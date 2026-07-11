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Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборМонастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
Погрузитесь в духовное наследие Черногории, посетив монастыри Острог и Цетинье, а также прогуляйтесь по Подгорице. Уникальные святыни и живописные виды ждут вас
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €275 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
Исследовать изящные домики с красной черепицей, таинственные легенды и быт средневековых мореходов
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
от €259 за всё до 6 чел.
Групповая
до 16 чел.
К прибрежным пещерам Будвы - путешествие на каяке
Отдых, исследования и приключения - на одной душевной морской прогулке
Начало: На SUP - KAYAK - ME - TOURS
Расписание: ежедневно в 09:00 и 16:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€45 за человека
-
15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Будва. Очарование Старого града
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в отель Avala Resort на ступеньках
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €85
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Скадарскому озеру с черногорцем
Знакомство с природой и традициями одного из самых живописных регионов страны
Сегодня в 16:00
10 авг в 10:00
от €295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
4 в 1: Пераст, Котор, Будва и Святой Стефан
Погрузитесь в великолепие древних городов и средиземноморскую красоту в уникальной экскурсии по Черногории
15 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от €490 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Красоты Бока-Которской бухты: Котор, Пераст и Порто Монтенегро (из Будвы)
Прогуляться по венецианским улочкам и люксовой марине - и насладиться контрастами Черногории
Начало: По договорённости
15 авг в 08:00
16 авг в 08:00
от €315 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На север Черногории
Погрузитесь в мир горных вершин и кристальных озер Черногории, открывая историю и красоту севера страны
Начало: Будва
12 авг в 07:00
13 авг в 07:00
от €340 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Монастыри на приморье
Поездка по трём православным монастырям Будванской ривьеры
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €102 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
22 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от €380 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Увидеть, как гармонично переплетаются в городе Античность, Средневековье и современность
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 09:00 и 18:30
19 авг в 09:00
22 авг в 09:00
€57 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Красота и сердце Монтенегро
Погрузитесь в удивительный мир черногорских традиций, истории и природы в уникальной экскурсии
22 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Боснию и Герцеговину из Черногории
Откройте для себя удивительные уголки Балкан: от солнечного Требинье до живописных водопадов Кравице. Уникальная природа и культура ждут вас
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €750 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Уютный Петровац и его окрестности
Отправьтесь в путешествие по Петровацу и его окрестностям, чтобы насладиться великолепными пляжами, древними храмами и панорамами Адриатики
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от €150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В черногорские Альпы из Будвы
Увидеть каньон реки Тара, Чёрное и Пивское озера, перевал Большое Седло
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
от €390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Будва: 2500 лет истории за стенами Старого города
Понять Будву через легенды, историю и современный курортный вайб
Начало: У Старого города
14 авг в 15:00
15 авг в 11:00
от €70 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Липская пещера и прогулка по Риеке Црноевича до Скадарского озера
Погрузитесь в историю и природу Черногории: посетите Липскую пещеру, Риеку Црноевича и Скадарское озеро. Уникальные впечатления и незабываемые виды ждут вас
Начало: По договоренности
22 авг в 08:00
24 авг в 08:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Крепости Будвы
Уникальная экскурсия по крепостям Могрен и Космач, раскрывающая историю Будвы и предлагающая захватывающие виды
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €102 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Святыни Черногории: Острог, Цетинье, Дайбабе, Ждребаоник
Погрузитесь в мир православных святынь Черногории. Посетите Острог, Цетинье, Дайбабе и Ждребаоник за одну поездку
Завтра в 09:00
10 авг в 12:00
от €420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гранд-каньоны Черногории за 1 день
Приключение по грандиозным каньонам Черногории ждет вас! Вас ожидают впечатляющие виды, чистейшие воды и незабываемые эмоции
15 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от €500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны вдоль рек Тара и Морача
Путешествие к удивительным природным красотам центральной и северной Черногории
18 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от €400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Будве
