3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог

Погрузиться в историю Будванской Ривьеры и побывать в главной святыне Черногории

Светлана
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Светлана – ваш гид
К мужскому монастырю едут паломники из всех уголков планеты.

Святыня известна не только своими чудесами, но красотой и мощью, с которой она была выстроена.

По пути к Острогу вы услышите интересные факты из истории Черногории, а на территории монастыря прикоснётесь к рукотворному чуду религиозного мира.
160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог
Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог

Что вас ожидает

История черногорского края
Два часа поездки пролетят увлекательно и незаметно: я расскажу о Будванской ривьере, о посёлках и о Святом Стефане — красивейшем острове побережья. Также вы узнаете самое интересное о Черногории, а на подъезде к монастырю услышите рассказ о Василии Острожском.

Монастырь в скале
В Остроге вы пройдёте к святым мощам (по желанию в сувенирной лавке можно купить икону и крестик, чтобы приложить к реликвии), после чего подниметесь в церковь Животворящего креста Господня — бывшую келью старца Исайи. По пути я подробно расскажу о каждой святыне и великомучениках. Далее в Нижнем Остроге вы увидите церковь св. Станко. А в свободное время сможете пройтись по территории монастыря, написать записки и поставить свечи.

После посещения Острога мы можем пообедать блюдами из национальной кухни в ресторане недалеко от монастыря.

Организационные детали

  • Пожалуйста, оденьтесь в закрывающую плечи и колени одежду. Также рекомендую обуть нескользящую обувь, поскольку предстоит путь по ступенькам.
  • Для святой воды можно взять пустую бутылку.
  • По желанию можем заехать в Липскую пещеру (11.90 евро/чел.)
  • Если в группе будут дети, можно посетить верёвочный парк (5-12 евро в зависимости от трассы и возраста).
  • Обед в ресторане не входит в стоимость.
  • Выезжаем из Будвы.
Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог
Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог
Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог
Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог
Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог
Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог
Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог
Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог
Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог
Из Будвы к месту силы — в монастырь Острог

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Я живу в Черногории 8 лет и очень люблю её. Хочу показать самые лучшие места, чтобы люди также влюбились в эту маленькую Балканскую страну. Сама люблю путешествовать и, возвращаясь из путешествий, не перестаю удивляться как все-таки много сосредоточено на одном небольшом кусочке земли под названием Черногория! Закончила курсы гидов, провожу только индивидуальные экскурсии. Готова рассматривать рациональное изменение маршрута, время начала поездки и другие ваши пожелания!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

23 августа 2019
Благодарим Светлану за экскурсию в Острожский монастырь. Великолепный гид, который хорошо знает историю страны. Мы в восторге!
9 августа 2019
Все понравилось! Светлана рассказала об истории Черногории и Остроге. ! Она еще и отличный водитель! Рекомендую.
11 июля 2019
Спасибо, Светлана!Экскурсия прошла замечательно, душевно. Светлана отлично знает историю Черногории, еще и рассказала много интересного из современной жизни черногорцев.Экскурсия была легкой и увлекательной.Мы часто пользуемся услугами гидов в разных странах, есть с чем сравнивать. Сочетание отличной эрудиции Светланы и ее открытости сделало эту поездку идеальной. Сам монастырь тоже очень рекомендую посетить- место сильное, дух захватывает! Дорога хорошая, комфортная. Светлана хороший водитель, опыт видно сразу. Всем рекомендую!Света, низкий вам поклон и удачи!

Светлана проводит ещё 1 экскурсию

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