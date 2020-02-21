6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Заказывали Мини-Монтенегро тур у Олега.Семья 2 взрослых и 2 детей.Встреча четко и пунктуально,предварительно списались.Машина комфортабельная.Олег прекрасный человек и рассказчик,экскурсия началась с того,что в подарок мы получили бутылку прекрасного черногорского вина.Приятно.
Следовали по заявленному маршруту,по желанию останавливались для фотопауз,перекусов,кофе,мороженого.Было интересно не только слушать интереснейшие рассказы про Будву,Котор,Цетинье,но и просто пообщаться о жизни в Черногории.Маршрут продуман до мелочей:Цетинье,Ловчен,Негуши с прекрасной и незабываемой дегустацией пршута,сыров ,вина,Боко-которская бухта,Котор.Возвращаться не хотелось,и взрослые и дети были в восторгеот увиденного и услышанного.Авторские экскурсии Олега разработаны под каждого клиента,это не просто сухой набор текста с заездом в обозначенные места.Это прогулка с другом,благодаря которой мы влюбились в Черногорию навсегда.Хочется вернуться и поехать с Олегом дальше любоваться красотами этой просто чарующей страны.Спасибо.