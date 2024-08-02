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гораздо больше, чем надеялись: Михаил рассказал многое и по теме экскурсии, и в целом о Черногории, и ее истории (и не только ее). А какие виды по дороге… Мне одного рожденья мало - расти бы мне из двух корней) Крайне рекомендуем поездку именно с Михаилом!