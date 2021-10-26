Отзыв на: Красоты северной Черногории А Анна 5 Шикарная экскурсия! Евгений отличный гид. Я люблю глазами и максимально проживаю те места, которые посещаю. Поэтому для меня было важно, что информация была подана легко, без академического налёта, понятным языком. Именно это я и получила. Также для меня важно не спешить и уделять местам достаточно времени, по ощущениям. Евгений заложил достаточно времени для того, чтобы я оставалась в расслабленном состоянии и действительно отдыхала во время экскурсии, а не бежала галопом в попытках успеть максимум. Приятным бонусом было то, что Евгений делал фото. Когда ты одна, это круто) Спасибо огромное! С удовольствием порекомендую друзьям!

Отзыв на: На север Черногории F Frolov 5 Экскурсия с Александром была очень насыщенная. Мы посмотрели север Черногории. Он очень хороший водитель, вёл безопасно и спокойно. Когда вы едете в горы - это важный момент 😊 Если Вы любите долгие рассказы об многовековой истории страны, такого не было. О посещаемых достопримечательностях коротко и по существу.

Отзыв на: Уютный Петровац и его окрестности М Мария 5 Недавно были на экскурсии с Евгением. Мы не ожидали такой харизмы! Евгений был тщательно подготовлен и щедро делился с нами множеством историй, не жалея ни сил, ни голоса. Мы смогли полностью окунуться в историю Черногории и почувствовать современный уклад жизни черногорцев. Нам было легко и комфортно. Евгений словно окутал нас своей заботой и нам не нужно было ни о чем беспокоиться. Его всегда было хорошо и отчетливо слышно. Не смотря на насыщенную экскурсию мы потом чувствовали себя отдохнувшими. За время экскурсии Евгений стал для нас черногорским другом:)

Отзыв на: Дикая красота Черногории А Александр 5 Большое спасибо Ивану от нас с женой за прекрасную экскурсию. Очень профессиональный подход к организации и проведению экскурсии - некогда было скучать) Иван - очень приятный и легкий в общении человек, рассказал очень много интересного о Черногории и ее особенностях. Сама экскурсия прошла на одном дыхании - не заметили как прошло 11 часов. Прекрасная обзорная поездка по Черногории, шикарные виды разных точек страны от Будвы до Черного озера. Отдельно спасибо за рекомендованный обед в национальном ресторане на Черном озере с очень вкусным мясом и ракией)

Отзыв на: Наследие старинного Цетинье и Липская пещера А Александр 5 Мы с женой благодарим Ольгу за прекрасную и интересную поездку. Ольга - приятный в общении и знающий свое дело гид, хороший водитель, заранее и оперативно с нами связалась, уточнила и обговорила все детали поездки, когда у нас поменялась точка отправления очень быстро ответила, среагировала и пошла на встречу. Пещеры поражают своей красотой и величием того что могла создать природа. Замечательная, на одном дыхании, прогулка по Цетинье - бывшей столице Черногории, а ныне - небольшому, но очень уютному и красивому городку. Еще раз спасибо за шикарную экскурсию)

Отзыв на: Фантастический север Черногории И Ираида 5 Алексей знает все и даже больше. )) Очень интересно. Я буквально влюбилась в страну, где за один день можно увидеть разное время года. Ехали на автомобиле с панорамной крышей по туннелям и серпантину, останавливались полюбоваться красивыми пейзажами. Однозначно советую и экскурсию, и гида.

Отзыв на: По Скадарскому озеру с черногорцем М Мария 5 Экскурсия превзошла наши ожидания! Это одно из самых лучших вложений на отдыхе- индивидуальная экскурсия. Она даёт возможность максимально погрузиться!

Отзыв на: Будва. Очарование Старого града Н Николай 5 В период карантина и локдаунов очень важно не чувствовать себя оторваным от мира, продолжать путешествовать и узнавать новое. Это и получилось в Черногории и на экскурсии по Будве. Старинный город, основанный до рождения Христа. Все смены правительства и народов мы узнали на экскурсии. Коснулись и современности города и страны. Всем советуем путешествовать и расширять кругозор.

Отзыв на: 4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан Н Николай 5 Экскурсия была прекрасная. Много материала из истории и современности. Гид отлично владеет языком, внимателен к гостям. Ходили по всяким тайным закоулочкам и лучшим локациям и видам. Узнавали секреты Черногории. Единственное с чем не повезло это с погодой. Может в следующий раз. Спасибо🙏💕.