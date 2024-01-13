Пешие экскурсии-прогулки в Будве с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Будве на русском языке, цены от €55. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Будва. Очарование Старого града
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
74 отзыва
Пешеходная экскурсия Старый град Будвы: вдоль исторических троп
Пройдитесь по узким улочкам древнего Будвы, ощутив дух времени и узнав множество исторических фактов
Начало: У входа в торговый центр TQ PLAZA
Сегодня в 18:00
15 июня в 18:00
65 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Будва
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Знакомьтесь, Будва: путеводитель по древним улочкам
Погрузитесь в атмосферу средневековья с экскурсией по живописной Будве, где каждый камень хранит вековую историю
Начало: У стен Старого города
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
55 за всё до 15 чел.
Будва - город которому больше 2500 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
Будва - город которому больше 2500 лет
Совершите увлекательное путешествие по Старому городу Будва, насчитывающему 2500 лет. Узнайте об истории, артефактах и легендах этого древнего города
Начало: Стены Старого города возле башни с львом св. Марка
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 21.00 (можно любое время по договоренности)
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
60 за всё до 15 чел.
Будва с высоты: два залива и две крепости
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Будва с высоты: два залива и две крепости
Отправиться в треккинг по древней дороге вокруг горы в сопровождении опытного гида
Начало: На площади перед Старым городом
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
70 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    13 января 2024
    Будва. Очарование Старого града
    В целом все здорово и интересно. Для тех, кто первый раз в Будве и хочет просто обзорно пройтись по старому
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    городу - идеально. Единственный минус временные рамки, экскурсия короткая и не успеете зайти куда-либо, например в цидатель, которую однозначно стоит посетить.

  • Е
    Евгения
    23 сентября 2023
    Будва. Очарование Старого града
    Чудесная пешая экскурсия! Умный, образованный, которого приятно слушать гид Вадим! Однозначно рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 сентября 2023
    Будва. Очарование Старого града
    Замечательная прогулка по старому городу Будвы в сопровождении отличного гида! Вадим отличный рассказчик, собеседник, прекрасно провели время, рекомендую!
  • М
    Марина
    28 июня 2023
    Знакомьтесь, Будва
    Очень интересная и информативная экскурсия по старому городу. Спасибо.
  • E
    Elena
    28 июня 2023
    Знакомьтесь, Будва
    Нашу экскурсию проводила Ольга, очень приятная девушка, в нашей компании был 6летний ребёнок, что вносило свои коррективы в ход экскурсии,
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    но всё прошло отлично. Экскурсия проходила вечером, уже не жарко, можно спокойно перемещаться по улочкам старой Будвы. Также Ольга подсказала, какие места и пляжи стоит посетить. Рекомендую такие экскурсии тем, кому интересна история города, который вы посещаете, и то, чем и как живет Черногория. Мы приехали на машине и оставили её на платной парковке, имейте в запасе время до начала экскурсии, пришлось немного подождать, парковка была полная машин. Спасибо за экскурсию ❤️

  • А
    Адина
    23 июня 2023
    Знакомьтесь, Будва
    Душевно пообщались с Иваном на различные темы, посмотрели Старый город, узнали историю Будвы и ее обитателей. Хотелось бы немного уделить времени
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    окрестностям Будвы, узнать про статую балерины к примеру. В целом понравилось, Иван дал ряд рекомендаций по местам посещения и с готовностью отвечал на вопросы о жизни в Будве.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Будва. Очарование Старого града
  2. Знакомьтесь, Будва
  3. Будва - город которому больше 2500 лет
  4. Будва с высоты: два залива и две крепости
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Старый город
  4. Црноевича
  5. Ловчен
  6. Самое главное
  7. Негуши
  8. Дурмитор
  9. Каньон реки Тара
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 55 до 70. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Пешеходные», 84 ⭐ отзыва, цены от €55. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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