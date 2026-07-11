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Экскурсии в Будве

Найдено 93 экскурсии в Будве на русском языке, цены от €35, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
На машине
8 часов
73 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €275 за всё до 3 чел.
Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
На машине
5.5 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
Исследовать изящные домики с красной черепицей, таинственные легенды и быт средневековых мореходов
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
от €259 за всё до 6 чел.
К прибрежным пещерам Будвы - путешествие на каяке
Прогулки на каяках
3 часа
34 отзыва
Групповая
до 16 чел.
К прибрежным пещерам Будвы - путешествие на каяке
Отдых, исследования и приключения - на одной душевной морской прогулке
Начало: На SUP - KAYAK - ME - TOURS
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
Будва. Очарование Старого града
Пешая
1.5 часа
-
15%
123 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Будва. Очарование Старого града
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в отель Avala Resort на ступеньках
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €85€100 за всё до 10 чел.
По Скадарскому озеру с черногорцем
На машине
6 часов
165 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
По Скадарскому озеру с черногорцем
Знакомство с природой и традициями одного из самых живописных регионов страны
Сегодня в 16:00
10 авг в 10:00
от €295 за всё до 4 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
На машине
7 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
15 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от €490 за всё до 4 чел.
Красоты Бока-Которской бухты: Котор, Пераст и Порто Монтенегро (из Будвы)
На машине
5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Красоты Бока-Которской бухты: Котор, Пераст и Порто Монтенегро (из Будвы)
Прогуляться по венецианским улочкам и люксовой марине - и насладиться контрастами Черногории
Начало: По договорённости
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €315 за всё до 6 чел.
На север Черногории
На машине
12 часов
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
На север Черногории
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
12 авг в 07:00
13 авг в 07:00
от €340 за всё до 4 чел.
Монастыри на приморье
На машине
3 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Монастыри на приморье
Поездка по трём православным монастырям Будванской ривьеры
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €102 за всё до 3 чел.
Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича
На машине
9 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
22 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от €380 за всё до 4 чел.
Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Увидеть, как гармонично переплетаются в городе Античность, Средневековье и современность
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 09:00 и 18:30
19 авг в 09:00
22 авг в 09:00
€57 за человека
Красота и сердце Монтенегро
На машине
4.5 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Красота и сердце Монтенегро
Погрузитесь в удивительный мир черногорских традиций, истории и природы в уникальной экскурсии
22 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
12 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Откройте для себя удивительные уголки Балкан: от солнечного Требинье до живописных водопадов Кравице. Уникальная природа и культура ждут вас
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €750 за всё до 3 чел.
Уютный Петровац и его окрестности
На машине
2.5 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный Петровац и его окрестности
Отправьтесь в путешествие по Петровацу и его окрестностям, чтобы насладиться великолепными пляжами, древними храмами и панорамами Адриатики
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €150 за всё до 3 чел.
В черногорские Альпы из Будвы
На машине
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
В черногорские Альпы из Будвы
Увидеть каньон реки Тара, Чёрное и Пивское озера, перевал Большое Седло
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
от €390 за всё до 4 чел.
Будва: 2500 лет истории за стенами Старого города
Пешая
1.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Будва: 2500 лет истории за стенами Старого города
Понять Будву через легенды, историю и современный курортный вайб
Начало: У Старого города
14 авг в 15:00
15 авг в 11:00
от €70 за всё до 8 чел.
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
На машине
На лодке
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
22 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от €300 за всё до 4 чел.
Крепости Будвы
На машине
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Крепости Будвы
Уникальная экскурсия по крепостям Могрен и Космач, раскрывающая историю Будвы и предлагающая захватывающие виды
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €102 за всё до 3 чел.
Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
Завтра в 09:00
10 авг в 12:00
от €420 за всё до 4 чел.
Гранд-каньоны Черногории за 1 день
На машине
13 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-каньоны Черногории за 1 день
Приключение по грандиозным каньонам Черногории ждет вас! Вас ожидают впечатляющие виды, чистейшие воды и незабываемые эмоции
15 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от €500 за всё до 4 чел.
Каньоны вдоль рек Тара и Морача
На машине
13 часов
79 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны вдоль рек Тара и Морача
Путешествие к удивительным природным красотам центральной и северной Черногории
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от €400 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Будве
На машине
30 минут
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Будве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 06:00
10 авг в 00:00
от €60 за всё до 3 чел.
Скадарское озеро, Риека Црноевича и национальный обед
На машине
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Скадарское озеро, Риека Црноевича и национальный обед
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
Завтра в 08:00
10 авг в 12:00
от €465 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Будва
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Знакомьтесь, Будва
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по живописной Будве, где каждый камень хранит вековую историю
Начало: У стен Старого города
13 авг в 08:00
21 сен в 08:00
от €82 за всё до 5 чел.
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
На машине
4 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Любите заброшенные места и истории? Посетите австрийские форты на горе Врмац и завершите день ужином на экоферме
Начало: Будва
Сегодня в 15:00
10 авг в 20:00
от €170 за всё до 6 чел.
Будва и Котор за один вечер
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Будва и Котор за один вечер
Погрузитесь в атмосферу средневековой Будвы и Котора. Увидите крепостные стены, цитадели и храмы разных эпох. Вечерний свет добавит магии вашему путешествию
15 авг в 13:00
19 авг в 13:00
от €320 за всё до 4 чел.
Открыть Черногорию
На машине
7 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Открыть Черногорию
Путешествие по Черногории: историческая столица Цетинье, национальный парк Ловчен, королевское селение Негуши и серпантин над Боко-Которским заливом
Завтра в 09:00
10 авг в 12:00
от €400 за всё до 3 чел.
Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог
На машине
6 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог
Погрузитесь в атмосферу древней Черногории, посетив монастырь Острог. История, святыни и неповторимые виды ждут вас
22 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от €330 за всё до 4 чел.
Путешествие на Пивское озеро
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Пивское озеро
Экскурсия по природным красотам и уникальным достопримечательностям севера Черногории
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €350 за всё до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Будвы)
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Будвы)
Увидеть больше, чем основные достопримечательности города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €380 за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Будве на экскурсиях?

