3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История черногорского края

Два часа поездки пролетят увлекательно и незаметно: я расскажу о Будванской ривьере, о посёлках и о Святом Стефане — красивейшем острове побережья. Также вы узнаете самое интересное о Черногории, а на подъезде к монастырю услышите рассказ о Василии Острожском.

Монастырь в скале

В Остроге вы пройдёте к святым мощам (по желанию в сувенирной лавке можно купить икону и крестик, чтобы приложить к реликвии), после чего подниметесь в церковь Животворящего креста Господня — бывшую келью старца Исайи. По пути я подробно расскажу о каждой святыне и великомучениках. Далее в Нижнем Остроге вы увидите церковь св. Станко. А в свободное время сможете пройтись по территории монастыря, написать записки и поставить свечи.

После посещения Острога мы можем пообедать блюдами из национальной кухни в ресторане недалеко от монастыря.