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 06:00
10 авг в 00:00
от €60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Скадарское озеро, Риека Црноевича и национальный обед
Индивидуальная экскурсия для любителей природы и истории. Посетите Скадарское озеро, средневековые деревушки и насладитесь обедом у водопада
Завтра в 08:00
10 авг в 12:00
от €465 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Знакомьтесь, Будва
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по живописной Будве, где каждый камень хранит вековую историю
Начало: У стен Старого города
13 авг в 08:00
21 сен в 08:00
от €82 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
ФОРТиссимо: поездка из Будвы к австро-венгерским фортам
Любите заброшенные места и истории? Посетите австрийские форты на горе Врмац и завершите день ужином на экоферме
Начало: Будва
Сегодня в 15:00
10 авг в 20:00
от €170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Будва и Котор за один вечер
Погрузитесь в атмосферу средневековой Будвы и Котора. Увидите крепостные стены, цитадели и храмы разных эпох. Вечерний свет добавит магии вашему путешествию
15 авг в 13:00
19 авг в 13:00
от €320 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Открыть Черногорию
Путешествие по Черногории: историческая столица Цетинье, национальный парк Ловчен, королевское селение Негуши и серпантин над Боко-Которским заливом
Завтра в 09:00
10 авг в 12:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Будвы к месту силы - в монастырь Острог
Погрузитесь в атмосферу древней Черногории, посетив монастырь Острог. История, святыни и неповторимые виды ждут вас
22 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от €330 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на Пивское озеро
Экскурсия по природным красотам и уникальным достопримечательностям севера Черногории
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тайны Херцег-Нови (из Будвы)
Увидеть больше, чем основные достопримечательности города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €380 за всё до 4 чел.
В Будве много удивительных достопримечательностей, например средневековый Старый город и знаменитая статуя балерины. Побережье Будванской Ривьеры полно отличных пляжей, а ещё здесь находится один из самых престижных островных курортов в мире, Свети-Стефан
Будва небольшой городок и исследовать его самостоятельно конечно не составит труда, но чтобы познакомиться поближе с историей и культурой этого курорта, а также достопримечательностями за его пределами, мы однозначно рекомендуем воспользоваться организованными экскурсиями с профессиональными гидами. Чтобы выбрать подходящую для себя, посмотрите наш каталог экскурсий, в котором мы собрали самые лучшие
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Дата посещения: 11 июл 2026
Экскурсия в Петровац и его окрестности прошла на одном дыхании. Это от самый случай , когда всё сложилось идеально: и
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А
Дата посещения: 8 апр 2026
Если вы хотите за 1 день увидеть всю Черногорию - от жаркого побережья до горных цепей на севере страны -
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О
Дата посещения: 4 июн 2026
Здравствуйте!
Сегодня были с Михаилом на экскурсии "Острог. Цетине. Подгорица". В связи с тем, что мы ранее посетили Цетине, Михаил скорректировал
Сегодня были с Михаилом на экскурсии "Острог. Цетине. Подгорица". В связи с тем, что мы ранее посетили Цетине, Михаил скорректировал
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А
Велимир прекрасно все организовал, учёл наши пожелания. Прекрасный гид, очень хорошая программа, идеально для отдыхающих, чтобы увидеть разную Черногорию, ее историю и будущее. Нас очень понравилось! Много положительных эмоций и впечатлений! Гиду пять с плюсом!
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Л
Отличный экскурсовод. смело рекомендуем всем.
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Л
можем поставить только отличные оценки! однозначно рекомендуюсь Светлану.
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Хотите увидет потрясающий закат, то вам сюда!!! Виды просто шикарные!!! Экскурсия потрясающая. Вы взглянете на Черногорию с другой стороны и влюбитесь в нее заново.
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К
Очень познавательно и увлекательно! Светлана молодец👍
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В
Экскурсия очень понравилась. Вадим замечательный гид, отлично адаптировал программу под запрос. Чувствуются глубокие познания Вадима о истории и культуре. Большое спасибо, получилось угодить даже самым требовательным туристам.
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все прошло великолепно. Очень познавательно.
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Всего 1365 отзывов в Будве
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Ответы на вопросы от путешественников по Будве
Самые популярные экскурсии в Будве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
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Сейчас в Будве можно забронировать 93 экскурсии от 35 до 750 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1365 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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