В старых городах Черногории у каждого камня своя история, а в некоторых из них до сих пор кипит жизнь. Мы предлагаем вам совершить пешую экскурсию по её Старому граду Будвы. Вместе мы приоткроем страницы прошлого самого древнего города на юго-восточном побережье Адриатики.

Программа

Во время обзорной прогулки вы познакомитесь с артефактами иллирийской и римской эпох города, который ранее назывался Бутуа, а часто упоминался как Сivitas Аntiqua – “Старый Град”. Возраст Будвы насчитывает уже более 2500 лет. Город упоминает Софокл в V веке до н. э, а в I веке здесь была слышна апостольская проповедь. Римские патриции строили здесь свои виллы, а император Юстиниан возвёл христианскую базилику. Славяне в IX в. принимают здесь крещение и строят храмы и крепость. Венеция и Австрия тоже оставили здесь свой след.

Ныне Старый град полон романтики и гармонии, которые Вы ощутите, прогулявшись по его узким улочкам и небольшим площадям.

По желанию за дополнительную плату можно посетить археологический музей города, римские мозаики, крепость и крепостные стены.