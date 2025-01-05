2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Южные контрасты: Бар и Улцинь

Авто-путешествие в старинные города на стыке Запада и Востока - уникальное наследие и дух прошлого
Это путешествие пройдёт вдоль побережья от Будвы на юг страны, где на стыке Запада и Востока, христианской и исламской Черногорий расположены старинные города.

Вы посетите их уникальные достопримечательности, проникнитесь духом прошлого и услышите много интересного.
5
4 отзыва
Южные контрасты: Бар и Улцинь
Южные контрасты: Бар и Улцинь
Южные контрасты: Бар и Улцинь

Описание экскурсии

  • Мы побываем в современной части города Бар, который является крупным портом и одним из центров черногорского туризма. Город буквально утопает в садах и буйной средиземноморской растительности. Здесь, на набережной, мы посетим дворец короля Николы (по желанию).
  • А после отправимся знакомиться с «Черногорскими Помпеями» — Старым Баром, который привлекателен не только для исследователей из разных стран, но и для многочисленных гостей Черногории.
  • На улочке, ведущей к Старому городу, расположено множество традиционных кофейных, сувенирных и антикварных лавок.
  • В окрестностях Бара — множество маслиновых рощ, поэтому этот регион традиционно славится своим оливковым маслом. Мы увидим старейшую маслину, возраст которой превышает 2000 лет! Существует древняя традиция мириться тем, кто в ссоре под этой маслиной.
  • Далее путь лежит в самый южный город — Улцинь. Мы посетим старый город, в котором в прошлом жили могущественные правители, пираты и невольники.
  • Пройдемся по его улочкам и после чашечки восточного кофе отправимся на самый протяжённый в Черногории песчаный пляж — «Велика плажа», длиной 14000 м! Также посетим реку Бояну, которая имеет два течения: речное и морское. А после отдыха на роскошном пляже «Копакабана» (по желанию) отправимся домой.

Организационные детали

Дополнительные расходы

  • Транспорт (автомобиль или минивэн с опытным водителем): €200 за машину для 1–3 человек; €300 за минивэн на 7 человек. Также экскурсию можно провести для группы до 19 человек на микроавтобусе — доплата €400.
  • Поездка на катере (по желанию).
  • Обед и входные билеты.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 42% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1675 туристов
Живу в Черногории. Лицензированный гид. Основатель турфирмы и первого в Черногории русскоязычного Паломнического общества. Предлагаю ответственное и качественное экскурсионное обслуживание индивидуальных туристов и групп. Увлекательные и познавательные авторские экскурсионные поездки по Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. Предлагаю Вам содержательные и осмысленные экскурсии. Возможно присоединение к мини группам. Яркие впечатления - в подарок! Рад вам круглый год!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Наталья
Отличная экскурсия. Крепость Старого Бара - целый разрушенный город, вход в Старый Бар - аутентичные улочки. Ульцинь - отличное место для фото особенно в несезон, когда на улицах почти никого
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нет, все повороты для вас. А Ада Баяна стала отличным завершением экскурсии - тихое и слегка загадочное зимой место, отличный ресторан и коты. Спасибо Вадиму за то, что мы открыли для себя эти места, день прошёл отлично!

Отличная экскурсия. Крепость Старого Бара - целый разрушенный город, вход в Старый Бар - аутентичные улочки.
Отличная экскурсия. Крепость Старого Бара - целый разрушенный город, вход в Старый Бар - аутентичные улочки.
Отличная экскурсия. Крепость Старого Бара - целый разрушенный город, вход в Старый Бар - аутентичные улочки.
Отличная экскурсия. Крепость Старого Бара - целый разрушенный город, вход в Старый Бар - аутентичные улочки.
Отличная экскурсия. Крепость Старого Бара - целый разрушенный город, вход в Старый Бар - аутентичные улочки.
Отличная экскурсия. Крепость Старого Бара - целый разрушенный город, вход в Старый Бар - аутентичные улочки.
Отличная экскурсия. Крепость Старого Бара - целый разрушенный город, вход в Старый Бар - аутентичные улочки.
Отличная экскурсия. Крепость Старого Бара - целый разрушенный город, вход в Старый Бар - аутентичные улочки.+1
Отличная экскурсия. Крепость Старого Бара - целый разрушенный город, вход в Старый Бар - аутентичные улочки.
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Алина
Старый Бар-колоритное место. Побродили по руинам под интересный рассказ экскурсовода. Попробовали гранатовое пиво, предлагаемое только здесь. Посмотрели на древнюю оливу в окрестностях Бара, которой более 2000 лет. Пообедали в ресторанчике
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королевского парка, где растёт пробковый дуб. Погуляли по набережной и полюбовались кораблями, стоящими в порту Бара. По дороге в Ульцинь посетили смотровую полощадку с красивой бухтой и оливковой рощей. Наслаждались великолепными видами и увлекательными историями Вадима. Старый город Ульцинь -очень атмосферное местечко. Он жилой, с отелями, уютными кафешками, где можно выпить кофе и сделать красивые фото. Легенда о пребывании в Ульцинь Сервантеса в качестве пленного раба и его любви к прекрасной местной жительнице, придаёт этому месту романтики, несмотря на то, что это была Адриатическая «Тортуга»(центр пиратства и работорговли). Далее мы отправились ещё южнее Ульцинь, к реке Бояна. Где смешиваются воды реки и моря. Посмотрели «город на воде», расположенный вдоль реки, как устроен рыбный промысел местных жителей. На обратном пути заехали на «Велику Пляжу». Прошлись по побережью, можно было искупаться. Экскурсия приятная, гид квалифицированный. До этого посещали Острог с другим гидом и были очень расстроены, его тремя предложениями по такому интересному объекту. Вадим отличный рассказчик и специалист. Рекомендую.

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И
Поездка очень понравилась. Вадим интересно рассказывает об истории посещаемых мест. Маршрут гибкий, можно внести изменения по ходу экскурсии. Мы впервые в Черногории и экскурсия оставила незабываемые впечатления от красот увиденных мест. Спасибо Вадиму за интересно проведенное время.
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Зинаида
Это была отличная поездка, совсем другая Черногория! Бар и Улцинь произвели на меня неизгладимое впечатление. Очень рекомендую посетить этот регион Черногории. Мы ездили на нашей машине, я за рулем. Вадим прекрасный рассказчик, эрудированный и начитанный. профессиональный гид.
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Входит в следующие категории Будвы

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