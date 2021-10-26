Все экскурсии в Будве
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Будве – доступно 105 экскурсий на 2021 год, 582 ⭐ отзыва, цены от €25, посетите достопримечательности: Скадарское озеро, Цетинье, Црноевича, Каньоны, Негуши, Ловчен, Старый город, Каньон реки Тара. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Будве почти всё
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
4ч
€80
за 1-43 чел.
Морская прогулка по Которской бухте (без гида)
Отправляйтесь в морскую прогулку по Которской бухте
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€55
за 1-6 чел.
Морская рыбалка
Морская рыбалка - это неповторимое времяпровождение для вас и ваших друзей
Ежедневно с 7:00
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€48
за 1-15 чел.
Будва. Очарование Старого града
Знакомство с наследием нескольких эпох на обзорной прогулке по древнему городу
Индивидуальная экскурсия
6ч
€210
за 1-6 чел.
Риека Црноевича - Скадарское озеро - Подгорица (шоппинг в «Дельта Сити»)
Риека Црноевича - небольшой уютный городок, названный по названию реки, на которой он находится
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
€138
за 1-4 чел.
По Скадарскому озеру с черногорцем
Знакомство с природой и традициями одного из самых живописных регионов страны
Индивидуальная экскурсия
8ч
€200
за 1-6 чел.
Экскурсия в три храма (Цетинье, Острог, Дайбабе)
Экскурсия «Три храма» познакомит вас с главными православными святынями Черногории
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
13ч
€250
за 1-5 чел.
На север Черногории
Посетить каньон Тары и Жабляк, преодолеть перевалы Дурмитора и насладиться красотой Пивского озера
Индивидуальная экскурсия
6ч
€190
за 1-6 чел.
Два монастыря (Цетинский монастырь, Острог)
Экскурсия «Два монастыря» познакомит вас с православными святынями Черногории
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€45
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Будва!
Погулять по Старому городу, узнать его историю и увидеть знаковые места с профессиональным гидом
Индивидуальная экскурсия
10ч
€230
за 1-4 чел.
Пишите заранее о свободных датах. Особенно в сезон.
Индивидуальная экскурсия
12ч
€200
за 1-6 чел.
Красоты северной Черногории
Национальный парк Дурмитор, живописные каньоны и Пивское озеро
Индивидуальная экскурсия
6ч
€175
за 1-6 чел.
Экскурсия по Которской бухте (на автомобиле)
Бока Которская - это самое уникальное место на Адриатике
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
13ч
€313
за 1-6 чел.
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
Путешествие к удивительным природным красотам центральной и северной Черногории
Индивидуальная экскурсия
2ч
€100
за 1-5 чел.
Старая Будва и Будванская ривьера
Маршрут экскурсии разработан так, чтобы за 2 часа вы увидели главные достопримечательности Старого города...
Индивидуальная экскурсия
10ч
€140
за 1-4 чел.
Черногорский калейдоскоп
Древний городок Цетинье, парк Ловчен, горная деревня Негуши и крепость Горажда за один день
Индивидуальная экскурсия
8ч
€180
за 1-6 чел.
Монастырь Ком (Зетская митрополия) , Риека Црноевича
Мы с вами посетим колыбель черногорской государственности - средневековый монастырь Ком на...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
11ч
€250
за 1-6 чел.
Дикая красота Черногории
Нетронутые уголки природы и рукотворные памятники: тур из Будвы
Индивидуальная экскурсия
6ч
€220
за 1-6 чел.
По следам династии Црноевичей (монастырь Ком, крепость Жабляк Црноевича)
Мы с вами посетим колыбель черногорской государственности - средневековый монастырь Ком на...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€190
за 1-4 чел.
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Путешествие на автомобиле по главным святыням Черногории и обзорная прогулка по столице
Индивидуальная экскурсия
8ч
€200
за 1-4 чел.
Рыбалка на Скадарском озере
Если вам надоела суета и хочется уединиться с удочкой на фоне живописной природы, то вам прямая...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
€108
за 1-4 чел.
Заповедник Ловчен и святыни Черногории
Горный серпантин, христианские реликвии и невероятные панорамы с высоты птичьего полета
Индивидуальный тур
6ч
€156
за 1-6 чел.
Мини Монтенегро тур
Вы увидите величайшие святыни Православия: нетленную руку Святого Иоанна Крестителя и частицы Животворящего...
ежедневно по запросу
Индивидуальная экскурсия
10ч
€300
за 1-4 чел.
Большое путешествие на север Черногории
Каньон реки Тара, горные озера и перевалы, национальные парки и мост Джурджевича за один день
8ч
€40
за 1 чел.
Пять каньонов или вокруг Черногории за 1 день
Эта экскурсия входит в тройку самых интересных и понравится любителям природы, гор и национального...
