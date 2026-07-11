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экскурсию и предложил нам новые места, в которых мы еще не были. Бонусом было возвращение в Будву через Будванскую ривьеру. Каждый поворот дороги открывал новые захватывающие пейзажи. Черногория потрясающе красива!

Отдельно хочу отметить логистику путешествия - всё было продумано до мелочей: остановки для фотографирования, перекусы, никто нас никуда не торопил.

Рекомендую Михаила, потому что он настоящий профессионал своего дела! Мы узнали много нового и увлекательного об истории и культуре Черногории!