2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в атмосферу средневековой Будвы и Котора. Увидите крепостные стены, цитадели и храмы разных эпох. Вечерний свет добавит магии вашему путешествию
Исследуйте историческую часть Будвы и Котора, подсвеченную лучами закатного солнца.
Рассмотрите крепостные стены, средневековые цитадели, чудотворные иконы, византийские купола и величественные храмы разных эпох и архитектурных стилей. Экскурсия включает посещение цитадели XV века в Будве и крепости Сан-Джованни в Которе. Также вы увидите собор святого Трифона и церковь святого Николая. Маршрут можно скорректировать по вашим пожеланиям
Вы погуляете по историческому центру Будвы и рассмотрите артефакты разных эпох: старинные колодцы, остатки древних дорог, арки и необычные памятники. Узнаете, как строился город, и ощутите дух Средневековья. Далее мы отправимся в сторону цитадели XV века, расположенной на прибрежных скалах. По пути вы увидите крепостные стены, узкие окна-бойницы и элементы старинной кладки. Сама цитадель впечатлит вас барельефами, руинами казарм и католической церкви и внутренним двориком, где иногда проходят концерты. Я расскажу историю цитадели и раскрою, почему раньше она считалась самым надежным укреплением Средиземноморья.
Котор как на ладони
Приехав в Котор, первым делом вы увидите величественные стены и старинную крепость Сан-Джованни. Чтобы подняться на нее, вам предстоит преодолеть 1400 ступеней, но вид на старый Котор и живописную бухту того стоит! Следом вы посетите собор святого Трифона IX века, рассмотрите церковь святого Николая и узнаете 800-летнюю историю церкви святого Луки, соединяющей православные и католические традиции.
Организационные детали
Я с радостью учту ваши пожелания и, при необходимости, скорректирую маршрут и время проведения экскурсии
В стоимость экскурсии не включены входные билеты: цитадель — 3,50 евро, крепость Котора — 8 евро
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Audi Q5. Все транспортные расходы включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Йова — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 641 туриста
Меня зовут Йова, я лицензированный гид. Идеально знаю русский и английский языки, получил образование в США и много лет прожил в Боснии. С радостью расскажу о родной Черногории и покажу её самые удивительные места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Анжелика
Были на вечерней экскурсии по Будве и Котору с гидом Йовой. Он местный, прекрасно говорит по-русски, рассказывает легко, с юмором и при этом очень содержательно. Чувствуется, что человек любит свою страну и своё дело. Маршрут был продуман, время пролетело незаметно. Йова не просто делился фактами, но и создавал тёплую, дружелюбную атмосферу. Рекомендуем на все сто пятьдесят процентов
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И
Ирина
Путешествовали с братом в июле 2025г. Немного перекроили экскурсию в моменте под наши потребности, начав ее в Будве и завершив в Которе. Т. к. планировали остаться в последнем ещё несколько дней. Йове огромная благодарность, что на месте перекроил программу под нас. Спросите: рекомендую ли я этого экскурсовода? Ответ: однозначно Да! Важнейшее качество клиентоцентричность и эмпатия. 5+ Спасибо!
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Марина
Провели интересный вечер, посетив 2 города: Будву и Котор. Йова очень веселый, интересно рассказывает, приводит примеры и приятен в общении. Было жарко, Йова подбирал дорогу без открытого солнца. Мы довольны проведанным временем
+1
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Н
Наталья
Прекрасная поездка на комфортабельном авто и интересная прогулка по Старому городу! Особенно понравилось то, что возможно было внести изменения в маршрут и мы смогли подстроить экскурсию под свое настроение! Спасибо большое Йове - национальный колорит и в тоже время прекрасный русский язык🤗
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Анна
Благодарю Йову за увлекательную экскурсию. Мои пожелания были учтены, получила удовольствие от прекрасных видов прибрежной Черногории, а также от погружения в историю Котора и Будвы. Йова показал себя прекрасным рассказчиком и практически безупречным носителем русского языка. Рекомендую гида для вашего времяпровождения в Черногории!
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Julia
Благодарим Йову за прекрасные экскурсии. Было очень интересно и невероятно познавательно. Прекрасно продуманы маршруты. Благодаря гиду мы познакомились с исторической частью и заповедниками Черногории. Даже не верится, как много мы всего увидели за такое короткое время, и комфортно чувствовали себя в общении с Йовой. Профессиональный гид с хорошим чувством юмора и тактом. Большое спасибо, Йова!
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