Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Это увлекательное путешествие от Будвы до южных рубежей Черногории познакомит с городами Бар и Улцинь. В Баре, утопающем в зелени, вас ждёт дворец короля Николы и древний Старый Бар.



В Улцине вы прогуляетесь по старинным улочкам, где когда-то жили пираты и правители, и насладитесь самым длинным песчаным пляжем страны.



Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории и культуре региона 5 1 отзыв 5 причин купить эту экскурсию 🏰 Уникальные исторические места

🌿 Живописные пейзажи

🏖️ Самый длинный пляж Черногории

☕ Восточный кофе в Улцине

🕰️ Древняя маслина в Баре

Валерий Ваш гид в Будве Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 10 часов Размер группы 1-4 человека Как проходит Пешком Когда По договорённости. €230 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Что можно увидеть Дворец короля Николы

Старый Бар

Старый город Улцинь

Велика плажа

Описание экскурсии Город Бар Мы остановимся в современной части города Бар, который является крупным портом и одним из центров черногорского туризма. Город буквально утопает в садах и буйной средиземноморской растительности. Здесь, на набережной, мы посетим дворец короля Николы. После отправимся знакомиться с «Черногорскими Помпеями» — Старым Баром, который привлекателен не только для исследователей из разных стран, но и для многочисленных гостей Черногории. На улочке, ведущей к Старому городу, расположено множество традиционных кофейных, сувенирных и антикварных лавок. В окрестностях Бара — множество маслиновых рощ, поэтому этот регион традиционно славится своим оливковым маслом. Мы увидим старейшую маслину, возраст которой превышает 2000 лет! Существует древняя традиция мириться тем, кто в ссоре, под этой маслиной. Город Улцынь Далее путь лежит в самый южный город — Улцинь. Мы посетим старый город, в котором в прошлом жили могущественные правители, пираты и невольники. Пройдёмся по его улочкам и после чашечки восточного кофе отправимся на самый протяжённый в Черногории песчаный пляж — «Велика плажа» длиной 14000 метров! Там возможен обед ресторане на устье реки Бояна.

По договорённости. Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Город Бар

Город Улцынь Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Личные расходы Место начала и завершения? По договорённости Когда и сколько длится? Когда: По договорённости. Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.