Что вас ожидает:

Будванская ривьера

Выехав утром с побережья, первую фотопаузу делаем в красивом месте, где открывается вид на всю Будванскую ривьеру. Продолжаем путь вглубь страны мимо столицы Цетинье и Скадарского озера, которое вы увидите вдалеке. Затем проезжаем главный город Подгорицу — самый большой и развитый в стране, где находится все органы власти Черногории.

Центр Подгорицы и каньон реки Морача

После Подгорицы начинаются более дикие, природные пейзажи каньона реки Морача, они не оставят вас равнодушными, сделаем несколько пауз в самых видовых местах. Следующая наша остановка — монастырь Морача. Заложенный в 1256 году он неоднократно разрушался турками, но всякий раз восстанавливался местным населением. Здесь самая красивая и ухоженная территория по сравнению с другими монастырями Черногории — цветущие розы, зелень, ульи.

Мост Джурджевича

Далее проезжаем городки Колашин и Мойковац в окружении высоких гор. С правой стороны от нас появится каньон реки Тара — начинается, как не глубокий овраг и превращается по ходу движения во второй по глубине в мире каньон. Сделаем несколько пауз и тут. Одно из самых красивых мест нашей поездки — мост Джурджевича через каньон реки Тары. Прогуляемся по мосту, осмотрев каньон сверху. Вы узнаете все о истории постройки моста. А самые смелые смогут перелететь на другой берег каньона на самом длинном в Европе зип- лайне.

Дикие пастбища и их обитатели

Через 22 километра от моста на пути городок Жабляк со своими горнолыжными курортами, соснами и деревянными домиками в стиле швейцарских шале. Тут мы обедаем знаменитой черногорской ягнятиной «Из под Сача» — тушеное мясо в углях просто тает во рту. После обеда пеший поход на Чёрное озеро по красивой лесной дорожке около 500 метров. Вы удивитесь, как отличается растительность и климат приморья и севера Черногории, где все вокруг похоже на Карельские леса. Гуляем у озера и покатаемся на лодке, если хотите. Проедем национальный парк Дурмитор с его дикими пастбищами и их обитателями. Наша обратная дорога на побережье будет проходить через города Шавник, Никшич, Даниловград, о которых я тоже расскажу много интересного. Вернувшись назад, вы смело можете сказать, что были в Черногории, потому что видели каньон реки Тара — второй по глубине в мире.

Важная информация: