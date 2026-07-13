Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будвы

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Открыть южное побережье Черногории

Для тех, кто остановился в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой. Эта экскурсия поможет вам открыть для себя его красоты
Для путешественников, остановившихся в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой.

На этой индивидуальной экскурсии можно исследовать колоритный Бар и пиратский Улцинь, сделать фотопаузу у богемного острова Свети Стефан и
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поймать в объектив фантастический закат на Велика пляже. Свети Стефан - «чудо-остров», облюбованный политиками и звездами Голливуда.

Бар дышит историей и словно сошел со страниц сказок, а Улцинь, один из самых старинных городов Черногории, когда-то был гнездом пиратов.

Закончится путешествие на великолепном Велика пляже из мельчайшего вулканического песка, где можно отдохнуть и встретить один из красивейших закатов в Черногории

5
7 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Фотопауза у острова Свети Стефан
  • 🏰 Посещение Старого города Бара
  • 🏴‍☠️ Прогулка по пиратскому Улциню
  • 🌅 Закат на Велика пляже
  • 🚗 Комфортный кроссовер с климат-контролем

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии на южное побережье Черногории - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и солнечная, море прогрето, а дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Май и сентябрь также подходят для поездки, так как погода еще комфортная, но туристов меньше, что позволяет избежать толп. В остальные месяцы погода может быть менее предсказуемой, но даже зимой здесь можно насладиться спокойствием и красотой природы, хотя некоторые объекты могут быть закрыты.
Сейчас август — это идеальное время.
Открыть южное побережье Черногории
Открыть южное побережье Черногории
Открыть южное побережье Черногории

Что можно увидеть

  • Свети Стефан
  • Старый Бар
  • Улцинь
  • Велика пляж

Описание экскурсии

Свети Стефан — Черногория с открытки

По дороге к южному побережью мы сделаем атмосферную фотопаузу у «чудо-острова» Свети Стефан, который с середины 20 века облюбовали политики, звезды Голливуда и аристократы со всего мира — от Мэрилин Монро до Елизаветы II. Вы полюбуетесь красными черепичными крышами на фоне голубого моря. Узнаете, как славянская крепость-форт превратилась в элитный закрытый курорт на острове, соединенном с берегом узким перешейком. И, конечно, сделаете эффектные фотографии одной из визитных карточек Черногории.

Старый Бар и пиратский Улцинь

После вас встретит Бар — дышащий историей и словно сошедший со страниц сказок. В Старом городе я расскажу, почему процветающее поселение за крепостными стенами превратилось в руины, и покажу сохранившиеся постройки, напоминающие о нелегкой судьбе Бара. А желающие смогут наведаться в традиционные кофейные, сувенирные и антикварные лавки. Следом отправимся в Улцинь — один из самых загадочных и старинных городов Черногории. Легенды Улциня точно заслуживают внимания, ведь город в не особенно далеком прошлом был гнездом пиратов, которые захватывали пленников. Доказательством послужат камеры рабов и площадь невольничьего рынка, которые вы увидите, прогуливаясь по улциньским улочкам.

Закат на вулканическом пляже

Самой южной точкой нашего путешествия станет великолепный Велика пляж из мельчайшего вулканического песка, который темно-серой лентой протянулся до самой границы с Албанией. Здесь вы сможете немного отдохнуть, искупаться и встретить один из красивейших закатов в Черногории.

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться в любом городе побережья Черногории, на стоимость это не влияет. Начало экскурсии в городах Луштица и Котор оплачивается дополнительно.
  • Автомобиль — кроссовер класса комфорт с кожаным салоном, климат-контролем.
  • Дополнительные расходы: вход в крепость Старый Бар — 3 евро с чел., вход в музей Улциня — 2 евро с чел. Обед в ресторане также оплачивается дополнительно.
  • Порядок посещения достопримечательностей может быть изменен.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 256 туристов
Я живу в Черногории с 2008 года и за это время успел изучить все примечательные места этой прекрасной страны и ее соседей. Готов поделиться с Вами своими знаниями и показать весь многогранный и самобытный мир Балкан. Я люблю историю и люблю путешествия, потому индивидуальные экскурсии, которые я провожу, для меня больше удовольствие, чем работа.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
А
Алексей — грамотный, прекрасно подкованный гид; экскурсия по южному побережью Черногории была информативной и увлекательной.
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Е
Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии заболела, и Алексей пошёл навстречу, немного сдвинул дату экскурсии и проводил её в моём
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темпе, учитывая все пожелания. Также он рассказал много информации о истории Черногории, местах, которые проезжаем и видим. К тому же мне очень понравилось, что я смогла провести достаточно времени на Великой Пляже и меня никто не торопил.
Советую эту экскурсию и гида, ещё раз спасибо ему!
P.a. Она особенно подойдёт для людей, которые хотят с комфортом посетить новые места.

Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии
Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии
Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии
Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии
Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии
Отличная экскурсия, очень радуюсь, что побывала в городах Бар и Ульцинь. За несколько дней до экскурсии
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Насрединова
Посетили экскурсию с подругой. Нам очень понравилось!
Алексей показал нам интересные места южного побережья Черногории и рассказал много малоизвестных и занимательных фактов из истории этих мест. Также мы посетили несколько смотровых площадок, с которых открываются потрясающие виды!
В целом экскурсия оказалась достаточно насыщенной, не слишком утомительной и очень познавательной. Если будет возможность, рекомендуем посетить!
Посетили экскурсию с подругой. Нам очень понравилось!
Посетили экскурсию с подругой. Нам очень понравилось!
Посетили экскурсию с подругой. Нам очень понравилось!
Посетили экскурсию с подругой. Нам очень понравилось!
Посетили экскурсию с подругой. Нам очень понравилось!
Посетили экскурсию с подругой. Нам очень понравилось!
Посетили экскурсию с подругой. Нам очень понравилось!
Посетили экскурсию с подругой. Нам очень понравилось!+2
Посетили экскурсию с подругой. Нам очень понравилось!
Посетили экскурсию с подругой. Нам очень понравилось!
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Дарья
Невероятная красота городов Адриатики, рекомендую🤩
Невероятная красота городов Адриатики, рекомендую🤩
Невероятная красота городов Адриатики, рекомендую🤩
Невероятная красота городов Адриатики, рекомендую🤩
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С
Остались исключительно положительные эмоции и масса красивых картинок! Очень рекомендую Алексея, как интересного рассказчика, прекрасного водителя и просто приятного человека, который со всей ответственностью и душой относится к своему делу!
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Л
Экскурсия очень интересная, старый Бар и Ульцынь чудесные. Нам немного не повезло с погодой, не удалось покупаться, но пляж красивый. Рекомендую экскурсовода и экскурсию.
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Входит в следующие категории Будвы

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