Босния и Герцеговина из Будвы

Босния и Герцеговина - удивительная страна

5
1 отзыв
Босния и Герцеговина — удивительная страна.

Даже название страны удивительно! Это страна контрастов, которая поражает своей историей.

Здесь правила Османская и Астров-Венгерская империя.

Культура впитала в себе восточные и истинные европейские элементы.

Как настоящий эксперт по Балканам я открою для вас эту страну и покажу все ее красоты.

Со мной вы увидите пещеры и водопады, старинные мосты и монастыри.
Босния и Герцеговина из Будвы
Босния и Герцеговина из Будвы
Босния и Герцеговина из Будвы
Босния и Герцеговина из Будвы
Босния и Герцеговина из Будвы
Босния и Герцеговина из Будвы

Что вы увидите 🤩

  • Требинье
  • пещера Ветреница
  • водопад Кравица
  • Мостар или Благай
Начинается экскурсия проездом через гору Орьен до г. Требинье. Город Требинье расположен на берегах реки Требишницы которая и дала имя городу. По приезду в Требинье мы посетим церковь Герцеговачка Грачаница которая возвышается на горе. С горы Црквине Вам откроется великолепный вид на город, каменный мост Арсланагича XVI в. и долину виноградников, которые окружают город. Про Требинье говорят, что это город вина, солнца и платанов.
Далее наш путь лежит в монастырь Тврдош, построенный на фундаменте старинной церкви IV в., которую по преданию основал император Константин и его мать Елена. Монастырь окружен виноградниками, которые возделывают сами монахи и у вас будет возможность приобрести монастырское вино и ракию.
Мы продолжим наш путь и по дороге посетим одну из самых больших пещер — пещеру Ветреница. Длина пещеры — 7 км. По легендам здесь обитают феи и если прислушаться — слышен шепот. Температура воздуха здесь постоянно 11 градусов и дует небольшой постоянный ветерок. Проход по пещере оборудован хорошо освещенной дорожкой с поручнем. Для большей безопасности выдаются защитные каски и эл. фонари.
Из пещеры мы следуем в Мостар (где посетим главную достопримечательность города — старый мост, с множественными сувенирными лавками) или отправимся с вами в деревню дервишей Благай. Это не только очень красивая природная достопримечательность, но и общепризнанное место силы.
Далее мы посетим с вами национальный парк. Там вы увидите каскад водопадов, высота водопадов достигает 26 — 28 метров, а протяженность водного амфитеатра достигает 120 метров.
После этого мы возвращаемся домой.
Важно: одежда должна закрывать плечи и колени (мы посещаем монастырь), и необходимо взять что-то из теплой одежды (посещение пещеры и купальник и плавки (искупаться на водопадах)

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Группа до 6 человек
€350

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • автотранспорт
  • парковки
Что не входит
  • обед в национальном ресторане
  • билет в пещеру — 7, 5 е
  • билет в национальный парк — 5-10 е (зависит от сезона)
Место начала и завершения
по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по запросу
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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по запросу

Олег Б.
Олег Б.
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