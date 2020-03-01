Экскурсии по пригородам Будвы

С юга на север: круговое путешествие по Черногории
Удивительные — природные и рукотворные — локации войдут в наш маршрут. Мы побываем во всех климатических зонах страны и убедимся в её многоликости. Вы увидите:
Традиции и обычаи черногорцев
Природа за окном, смена рельефов и городов станут лучшим фоном для рассказа об особенностях местной культуры. Мы поговорим о Сочельнике и празднике Славы. Я помогу понять, чем живут черногорцы и почему здесь царит патриархальный уклад. Вы узнаете о традиции «вирджин» и других значимых для черногорцев обычаях.