6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Черногория
  2. Будва
  3. Экскурсии

  4. Мини-Монтенегро тур

Цетинье, Ловчен, Которская бухта, Негуши и Старый Котор: история и красоты страны на авто-экскурсии

Олег
Задать вопрос
Олег – ваш гид
Во время экскурсии вы посетите исторические и религиозные памятники Черногории, насладитесь природой и живописными видами различных мест, а также познакомитесь с культурой и традициями местных жителей.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии6 отзывов
5
Мини-Монтенегро тур
Мини-Монтенегро тур

Программа

  • Наша поездка начнется от отеля, где вы остановились. Я заберу вас на автомобиле Toyota Verso. Вы посетите город Цетинье — древнюю столицу Черногории. В Цетинском монастыре вы увидите величайшие святыни Православия: нетленную руку Святого Иоанна Крестителя и частицы Животворящего Креста Господня. Вы узнаете историю основания города, а также о том, как святыни оказались в монастыре.
  • Затем посетим художественную галерею, где находится Филермская икона Божьей Матери (написанная святым Лукой).
  • Далее наша поездка к национальному природному парку Ловчен — это горный массив необычной конфигурации, шедевр природы, который черногорцы считают своим Олимпом.
  • На вершине горы Ловчен находится мавзолей Негоша — владыки и правителя Черногории XIX века, поэта и философа. Я расскажу, когда и как создавался мавзолей.
  • Далее — спуск в Которскую бухту, по серпантинной дороге (25 поворотов), остановка и фото-пауза в самом красивом месте, откуда открывается вид на Тиватский, Которский заливы и Старый Котор с высоты 1100 метров.
  • После посещения парка Ловчен, мы отправимся в местечко Негуши — это родовое село черногорской династии Петровичей-Негошей, где по желанию можно продегустировать и приобрести негушский сыр, пршут (вяленое мясо), домашнее вино и ракию (национальный крепкий спиртной напиток). А я расскажу секреты производства этих продуктов.
  • Далее вас ждет экскурсия по старому Котору с осмотром достопримечательностей.
  • После этого я доставлю вас в ваш отель.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: транспорт и услуги гида.
  • В стоимость экскурсии не включено: входные билеты в музеи и национальный парк.
Мини-Монтенегро тур
Мини-Монтенегро тур
Мини-Монтенегро тур
Мини-Монтенегро тур
Мини-Монтенегро тур
Мини-Монтенегро тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Олег
Олег
С 2010 я живу и работаю в Черногории. Здесь замечательная природа, хорошие люди, а история этой страны достойна уважения. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии практически по всей Черногории, а так же предлагаю посетить ближайшие балканские страны. Это Албания, Босния Герцеговина и Хорватия. Всегда готов подсказать Вам в каком городе Черногории лучше отдохнуть и помогу с арендой апартаментов.
Напишите мне

6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

21 февраля 2020
Олег,спасибо за экскурсию ! Мы в восторге ! Я получила незабываемые впечатления! Буду рекомендовать вас.
4 февраля 2020
Ездили с гидом Олегом на экскурсию Мини Монтенегро тур. Остались очень довольны. Олег интересно и увлекательно рассказал не только о посещаемых местах,но и истории, обычаях всей Черногории и ее народа. Особо впечатлил монастырь в Цетинье, где находятся мощи христианских святых.Виды по дороге были потрясающие. Делали остановки для фото в живописных местах или просто выпить кофе.Были в деревне, где делают традиционный сыр и ветчину пршут. Можно было попробовать. Прогулялись по старому городу, что было информативно. Без гида на узких древних улочках мало что разберёшь. Гид Олег очень внимательный к деталям, профессионал и обаятельный человек, что очень важно. Спасибо за экскурсию!!!
10 января 2020
Огромное спасибо Олегу за такую интересную, познавательную и комфортную экскурсию!!!! Было очень интересно, много узнали о стране и просто в нее влюбились!! Олег отлично знает страну и ее историю. Очень рекомендую Олега как гида!! Еще раз спасибо!!!
4 января 2020
Хороший маршрут экскурсии, комфортабельный авто, всю дорогу Олег не только рассказывал историю Черногории, но и отвечал на все наши вопросы. Олег грамотный гид, интересно рассказывает историю страны и знает красивые места. Спасибо за экскурсию и за вино, приятно!)
23 сентября 2017
Мы обратились к Олегу за день до предполагаемой экскурсии, он оказался занят и предложил кандидатуру своей жены в качестве гида. Мы согласились.
Мы немного скорректировали маршрут в соответствии с тем, что уже видели. Света ответила на все вопросы, дала историческую справку, приехала заранее, была вежлива и внимательна.
Места что мы посетили были те же куда везли автобусы с туристами, так что осматривали достопримечательности в большой компании...
Объективно придраться не к чему, но мне хотелось более эрудированной подачи истории, занимательных фактов, чего-то экстра, какого-то то изюму, потому что лично для меня 160€ за 7 часов обзорной экскурсии многовато... К слову осмотр Цетинье и Негуши с туристами на автобусе стоит 50€ на двоих, наш маршрут включал вышеперечисленное и подъем на гору Ловчен с проездом по Боко-Которской бухте (от прохода по старому городу Котора мы отказались, т.к. уже посещали его с групповой экскурсией). Одним словом если вам просто хочется осмотреть ключевые достопримечательности Черногории индивидуально в приятной компании вам к Олегу и Светлане!
18 августа 2017
Заказывали Мини-Монтенегро тур у Олега.Семья 2 взрослых и 2 детей.Встреча четко и пунктуально,предварительно списались.Машина комфортабельная.Олег прекрасный человек и рассказчик,экскурсия началась с того,что в подарок мы получили бутылку прекрасного черногорского вина.Приятно.
Следовали по заявленному маршруту,по желанию останавливались для фотопауз,перекусов,кофе,мороженого.Было интересно не только слушать интереснейшие рассказы про Будву,Котор,Цетинье,но и просто пообщаться о жизни в Черногории.Маршрут продуман до мелочей:Цетинье,Ловчен,Негуши с прекрасной и незабываемой дегустацией пршута,сыров ,вина,Боко-которская бухта,Котор.Возвращаться не хотелось,и взрослые и дети были в восторгеот увиденного и услышанного.Авторские экскурсии Олега разработаны под каждого клиента,это не просто сухой набор текста с заездом в обозначенные места.Это прогулка с другом,благодаря которой мы влюбились в Черногорию навсегда.Хочется вернуться и поехать с Олегом дальше любоваться красотами этой просто чарующей страны.Спасибо.

