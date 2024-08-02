Однодневные – экскурсии в Будве

Найдено 5 экскурсий в категории «Однодневные» в Будве на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
На машине
49 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
240 за всё до 3 чел.
По Скадарскому озеру с черногорцем
На машине
144 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уникальное путешествие: Скадарское озеро с черногорцем
Вместе с местным жителем вы увидите Скадарское озеро и познакомитесь с настоящей Черногорией
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
220 за всё до 4 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
На машине
28 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по жемчужинам Черногории: Пераст, Котор, Святой Стефан, Будва
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Мини-Монтенегро тур
На машине
19 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мини-Монтенегро тур: уникальное путешествие по Черногории
Погрузитесь в атмосферу Черногории с эксклюзивной экскурсией, полной исторических открытий и натуральных деликатесов
6 авг в 14:00
19 авг в 08:00
224 за всё до 6 чел.
Красоты северной Черногории
На машине
27 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Красоты северной Черногории: индивидуальная экскурсия
Путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Черногорию: горные пейзажи, озера, монастыри и деревушки. Впечатляющие виды и уникальные места ждут вас
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 620 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sergei
    2 августа 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Йова, благодарим тебя за интересную прогулку и экскурсию!
  • А
    Армен
    31 июля 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Настоящая Черногория, супер!
  • Г
    Галина
    30 июля 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Спасибо большое Владимиру да прекрасную экскурсию на Скадаоское озеро! Замечательная получилась поездка! Озеро очень красивое, прокатились на катере, искупались в
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    озере. Потом заехали к источнику, искупались в источнике! Заезжали на динустацию вина, очень понравилось вино, мед! Вся семья в восторге! Спасибо!

  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Мини-Монтенегро тур
    Олег замечательный гид, интересный рассказчик, аккуратный водитель. Экскурсия интересная, Олег учитывал все наши пожелания, подстраивал экскурсию под наш темп, предлагал варианты. Очень пунктуальный и ответственный. Нам все очень понравилось, мы бы рекомендовали экскурсию и гида друзьям 👍
  • Т
    Татьяна
    20 июля 2024
    По Скадарскому озеру с черногорцем
    Хотелось бы поблагодарить Владимира за прекрасную экскурсию по Скадарскому озеру. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия
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    позволила узнать много интересного, увидеть много потаённых уголков, о которых не пишут в путеводителях. Огромное Огромное спасибо за фотографии - получились выше всяких похвал!

  • М
    Мария
    16 июля 2024
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Михаил очень интересный экскурсовод и человек! Нам экскурсия понравилась, с удовольствием бы съездили куда-нибудь еще по стране. Увидели и узнали
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    гораздо больше, чем надеялись: Михаил рассказал многое и по теме экскурсии, и в целом о Черногории, и ее истории (и не только ее). А какие виды по дороге… Мне одного рожденья мало - расти бы мне из двух корней) Крайне рекомендуем поездку именно с Михаилом!

    Михаил очень интересный экскурсовод и человек! Нам экскурсия понравилась, с удовольствием бы съездили куда-нибудь еще поМихаил очень интересный экскурсовод и человек! Нам экскурсия понравилась, с удовольствием бы съездили куда-нибудь еще поМихаил очень интересный экскурсовод и человек! Нам экскурсия понравилась, с удовольствием бы съездили куда-нибудь еще по
  • L
    Liivar
    12 июля 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Организация поездки супер. Наш гид был великолепен. Мы обязательно воспользуемся его услугами еще раз.
  • А
    Андрей
    30 июня 2024
    4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
    Мы были на экскурсии с Йовой. По нашей вине экскурсия не состоялась до конца. Хотим выразить Йове благодарность за помощь
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    в нашей проблеме. Хотелось бы отметить Йову как гида тактичного спокойного знающего и любящего свое дело. Проведенное время с Йовой было приятным и позитивным. Еще раз благодарим Йову. Всего ему доброго и хорошего.

  • Р
    Роман
    28 июня 2024
    Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
    Михаил отличный рассказчик с большим жизненным опытом, почерпнули много новой для себя информации
  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Мини-Монтенегро тур
    Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление настоящего профессионала своего дела.
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    Во время тура Олег очень осторожно вел машину, что сделало поездку комфортной и безопасной. Олег прекрасно знает историю и культуру Черногории и умеет преподнести информацию так, что слушать его было по-настоящему интересно. Мы узнали много нового и интересного о местах, которые посетили. Отдельно хочется отметить чувство юмора Олега. Его смешные шутки поднимали настроение и делали атмосферу легкой и непринужденной. Благодаря его заботе и вниманию к деталям, наша поездка прошла на высшем уровне. Спасибо, Олег, за замечательный тур и отличные впечатления! Рекомендуем его всем, кто планирует посетить Черногорию!

    Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
  2. По Скадарскому озеру с черногорцем
  3. 4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
  4. Мини-Монтенегро тур
  5. Красоты северной Черногории
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Црноевича
  4. Дурмитор
  5. Старый город
  6. Негуши
  7. Ловчен
  8. Каньон реки Тара
  9. Пивское озеро
  10. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Будве в августе 2024
Сейчас в Будве в категории "Однодневные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 220 до 620. Туристы уже оставили гидам 267 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Однодневные», 267 ⭐ отзывов, цены от €220. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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