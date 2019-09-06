Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будвы

Открыть южное побережье Черногории

Путешествие из Будвы к острову Свети Стефан, городам Бар, Улцинь и вулканическому пляжу

5
1 отзыв
Для путешественников, которые останавливаются в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой.

Чтобы исследовать этот живописный край, мы отправимся в колоритный Бар и пиратский Улцинь, сделаем фотопаузу у богемного острова Свети Стефан и поймаем в объектив фантастический закат на Велика пляже.
Открыть южное побережье Черногории
Открыть южное побережье Черногории
Открыть южное побережье Черногории
Открыть южное побережье Черногории
Открыть южное побережье Черногории
Открыть южное побережье Черногории
Открыть южное побережье Черногории
Открыть южное побережье Черногории
Открыть южное побережье Черногории
Открыть южное побережье Черногории
Открыть южное побережье Черногории

Что вас ожидает

Свети Стефан — Черногория с открытки

По дороге к южному побережью мы сделаем атмосферную фотопаузу у «чудо-острова» Свети Стефан, который с середины 20 века облюбовали политики, звезды Голливуда и аристократы со всего мира — от Мэрилин Монро до Елизаветы II. Вы полюбуетесь красными черепичными крышами на фоне голубого моря. Узнаете, как славянская крепость-форт превратилась в элитный закрытый курорт на острове, соединенном с берегом узким перешейком. И, конечно, сделаете эффектные фотографии одной из визитных карточек Черногории.

Старый Бар и пиратский Улцинь

После вас встретит Бар — дышащий историей и словно сошедший со страниц сказок. В Старом городе я расскажу, почему процветающее поселение за крепостными стенами превратилось в руины, и покажу сохранившиеся постройки, напоминающие о нелегкой судьбе Бара. А желающие смогут наведаться в традиционные кофейные, сувенирные и антикварные лавки. Следом отправимся в Улцинь — один из самых загадочных и старинных городов Черногории. Легенды Улциня точно заслуживают внимания, ведь город в не особенно далеком прошлом был гнездом пиратов, которые захватывали пленников. Доказательством послужат камеры рабов и площадь невольничьего рынка, которые вы увидите, прогуливаясь по улциньским улочкам.

Закат на вулканическом пляже

Самой южной точкой нашего путешествия станет великолепный Велика пляж из мельчайшего вулканического песка, который темно-серой лентой протянулся до самой границы с Албанией. Здесь вы сможете немного отдохнуть, искупаться и встретить один из красивейших закатов в Черногории.

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться в любом городе побережья Черногории, на стоимость это не влияет. Начало экскурсии в городах Луштица и Котор оплачивается дополнительно.
  • Автомобиль — кроссовер класса комфорт с кожаным салоном, климат-контролем.
  • Дополнительные расходы: вход в крепость Старый Бар — 3 евро с чел., вход в музей Улциня — 2 евро с чел. Обед в ресторане также оплачивается дополнительно.
  • Порядок посещения достопримечательностей может быть изменен.
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Alexey
Alexey
Я живу в Черногории с 2008 года и за это время успел изучить все примечательные места этой прекрасной страны и ее соседей. Готов поделиться с Вами своими знаниями и показать весь многогранный и самобытный мир Балкан. Я люблю историю и люблю путешествия, потому индивидуальные экскурсии, которые я провожу, для меня больше удовольствие, чем работа.
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1 реальный отзыв

Ю
6 сен 2019
Отличная познавательная экскурсия. Алексей - отличный гид. Все очень понравилось

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