Ежедневно с 08:00
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Последние отзывы «Экскурсии Будвы»
- Отзыв на: Красоты северной ЧерногорииААнна26 октября 2021Шикарная экскурсия! Евгений отличный гид. Я люблю глазами и максимально проживаю те места, которые посещаю. Поэтому для меня было важно, что информация была подана легко, без академического налёта, понятным языком. Именно это я и получила. Также для меня важно не спешить и уделять местам достаточно времени, по ощущениям. Евгений заложил достаточно времени для того, чтобы я оставалась в расслабленном состоянии и действительно отдыхала во время экскурсии, а не бежала галопом в попытках успеть максимум. Приятным бонусом было то, что Евгений делал фото. Когда ты одна, это круто) Спасибо огромное! С удовольствием порекомендую друзьям!
- Отзыв на: На север ЧерногорииFFrolov23 октября 2021Экскурсия с Александром была очень насыщенная. Мы посмотрели север Черногории. Он очень хороший водитель, вёл безопасно и спокойно. Когда вы едете в горы - это важный момент 😊 Если Вы любите долгие рассказы об многовековой истории страны, такого не было. О посещаемых достопримечательностях коротко и по существу.
- Отзыв на: Уютный Петровац и его окрестностиММария20 октября 2021Недавно были на экскурсии с Евгением. Мы не ожидали такой харизмы! Евгений был тщательно подготовлен и щедро делился с нами множеством историй, не жалея ни сил, ни голоса. Мы смогли полностью окунуться в историю Черногории и почувствовать современный уклад жизни черногорцев. Нам было легко и комфортно. Евгений словно окутал нас своей заботой и нам не нужно было ни о чем беспокоиться. Его всегда было хорошо и отчетливо слышно. Не смотря на насыщенную экскурсию мы потом чувствовали себя отдохнувшими. За время экскурсии Евгений стал для нас черногорским другом:)
- Отзыв на: Дикая красота ЧерногорииААлександр19 октября 2021Большое спасибо Ивану от нас с женой за прекрасную экскурсию. Очень профессиональный подход к организации и проведению экскурсии - некогда было скучать) Иван - очень приятный и легкий в общении человек, рассказал очень много интересного о Черногории и ее особенностях. Сама экскурсия прошла на одном дыхании - не заметили как прошло 11 часов. Прекрасная обзорная поездка по Черногории, шикарные виды разных точек страны от Будвы до Черного озера. Отдельно спасибо за рекомендованный обед в национальном ресторане на Черном озере с очень вкусным мясом и ракией)
- ААлександр19 октября 2021Мы с женой благодарим Ольгу за прекрасную и интересную поездку. Ольга - приятный в общении и знающий свое дело гид, хороший водитель, заранее и оперативно с нами связалась, уточнила и обговорила все детали поездки, когда у нас поменялась точка отправления очень быстро ответила, среагировала и пошла на встречу. Пещеры поражают своей красотой и величием того что могла создать природа. Замечательная, на одном дыхании, прогулка по Цетинье - бывшей столице Черногории, а ныне - небольшому, но очень уютному и красивому городку. Еще раз спасибо за шикарную экскурсию)
- Отзыв на: Фантастический север ЧерногорииИИраида18 октября 2021Алексей знает все и даже больше. )) Очень интересно. Я буквально влюбилась в страну, где за один день можно увидеть разное время года. Ехали на автомобиле с панорамной крышей по туннелям и серпантину, останавливались полюбоваться красивыми пейзажами. Однозначно советую и экскурсию, и гида.
- Отзыв на: По Скадарскому озеру с черногорцемММария13 октября 2021Экскурсия превзошла наши ожидания! Это одно из самых лучших вложений на отдыхе- индивидуальная экскурсия. Она даёт возможность максимально погрузиться!
- Отзыв на: Будва. Очарование Старого градаННиколай10 октября 2021В период карантина и локдаунов очень важно не чувствовать себя оторваным от мира, продолжать путешествовать и узнавать новое. Это и получилось в Черногории и на экскурсии по Будве. Старинный город, основанный до рождения Христа. Все смены правительства и народов мы узнали на экскурсии. Коснулись и современности города и страны. Всем советуем путешествовать и расширять кругозор.
- ННиколай10 октября 2021Экскурсия была прекрасная. Много материала из истории и современности. Гид отлично владеет языком, внимателен к гостям. Ходили по всяким тайным закоулочкам и лучшим локациям и видам. Узнавали секреты Черногории. Единственное с чем не повезло это с погодой. Может в следующий раз. Спасибо🙏💕.
- ААлександр5 октября 2021Хорошая обзорная экскурсия по северу Черногории. Олег отличный гид и рассказчик, было комфортно и интересно. Но главное природа – она просто замечательна!