2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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королевского парка, где растёт пробковый дуб. Погуляли по набережной и полюбовались кораблями, стоящими в порту Бара. По дороге в Ульцинь посетили смотровую полощадку с красивой бухтой и оливковой рощей. Наслаждались великолепными видами и увлекательными историями Вадима. Старый город Ульцинь -очень атмосферное местечко. Он жилой, с отелями, уютными кафешками, где можно выпить кофе и сделать красивые фото. Легенда о пребывании в Ульцинь Сервантеса в качестве пленного раба и его любви к прекрасной местной жительнице, придаёт этому месту романтики, несмотря на то, что это была Адриатическая «Тортуга»(центр пиратства и работорговли). Далее мы отправились ещё южнее Ульцинь, к реке Бояна. Где смешиваются воды реки и моря. Посмотрели «город на воде», расположенный вдоль реки, как устроен рыбный промысел местных жителей. На обратном пути заехали на «Велику Пляжу». Прошлись по побережью, можно было искупаться. Экскурсия приятная, гид квалифицированный. До этого посещали Острог с другим гидом и были очень расстроены, его тремя предложениями по такому интересному объекту. Вадим отличный рассказчик и специалист. Рекомендую.