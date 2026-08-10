Лучшие месяцы для посещения Будвы - это июнь, июль, август и сентябрь. В это время погода наиболее комфортная, а море тёплое. Весной и в октябре тоже можно насладиться прогулками, но учтите, что может быть прохладнее и возможны дожди. Зимой, хотя и не так тепло, город всё равно привлекателен своей историей и атмосферой, но некоторые туристические объекты могут быть закрыты.

Старый град Будвы, раскинувшийся на юго-восточном побережье Адриатики, хранит в себе богатую историю, уходящую корнями в далекое прошлое.Предлагаем вам уникальную возможность пройтись по мощеным улочкам, где каждый камень рассказывает свою

историю. Вас ждет знакомство с артефактами иллирийской и римской эпох, а также средневековыми постройками, оставленными Венецией и Австрией. Откроется перед вами история города, упоминаемого еще Софоклом и апостольской проповедью. По вашему желанию, за дополнительную плату, можно посетить археологический музей, римские мозаики и крепостные стены, которые добавят в ваше путешествие еще больше впечатлений. Эта экскурсия - идеальный выбор для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу прошлых веков и ощутить настоящую романтику и гармонию Старого града

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Описание экскурсии

Во время обзорной прогулки вы познакомитесь с артефактами иллирийской и римской эпох города, который ранее назывался Бутуа, а часто упоминался как Сivitas Аntiqua –«Старый Град».

Возраст Будвы насчитывает уже более 2500 лет. Город упоминает Софокл в 5 веке до н. э, а в 1 веке здесь была слышна апостольская проповедь. Римские патриции строили здесь свои виллы, а император Юстиниан возвёл христианскую базилику в 4 веке. Славяне в 9 веке принимают здесь крещение и строят храмы и крепость. Затянувшийся период правления Венеции, а затем Австрии тоже оставил здесь свой след. Словно на машине времени мы будем приоткрывать завесы тайн каждой из этих эпох.

Ныне Старый град полон романтики и гармонии, которые вы ощутите, прогулявшись по его узким улочкам и небольшим площадям.

Организационные детали

По желанию за дополнительную плату можно посетить археологический музей города, крепость Святой Марии (Цитадель) и пройти по пути городской стражи по крепостным стенам.