Олег проводит ещё 2 экскурсии

Монтенегро по максимуму!Монтенегро по максимуму!Монтенегро по максимуму!
169 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Скадарское озеро, Липская пещера, живописный Котор и древний Цетинье на авто-пешеходной экскурсии
Вы пройдете по мощеным улочкам Котора и увидите все его знаковые места, насладитесь невероятными видами на Скадарское озеро и Боко-Которскую бухту, исследуете увлекательный подземный мир карстовой пещеры и услышите самое интересное о местной жизни.
Каньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озероКаньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озероКаньон реки Тара, парк Дурмитор и Пивское озеро
300 за экскурсию
13 часов
26 отзывов
Путешествие к удивительным природным красотам центральной и северной Черногории
Из Будвы мы отправимся в сторону материковой части Черногории — именно здесь среди гор затерялись живописные каньоны рек Тара, Морача и Сушица, лесные склоны и озера парка Дурмитор, старинные монастыри и высокогорный город Жабляк. За один день вы увидите красивейшие уголки центральной и северной Черногории, сделаете невероятные снимки и по-настоящему влюбитесь в первозданную природу этих мест.

Экскурсии по пригородам Будвы

По Скадарскому озеру с черногорцемПо Скадарскому озеру с черногорцемПо Скадарскому озеру с черногорцем
138 за экскурсию
6 часов
86 отзывов
Знакомство с природой и традициями одного из самых живописных регионов страны
Я вырос в тихой красивой деревушке на Скадарском озере, поэтому местные красоты изучил вдоль и поперёк. В путешествии с радостью покажу вам свою родную землю и познакомлю с её традиционной жизнью. Вы полюбуетесь крупнейшим балканским озером, прочувствуете колорит маленьких деревушек, искупаетесь в горном источнике и узнаете Черногорию такой, какая она есть.
Крепости БудвыКрепости БудвыКрепости Будвы
65 за экскурсию
4 часа
7 отзывов
Исторические памятники 19 века, пляжи и панорамные виды — автомобильный тур по окрестностям города
Вас ждет уникальная экскурсия по нетуристическим местам, которые познакомят вас с историей Будвы и позволят насладиться природой окрестных мест.
Заповедник Ловчен и святыни ЧерногорииЗаповедник Ловчен и святыни ЧерногорииЗаповедник Ловчен и святыни Черногории
108 за экскурсию
6 часов
47 отзывов
Горный серпантин, христианские реликвии и невероятные панорамы с высоты птичьего полета
Путешествие по древнему Цетинье, заповеднику Ловчен и колоритной деревне Негуши познакомит вас с главными природными сокровищами и историей Черногории. Вы посетите древний Цетинский монастырь с христианскими реликвиями, увидите всю страну с панорамной площадки на вершине горы, узнаете всё самое интересное о культуре Черногории и отведаете традиционные местные деликатесы.
Большое путешествие на север ЧерногорииБольшое путешествие на север ЧерногорииБольшое путешествие на север Черногории
скидка10%
€300
270 за экскурсию
10 часов
Каньон реки Тара, горные озера и перевалы, национальные парки и мост Джурджевича за один день
Северная часть Черногории покорит вас нетронутой природой, чистым воздухом, высокими горными пиками и глубокими каньонами. Вы насладитесь захватывающими видами с лучших смотровых площадок страны, искупаетесь в горных озерах и услышите самое интересное о местных традициях, истории и менталитете.
Монастыри Острог, Цетинье и город ПодгорицаМонастыри Острог, Цетинье и город ПодгорицаМонастыри Острог, Цетинье и город Подгорица
190 за экскурсию
8 часов
23 отзыва
Путешествие на автомобиле по главным святыням Черногории и обзорная прогулка по столице
Во время экскурсии вы посетите две главные святыни страны — знаменитый монастырь Острог и монастырь Цетинье — и познакомитесь с крупнейшим по населению городом Черногории — Подгорица.
Черногорский калейдоскопЧерногорский калейдоскопЧерногорский калейдоскоп
125 за экскурсию
10 часов
Древний городок Цетинье, парк Ловчен, горная деревня Негуши и крепость Горажда за один день
Вы насладитесь захватывающими дух видами Боко-Которского залива и проникнетесь колоритом старинных городов Цетинье и Риека Црноевича. А еще оцените местные деликатесы в деревне Негуши, впечатлитесь красотой горы Ловчен и узнаете о черногорских традициях, обычаях и менталитете.

Выбирайте и другие экскурсии в Будве

Для детейКаньоныЦетиньеЛовченБарСо скидкойЗа городомПерастОбзорныеГорыНегушиИстория и архитектураОстрогСтарый городВ другой городГерцег-НовиГастрономическиеВсеСкадарское озероПодгорицаКоторБоснияДурмиторКаньон реки ТараКоторская бухтаНа автомобилеЖаблякПивское озероТребиньеСвети-СтефанПешкомЦрноевичаИндивидуальные