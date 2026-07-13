2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Будва и Котор за один вечер

Погрузитесь в атмосферу средневековой Будвы и Котора. Увидите крепостные стены, цитадели и храмы разных эпох. Вечерний свет добавит магии вашему путешествию
Исследуйте историческую часть Будвы и Котора, подсвеченную лучами закатного солнца.

Рассмотрите крепостные стены, средневековые цитадели, чудотворные иконы, византийские купола и величественные храмы разных эпох и архитектурных стилей. Экскурсия включает посещение цитадели XV века в Будве и крепости Сан-Джованни в Которе. Также вы увидите собор святого Трифона и церковь святого Николая. Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям
5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические артефакты
  • 🌅 Вечерние виды на города
  • 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
  • 🕍 Величественные храмы и церкви
  • 🎨 Средневековая архитектура
Будва и Котор за один вечер
Будва и Котор за один вечер
Будва и Котор за один вечер

Что можно увидеть

  • Цитадель XV века
  • Крепость Сан-Джованни
  • Собор святого Трифона
  • Церковь святого Николая
  • Церковь святого Луки

Описание экскурсии

Средневековая Будва

Вы погуляете по историческому центру Будвы и рассмотрите артефакты разных эпох: старинные колодцы, остатки древних дорог, арки и необычные памятники. Узнаете, как строился город, и ощутите дух Средневековья. Далее мы отправимся в сторону цитадели XV века, расположенной на прибрежных скалах. По пути вы увидите крепостные стены, узкие окна-бойницы и элементы старинной кладки. Сама цитадель впечатлит вас барельефами, руинами казарм и католической церкви и внутренним двориком, где иногда проходят концерты. Я расскажу историю цитадели и раскрою, почему раньше она считалась самым надежным укреплением Средиземноморья.

Котор как на ладони

Приехав в Котор, первым делом вы увидите величественные стены и старинную крепость Сан-Джованни. Чтобы подняться на нее, вам предстоит преодолеть 1400 ступеней, но вид на старый Котор и живописную бухту того стоит! Следом вы посетите собор святого Трифона IX века, рассмотрите церковь святого Николая и узнаете 800-летнюю историю церкви святого Луки, соединяющей православные и католические традиции.

Организационные детали

  • Я с радостью учту ваши пожелания и, при необходимости, скорректирую маршрут и время проведения экскурсии
  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты: цитадель — 3,50 евро, крепость Котора — 8 евро
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Audi Q5. Все транспортные расходы включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Йова
Йова — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 641 туриста
Меня зовут Йова, я лицензированный гид. Идеально знаю русский и английский языки, получил образование в США и много лет прожил в Боснии. С радостью расскажу о родной Черногории и покажу её самые удивительные места!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
1
3
2
1
А
Были на вечерней экскурсии по Будве и Котору с гидом Йовой. Он местный, прекрасно говорит по-русски, рассказывает легко, с юмором и при этом очень содержательно. Чувствуется, что человек любит свою страну и своё дело. Маршрут был продуман, время пролетело незаметно. Йова не просто делился фактами, но и создавал тёплую, дружелюбную атмосферу. Рекомендуем на все сто пятьдесят процентов
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И
Путешествовали с братом в июле 2025г.
Немного перекроили экскурсию в моменте под наши потребности, начав ее в Будве и завершив в Которе. Т. к. планировали остаться в последнем ещё несколько дней.
Йове огромная благодарность, что на месте перекроил программу под нас.
Спросите: рекомендую ли я этого экскурсовода?
Ответ: однозначно Да!
Важнейшее качество клиентоцентричность и эмпатия. 5+ Спасибо!
Путешествовали с братом в июле 2025г.
Путешествовали с братом в июле 2025г.
Путешествовали с братом в июле 2025г.
Путешествовали с братом в июле 2025г.
Путешествовали с братом в июле 2025г.
Путешествовали с братом в июле 2025г.
Путешествовали с братом в июле 2025г.
Путешествовали с братом в июле 2025г.
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Марина
Провели интересный вечер, посетив 2 города: Будву и Котор. Йова очень веселый, интересно рассказывает, приводит примеры и приятен в общении. Было жарко, Йова подбирал дорогу без открытого солнца. Мы довольны проведанным временем
Провели интересный вечер, посетив 2 города: Будву и Котор. Йова очень веселый, интересно рассказывает, приводит примеры
Провели интересный вечер, посетив 2 города: Будву и Котор. Йова очень веселый, интересно рассказывает, приводит примеры
Провели интересный вечер, посетив 2 города: Будву и Котор. Йова очень веселый, интересно рассказывает, приводит примеры
Провели интересный вечер, посетив 2 города: Будву и Котор. Йова очень веселый, интересно рассказывает, приводит примеры
Провели интересный вечер, посетив 2 города: Будву и Котор. Йова очень веселый, интересно рассказывает, приводит примеры
Провели интересный вечер, посетив 2 города: Будву и Котор. Йова очень веселый, интересно рассказывает, приводит примеры
Провели интересный вечер, посетив 2 города: Будву и Котор. Йова очень веселый, интересно рассказывает, приводит примеры
Провели интересный вечер, посетив 2 города: Будву и Котор. Йова очень веселый, интересно рассказывает, приводит примеры+1
Провели интересный вечер, посетив 2 города: Будву и Котор. Йова очень веселый, интересно рассказывает, приводит примеры
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Н
Прекрасная поездка на комфортабельном авто и интересная прогулка по Старому городу! Особенно понравилось то, что возможно было внести изменения в маршрут и мы смогли подстроить экскурсию под свое настроение! Спасибо большое Йове - национальный колорит и в тоже время прекрасный русский язык🤗
Прекрасная поездка на комфортабельном авто и интересная прогулка по Старому городу! Особенно понравилось то, что возможно
Прекрасная поездка на комфортабельном авто и интересная прогулка по Старому городу! Особенно понравилось то, что возможно
Прекрасная поездка на комфортабельном авто и интересная прогулка по Старому городу! Особенно понравилось то, что возможно
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Анна
Благодарю Йову за увлекательную экскурсию. Мои пожелания были учтены, получила удовольствие от прекрасных видов прибрежной Черногории, а также от погружения в историю Котора и Будвы. Йова показал себя прекрасным рассказчиком и практически безупречным носителем русского языка. Рекомендую гида для вашего времяпровождения в Черногории!
Благодарю Йову за увлекательную экскурсию. Мои пожелания были учтены, получила удовольствие от прекрасных видов прибрежной Черногории,
Благодарю Йову за увлекательную экскурсию. Мои пожелания были учтены, получила удовольствие от прекрасных видов прибрежной Черногории,
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Julia
Благодарим Йову за прекрасные экскурсии.
Было очень интересно и невероятно познавательно. Прекрасно продуманы маршруты. Благодаря гиду мы познакомились с исторической частью и заповедниками Черногории. Даже не верится, как много мы всего увидели за такое короткое время, и комфортно чувствовали себя в общении с Йовой. Профессиональный гид с хорошим чувством юмора и тактом.
Большое спасибо, Йова!
Благодарим Йову за прекрасные экскурсии.
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