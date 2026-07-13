2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуйте историческую часть Будвы и Котора, подсвеченную лучами закатного солнца. Рассмотрите крепостные стены, средневековые цитадели, чудотворные иконы, византийские купола и величественные храмы разных эпох и архитектурных стилей. Экскурсия включает посещение цитадели XV века в Будве и крепости Сан-Джованни в Которе. Также вы увидите собор святого Трифона и церковь святого Николая. Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Средневековая Будва

Вы погуляете по историческому центру Будвы и рассмотрите артефакты разных эпох: старинные колодцы, остатки древних дорог, арки и необычные памятники. Узнаете, как строился город, и ощутите дух Средневековья. Далее мы отправимся в сторону цитадели XV века, расположенной на прибрежных скалах. По пути вы увидите крепостные стены, узкие окна-бойницы и элементы старинной кладки. Сама цитадель впечатлит вас барельефами, руинами казарм и католической церкви и внутренним двориком, где иногда проходят концерты. Я расскажу историю цитадели и раскрою, почему раньше она считалась самым надежным укреплением Средиземноморья.

Котор как на ладони

Приехав в Котор, первым делом вы увидите величественные стены и старинную крепость Сан-Джованни. Чтобы подняться на нее, вам предстоит преодолеть 1400 ступеней, но вид на старый Котор и живописную бухту того стоит! Следом вы посетите собор святого Трифона IX века, рассмотрите церковь святого Николая и узнаете 800-летнюю историю церкви святого Луки, соединяющей православные и католические традиции.

Организационные детали