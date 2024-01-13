1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
€65 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Знакомьтесь, Будва: путеводитель по древним улочкам
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по живописной Будве, где каждый камень хранит вековую историю
Начало: У стен Старого города
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€55 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1 час
Будва - город которому больше 2500 лет
Совершите увлекательное путешествие по Старому городу Будва, насчитывающему 2500 лет. Узнайте об истории, артефактах и легендах этого древнего города
Начало: Стены Старого города возле башни с львом св. Марка
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 21.00 (можно любое время по договоренности)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
5 часов
Будва с высоты: два залива и две крепости
Отправиться в треккинг по древней дороге вокруг горы в сопровождении опытного гида
Начало: На площади перед Старым городом
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€70 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр13 января 2024В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому
- ЕЕвгения23 сентября 2023Чудесная пешая экскурсия! Умный, образованный, которого приятно слушать гид Вадим! Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена5 сентября 2023Замечательная прогулка по старому городу Будвы в сопровождении отличного гида! Вадим отличный рассказчик, собеседник, прекрасно провели время, рекомендую!
- ММарина28 июня 2023Очень интересная и информативная экскурсия по старому городу. Спасибо.
- EElena28 июня 2023Нашу экскурсию проводила Ольга, очень приятная девушка, в нашей компании был 6летний ребёнок, что вносило свои коррективы в ход экскурсии,
- ААдина23 июня 2023Душевно пообщались с Иваном на различные темы, посмотрели Старый город, узнали историю Будвы и ее обитателей. Хотелось бы немного уделить времени
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
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