В Будве много удивительных достопримечательностей, например средневековый Старый город и знаменитая статуя балерины. Побережье Будванской Ривьеры полно отличных пляжей, а ещё здесь находится один из самых престижных островных курортов в мире, Свети-Стефан

Местные экскурсоводы

Будва небольшой городок и исследовать его самостоятельно конечно не составит труда, но чтобы познакомиться поближе с историей и культурой этого курорта, а также достопримечательностями за его пределами, мы однозначно рекомендуем воспользоваться организованными экскурсиями с профессиональными гидами. Чтобы выбрать подходящую для себя, посмотрите наш каталог экскурсий, в котором мы собрали самые лучшие

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Уютный Петровац и его окрестности
Дата посещения: 11 июл 2026
Экскурсия в Петровац и его окрестности прошла на одном дыхании. Это от самый случай , когда всё сложилось идеально: и
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погода, и прекрасные виды , и безупречная , прекрасная работа гида Евгения. Настоящий профессионал своего дела. Получили наслаждение от проведённого времени на 100%. Спасибо большое за экскурсию.

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А
Дикая красота Черногории
Дата посещения: 8 апр 2026
Если вы хотите за 1 день увидеть всю Черногорию - от жаркого побережья до горных цепей на севере страны -
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эта экскурсия для вас! Мы приезжали в Черногорию в начале апреля на неделю, взяли одну длинную экскурсию на целый день и остались под огромным впечатлением от страны, природы и черногорцев. Иван - потрясающий рассказчик, готов ответить на любые вопросы об истории Черногории, традициях, быте черногорцев. Беседа естественным образом строится на протяжении всей экскурсии. Создается ощущение, будто общаешься со старым приятелем. Однозначно рекомендуем!
P.S.: обед в ресторанчике у Черного озера однозначно того стоит. Мясо нежнейшее, порции огромные

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О
Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Дата посещения: 4 июн 2026
Здравствуйте!
Сегодня были с Михаилом на экскурсии "Острог. Цетине. Подгорица". В связи с тем, что мы ранее посетили Цетине, Михаил скорректировал
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экскурсию и предложил нам новые места, в которых мы еще не были. Бонусом было возвращение в Будву через Будванскую ривьеру. Каждый поворот дороги открывал новые захватывающие пейзажи. Черногория потрясающе красива!
Отдельно хочу отметить логистику путешествия - всё было продумано до мелочей: остановки для фотографирования, перекусы, никто нас никуда не торопил.
Рекомендую Михаила, потому что он настоящий профессионал своего дела! Мы узнали много нового и увлекательного об истории и культуре Черногории!

Здравствуйте!
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А
Красоты Бока-Которской бухты: Котор, Пераст и Порто Монтенегро (из Будвы)
Велимир прекрасно все организовал, учёл наши пожелания. Прекрасный гид, очень хорошая программа, идеально для отдыхающих, чтобы увидеть разную Черногорию, ее историю и будущее. Нас очень понравилось! Много положительных эмоций и впечатлений! Гиду пять с плюсом!
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Л
Красота и сердце Монтенегро
Отличный экскурсовод. смело рекомендуем всем.
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Л
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
можем поставить только отличные оценки! однозначно рекомендуюсь Светлану.
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Наталья
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Хотите увидет потрясающий закат, то вам сюда!!! Виды просто шикарные!!! Экскурсия потрясающая. Вы взглянете на Черногорию с другой стороны и влюбитесь в нее заново.
Хотите увидет потрясающий закат, то вам сюда!!! Виды просто шикарные!!! Экскурсия потрясающая. Вы взглянете на Черногорию
Хотите увидет потрясающий закат, то вам сюда!!! Виды просто шикарные!!! Экскурсия потрясающая. Вы взглянете на Черногорию
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К
Красота и сердце Монтенегро
Очень познавательно и увлекательно! Светлана молодец👍
Очень познавательно и увлекательно! Светлана молодец👍
Очень познавательно и увлекательно! Светлана молодец👍
Очень познавательно и увлекательно! Светлана молодец👍
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В
Будва. Очарование Старого града
Экскурсия очень понравилась. Вадим замечательный гид, отлично адаптировал программу под запрос. Чувствуются глубокие познания Вадима о истории и культуре. Большое спасибо, получилось угодить даже самым требовательным туристам.
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Наталья
Будва. Очарование Старого града
все прошло великолепно. Очень познавательно.
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Всего 1365 отзывов в Будве

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Ответы на вопросы от путешественников по Будве

Самые популярные экскурсии в Будве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Монастыри Острог, Цетинье и город Подгорица;
  2. Котор и Пераст - наследие Венецианской республики;
  3. К прибрежным пещерам Будвы - путешествие на каяке;
  4. Будва. Очарование Старого града;
  5. По Скадарскому озеру с черногорцем.
Что посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Скадарское озеро;
  2. Пивское озеро;
  3. Дурмитор;
  4. Которская бухта;
  5. Старый город;
  6. Острог;
  7. Црноевича;
  8. Свети-Стефан;
  9. Цетинье;
  10. Каньоны Черногории.
Сколько стоит экскурсия по Будве в августе 2026
Сейчас в Будве можно забронировать 93 экскурсии от 35 до 750 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1365 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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