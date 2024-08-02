8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
€240 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
€220 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по жемчужинам Черногории: Пераст, Котор, Святой Стефан, Будва
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории
Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов
6 авг в 14:00
19 авг в 08:00
€224 за всё до 6 чел.
12 часов
Водная прогулка
Красоты северной Черногории: индивидуальная экскурсия
Путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Черногорию: горные пейзажи, озера, монастыри и деревушки. Впечатляющие виды и уникальные места ждут вас
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €620 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSergei2 августа 2024Йова, благодарим тебя за интересную прогулку и экскурсию!
- ААрмен31 июля 2024Настоящая Черногория, супер!
- ГГалина30 июля 2024Спасибо большое Владимиру да прекрасную экскурсию на Скадаоское озеро! Замечательная получилась поездка! Озеро очень красивое, прокатились на катере, искупались в
- ООльга25 июля 2024Олег замечательный гид, интересный рассказчик, аккуратный водитель. Экскурсия интересная, Олег учитывал все наши пожелания, подстраивал экскурсию под наш темп, предлагал варианты. Очень пунктуальный и ответственный. Нам все очень понравилось, мы бы рекомендовали экскурсию и гида друзьям 👍
- ТТатьяна20 июля 2024Хотелось бы поблагодарить Владимира за прекрасную экскурсию по Скадарскому озеру. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
- ММария16 июля 2024Михаил очень интересный экскурсовод и человек! Нам экскурсия понравилась, с удовольствием бы съездили куда-нибудь еще по стране. Увидели и узнали
- LLiivar12 июля 2024Организация поездки супер. Наш гид был великолепен. Мы обязательно воспользуемся его услугами еще раз.
- ААндрей30 июня 2024Мы были на экскурсии с Йовой. По нашей вине экскурсия не состоялась до конца. Хотим выразить Йове благодарность за помощь
- РРоман28 июня 2024Михаил отличный рассказчик с большим жизненным опытом, почерпнули много новой для себя информации
- ВВиктория20 мая 2024Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление настоящего профессионала своего дела.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Однодневные»
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