6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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культурой.



На протяжении экскурсии нас сопровождал гид Олег, который предоставил интересные рассказы о местах, которые мы посетили. Его знания были впечатляющими, хотя иногда мы замечали, что он использовал некоторые "заученные" фразы. Несмотря на это, он старался создать интересную и информативную атмосферу.



Хотя посещение Котора было немного ограниченным по времени, мы все равно смогли пройтись по нескольким улочкам и насладиться его уникальной атмосферой. Возможно, нам хотелось бы больше времени в этом прекрасном историческом городе, но мы все равно оценили его красоту и архитектуру.



В течение экскурсии мы также посетили город Цетинье и Цетинский монастырь, где мы увидели драгоценные святыни Православия. Национальный парк Ловчен поразил нас своей природной красотой, а мавзолей Негоша на вершине горы оказался впечатляющим местом с историческим значением.



Особое впечатление на нас произвела Которская бухта, где мы насладились потрясающими панорамными видами на заливы и Старый Котор. Это было незабываемое зрелище, которое запечатлелось в наших сердцах и фотографиях.



Мы также побывали в местечке Негуши, где смогли попробовать и приобрести традиционные черногорские продукты. Было интересно узнать секреты их производства и попробовать местные деликатесы.



В целом, экскурсия "Мини-Монтенегро тур" стала для нашей семьи незабываемым приключением. Мы получили удовольствие от путешествия, провели время вместе и познали красоты Черногории. Несмотря на некоторые моменты, которые могли быть немного лучше, мы все равно рекомендуем эту экскурсию тем, кто хочет погрузиться в историю и культуру этой прекрасной страны.