Это увлекательное путешествие от Будвы до южных рубежей Черногории познакомит с городами Бар и Улцинь. В Баре, утопающем в зелени, вас ждёт дворец короля Николы и древний Старый Бар.
В Улцине вы прогуляетесь по старинным улочкам, где когда-то жили пираты и правители, и насладитесь самым длинным песчаным пляжем страны.
Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории и культуре региона
В Улцине вы прогуляетесь по старинным улочкам, где когда-то жили пираты и правители, и насладитесь самым длинным песчаным пляжем страны.
Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит прикоснуться к истории и культуре региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические места
- 🌿 Живописные пейзажи
- 🏖️ Самый длинный пляж Черногории
- ☕ Восточный кофе в Улцине
- 🕰️ Древняя маслина в Баре
Что можно увидеть
- Дворец короля Николы
- Старый Бар
- Старый город Улцинь
- Велика плажа
Описание экскурсииГород Бар Мы остановимся в современной части города Бар, который является крупным портом и одним из центров черногорского туризма. Город буквально утопает в садах и буйной средиземноморской растительности. Здесь, на набережной, мы посетим дворец короля Николы. После отправимся знакомиться с «Черногорскими Помпеями» — Старым Баром, который привлекателен не только для исследователей из разных стран, но и для многочисленных гостей Черногории. На улочке, ведущей к Старому городу, расположено множество традиционных кофейных, сувенирных и антикварных лавок. В окрестностях Бара — множество маслиновых рощ, поэтому этот регион традиционно славится своим оливковым маслом. Мы увидим старейшую маслину, возраст которой превышает 2000 лет! Существует древняя традиция мириться тем, кто в ссоре, под этой маслиной. Город Улцынь Далее путь лежит в самый южный город — Улцинь. Мы посетим старый город, в котором в прошлом жили могущественные правители, пираты и невольники. Пройдёмся по его улочкам и после чашечки восточного кофе отправимся на самый протяжённый в Черногории песчаный пляж — «Велика плажа» длиной 14000 метров! Там возможен обед ресторане на устье реки Бояна.
По договорённости.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Бар
- Город Улцынь
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Касаткин
16 июл 2025
Это, пожалуй, была одна из лучших экскурсий Спутника. И всё благодаря супергиду Валерию! Показал и рассказал больше, чем мечталось. Валера, ты лучший!
Входит в следующие категории Будвы
Похожие экскурсии из Будвы
Индивидуальная
до 4 чел.
Южное побережье Черногории: Бар и Улцинь
Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
€295 за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия: Южные контрасты Бара и Улцинь из Будвы
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Бар и Улцинь, насладитесь красотой черногорского побережья
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
€179
€255 за всё до 6 чел.