Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будвы

Лучшее время для экскурсии на южное побережье Черногории - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и солнечная, море прогрето, а дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Май и сентябрь также подходят для поездки, так как погода еще комфортная, но туристов меньше, что позволяет избежать толп. В остальные месяцы погода может быть менее предсказуемой, но даже зимой здесь можно насладиться спокойствием и красотой природы, хотя некоторые объекты могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Свети Стефан
Старый Бар
Улцинь
Велика пляж
Описание экскурсии
Свети Стефан — Черногория с открытки
По дороге к южному побережью мы сделаем атмосферную фотопаузу у «чудо-острова» Свети Стефан, который с середины 20 века облюбовали политики, звезды Голливуда и аристократы со всего мира — от Мэрилин Монро до Елизаветы II. Вы полюбуетесь красными черепичными крышами на фоне голубого моря. Узнаете, как славянская крепость-форт превратилась в элитный закрытый курорт на острове, соединенном с берегом узким перешейком. И, конечно, сделаете эффектные фотографии одной из визитных карточек Черногории.
Старый Бар и пиратский Улцинь
После вас встретит Бар — дышащий историей и словно сошедший со страниц сказок. В Старом городе я расскажу, почему процветающее поселение за крепостными стенами превратилось в руины, и покажу сохранившиеся постройки, напоминающие о нелегкой судьбе Бара. А желающие смогут наведаться в традиционные кофейные, сувенирные и антикварные лавки. Следом отправимся в Улцинь — один из самых загадочных и старинных городов Черногории. Легенды Улциня точно заслуживают внимания, ведь город в не особенно далеком прошлом был гнездом пиратов, которые захватывали пленников. Доказательством послужат камеры рабов и площадь невольничьего рынка, которые вы увидите, прогуливаясь по улциньским улочкам.
Закат на вулканическом пляже
Самой южной точкой нашего путешествия станет великолепный Велика пляж из мельчайшего вулканического песка, который темно-серой лентой протянулся до самой границы с Албанией. Здесь вы сможете немного отдохнуть, искупаться и встретить один из красивейших закатов в Черногории.
Организационные детали
Экскурсия может начаться в любом городе побережья Черногории, на стоимость это не влияет. Начало экскурсии в городах Луштица и Котор оплачивается дополнительно.
Автомобиль — кроссовер класса комфорт с кожаным салоном, климат-контролем.
Дополнительные расходы: вход в крепость Старый Бар — 3 евро с чел., вход в музей Улциня — 2 евро с чел. Обед в ресторане также оплачивается дополнительно.
Порядок посещения достопримечательностей может быть изменен.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 256 туристов
Я живу в Черногории с 2008 года и за это время успел изучить все примечательные места этой прекрасной страны и ее соседей. Готов поделиться с Вами своими знаниями и показать весь многогранный и самобытный мир Балкан. Я люблю историю и люблю путешествия, потому индивидуальные экскурсии, которые я провожу, для меня больше удовольствие, чем работа.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анжелика
Алексей — грамотный, прекрасно подкованный гид; экскурсия по южному побережью Черногории была информативной и увлекательной.
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Е
Екатерина
Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии заболела, и Алексей пошёл навстречу, немного сдвинул дату экскурсии и проводил её в моём читать дальшеуменьшить
темпе, учитывая все пожелания. Также он рассказал много информации о истории Черногории, местах, которые проезжаем и видим. К тому же мне очень понравилось, что я смогла провести достаточно времени на Великой Пляже и меня никто не торопил. Советую эту экскурсию и гида, ещё раз спасибо ему! P.a. Она особенно подойдёт для людей, которые хотят с комфортом посетить новые места.
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Насрединова
Посетили экскурсию с подругой. Нам очень понравилось! Алексей показал нам интересные места южного побережья Черногории и рассказал много малоизвестных и занимательных фактов из истории этих мест. Также мы посетили несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды! В целом экскурсия оказалась достаточно насыщенной, не слишком утомительной и очень познавательной. Если будет возможность, рекомендуем посетить!
+2
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Дарья
Невероятная красота городов Адриатики, рекомендую🤩
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С
Семён
Остались исключительно положительные эмоции и масса красивых картинок! Очень рекомендую Алексея, как интересного рассказчика, прекрасного водителя и просто приятного человека, который со всей ответственностью и душой относится к своему делу!
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Л
Лариса
Экскурсия очень интересная, старый Бар и Ульцынь чудесные. Нам немного не повезло с погодой, не удалось покупаться, но пляж красивый. Рекомендую экскурсовода и экскурсию.
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