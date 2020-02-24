2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Черногория
  2. Будва
  3. Экскурсии

  4. Будва и Котор за один вечер!

Насыщенное авто-пешеходное путешествие по двум старинным городам Черногории

Йова
Задать вопрос
Йова – ваш гид
Вы исследуете историческую часть Будвы и Котора, подсвеченную лучами закатного солнца.

Рассмотрите крепостные стены, средневековые цитадели, чудотворные иконы, византийские купола и величественные храмы разных эпох и архитектурных стилей.

Я помогу расшифровать увиденное и ощутить невероятное сплетение многих веков и традиций на одной земле.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
5
Будва и Котор за один вечер!
Будва и Котор за один вечер!

Что вас ожидает

Средневековая Будва
Вы погуляете по историческому центру Будвы и рассмотрите артефакты разных эпох: старинные колодцы, остатки древних дорог, арки и необычные памятники. Узнаете, как строился город, и ощутите дух Средневековья. Далее мы отправимся в сторону цитадели XV века, расположенной на прибрежных скалах. По пути вы увидите крепостные стены, узкие окна-бойницы и элементы старинной кладки. Сама цитадель впечатлит вас барельефами, руинами казарм и католической церкви и внутренним двориком, где иногда проходят концерты. Я расскажу историю цитадели и раскрою, почему раньше она считалась самым надежным укреплением Средиземноморья.

Котор как на ладони
Приехав в Котор, первым делом вы увидите величественные стены и старинную крепость Сан-Джованни. Чтобы подняться на нее, вам предстоит преодолеть 1400 ступеней, но вид на старый Котор и живописную бухту того стоит! Следом вы посетите собор святого Трифона IX века, рассмотрите церковь святого Николая и узнаете 800-летнюю историю церкви святого Луки, соединяющей православные и католические традиции.

Организационные детали

  • Я с радостью учту ваши пожелания и, при необходимости, скорректирую маршрут и время проведения экскурсии.
  • В стоимость экскурсии не включены входные билеты: цитадель — 3,50 евро, крепость Котора — 8 евро.
  • Экскурсия проходит на автомобиле Golf 6. Все транспортные расходы включены в стоимость.
  • Пожалуйста, наденьте удобную обувь.
Будва и Котор за один вечер!
Будва и Котор за один вечер!
Будва и Котор за один вечер!
Будва и Котор за один вечер!
Будва и Котор за один вечер!
Будва и Котор за один вечер!
Будва и Котор за один вечер!
Будва и Котор за один вечер!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Йова
Йова
Меня зовут Йова, я лицензированный гид. Идеально знаю русский и английский языки, получил образование в США и много лет прожил в Боснии. С радостью расскажу о родной Черногории и покажу ее самые удивительные места!
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Экскурсия получилась незабываемой! И это благодаря нестандартному и творческому подходу к организации маршрута нашего чудесного гида. Йова показал нам свою страну с незабываемых ракурсов, очень весело и увлекательно. Что отличает гида от великолепного гида? Последний слышит свою группу, становится ей другом и чуть-чуть волшебником, чутко реагируя на любые желания. При этом Йова очень эрудирован, весел и невероятно легкий в общении. Йова, все было Замечательно!!!!!! Спасибо!!!!
30 ноября 2019
Йова-человек своего дела!Бывают экскурсоводы, с которыми скучно, с которыми ты как будто на работе, а не на отдыхе, а бывают те, которые делают Ваши впечатления незабываемыми и это про Йову!Моя экскурсия должна была быть 1 день., но по погодным условиям не получилось и Йова выделил мне следующий день, чтобы показать Святой Стефан, а так же бонусом отвёз на шикарную смотровую площадку, откуда открывается шикарный вид на всю Будванскую Ривьере !Я под огромным впечатлением , бесконечно его благодарю! Теперь я знаю о Черногории практически все!А ещё он прекрасный фотограф :)) В общем, ребята , если вы будете в Черногории , то обязательно пишите и пытайтесь выбить у Йовы место !:) Не пожалеете !

Обзорные экскурсии в Будве

Будва. Очарование Старого градаБудва. Очарование Старого градаБудва. Очарование Старого града
45 за экскурсию
1.5 часа
49 отзывов
Знакомство с наследием нескольких эпох на обзорной прогулке по древнему городу
В старых городах Черногории у каждого камня своя история, а в некоторых из них до сих пор кипит жизнь. Мы предлагаем вам совершить пешую экскурсию по её Старому граду Будвы. Вместе мы приоткроем страницы прошлого самого древнего города на юго-восточном побережье Адриатики.

Выбирайте и другие экскурсии в Будве

Для детейКаньоныЦетиньеЛовченБарСо скидкойЗа городомПерастОбзорныеГорыНегушиИстория и архитектураОстрогСтарый городВ другой городГерцег-НовиГастрономическиеВсеСкадарское озероПодгорицаКоторБоснияДурмиторКаньон реки ТараКоторская бухтаНа автомобилеЖаблякПивское озероТребиньеСвети-СтефанПешкомЦрноевичаИндивидуальные