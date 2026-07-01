Экскурсии по пригородам Будвы

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Дикая красота Черногории

Погрузитесь в удивительный мир Черногории с экскурсией, полной природных чудес и культурных открытий
Представляем вашему вниманию экскурсию "Дикая красота Черногории", которая позволит вам насладиться великолепием Черногории в индивидуальном формате.

Вас ждет путешествие по живописным местам: от острова-отеля Святой Стефан до величественных каньонов и девственных
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лесов национального парка "Дурмитор". Экскурсия откроет перед вами историю и культуру страны, ее традиции и обычаи.

Узнайте о стратегическом значении крепости Лесендро, о величии моста Джурджевича и о многовековых хвойных лесах, которые охраняются национальным парком. Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в душу Черногории, ее природу и культуру

5
44 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Уникальные природные ландшафты
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
  • 📸 Отличные возможности для фото
  • 🗣 Погружение в местную культуру

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Черногории - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная, а природа раскрывается во всей красе. В эти месяцы вы сможете насладиться тёплым климатом и минимальной загруженностью туристических мест. В апреле и октябре также можно путешествовать, но стоит учесть возможные дожди. Зимой, с ноября по март, природа менее доступна, но вы всё же сможете насладиться спокойствием и уединением.
Сейчас август — это идеальное время.
Дикая красота Черногории
Дикая красота Черногории
Дикая красота Черногории

Что можно увидеть

  • Остров-отель Святой Стефан
  • Крепость Лесендро
  • Мост Джурджевича

Описание экскурсии

С юга на север: круговое путешествие по Черногории

Удивительные — природные и рукотворные — локации войдут в наш маршрут. Мы побываем во всех климатических зонах страны и убедимся в её многоликости. Вы увидите:

  • остров-отель Святой Стефан — архитектурный комплекс XV века. Я расскажу о племени Паштровичи, населявшем это место в прошлом, и о знаменитостях, которые посетили первый в мире отель закрытого типа.
  • крепость Лесендро на берегу Скадарского озера, разберётесь в её стратегическом значении и разучите знаменитую черногорскую поговорку. После мы насладимся панорамой самого большого озера Балканского полуострова и обсудим, что такое криптодепрессия.
  • каньоны рек Морача, Мртвица и Тары. Вы узнаете о геологии этих мест и строительстве железной дороги в горных массивах. Нам откроется удивительный вид на хвойные леса, которым более 400 лет.
  • мост Джурджевича, который расположен на высоте 175 метров. Я объясню, кто и когда построил это сооружение и почему его разрушили сами черногорцы.
  • национальный парк «Дурмитор» — нетронутый природный уголок. Здесь вы прогуляетесь у ледникового Чёрного озера и познакомитесь с флорой и фауной страны.

Традиции и обычаи черногорцев

Природа за окном, смена рельефов и городов станут лучшим фоном для рассказа об особенностях местной культуры. Мы поговорим о Сочельнике и празднике Славы. Я помогу понять, чем живут черногорцы и почему здесь царит патриархальный уклад. Вы узнаете о традиции «вирджин» и других значимых для черногорцев обычаях.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в Национальный парк «Дурмитор» — 5 евро/человека, обед, спуск на зиплайне над каньоном Тара (по желанию) — 30 евро/человека
  • Я заберу вас из отеля
  • Рекомендую взять с собой фотоаппарат, удобную обувь, питьевую воду и теплую одежду (в горах даже летом прохладно)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Будве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 928 туристов
Я родился в Черногории, в старинном городе Которе на берегу Адриатического моря. Мой папа родом из центральной горной Черногории, а мама — с противоположной стороны Адриатического моря — из Италии.
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Меня воспитали в духе и традициях приморских и горных черногорцев. Путешествуя со мной по Черногории, вы сможете понять неоднозначность характера черногорцев, узнать о старинных традициях, славной истории и о нашей обычной жизни. Я люблю свою страну и постараюсь, чтобы вы увидели её моими глазами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
1
3
2
1
А
Дата посещения: 8 апр 2026
Если вы хотите за 1 день увидеть всю Черногорию - от жаркого побережья до горных цепей на севере страны - эта экскурсия для вас! Мы приезжали в Черногорию в начале
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апреля на неделю, взяли одну длинную экскурсию на целый день и остались под огромным впечатлением от страны, природы и черногорцев. Иван - потрясающий рассказчик, готов ответить на любые вопросы об истории Черногории, традициях, быте черногорцев. Беседа естественным образом строится на протяжении всей экскурсии. Создается ощущение, будто общаешься со старым приятелем. Однозначно рекомендуем!
P.S.: обед в ресторанчике у Черного озера однозначно того стоит. Мясо нежнейшее, порции огромные

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Ю
Это была моя первая поездка в Черногорию. Знакомство с этой потрясающей страной стало для меня незабываемым по большей части благодаря именно экскурсии с Иваном. С самого начала было ощущение, словно
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это не экскурсия, а целое приключение с очень приятным и интересным человеком. От каждой остановки ради любования великолепными видами я осталась в полном восторге. Иван очень много рассказывал про обычаи Черногорцев и про историю страны, но главное Иван прислушивался к пожеланиям и просьбам. Благодаря ему у меня теперь есть целая коллекция видео потрясающих каменных сводов в туннелях на дорогах страны, от вида которых я была в самом большом восторге. Это был день потрясающих и незабываемых впечатлений, и он пролетел слишком обидно быстро. Единственный минус экскурсии с Иваном по красотам Черногории - это то, что она рано или поздно, но заканчивается. Если ещё раз доведется побывать в этой стране, то обязательно обращусь к Ивану за другой экскурсией. Вспоминая прошедший день, я понимаю, что после этой поездки и беседы на самом деле можно влюбиться в Черногорию и её жителей.

Это была моя первая поездка в Черногорию. Знакомство с этой потрясающей страной стало для меня незабываемым
Это была моя первая поездка в Черногорию. Знакомство с этой потрясающей страной стало для меня незабываемым
Это была моя первая поездка в Черногорию. Знакомство с этой потрясающей страной стало для меня незабываемым
Это была моя первая поездка в Черногорию. Знакомство с этой потрясающей страной стало для меня незабываемым
Это была моя первая поездка в Черногорию. Знакомство с этой потрясающей страной стало для меня незабываемым
Это была моя первая поездка в Черногорию. Знакомство с этой потрясающей страной стало для меня незабываемым
Это была моя первая поездка в Черногорию. Знакомство с этой потрясающей страной стало для меня незабываемым
Это была моя первая поездка в Черногорию. Знакомство с этой потрясающей страной стало для меня незабываемым
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Виктория
В этой экскурсии с Иваном мы увидели совершенно особенную и прекрасную Черногорию, национальный парк Дурмитор с первым снегом выглядел как волшебная зимняя сказка. Мы проехали по всему маршруту Ивана, это
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было очень интересно и красиво! В ресторане на берегу Черного озера мы по совету Ивана пообедали вкуснейшими блюдами. Кроме того, что Иван рассказывал действительно интересную информацию о исторических и житейских аспектах Черногории, Иван ещё и коренной черногорец, что делало рассказ о Черногории вдвойне интереснее и ценнее. Спасибо! Можем смело рекомендовать к эту экскурсию!

