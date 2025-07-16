Мои заказы

Города Бар и Улцинь

Путешествие вдоль побережья Черногории к старинным городам Бар и Улцинь. Уникальные достопримечательности и дух прошлого ждут вас
Это увлекательное путешествие от Будвы до южных рубежей Черногории познакомит с городами Бар и Улцинь. В Баре, утопающем в зелени, вас ждёт дворец короля Николы и древний Старый Бар.

В Улцине вы прогуляетесь по старинным улочкам, где когда-то жили пираты и правители, и насладитесь самым длинным песчаным пляжем страны.

Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории и культуре региона
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальные исторические места
  • 🌿 Живописные пейзажи
  • 🏖️ Самый длинный пляж Черногории
  • ☕ Восточный кофе в Улцине
  • 🕰️ Древняя маслина в Баре
Города Бар и Улцинь
Города Бар и Улцинь
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Что можно увидеть

  • Дворец короля Николы
  • Старый Бар
  • Старый город Улцинь
  • Велика плажа

Описание экскурсии

Город Бар Мы остановимся в современной части города Бар, который является крупным портом и одним из центров черногорского туризма. Город буквально утопает в садах и буйной средиземноморской растительности. Здесь, на набережной, мы посетим дворец короля Николы. После отправимся знакомиться с «Черногорскими Помпеями» — Старым Баром, который привлекателен не только для исследователей из разных стран, но и для многочисленных гостей Черногории. На улочке, ведущей к Старому городу, расположено множество традиционных кофейных, сувенирных и антикварных лавок. В окрестностях Бара — множество маслиновых рощ, поэтому этот регион традиционно славится своим оливковым маслом. Мы увидим старейшую маслину, возраст которой превышает 2000 лет! Существует древняя традиция мириться тем, кто в ссоре, под этой маслиной. Город Улцынь Далее путь лежит в самый южный город — Улцинь. Мы посетим старый город, в котором в прошлом жили могущественные правители, пираты и невольники. Пройдёмся по его улочкам и после чашечки восточного кофе отправимся на самый протяжённый в Черногории песчаный пляж — «Велика плажа» длиной 14000 метров! Там возможен обед ресторане на устье реки Бояна.

По договорённости.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Бар
  • Город Улцынь
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
Касаткин
16 июл 2025
Это, пожалуй, была одна из лучших экскурсий Спутника. И всё благодаря супергиду Валерию! Показал и рассказал больше, чем мечталось. Валера, ты лучший!

Входит в следующие категории Будвы

Похожие экскурсии из Будвы

Открыть южное побережье Черногории
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Южное побережье Черногории: Бар и Улцинь
Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
На машине
9 часов
-
30%
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Южные контрасты Бара и Улцинь из Будвы
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Бар и Улцинь, насладитесь красотой черногорского побережья
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€179€255 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Будве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Будве