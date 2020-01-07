Во время обзорной прогулки вы познакомитесь с артефактами иллирийской и римской эпох города, который ранее назывался Бутуа, а часто упоминался как Сivitas Аntiqua – “Старый Град”. Возраст Будвы насчитывает уже более 2500 лет. Город упоминает Софокл в V веке до н. э, а в I веке здесь была слышна апостольская проповедь. Римские патриции строили здесь свои виллы, а император Юстиниан возвёл христианскую базилику. Славяне в IX в. принимают здесь крещение и строят храмы и крепость. Венеция и Австрия тоже оставили здесь свой след.
Ныне Старый град полон романтики и гармонии, которые Вы ощутите, прогулявшись по его узким улочкам и небольшим площадям.
По желанию за дополнительную плату можно посетить археологический музей города, римские мозаики, крепость и крепостные стены.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура У входа в торговый центр TQ PLAZA.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Живу в Черногории. Лицензированный гид. Основатель турфирмы и первого в Черногории русскоязычного Паломнического общества. Предлагаю ответственное и качественное экскурсионное обслуживание индивидуальных туристов и групп. Увлекательные и познавательные авторские экскурсионные поездки по Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. Предлагаю Вам содержательные и осмысленные экскурсии. Возможно присоединение к мини группам. Яркие впечатления - в подарок! Рад вам круглый год!
Осталось очень приятное впечатление от экскурсии.Прогулки по Старому городу без гида,не дали бы столько информации)Вадим подсказал и показал,где проходит в Старом городе празднование Сочельника и Рождества.Мы стали свидетелями необыкновенного празднества.
Юлия
18 сентября 2019
Экскурсия не продолжительная, но очень интересная. Время начала экскурсии в 18:00 выбрано не случайно: это комфортное время для пребывания в Старом городе (не так уж и жарко к вечеру), это и возможность увидеть Старый город в светлое и темное время суток.
Все, что рассказал нам Вадим - это очень интересно и познавательно. Вадим - гид-профессионал! Очень структурировано и в то же время не перегружено излишней информацией.
Всем рекомендую, и деткам тоже! В Старом городе всем найдется занятие и дело по душе...
Юлия
9 сентября 2019
Мне очень хотелось узнать хоть что -то о городе Будва, поэтому я мечтала именно о пешей экскурсии. Единственной такой экскурсией на русском языке была экскурсия с Вадимом. Экскурсия длится 1,5 часа , это не так много, как казалось бы. Я бы увеличила стоимость и продлила бы экскурсию ещё на час, хотелось бы посетить какие -нибудь ещё достопримечательности или просто погулять с экскурсоводом по старым улочкам. Экскурсия в целом понравилась. Правильно подобрано вечернее время, если бы это был обед , можно было бы умереть от духоты и жары. Нас в группе было всего 6 человек , получили скидку и было очень удобно ходить , от экскурсовода было все слышно. Прошлись внутри крепостных стен и немного снаружи , кратко в историю Черногории и Будвы вниклось удалось , но повторюсь всего за 1,5 часа поглотить большую часть информации сложновато. Экскурсия понравилась , узнали хоть что- то, а не просто глазели и фотографировали непонятные здания.
Ирина
5 сентября 2019
Спасибо Вадиму за интересную экскурсию по старому городу Будвы. Этот город ни на что не похож, он такой один и… это здорово! Гид дал много советов во время экскурсии - куда можно сходить, что посмотреть, где поесть - которые оказались крайне полезными и толковыми.
Мария
23 августа 2019
Экскурсия идеально подойдет для любителей истории! Вадим знает невероятно много!
Но нам, к сожалению, было тяжеловато воспринимать такой объем исторических фактов.
Алексей
17 августа 2019
Экскурсия замечательная. Большое спасибо!
Екатерина
12 августа 2019
Великолепная экскурсия. Гид Вадим превосходно владеет материалом, интересно слушать. Время пролетело незаметно, совсем не устали, т.к. и маршрут продуман, и рассказ увлёк, запомнились яркие факты.
Katarina
11 августа 2019
Гид просто потрясающий!!! Спасибо Вадим за старания и вложенные знания!!!
Ольга
7 августа 2019
Экскурсия понравилась. Все четко, не перегружено информацией, лишними датами. Удачный выбор времени, 7 часов вечера, старый город очень красивый в подсветке, красивые виды на море и ночной город
Лариса
6 августа 2019
Интеллигентный и образованный гид, с хорошей речью, большая редкость в последнее время. Было интересно и познавательно. Однозначно -рекомендую.
По крупнейшей бухте Адриатики с заездом в Саввинский монастырь, Пераст, Котор и на остров Богородицы
Путешествие вдоль Боко-Которского залива не только подарит незабываемые средиземноморские пейзажи, но и передаст атмосферу античности региона, а также даст возможность прикоснуться к древнейшим святыням Черногории. На экскурсии я расскажу самое интересное о городах, которые мы посетим, и разбавлю факты старинными легендами края.
Насыщенное авто-пешеходное путешествие по двум старинным городам Черногории
Вы исследуете историческую часть Будвы и Котора, подсвеченную лучами закатного солнца. Рассмотрите крепостные стены, средневековые цитадели, чудотворные иконы, византийские купола и величественные храмы разных эпох и архитектурных стилей. Я помогу расшифровать увиденное и ощутить невероятное сплетение многих веков и традиций на одной земле.