В этой экскурсии с Иваном мы увидели совершенно особенную и прекрасную Черногорию, национальный парк Дурмитор с
В этой экскурсии с Иваном мы увидели совершенно особенную и прекрасную Черногорию, национальный парк Дурмитор с
В этой экскурсии с Иваном мы увидели совершенно особенную и прекрасную Черногорию, национальный парк Дурмитор с
В этой экскурсии с Иваном мы увидели совершенно особенную и прекрасную Черногорию, национальный парк Дурмитор с
В этой экскурсии с Иваном мы увидели совершенно особенную и прекрасную Черногорию, национальный парк Дурмитор с
В этой экскурсии с Иваном мы увидели совершенно особенную и прекрасную Черногорию, национальный парк Дурмитор с
В этой экскурсии с Иваном мы увидели совершенно особенную и прекрасную Черногорию, национальный парк Дурмитор с
В этой экскурсии с Иваном мы увидели совершенно особенную и прекрасную Черногорию, национальный парк Дурмитор с+2
В этой экскурсии с Иваном мы увидели совершенно особенную и прекрасную Черногорию, национальный парк Дурмитор с
В этой экскурсии с Иваном мы увидели совершенно особенную и прекрасную Черногорию, национальный парк Дурмитор с
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А
Очень понравилась экскурсия, Иван потрясающий рассказчик, поделился с нами лайфхаками, что ещё посмотреть и попробовать, было приятно провести время. Экскурсия охватывает максимум красивых мест Черногории, что нам подошло, так как
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мы всегда стараемся взять максимум от страны, в которую едем. Отдельное спасибо за аккуратное вождение, Иван мастерски справлялся с опасными участками дороги, авто очень комфортное, не заметили, как пролетел день.
А ещё мы полетали на зиплайне над каньоном реки Тара и очень вкусно пообедали в ресторане у Черного озера. Всем рекомендуем опыт, особенно если времени мало, а увидеть хочется много:)

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Алла
Прекраснейшая поездка!
Безумно красивые места - горы, каньоны, реки - виды завораживают!
Хочется также сказать про нашего чудесного гида. Иван - замечательный собеседник, отличный водитель, очень интересно и видно, что с любовью
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к стране, рассказывает об ее истории.
Мы остались в полном восторге от сегодняшнего дня, за что огромное спасибо ❤️

Если хочется посмотреть на красоты Черногории в приятной компании, то однозначно берите экскурсию у Ивана, вы точно не пожалеете:)

Прекраснейшая поездка!
Прекраснейшая поездка!
Прекраснейшая поездка!
Прекраснейшая поездка!
Прекраснейшая поездка!
Прекраснейшая поездка!
Прекраснейшая поездка!
Прекраснейшая поездка!+2
Прекраснейшая поездка!
Прекраснейшая поездка!
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Полина
Все прошло супер! Общаться с Иваном было комфортно. Кажется, что он легко подстраивается под собеседника. Иван был тактичен и вежлив. Это было важно для нас, так как мы ездили женской
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компанией и проводили целый день вместе. Иван отлично общается на русском. Могу с чистой совестью рекомендовать и экскурсию и гида)

Интересно было узнать особенности страны, общаясь с местным жителем. Это, наверное, самое ценное для меня в экскурсии.

Спасибо большое Ивану за экскурсию и за помощь!

Все прошло супер! Общаться с Иваном было комфортно. Кажется, что он легко подстраивается под собеседника. Иван
Все прошло супер! Общаться с Иваном было комфортно. Кажется, что он легко подстраивается под собеседника. Иван
Все прошло супер! Общаться с Иваном было комфортно. Кажется, что он легко подстраивается под собеседника. Иван
Все прошло супер! Общаться с Иваном было комфортно. Кажется, что он легко подстраивается под собеседника. Иван
Все прошло супер! Общаться с Иваном было комфортно. Кажется, что он легко подстраивается под собеседника. Иван
Все прошло супер! Общаться с Иваном было комфортно. Кажется, что он легко подстраивается под собеседника. Иван
Все прошло супер! Общаться с Иваном было комфортно. Кажется, что он легко подстраивается под собеседника. Иван
Все прошло супер! Общаться с Иваном было комфортно. Кажется, что он легко подстраивается под собеседника. Иван+2
Все прошло супер! Общаться с Иваном было комфортно. Кажется, что он легко подстраивается под собеседника. Иван
Все прошло супер! Общаться с Иваном было комфортно. Кажется, что он легко подстраивается под собеседника. Иван
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Входит в следующие категории Будвы

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