мы посетим с вами национальный парк. Там вы увидите каскад водопадов, высота водопадов достигает 26 — 28 метров, а протяженность водного амфитеатра достигает 120 метров.

После этого мы возвращаемся домой.

Важно: одежда должна закрывать плечи и колени (мы посещаем монастырь), и необходимо взять что-то из теплой одежды (посещение пещеры и купальник и плавки (искупаться на водопадах)