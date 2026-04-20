3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Индивидуальная экскурсия в монастырь Острог - это возможность не только увидеть одну из главных духовных святынь Черногории, но и погрузиться в историю этого удивительного края.Во время поездки из Будвы вы

узнаете о Будванской ривьере, острове Святой Стефан и многих других живописных местах. В монастыре Острог вас ожидает знакомство с реликвиями и историями святых, которые сделали это место известным среди паломников со всего мира. После экскурсии вы сможете насладиться блюдами национальной кухни и, если путешествуете с детьми, посетить верёвочный парк. Не забудьте удобную одежду и обувь для посещения святых мест, а также пустую бутылку для святой воды. Экскурсия в монастырь Острог - это шанс прикоснуться к вековым традициям и узнать Черногорию на новом уровне

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История черногорского края

Два часа поездки пролетят увлекательно и незаметно: я расскажу о Будванской ривьере, о посёлках и о Святом Стефане — красивейшем острове побережья. Также вы узнаете самое интересное о Черногории, а на подъезде к монастырю услышите рассказ о Василии Острожском.

Монастырь в скале

В Остроге вы пройдёте к святым мощам (по желанию в сувенирной лавке можно купить икону и крестик, чтобы приложить к реликвии), после чего подниметесь в церковь Животворящего креста Господня — бывшую келью старца Исайи. По пути я подробно расскажу о каждой святыне и великомучениках. Далее в Нижнем Остроге вы увидите церковь св. Станко. А в свободное время сможете пройтись по территории монастыря, написать записки и поставить свечи.

После посещения Острога мы можем пообедать блюдами из национальной кухни в ресторане недалеко от монастыря.

Организационные детали