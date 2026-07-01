Экскурсии по пригородам Будвы

Представляем вашему вниманию экскурсию "Дикая красота Черногории", которая позволит вам насладиться великолепием Черногории в индивидуальном формате.Вас ждет путешествие по живописным местам: от острова-отеля Святой Стефан до величественных каньонов и девственных

лесов национального парка "Дурмитор". Экскурсия откроет перед вами историю и культуру страны, ее традиции и обычаи. Узнайте о стратегическом значении крепости Лесендро, о величии моста Джурджевича и о многовековых хвойных лесах, которые охраняются национальным парком. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в душу Черногории, ее природу и культуру

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Черногории - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. В эти месяцы вы сможете насладиться тёплым климатом и минимальной загруженностью туристических мест. В апреле и октябре также можно путешествовать, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, природа менее доступна, но вы всё же сможете насладиться спокойствием и уединением.

Сейчас август — это идеальное время.