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но всё прошло отлично. Экскурсия проходила вечером, уже не жарко, можно спокойно перемещаться по улочкам старой Будвы. Также Ольга подсказала, какие места и пляжи стоит посетить. Рекомендую такие экскурсии тем, кому интересна история города, который вы посещаете, и то, чем и как живет Черногория. Мы приехали на машине и оставили её на платной парковке, имейте в запасе время до начала экскурсии, пришлось немного подождать, парковка была полная машин. Спасибо за экскурсию ❤️