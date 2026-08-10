Мои заказы

Будва. Очарование Старого града

Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Старый град Будвы, раскинувшийся на юго-восточном побережье Адриатики, хранит в себе богатую историю, уходящую корнями в далекое прошлое.

Предлагаем вам уникальную возможность пройтись по мощеным улочкам, где каждый камень рассказывает свою
читать дальшеуменьшить

историю.

Вас ждет знакомство с артефактами иллирийской и римской эпох, а также средневековыми постройками, оставленными Венецией и Австрией. Откроется перед вами история города, упоминаемого еще Софоклом и апостольской проповедью.

По вашему желанию, за дополнительную плату, можно посетить археологический музей, римские мозаики и крепостные стены, которые добавят в ваше путешествие еще больше впечатлений.

Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу прошлых веков и ощутить настоящую романтику и гармонию Старого града

5
125 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная история древнего города
  • 🏛 Артефакты иллирийской и римской эпох
  • 🕌 Культурное наследие Венеции и Австрии
  • 🌿 Романтика узких улочек и площадей
  • 🗿 Возможность посетить археологический музей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Будвы - это июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а море тёплое. Весной и в октябре тоже можно насладиться прогулками, но учтите, что может быть прохладнее и возможны дожди. Зимой, хотя и не так тепло, город всё равно привлекателен своей историей и атмосферой, но некоторые туристические объекты могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Будва. Очарование Старого града
Будва. Очарование Старого града
Будва. Очарование Старого града

Что можно увидеть

  • Старый град
  • Археологический музей
  • Римские мозаики
  • Крепость
  • Крепостные стены

Описание экскурсии

Во время обзорной прогулки вы познакомитесь с артефактами иллирийской и римской эпох города, который ранее назывался Бутуа, а часто упоминался как Сivitas Аntiqua –«Старый Град».

Возраст Будвы насчитывает уже более 2500 лет. Город упоминает Софокл в 5 веке до н. э, а в 1 веке здесь была слышна апостольская проповедь. Римские патриции строили здесь свои виллы, а император Юстиниан возвёл христианскую базилику в 4 веке. Славяне в 9 веке принимают здесь крещение и строят храмы и крепость. Затянувшийся период правления Венеции, а затем Австрии тоже оставил здесь свой след. Словно на машине времени мы будем приоткрывать завесы тайн каждой из этих эпох.

Ныне Старый град полон романтики и гармонии, которые вы ощутите, прогулявшись по его узким улочкам и небольшим площадям.

Организационные детали

По желанию за дополнительную плату можно посетить археологический музей города, крепость Святой Марии (Цитадель) и пройти по пути городской стражи по крепостным стенам.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель Avala Resort на ступеньках
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1697 туристов
Живу в Черногории. Лицензированный гид. Основатель турфирмы и первого в Черногории русскоязычного Паломнического общества. Предлагаю ответственное и качественное экскурсионное обслуживание индивидуальных туристов и групп. Увлекательные и познавательные авторские экскурсионные поездки по Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. Предлагаю Вам содержательные и осмысленные экскурсии. Возможно присоединение к мини группам. Яркие впечатления - в подарок! Рад вам круглый год!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 125 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
114
4
8
3
3
2
1
И
Доброго времени суток!
От лица пары, пишет девушка (Надежда).

Хочу выразить огромную благодарность Вадиму за экскурсию. Доступно, интересно рассказывал историю города, подмечая и «загадочные места», о которых нет достоверной исторической информации, повествуя
читать дальшеуменьшить

о легендах. Мы остались довольны. Хотели бы с Вадимом проехать еще километры, послушать о других городах, но, к сожалению, не совпали уже по времени.
Желаем благодарных, теплых и заинтересованных туристов! Всего Вам самого наилучшего.

Надежда и Игорь

Доброго времени суток!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Вадим хорошо владеет материалом. Было интересно и познавательно. Все прошло четко и спокойно. Для первого знакомства с городом - прекрасный вариант.
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Очень познавательная экскурсия по Старому городу Будвы. Гид интересно и увлекательно рассказывал об истории города, его культуре и архитектуре, отвечал на все вопросы и делился множеством интересных фактов, которые сложно найти самостоятельно. Экскурсия прошла в комфортном темпе, время пролетело незаметно. Остались только приятные впечатления. Однозначно рекомендуем всем, кто хочет лучше узнать Будву и ее богатую историю.
Вам был полезен этот отзыв?
Вероника
Спасибо Вадиму за знакомство с Будвой! Экскурсия не ограничивается показом знаковых мест в Старом граде, а дополнена датами и историческими фактами о Будве, Черногории и регионе в целом. Хочется отметить высокую квалификацию гида, кажется, что он знает буквально всё! Получили большое удовольствие от прогулки, а вдобавок еще и необходимые сведения о комфортном пребывании в Будве и ее инфраструктуре. Однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия очень понравилась. Вадим замечательный гид, отлично адаптировал программу под запрос. Чувствуются глубокие познания Вадима о истории и культуре. Большое спасибо, получилось угодить даже самым требовательным туристам.
Вам был полезен этот отзыв?
Максим
Побывали на 2х экскурсиях у Вадима!
Нам очень понравилось!
Эрудированный гид, приятная речь, максимальное вовлечение. Предложил множество вариантов для решения наших задач) Подсказал о ситуации в городе на которую можно опереться в данный период времени!
Отдыхали большой семьей и все остались в полном восторге! Успели изучить за это время Будву, Котор и Перст!
Спасибо вам большое!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Будвы

Похожие экскурсии на «Будва. Очарование Старого града»

Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
На машине
5.5 часов
40 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Котор и Пераст - наследие Венецианской республики
Исследовать изящные домики с красной черепицей, таинственные легенды и быт средневековых мореходов
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от €259 за всё до 6 чел.
Будва: 2500 лет истории за стенами Старого города
Пешая
1.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Будва: 2500 лет истории за стенами Старого города
Понять Будву через легенды, историю и современный курортный вайб
Начало: У Старого города
29 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от €70 за всё до 8 чел.
Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича
На машине
9 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Черногория: Цетинье, Острог, Дайбабе, Скадарское озеро и Риека Црноевича
Вас ждет погружение в уникальный мир черногорской истории, православных святынь и живописных пейзажей
22 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от €410 за всё до 4 чел.
Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Сердце Адриатики: сквозь века Будвы
Увидеть, как гармонично переплетаются в городе Античность, Средневековье и современность
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 09:00 и 18:30
19 авг в 09:00
22 авг в 09:00
€57 за человека
У нас ещё много экскурсий в Будве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Будве
-15%
до 1 ноября
от €85 за экскурсию