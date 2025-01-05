2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Это путешествие пройдёт вдоль побережья от Будвы на юг страны, где на стыке Запада и Востока, христианской и исламской Черногорий расположены старинные города.
Вы посетите их уникальные достопримечательности, проникнитесь духом прошлого и услышите много интересного.
Вы посетите их уникальные достопримечательности, проникнитесь духом прошлого и услышите много интересного.
Описание экскурсии
- Мы побываем в современной части города Бар, который является крупным портом и одним из центров черногорского туризма. Город буквально утопает в садах и буйной средиземноморской растительности. Здесь, на набережной, мы посетим дворец короля Николы (по желанию).
- А после отправимся знакомиться с «Черногорскими Помпеями» — Старым Баром, который привлекателен не только для исследователей из разных стран, но и для многочисленных гостей Черногории.
- На улочке, ведущей к Старому городу, расположено множество традиционных кофейных, сувенирных и антикварных лавок.
- В окрестностях Бара — множество маслиновых рощ, поэтому этот регион традиционно славится своим оливковым маслом. Мы увидим старейшую маслину, возраст которой превышает 2000 лет! Существует древняя традиция мириться тем, кто в ссоре под этой маслиной.
- Далее путь лежит в самый южный город — Улцинь. Мы посетим старый город, в котором в прошлом жили могущественные правители, пираты и невольники.
- Пройдемся по его улочкам и после чашечки восточного кофе отправимся на самый протяжённый в Черногории песчаный пляж — «Велика плажа», длиной 14000 м! Также посетим реку Бояну, которая имеет два течения: речное и морское. А после отдыха на роскошном пляже «Копакабана» (по желанию) отправимся домой.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Транспорт (автомобиль или минивэн с опытным водителем): €200 за машину для 1–3 человек; €300 за минивэн на 7 человек. Также экскурсию можно провести для группы до 19 человек на микроавтобусе — доплата €400.
- Поездка на катере (по желанию).
- Обед и входные билеты.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1675 туристов
Живу в Черногории. Лицензированный гид. Основатель турфирмы и первого в Черногории русскоязычного Паломнического общества. Предлагаю ответственное и качественное экскурсионное обслуживание индивидуальных туристов и групп. Увлекательные и познавательные авторские экскурсионные поездки по Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. Предлагаю Вам содержательные и осмысленные экскурсии. Возможно присоединение к мини группам. Яркие впечатления - в подарок! Рад вам круглый год!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия. Крепость Старого Бара - целый разрушенный город, вход в Старый Бар - аутентичные улочки. Ульцинь - отличное место для фото особенно в несезон, когда на улицах почти никого
+1
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Старый Бар-колоритное место. Побродили по руинам под интересный рассказ экскурсовода. Попробовали гранатовое пиво, предлагаемое только здесь. Посмотрели на древнюю оливу в окрестностях Бара, которой более 2000 лет. Пообедали в ресторанчике
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И
Поездка очень понравилась. Вадим интересно рассказывает об истории посещаемых мест. Маршрут гибкий, можно внести изменения по ходу экскурсии. Мы впервые в Черногории и экскурсия оставила незабываемые впечатления от красот увиденных мест. Спасибо Вадиму за интересно проведенное время.
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Это была отличная поездка, совсем другая Черногория! Бар и Улцинь произвели на меня неизгладимое впечатление. Очень рекомендую посетить этот регион Черногории. Мы ездили на нашей машине, я за рулем. Вадим прекрасный рассказчик, эрудированный и начитанный. профессиональный гид.
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Входит в следующие категории Будвы
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