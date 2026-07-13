Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Будвы

Лучшее время для экскурсии на южное побережье Черногории - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода теплая и солнечная, море прогрето, а дни длинные, что позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере. Май и сентябрь также подходят для поездки, так как погода еще комфортная, но туристов меньше, что позволяет избежать толп. В остальные месяцы погода может быть менее предсказуемой, но даже зимой здесь можно насладиться спокойствием и красотой природы, хотя некоторые объекты могут быть закрыты.

Для путешественников, остановившихся в окрестностях Будвы, южное побережье Черногории часто остается загадкой.На этой индивидуальной экскурсии можно исследовать колоритный Бар и пиратский Улцинь, сделать фотопаузу у богемного острова Свети Стефан и

поймать в объектив фантастический закат на Велика пляже. Свети Стефан - «чудо-остров», облюбованный политиками и звездами Голливуда. Бар дышит историей и словно сошел со страниц сказок, а Улцинь, один из самых старинных городов Черногории, когда-то был гнездом пиратов. Закончится путешествие на великолепном Велика пляже из мельчайшего вулканического песка, где можно отдохнуть и встретить один из красивейших закатов в Черногории

Описание экскурсии

Свети Стефан — Черногория с открытки

По дороге к южному побережью мы сделаем атмосферную фотопаузу у «чудо-острова» Свети Стефан, который с середины 20 века облюбовали политики, звезды Голливуда и аристократы со всего мира — от Мэрилин Монро до Елизаветы II. Вы полюбуетесь красными черепичными крышами на фоне голубого моря. Узнаете, как славянская крепость-форт превратилась в элитный закрытый курорт на острове, соединенном с берегом узким перешейком. И, конечно, сделаете эффектные фотографии одной из визитных карточек Черногории.

Старый Бар и пиратский Улцинь

После вас встретит Бар — дышащий историей и словно сошедший со страниц сказок. В Старом городе я расскажу, почему процветающее поселение за крепостными стенами превратилось в руины, и покажу сохранившиеся постройки, напоминающие о нелегкой судьбе Бара. А желающие смогут наведаться в традиционные кофейные, сувенирные и антикварные лавки. Следом отправимся в Улцинь — один из самых загадочных и старинных городов Черногории. Легенды Улциня точно заслуживают внимания, ведь город в не особенно далеком прошлом был гнездом пиратов, которые захватывали пленников. Доказательством послужат камеры рабов и площадь невольничьего рынка, которые вы увидите, прогуливаясь по улциньским улочкам.

Закат на вулканическом пляже

Самой южной точкой нашего путешествия станет великолепный Велика пляж из мельчайшего вулканического песка, который темно-серой лентой протянулся до самой границы с Албанией. Здесь вы сможете немного отдохнуть, искупаться и встретить один из красивейших закатов в Черногории.

Организационные детали