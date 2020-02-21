6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы обратились к Олегу за день до предполагаемой экскурсии, он оказался занят и предложил кандидатуру своей жены в качестве гида. Мы согласились.

Мы немного скорректировали маршрут в соответствии с тем, что уже видели. Света ответила на все вопросы, дала историческую справку, приехала заранее, была вежлива и внимательна.

Места что мы посетили были те же куда везли автобусы с туристами, так что осматривали достопримечательности в большой компании...

Объективно придраться не к чему, но мне хотелось более эрудированной подачи истории, занимательных фактов, чего-то экстра, какого-то то изюму, потому что лично для меня 160€ за 7 часов обзорной экскурсии многовато... К слову осмотр Цетинье и Негуши с туристами на автобусе стоит 50€ на двоих, наш маршрут включал вышеперечисленное и подъем на гору Ловчен с проездом по Боко-Которской бухте (от прохода по старому городу Котора мы отказались, т.к. уже посещали его с групповой экскурсией). Одним словом если вам просто хочется осмотреть ключевые достопримечательности Черногории индивидуально в приятной компании вам к Олегу и Светлане!