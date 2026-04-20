3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

🕍 Прикоснетесь к мощам святого Василия Острожского
🍽 Возможность попробовать блюда национальной кухни
Что можно увидеть
Монастырь Острог
Церковь Животворящего креста Господня
Церковь св. Станко
Будванская ривьера
Остров Святой Стефан
Описание экскурсии
История черногорского края
Два часа поездки пролетят увлекательно и незаметно: я расскажу о Будванской ривьере, о посёлках и о Святом Стефане — красивейшем острове побережья. Также вы узнаете самое интересное о Черногории, а на подъезде к монастырю услышите рассказ о Василии Острожском.
Монастырь в скале
В Остроге вы пройдёте к святым мощам (по желанию в сувенирной лавке можно купить икону и крестик, чтобы приложить к реликвии), после чего подниметесь в церковь Животворящего креста Господня — бывшую келью старца Исайи. По пути я подробно расскажу о каждой святыне и великомучениках. Далее в Нижнем Остроге вы увидите церковь св. Станко. А в свободное время сможете пройтись по территории монастыря, написать записки и поставить свечи.
После посещения Острога мы можем пообедать блюдами из национальной кухни в ресторане недалеко от монастыря.
Организационные детали
Пожалуйста, оденьтесь в закрывающую плечи и колени одежду. Также рекомендую обуть нескользящую обувь, поскольку предстоит путь по ступенькам.
Для святой воды можно взять пустую бутылку.
Если в группе будут дети, можно посетить верёвочный парк (5-12 евро в зависимости от трассы и возраста)
Обед в ресторане не входит в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 430 туристов
Я живу в Черногории 8 лет и очень люблю её. Хочу показать самые лучшие места, чтобы люди также влюбились в эту маленькую Балканскую страну. Сама люблю путешествовать и, возвращаясь из читать дальшеуменьшить
путешествий, не перестаю удивляться как все-таки много сосредоточено на одном небольшом кусочке земли под названием Черногория! Закончила курсы гидов, провожу только индивидуальные экскурсии. Готова рассматривать рациональное изменение маршрута, время начала поездки и другие ваши пожелания!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Экскурсии и профессионализм гида превзошли наши ожидания.
Было получено очень много полезной и интересной информации по поводу истории Черногории, менталитета жителей и необычных фактах. Светлана крайне комфортна в общении, готова подстроить программу под Ваши потребности. Автомобиль был хороший, гид очень аккуратно водит.
Также получили много лайфхаков по пребыванию в Черногории: куда сходить, где купить и что попробовать. Однозначно рекоммендуем!
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Галина
Спасибо большое за поездку, очень информативно, душевно. Светлана очень много знает о стране в которой живёт, и влюбляет в неё других.
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Н
Наталья
Мы ездили в Монастырь Острог семьей из 4-х человек с детьми подростками. Остались очень довольны абсолютно всем. Светлана интересно рассказала про историю Черногории и Монастыря, подсказала что и как правильно делать в Монастыре, дала полезные советы для дальнейшего отдыха в Черногории, которые нам пригодились. Все очень комфортно и интересно. Искренне рекомендуем.
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A
Anastasia
Огромная благодарность Светлане за экскурсию в Монастырь Острог и интересный рассказ про историю Черногории! Нам удалось посетить службу, помолиться у мощей Василия Острожского, сама атмосфера монастыря - чудесная. Светлана - профессионал с большой буквы, обладает уникальными знаниями, интересующийся человек, и очень приятна в общении! Обязательно вернемся и посетим другие экскурсии у Светланы ❤️
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Юлия
Светланочка, спасибо Вам за эти чудесные дни ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️Вы потрясающая, просто кладезь добра, любви, чуда и интересной информации, всех благ Вам, мы вас обнимаем, будем хранить в сердцах наши воспоминания ❤️❤️❤️❤️Вы сделали нас чуточку счастливее… девочки передают вам поцелуи и благодарность, будем на связи☺️☺️☺️☺️☺️😘😘😘😘😘😘😘Вы несомненно смогли нас влюбить в страну своими глазами ❤️❤️❤️❤️
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Людмила
Замечательный экскурсовод Светлана. Эрудирована, деликатна, очень основательные знания, комфортная экскурсия. Обязательно будем рекомендовать. Спасибо, Светлана!
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