Экскурсии по пригородам Будвы

Представляем вашему вниманию экскурсию "Дикая красота Черногории", которая позволит вам насладиться великолепием Черногории в индивидуальном формате.
Вас ждет путешествие по живописным местам: от острова-отеля Святой Стефан до величественных каньонов и девственных
Вас ждет путешествие по живописным местам: от острова-отеля Святой Стефан до величественных каньонов и девственных
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные природные ландшафты
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🚶♂️ Индивидуальный подход
- 📸 Отличные возможности для фото
- 🗣 Погружение в местную культуру
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Черногории - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. В эти месяцы вы сможете насладиться тёплым климатом и минимальной загруженностью туристических мест. В апреле и октябре также можно путешествовать, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, природа менее доступна, но вы всё же сможете насладиться спокойствием и уединением.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Остров-отель Святой Стефан
- Крепость Лесендро
- Мост Джурджевича
Описание экскурсии
С юга на север: круговое путешествие по Черногории
Удивительные — природные и рукотворные — локации войдут в наш маршрут. Мы побываем во всех климатических зонах страны и убедимся в её многоликости. Вы увидите:
- остров-отель Святой Стефан — архитектурный комплекс XV века. Я расскажу о племени Паштровичи, населявшем это место в прошлом, и о знаменитостях, которые посетили первый в мире отель закрытого типа.
- крепость Лесендро на берегу Скадарского озера, разберётесь в её стратегическом значении и разучите знаменитую черногорскую поговорку. После мы насладимся панорамой самого большого озера Балканского полуострова и обсудим, что такое криптодепрессия.
- каньоны рек Морача, Мртвица и Тары. Вы узнаете о геологии этих мест и строительстве железной дороги в горных массивах. Нам откроется удивительный вид на хвойные леса, которым более 400 лет.
- мост Джурджевича, который расположен на высоте 175 метров. Я объясню, кто и когда построил это сооружение и почему его разрушили сами черногорцы.
- национальный парк «Дурмитор» — нетронутый природный уголок. Здесь вы прогуляетесь у ледникового Чёрного озера и познакомитесь с флорой и фауной страны.
Традиции и обычаи черногорцев
Природа за окном, смена рельефов и городов станут лучшим фоном для рассказа об особенностях местной культуры. Мы поговорим о Сочельнике и празднике Славы. Я помогу понять, чем живут черногорцы и почему здесь царит патриархальный уклад. Вы узнаете о традиции «вирджин» и других значимых для черногорцев обычаях.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет в Национальный парк «Дурмитор» — 5 евро/человека, обед, спуск на зиплайне над каньоном Тара (по желанию) — 30 евро/человека
- Я заберу вас из отеля
- Рекомендую взять с собой фотоаппарат, удобную обувь, питьевую воду и теплую одежду (в горах даже летом прохладно)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 928 туристов
Я родился в Черногории, в старинном городе Которе на берегу Адриатического моря. Мой папа родом из центральной горной Черногории, а мама — с противоположной стороны Адриатического моря — из Италии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 44 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Дата посещения: 8 апр 2026
Если вы хотите за 1 день увидеть всю Черногорию - от жаркого побережья до горных цепей на севере страны - эта экскурсия для вас! Мы приезжали в Черногорию в начале
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Ю
Это была моя первая поездка в Черногорию. Знакомство с этой потрясающей страной стало для меня незабываемым по большей части благодаря именно экскурсии с Иваном. С самого начала было ощущение, словно
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В этой экскурсии с Иваном мы увидели совершенно особенную и прекрасную Черногорию, национальный парк Дурмитор с первым снегом выглядел как волшебная зимняя сказка. Мы проехали по всему маршруту Ивана, это
+2
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А
Очень понравилась экскурсия, Иван потрясающий рассказчик, поделился с нами лайфхаками, что ещё посмотреть и попробовать, было приятно провести время. Экскурсия охватывает максимум красивых мест Черногории, что нам подошло, так как
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Прекраснейшая поездка!
Безумно красивые места - горы, каньоны, реки - виды завораживают!
Хочется также сказать про нашего чудесного гида. Иван - замечательный собеседник, отличный водитель, очень интересно и видно, что с любовью
Безумно красивые места - горы, каньоны, реки - виды завораживают!
Хочется также сказать про нашего чудесного гида. Иван - замечательный собеседник, отличный водитель, очень интересно и видно, что с любовью
+2
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Все прошло супер! Общаться с Иваном было комфортно. Кажется, что он легко подстраивается под собеседника. Иван был тактичен и вежлив. Это было важно для нас, так как мы ездили женской
+2
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Входит в следующие категории Будвы
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