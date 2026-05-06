6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Во время экскурсии вы посетите исторические и религиозные памятники Черногории, насладитесь природой и живописными видами различных мест, а также познакомитесь с культурой и традициями местных жителей.
Описание экскурсии
- Наша поездка начнётся от отеля, где вы остановились. Я заберу вас на автомобиле Toyota Verso. Вы посетите город Цетинье — древнюю столицу Черногории. В Цетинском монастыре вы увидите величайшие святыни Православия: нетленную руку Святого Иоанна Крестителя и частицы Животворящего Креста Господня. Вы узнаете историю основания города, а также о том, как святыни оказались в монастыре
- Затем посетим художественную галерею, где находится Филермская икона Божьей Матери (написанная святым Лукой)
- Далее наша поездка к национальному природному парку Ловчен — это горный массив необычной конфигурации, шедевр природы, который черногорцы считают своим Олимпом
- На вершине горы Ловчен находится мавзолей Негоша — владыки и правителя Черногории 19 века, поэта и философа. Я расскажу, когда и как создавался мавзолей
- Далее — спуск в Которскую бухту, по серпантинной дороге (25 поворотов), остановка и фото-пауза в самом красивом месте, откуда открывается вид на Тиватский, Которский заливы и Старый Котор с высоты 1100 метров
- После посещения парка Ловчен, мы отправимся в местечко Негуши — это родовое село черногорской династии Петровичей-Негошей, где по желанию можно продегустировать и приобрести негушский сыр, пршут (вяленое мясо), домашнее вино и ракию (национальный крепкий спиртной напиток). А я расскажу секреты производства этих продуктов
- Далее вас ждет экскурсия по старому Котору с осмотром достопримечательностей
- После этого я доставлю вас в ваш отель
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле Renault Espace 5-го поколения
- В стоимость экскурсии включено: транспорт и услуги гида.
Отдельно оплачиваются:
— парк Ловчен — 3 евро с человека
— мавзолей — 8 евро с человека
— дегустационная тарелка: малая 30 евро с человека, большая 35 евро с человека
- Маршрут может быть скорректирован по просьбе путешественников, из-за погодных условий и времени года
- Во время поездки предусмотрены многочисленные фотопаузы и перерыв на обед.
- Экскурсию можно провести для компании до 6 человек. Доплата за каждого дополнительного участника сверх 4 — 30 евро
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1000 туристов
С 2010 я живу и работаю в Черногории. Здесь замечательная природа, хорошие люди, а история этой страны достойна уважения. Я провожу индивидуальные и групповые экскурсии практически по всей Черногории, а так же предлагаю посетить ближайшие балканские страны. Это Албания, Босния Герцеговина и Хорватия. Всегда готов подсказать Вам в каком городе Черногории лучше отдохнуть и помогу с арендой апартаментов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Экскурсия прошла отлично!
Еще до бронирования я попросила гида изменить маршрут (провести экскурсию в обратном порядке: из Котора в Будву) и он пошел нам навстречу, что было мило.
В день экскурсии все
Еще до бронирования я попросила гида изменить маршрут (провести экскурсию в обратном порядке: из Котора в Будву) и он пошел нам навстречу, что было мило.
В день экскурсии все
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Н
Вчера посетили экскурсию! Все прошло замечательно. Олег профессионал своего дела. Очень интересно провел экскурсию. А места, которые посетили однозначно к посещению!
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Сегодня у нас была замечательная экскурсия с Олегом по серпантинной дороге с 25 захватывающими поворотами. Мы сделали остановку для фото-паузы в самом красивом месте с потрясающим видом — это было
+1
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П
Мы провели прекрасную семейную экскурсию "Мини-Монтенегро тур" с Трипстером в Будве. Это было незабываемое путешествие, где мы смогли насладиться историей и красотами Черногории, провести время вместе и познакомиться с местной
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Благодарим Олега за прекрасную экскурсию! Мы действительно, за одну экскурсию, смогли прочувствовать дух Черногории и насладиться ее бесконечной красотой и Святынями! Всё было организовано четко, максимально комфортно и содержательно! Обязательно вернёмся и продолжим исследовать с Олегом красоты этой маленькой, но бесконечно прекрасной, умиротворенной и благостной страны!
+2
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В
Недавно посетили Черногорию и провели незабываемое время благодаря нашему гиду Олегу. Он произвел на нас впечатление настоящего профессионала своего дела. Во время тура Олег очень осторожно вел машину, что сделало
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Входит в следующие категории Будвы
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